Höchstwerte von COVID-19 auf der Insel verzeichnet

Kuba meldete am Montag 2.802 Kranke, die höchste Zahl aktiver Fälle von COVID-19 seit dem ersten Auftreten der Krankheit im Land, erklärte das Ministerium für Gesundheitswesen. Es wurde auch die höchste Anzahl pädiatrischer Patienten mit SARS-COV-2 erreicht, mit 256 unter 20 Jahren, von denen 44 im Bericht vom 11. Januar enthalten sind.

Dr. Francisco Duran Garcia, nationaler Direktor für Hygiene und Epidemiologie des MINSAP, rief die Eltern zur Wachsamkeit auf, da 61 Säuglinge positiv getestet wurden, von denen 11 jünger als 30 Tage alt sind. Von den 431 an diesem Tag diagnostizierten Fällen, ebenfalls ein Rekord im Land, sind 62,9 % Kontakte bestätigter Fälle.

Er bekräftigte, dass in Kuba kein neuer Stamm identifiziert worden sei. Seit März 2020 ist der Typ G mit der Mutation 614G im Umlauf. Unsere Labore sequenzieren jedoch die derzeit zirkulierenden Stämme, sagte er.

Was die Kapazität der Krankenhäuser angesichts einer solchen Menge an Infektionen betrifft, so bekräftigte er abschließend, dass „in Kuba eine 100-prozentige Aufmerksamkeit für bestätigte Fälle sowie für Verdachtsfälle garantiert ist“.

