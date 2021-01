Gennady Zyuganov: Nachdem Biden mit Trump fertig ist, wird er gegen Russland vorgehen

von Andrey Polunin – „Freie Presse“ – https://kprf.ru/

Bild: Auf dem Foto: der Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation Gennady Zyuganov (Foto: Pressedienst der Staatsduma der Russischen Föderation / TASS)

Übersetzung LZ

Die Proteste der Trumpanhänger in Washington, die zum Sturm auf das Kapitol eskalierten, könnten sehr unangenehme Folgen für Moskau haben. In den USA findet eine Radikalisierung eines Teils der Gesellschaft statt, und es gibt eine Polarisierung der Meinungen zu fast allen Themen. Laut dem maßgeblichen Pew Research Center sind 80 % der Amerikaner mit Mitbürgern, die eine andere Partei wählen, „grundsätzlich nicht einverstanden“, was die „Grundwerte und Ziele Amerikas“ betrifft.

In einer solchen Situation braucht Joe Bidens Administration unbedingt einen äußeren Feind, der als Blitzableiter für die Unzufriedenen dient. Und es ist sicher, dass Russland diese Rolle zugewiesen wird. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat bereits gesagt, dass Moskau angeblich Belastungsmaterial über Trump habe, der „Putins Diener“ sei.

Was können wir von Amerika im Jahr 2021 erwarten, und womit wird Amerika konfrontiert sein?

Seit mehreren Jahrzehnten hören wir ein attraktives Märchen über die amerikanische Demokratie“, bemerkt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation – Mehr als einmal habe ich davor gewarnt, dass dies nichts weiter als ein Märchen ist – ein gut erfundenes, das in Millionen von Kopien auf dem ganzen Planeten repliziert wird. Und heute werden wir Zeuge des Endes dieses Märchens, das sich in eine tragische Farce verwandelt hat, die nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt mit Instabilität bedroht.

Ich spreche von einem Land, das schwer mit Atomwaffen bewaffnet ist, einem Land, das mehr als 390 Millionen Kleinwaffen in seinen Händen hat. Schließlich sprechen wir über ein Land, das bereits Unruhen erlebt hat, die in einer gut durchdachten Provokation mit einem Pogrom des Kapitols gipfelten.

Ich habe früher an vielen Universitäten in den Vereinigten Staaten gesprochen. Ich habe eine Arbeit mit dem Titel „Zweihundert Jahre amerikanischer Traum“ geschrieben und wollte als Wissenschaftler und Philosoph untersuchen, was hinter der Behauptung steckt, dass Amerika als Vorbild genommen werden sollte. Und ich kam zu dem Schluss: US-Präsidenten, Regierungen und militärische Hardware haben sich geändert, aber zwei Trends sind immer konstant geblieben: Amerikas Expansion nach außen mit der Eroberung fremder Territorien und gut durchdachten Provokationen.

In der Tat gab und gibt es keinen Grund zu behaupten, dass die Vereinigten Staaten ein Modell der Demokratie sind. Heute geht eine Offenbarung darüber um die Welt. Und es ist sehr wichtig, dass sie die fünfte Kolonne in Russland umarmt, die ihr Land zusammen mit Jelzin, Gorbatschow, Jakowlew und Schewardnadse verraten hat – eingebettet in Uncle Sams Schwanz, der die westliche Demokratie predigt.

SP: – Was ist mit der amerikanischen Demokratie los?

Die Verfassung, die von den Gründervätern Amerikas erstellt wurde, beginnt mit der Garantie der Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Aber Sie müssen verstehen: alle diese Gründerväter waren große Sklavenhalter. Und es ging nur um Demokratie und Rechte für die Habenden – für die Reichen. Alle anderen mussten klaglos für die Reichen arbeiten.

Wer, so könnte man fragen, war das wirtschaftliche Rückgrat von Amerika? Die ersten Waren, mit denen Amerika aufstieg, waren Baumwolle und Tabak. Diese Basis wurde durch die Millionen und Abermillionen von Negersklaven geschaffen, die aus Afrika gebracht wurden. Viele Sklaven starben in den Laderäumen von Dampfschiffen – der Kurs im Ozean konnte von Haien bestimmt werden, die die über Bord geworfenen Leichen verschlangen.

