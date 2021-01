von Saker – https://www.theblogcat.de/

Der Mob hat nicht gesiegt! So feiern die angeblich konservativen Fox News die angebliche Niederlage des angeblichen Mob. Seht selbst:

Diese Verachtung für den „Pöbel“ ist etwas, das selbsternannte „Liberale“ immer zu verbergen versuchen, das aber immer zum Vorschein kommt, sei es in Russland 1917 oder in den USA 2021. Darin liegt übrigens eine seltsame Logik. Die geht in etwa so: „Wir sind dem Plebs klar überlegen, aber dieser Plebs scheint das nicht wahrhaben zu wollen, dieser Plebs ist also ein „dunkler Mob“, der unbedingt von uns streng regiert werden muss“. Die zugrundeliegende Annahme ist, dass der Plebs gefährlich ist, sie können immer randalieren und „uns“ bedrohen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Polizeistaates. QED.

Übrigens, während ich nicht einverstanden bin mit der Vorstellung, dass die US-Nomenklatura in irgendeiner Weise marxistisch oder sozialistisch ist, stimme ich sehr darin überein, dass diese „Eliten“ einen ideologischen Eifer an den Tag legen, der dem ähnelt, den Trotzkisten oder Nazis typischerweise an den Tag legen, vor allem, wenn sie mit den „Bedauernswerten“ konfrontiert werden oder, wie FoxNews sagt, dem „Mob“ (das polnische Wort „bydło“ – Vieh – gibt diese Verachtung für die Massen sehr genau wieder).

Die tatsächlichen Worte, die wir verwenden, sind nicht so wichtig: Nomenklatura, Klasse, Kaste, Establishment, powers that be, deep state, etc. – sie alle bringen die Realität einer kleinen Bande selbsternannter „Eliten“ (im Gegensatz zu den „Deplorables“) auf den Punkt, die völlig ungestraft regieren und deren De-facto-Diktatur durch keinerlei Kontrollen gemildert wird. Einige wohlmeinende Menschen begannen, von dem „1%“ zu sprechen – was nicht schlecht ist, auch wenn die tatsächliche Zahl noch kleiner als ein Prozent ist. Andere benutzten „Wall Street“ (wie in der „occupy WS“-Bewegung), was wiederum kein schlechter Versuch ist, das Problem zu beschreiben. Welche Begriffe man auch immer wählt: sicher ist, dass diese Entität das hat, was Marx ein „Klassenbewusstsein“ nennen würde, das eine einzige „Klassenideologie“ hervorbringt, die durch ein extrem starkes Gefühl von „wir gegen sie“ gekennzeichnet ist.

Nun ist natürlich in der plutokratischen Oligarchie (die die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit sind) der Begriff „Klasse“ für ketzerisch erklärt und durch Identitätspolitik ersetzt worden – der beste Weg für eine herrschende Klasse, sich (a) hinter einer falschen Illusion von Pluralismus zu verstecken und (b) das Volk zu spalten und über es zu herrschen.

Auch das abstrakte Konzept der „Demokratie“ hat an diesem Tag nichts gewonnen. Viele Demonstranten wurden aufgezeichnet, als sie sagten, das Kapitolgebäude gehöre dem Volk, nicht den Leuten, die darin im Namen des Volkes arbeiten. Damit haben sie recht. Aber selbst wenn wir die Vorstellung akzeptieren, dass diejenigen, die das Gebäude betreten haben, unbefugt eingedrungen sind, ist die massive Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, die unmittelbar auf die Ereignisse im Kapitol folgte, ein klares Zeichen dafür, dass die „Demokratie“ an diesem Tag nicht gewonnen hat. Dazu später mehr.

Ganz sicher nicht das abstrakte Konzept von „Recht und Ordnung“. Zum einen ist es jetzt mehr als deutlich, dass einige Polizisten absichtlich eine (eher kleine) Untergruppe von Demonstranten nicht nur über die Polizeilinien, sondern sogar in das Kapitolgebäude selbst gelassen haben. Das ist nicht gerade Recht und Ordnung, nicht wahr? Darüber hinaus ist es jetzt auch klar, dass Ashli Babbitt sehr absichtlich von einem (offenbar schwarzen) Polizisten erschossen wurde, der dann schnell von den Behörden versteckt wurde. Auch nicht gerade Recht und Ordnung. (Anm.d.Ü.: Über die Ashli Babbitt-Story kann jeder denken was er will. Ist hier auch nicht entscheidend.)

Die Amerikaner wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um Dinge, die ihnen nicht gefallen oder die sie nicht verstehen, als „sozialistisch“ oder sogar „marxistisch“ zu bezeichnen. Die traurige Realität ist, dass die meisten Amerikaner aufrichtig glauben, dass Alexandria Ocasio-Cortez oder Bernie Sanders „Sozialisten“ sind, und wenn sie moderne Filme sehen, die lächerlicherweise mit „Minderheiten“ und Gender-Fluid-Freaks gefüllt sind – das sei ein Fall von „kulturellem Marxismus“ (ein völlig bedeutungsloser Begriff, nebenbei bemerkt!). Das ist alles völliger Blödsinn. Weder Marxismus noch Sozialismus haben irgendetwas mit BLM, Antifa, Nancy Pelosi oder Chuck Schumer zu tun (tatsächlich legt der Marxismus Wert auf echtes Recht und Ordnung!). Ich kann mir hier nicht die Zeit und den Platz nehmen, um den Marxismus zu diskutieren, aber ich glaube, dass es ein analytisches Werkzeug gibt, das wir uns vom marxistischen Denken leihen können, um zu versuchen, dem, was gerade in den USA passiert ist, einen Sinn zu geben. Lasst uns mit einer einfachen Frage beginnen:

FoxNews zeigte endlich sein wahres Gesicht während des Wahldiebstahls, als man verkündete, dass Trump die Wahl verloren hat, lange bevor irgendwelche Beweise zur Unterstützung dieser These auftauchten. Es ist nun überdeutlich, dass FoxNews mit wenigen Ausnahmen (vor allem Tucker Carlson) sehr wohl auf der gleichen Seite wie CNN und der Rest steht. Was ist also gerade passiert und was findet jetzt statt?

„Ein Sonderbericht des American Jewish Congress zeigt, dass die Gewalt und die Unruhen in unserer Hauptstadt im Neonazismus, im weißen Rechtsextremismus und der Verschwörungsbewegung QAnon liegen.“

Wir alle erinnern uns, wie die Clinton-Bande mega-super-sicher war, dass Hillary leicht gegen Trump gewinnen würde. Und nur um verdammt sicher, dass der US „Plebs“ nicht etwas dumm tun, haben die altehrwürdigen Ziomedien der US-Konzerne die wahrscheinlich hysterischste Propaganda-Operation gegen einen Kandidaten in der Geschichte geführt, nur um herauszufinden, dass die „deplorables“ nicht wählen, wie ihnen gesagt wurde. Sie stimmten stattdessen für „Trump, den Neuen Hitler“.

Was für ein wahrhaft unverzeihlicher Affront dieser Leibeigenen gegen die Herren, die Gott oder die Vorhersehung des Schicksals über sie gestellt hat!

Und genau wie ihre pseudoliberalen Kollegen aus der Vergangenheit entschieden die US-Liberalen, dass diese Abstimmung ein Schlag in ihr Gesicht war, was natürlich völlig richtig ist (ich glaube immer noch, dass die meisten Stimmen für Trump keine Stimmen für Trump waren, sondern Stimmen gegen Hillary); es war sozusagen ein gigantisches „f**k you!“ der revoltierenden Leibeigenen gegen ihre Herren. Und das Klassenbewusstsein sagte der US-Nomenklatura, dass dies ein Anti-Gebieter-Pogrom war, ein US-“Bauernaufstand“, wenn ihr so wollt. Dieser „Aufstand der Leibeigenen“ musste sofort niedergeschlagen werden, und das wurde er auch: Trump gab den Neokons in weniger als einem Monat nach (als er General Flynn verriet) und seitdem benutzt die US-Nomenklatura Trump als einen Wegwerf-Präsidenten, der jeden erdenklichen Unsinn tun würde, um Israel zu gefallen, und der dann entsorgt werden würde. Und doch ist es jetzt ganz klar, dass die US „deplorables“ wieder für den „falschen“ Kandidaten gestimmt haben! Daher die Notwendigkeit eines (sehr schlecht versteckten) „Wahldiebstahls“, gefolgt von einem „Loyalitätstest“ (Ihr stellt euch besser auf unsere Seite, oder sonst…), der schließlich zu der Situation führte, die wir heute haben.