Und davor, um den Kontinent zu erobern, skalpierten die Amerikaner 4 Millionen Indianer – und für jede getötete Rothaut zahlten die amerikanischen Behörden Geld. Darauf ist die sogenannte amerikanische Demokratie gewachsen – auf der Ausrottung der Ureinwohner und der wilden, ungezügelten Ausbeutung der afrikanischen Bevölkerung!

Die nächsten Seiten dieser „Demokratie“ waren der brutale Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden und die anschließende territoriale Expansion Amerikas. Manhattan, so wird man sich erinnern, gehörte den Holländern, Florida den Spaniern, Texas und Kalifornien den Mexikanern. Die USA provozierten eine Explosion auf ihrem Kreuzer Maine im Hafen von Havanna, um einen Krieg mit Spanien zu beginnen, und übernahmen nicht nur Kuba, sondern auch die Philippinen.

Kurzum, Amerika wurde durch Gewalt und Verfolgung von Unerwünschten geboren, aber keineswegs durch Demokratie. Nicht umsonst hat die amerikanische Verfassung die Sklaverei über 100 Jahre lang legalisiert und 150 Jahre lang hatten Frauen in den USA überhaupt keine Rechte – erst 1920 durften sie wählen, und zwar nicht alle. Was die Rechte der Schwarzen betrifft, so gab es bis in die 1970er Jahre einen separaten öffentlichen Verkehr für sie.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Amerikas Wohlstand im 20. Jahrhundert durch zwei Weltkriege ermöglicht wurde, durch die die Amerikaner märchenhaft reich wurden. Während des Zweiten Weltkriegs „verdienten“ die USA 200 Dollar für jeden getöteten Sowjet. Und nach den Weltkriegen entfesselten die USA den Kalten Krieg gegen uns und führten etwa 30 „farbige“ Revolutionen durch, die unerwünschte Regime durch Marionettenregierungen auf der ganzen Welt ersetzten.

Dies ist die politische Brühe, auf der das räuberische amerikanische Imperium geboren wurde. Und es wurde Anfang der 1990er Jahre durch den Verrat unserer Führung – die Ermordung des Sowjetlandes und die Plünderung seines Vermögens – vor einer weiteren Krise bewahrt.

SP: – Aber es gab in der Geschichte Zeiten, in denen wir mit den Vereinigten Staaten kooperiert haben, nicht wahr?

1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, kam Woodrow Wilson mit dem Plan, das Russische Reich in 20 Teile aufzuteilen und es effektiv zu privatisieren. Es roch nicht nach Demokratie – in Wirklichkeit ging es um die Zerstörung unserer tausendjährigen Staatlichkeit.

Die Bolschewiken haben unsere Staatlichkeit gerettet. Lenin führte das Land gegen alle Widerstände in einer neuen Form der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken unter dem Banner von Arbeit und Gerechtigkeit zusammen. Es geschah auf dem Kongress der Völker – dem Ersten Allunionskongress der Sowjets. Dann haben uns die USA tatsächlich den Krieg erklärt – sie haben die UdSSR erst 1933 anerkannt.

Um die Wende der 1920er zu den 1930er Jahren wurde Amerika von der Großen Depression heimgesucht, und der neue Präsident Franklin Roosevelt war ein weitsichtiger Politiker. Als er Gouverneur von New York war, wurde er hinter seinem Rücken als „Roter“ und „Kommunist“ beschimpft, weil er die „Temporary Emergency Administration“ geschaffen hatte, um arbeitslosen Familien zu helfen.

Roosevelt schickte Berater, um die Erfahrungen des sowjetischen Landes zu studieren – und sie kamen, um zu bewundern, was durch die leninistisch-stalinistische Modernisierung erreicht worden war.

Am Ende übernahm Roosevelt viel von der sowjetischen Führung. Zum Beispiel die strategische Planung. Vor allem deshalb schlossen sich die USA im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen den Faschismus der UdSSR an.

Aber unsere Zusammenarbeit war nicht von langer Dauer. Es gibt zuverlässige Informationen, dass Roosevelt im April 1945, als er vom amerikanischen Kapital nicht mehr gebraucht wurde, einfach abgesetzt wurde. Es gibt die Version, dass er vergiftet wurde – es ist kein Zufall, dass sein Körper nicht obduziert wurde. Danach säuberten die McCarthyisten das amerikanische Establishment von all jenen, die mit der UdSSR sympathisierten – Wissenschaftler und Kulturaktivisten. Sie gingen erbarmungslos mit der amerikanischen Linken um und sperrten sie ein.

SP: – Erleben wir jetzt einen neuen McCarthyismus in Amerika?

Das ist keine Frage. Es ist bezeichnend, dass CNN 1993 nicht nur live sendete, wie Panzer auf das russische Parlament in Moskau schossen. Kameras, so fanden wir bei der Untersuchung heraus, waren schon lange vor den Ereignissen vom 3. und 4. Oktober an den günstigsten Stellen rund um das Haus der Sowjets installiert worden.

Die Amerikaner zeigten live im Fernsehen, wie unser rechtmäßiges Parlament erschossen wurde und wie Jelzins Bande ihre Macht durch Blut festigte und die sowjetischen Errungenschaften zerstörte. Dieses Verbrechen wurde gezeigt und gefördert. Zwei Tage nach den Schüssen flog der damalige US-Außenminister Warren Christopher nach Moskau – Jelzin empfing ihn im Kreml, und Christopher umarmte Jelzin und sagte ihm, wie sehr die Amerikaner die Entschlossenheit des russischen Führers schätzten. Es war eine Lektion – aber nicht in Demokratie, sondern in übelster Heuchelei und Zynismus.

Im Jahr 2014 sahen wir etwas Ähnliches auf dem Maidan in Kiew, wo die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland Kekse und Geld an Putschisten verteilte. Und dann sah sie zu, wie ukrainische Militante die Berkut-Leute erschossen.

Heute haben sich die Provokationen nach Amerika selbst verlagert. Zwei Clans – Bidens Neo-Globalisten und das nationale Kapital – sind dort aneinandergeraten. Die Neo-Globalisten sind derselbe Clan, der Russland in den 1990er Jahren stranguliert hat. Sie betrachtet die Menschen der Welt als eine Herde, die mit elektronischen Geißeln gezähmt werden muss, um ihnen ihre Befehle aufzuzwingen. Jetzt hat sich dieser Clan mit Trump angelegt, der das tiefe Amerika repräsentiert.

Ich bin nicht eine Sekunde lang ein Trump-Anhänger. Aber ich bin mir sicher: Was im Capitol geschah, war eine gut durchdachte und orchestrierte Provokation des Biden-Teams. Niemand hielt die Angreifer zurück – die Polizei zog sich zurück und erlaubte ihnen, ein paar Glasscheiben einzuschlagen. Biden verlangte sofort, dass Trump die Anhänger zur Ruhe bringt. Trump hielt eine Ansprache – und bat die Leute, sich zu zerstreuen. Der Vorfall war vorbei. Aber die Kongressabgeordneten kehrten sofort in den Saal zurück, billigten Bidens Sieg und erklärten eine Hexenjagd.

Aber am meisten schockierte mich eine andere Tatsache.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, des größten Landes der Welt, wurde mit seinem Atomkoffer unter dem Arm entführt und von den sozialen Medien abgeschnitten. Trump konnte sich nicht an die Nation wenden, an das Militär – es ist völliger Wahnsinn, wenn das Staatsoberhaupt sich nicht an die Nation wenden kann! Wenn die Demokraten in den Vereinigten Staaten dies der ersten Person ihres eigenen Landes antun, werden sie jeden mit Füßen treten!

SP: – Warum ist das, was in den USA passiert, wichtig für Russland?

Weil wir werden die Nächsten sein werden die nach Trump dran sind. Russland ist von den US-Behörden bereits zum Feind Nummer eins erklärt worden. In dieser Situation sind Russlands wichtigste Verbündete die Armee, die Marine und der militärisch-industrielle Komplex. Aber grundsätzlich gilt: Ohne inneren Zusammenhalt wird unser Land nicht in der Lage sein, seine Souveränität und seine Interessen zu verteidigen. Ich bin sicher, dass alle fortschrittlichen Kräfte in Russland ihre Anstrengungen vereinen und energischer und aktiver handeln müssen.

https://z3l3ezsqytfuw43mnkjr4llldu–svpressa-ru.translate.goog/politic/article/286971/

https://kprf.ru/party-live/cknews/199716.html