Wie sieht diese Situation genau aus?

Einfach ausgedrückt: Diesmal hat die US-Nomenklatura wirklich die totale Macht erreicht. Nicht nur, dass sie alle drei der offiziellen Zweige der Regierung kontrollieren, sie kontrollieren jetzt auch vollständig die 4. Macht, den „Medien-Raum“, mit freundlicher Genehmigung der US-Tech-Giganten, die jetzt offen jeden zum Schweigen bringen, der mit der „One And Only Official Truth As Represented By The Propaganda Outlets“ („der alleinigen offiziellen Wahrheit, wie sie in den Propagandamedien repräsentiert wird“) nicht einverstanden ist. Dies ist das allererste Mal in der jüngeren US-Geschichte, dass eine kleine Kabale von „tiefen Insidern“ eine solche totale Kontrolle über alle realen Instrumente der Macht erreicht haben. Die schlechte Nachricht ist, dass sie wissen, dass sie eine kleine Minderheit sind, und sie erkennen, dass sie schnell handeln müssen, um ihren Machterhalt zu sichern. Aber dafür brauchten sie einen Vorwand.

Es ist kaum verwunderlich, dass die US-Nomenklatura, nachdem sie die 9/11-Falschflaggen-Operation erfolgreich durchgezogen hatte, keinerlei Probleme hatte, die „Capitol“-Falschflagge durchzuziehen.

Überlegt mal: Der legal organisierte und geplante Protest von Trump-Anhängern wurde mindestens eine Woche, bevor er stattfinden sollte, angekündigt. Wie schwer war es für die für die Sicherheit Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass die Demonstranten an einem bestimmten Ort bleiben? Zumindest hätten die Sicherheitsverantwortlichen das tun können, was Lukaschenko schließlich in Minsk tat: Militär- und Polizeikräfte um alle wichtigen symbolischen Gebäude und Denkmäler platzieren und sagen: „Ihr könnt gerne protestieren, aber denkt nicht einmal daran zu versuchen, Regierungseigentum zu übernehmen“ (dieser Ansatz funktionierte viel besser als das Verprügeln von Demonstranten, was Lukaschenko anfangs versucht hatte). Doch was wir sahen, war das genaue Gegenteil: in DC wurden die Demonstranten von den Polizisten über die Polizeilinien eingeladen. Nicht nur das, sondern selbst die Demonstranten, die das Kapitol betraten, waren anscheinend nicht gewalttätig genug, also musste es einer der Polizisten sein, der eine unbewaffnete und eindeutig ungefährliche Frau erschoss und damit das „Opfer“ lieferte, das benötigt wurde, um die Hysterie über „Gewalt“ und „Rechtsstaatlichkeit“ zu rechtfertigen.

Und das Schlimmste daran ist, dass es funktionierte, sogar Trump verurteilte am Ende die „Gewalt“ und prangerte diejenigen an, die laut Trump nicht das Volk repräsentierten.

Die nackte Wahrheit ist viel einfacher: Die „Stoppt den Diebstahl“-Demonstranten haben keine wirkliche Gewalt begangen! Ja, sie zerbrachen einige Möbel, hatten einige Kämpfe mit Polizisten (die zunächst die Leute einluden, nur um sich dann gewaltsam gegen sie zu wenden, mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Blendgranaten). Einige Berichte besagen, dass ein Polizist von einem Feuerlöscher getroffen wurde. Wenn das stimmt, wäre das ein Fall von Angriff mit einer tödlichen Waffe (nach US-Recht kann jeder Gegenstand, der zum Töten verwendet werden kann, als tödliche Waffe betrachtet werden, wenn er zu diesem Zweck eingesetzt wird). Aber in Anbetracht der pausenlosen Hysterie über Waffen, die NRA und „bewaffnete Milizen“, war dies eindeutig kein geplanter Mord. Schließlich starben ein paar Menschen, anscheinend aus natürlichen Ursachen, möglicherweise wurde das durch übereinander trampelnde Menschen schlimmer gemacht. Mit anderen Worten, die Trump-Anhänger haben niemanden vorsätzlich getötet, höchstens kann man ihnen vorwerfen, die Umstände geschaffen zu haben, die zu einem Totschlag führten. Das war kein Mord. Nicht einmal annähernd. Wollen Sie sehen, wie ein geplanter Mord aussieht? Schaut euch einfach das Filmmaterial des Mordes an Ashli Babbitt durch eine Art bewaffneten Beamten an. Das ist echter Mord, und er wurde von einem bewaffneten Beamten begangen. Welche Seite ist also am meisten an der Verletzung von Gesetzen und Vorschriften schuldig?

Außerdem kann kein moralischer Wert respektiert werden, wenn er nicht universell und gleichmäßig angewendet wird. Wenn man bedenkt, dass der tiefe Staat der USA ein ganzes Jahr lang mutwillige Massengewalt gegen Hunderte von unschuldigen US-Bürgern ausgeübt hat, ist es unglaublich heuchlerisch, wenn die US-Liberalen jetzt „den Mob“ anprangern. Offen gesagt, die Art, wie ich es sehe, alle US-Liberalen sollten jetzt „auf die Knie gehen“ vor den Pro-Trump Demonstranten und erklären, dass dies eine „vorwiegend friedliche“ Veranstaltung war, die es objektiv gesehen war.

Das wird nicht passieren. Ich weiß.

Was als nächstes passieren wird, ist ein bösartiges Durchgreifen gegen die freie Meinungsäußerung in all ihren Formen. In der Tat, und nur um einen marxistischen Begriff zu verwenden: was als nächstes kommt, ist Klassenkampf.

Wir haben alle gesehen, wie Pelosi und der Rest von ihnen fordern, dass Trump entweder durch Pence und das Kabinett (25. Verfasssungszusatz) entfernt werden, oder sie werden eine andere Amtsenthebung entfesseln. Erstens, wenn angeklagt, so wird Trump nicht in der Lage sein, 2024 zu kandidieren (wie die Liberalen voll und ganz erkennen, ist das ein großes Risiko für sie). Aber noch wichtiger ist ihnen, ihn zu demütigen, er soll zahlen, wir zeigen ihm ein für alle Mal, „wer der Boss ist“! Sie hassen einfach jeden, der es wagt, sich ihnen zu widersetzen, und sie wollen ein Exempel an jedem Leibeigenen statuieren, der es wagt, ihnen nicht zu gehorchen. Das ist der Grund, warum sie immer „Botschaften“ senden, egal wie unausgegoren: Sie wollen alle Bedauernswerten auf dem Planeten in die totale Unterwerfung tyrannisieren.

Aber sie werden nicht bei Trump aufhören. Oh nein! Sie werden auch gegen all jene Leibeigenen vorgehen, die es gewagt haben, dieser Nomenklatura zu trotzen und die gegen die pauschale Ablehnung der US-Verfassung Einspruch erhoben haben. Zum Beispiel, in einer wirklich Orwellschen Bewegung, will die New Yorker Anwaltsvereinigung jetzt Giuliani wegen dessenTätigkeit als Trumps Anwalt ausschließen (kein Scherz, siehe hier: https://www.rt.com/usa/512173-rudy-giuliani-bar-association/ ). Was, wenn man bedenkt, dass Trump bereits mehrere Anwälte durch solche Taktiken verloren hat, niemanden überraschen sollte: Offenbar haben in den „neuen 2021 Woke-USA“ einige mehr Anspruch auf rechtliche Vertretung als andere.

Erwartet übrigens nicht, dass die ACLU protestieren wird – gleicher Schutz vor dem Gesetz ist für sie kein Thema. Hier sind ein paar Screenshots von ihrer Website, also seht selbst: