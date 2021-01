Strauchritter Modi auf Stromklau in Kaschmir im Jahrhundertwinter

von Prof. M. A. Sofi – https://einarschlereth.blogspot.com/

Einen so menschenverachtenden Schurken wie Modi – nein, muss man nicht lange suchen. Die sitzen in allen westlichen Regierungen. Bei der Krim hat die ganze Welt gebrüllt – wo das genaue Gegenteil wie hier passierte – aber jetzt halten alle das Maul. Weil das ja schließlich UNSER SCHURKE ist. Doch würde es mich nicht wundern, wenn den Millionen indischen Bauern die Geduld ausgeht und sie ihn an die Laterne hängen. Eine Miliarde Menschen würde jubeln.

Ein Leben im Alptraum – nach Unterjochung des Volkes in Kaschmir hat Modi ihm im Jahrhundertwinter noch 85 % des Stroms geklaut

Die obige Zeile unterstreicht eine Realität, die nicht viele derjenigen, die das Tal von außerhalb Kaschmirs besuchen, als eine Tatsache des Lebens anerkennen würden. Denn während ihre Gastgeber und die lokale Verwaltung alles tun, um ihnen einen komfortablen Aufenthalt im Tal zu ermöglichen, mit Zugang zu allen Annehmlichkeiten, einschließlich einer fast ununterbrochenen Stromversorgung an ihren Unterkünften, kann natürlich die einheimische Bevölkerung nicht so viel Glück erwarten, und das ist auch völlig verständlich. Was jedoch nicht so klar ist, ist die Ungleichheit zwischen den beiden Klassen, die eigentlich zu verblüffend ist, um als Routine oder normal durchzugehen, wie die folgenden Passagen zeigen sollen.

Nach dem Ausbruch von Covid-19 in Indien vor etwa zehn Monaten gab es in ganz Indien einen Zusammenbruch oder zumindest eine Simulation davon (in Anlehnung an den Ausdruck von P. B. Mehta), der sich vor allem auf das Gesundheitswesen, die Bildung, das Reisen und den Tourismus, das Gastgewerbe und viele andere Dienstleistungen auswirkte. Aber nirgendwo war der Zusammenbruch dieser Dienstleistungen so übergreifend und vollständig wie im Kaschmirtal.

Die elementare Wut des Wetters in dieser Jahreszeit, die sich in diesem Jahr entfesselt hat, hat die Dinge nur noch komplizierter gemacht, als sie eigentlich sein sollten. Die herzzerreißendsten Szenen sind in den Krankenhäusern von Srinagar zu sehen, und noch schlimmer im ländlichen Kaschmir, wo selbst todkranke Patienten mangels medizinischer Versorgung oder rechtzeitiger Beratung durch die Ärzte sich selbst überlassen sind.

Hinzu kommt der fast vollständige Stillstand des Verkehrs auf den Straßen, von denen die meisten aufgrund der schwersten Schneefälle seit Jahrzehnten blockiert bleiben, was durch das Schneckentempo der betroffenen Abteilungen der JK-Verwaltung bei der Räumung der Straßen vom angesammelten Schnee noch verschlimmert wird. Es liegen Zeichen von Todesangst in der Luft, von der die Menschen im ganzen Tal heimgesucht werden, wo das einzige Gebet an die Natur in Form des Wunsches daherkommt, von der Aussicht verschont zu bleiben, dass jemand in der Familie krank wird und der Patient zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Oder noch schlimmer, die Möglichkeit eines Todesfalls in der Familie, wenn die Rituale, die die Waschungen, die Beerdigung des Verstorbenen oder die Vorkehrungen für die Ernährung der trauernden Familie während der Zeit der Trauer begleiten, die größten Herausforderungen für die Familie, die Freunde, Verwandten und die Nachbarn darstellen. Die häufigen Stromausfälle, die zu einem kompletten Blackout führen, oder das Einfrieren von Wasserleitungen, begleitet von Rohrbrüchen, ist ein Alptraum, vor dem sich jede einzelne Seele in Kaschmir sicher sein möchte. Unter normalen Umständen würden vor allem die wirtschaftlich privilegierten Schichten der Kaschmiris versuchen, dem rauen Winterwetter zu entkommen, indem sie lange Besuche außerhalb des Tals unternehmen. Leider war dieses Jahr eine Ausnahme, da der ungewöhnliche Verdächtige – Covid-19 – die Möglichkeiten zu reisen und sich fern von zu Hause aufzuhalten stark eingeschränkt hat.

Der einzige Punkt, der in diesem Essay herausgearbeitet werden soll, ist folgender: Was haben die aufeinanderfolgenden Regierungen in J&K getan, um das monumentale Leid der Menschen zu lindern, insbesondere derjenigen, die im Tal leben und mit einem Winter zu kämpfen haben, in dem alles aus den Fugen gerät. Man könnte entgegnen, dass das Wetter nicht von irgendjemandem gemacht ist und dass es unfair ist, andere für das damit einhergehende Leid verantwortlich zu machen. Sicherlich, aber das ist nicht mein Plädoyer. Alles, was ich sagen will, ist, dass man hoffen würde, den Stachel aus solch unwirtlichen Wetterbedingungen zu ziehen, wenn nur die riesigen Ressourcen des Tals, die zur Stromerzeugung eingesetzt und ausgebeutet werden und von denen der größte Teil nach Delhi und in viele andere Teile Indiens umgeleitet wird, dem Tal, das sich mit mickrigen 15 % des erzeugten Stroms begnügen muss, den rechtmäßigen Anteil daran zurückgeben würde. Das Ergebnis dieser Regelung ist, dass große Teile des Tals während des größten Teils der Saison ohne Strom sind. Die Situation wäre jedoch sicherlich nicht so schlimm und erbärmlich, wenn die aufeinanderfolgenden Regierungen in J&K ernsthaft genug gewesen wären, zumindest unseren eigenen Anteil an Elektrizität von der Zentralregierung einzufordern, der den hier lebenden Menschen zusteht, und diesen auszugleichen. Wäre das so gewesen, hätten die meisten Teile des Tals nicht tage- und wochenlang ohne Strom auskommen müssen. Die Situation in den städtischen Gebieten und erst recht in Srinagar ist unbestreitbar besser, nicht weil es in der Stadt Srinagar eine ununterbrochene Stromversorgung gibt, sondern weil die Lastverteilung mehr oder weniger gleichmäßig geregelt ist.

Zyniker würden dieses Argument als tendenziös abtun mit der Begründung, dass die Bewohner der oberen Stadtteile von Srinagar keinen Grund haben, sich zu beschweren, da sie in dieser Hinsicht besser gestellt sind. Vielleicht, und das liegt daran, dass diejenigen, die wie dieser Autor das Privileg haben, in einem Gebiet zu leben, in dem sich die Bewohner mit einem „vergleichsweise unbedeutenden“ Stromausfall von sagen wir 6-7 Stunden täglich zufrieden geben müssen! Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass eine Methode am Werk ist, die diese verrückte Besessenheit der Regierungen im Zentrum untermauert, den Menschen in Kaschmir weiterhin die Rechte vorzuenthalten, die ihnen zustehen.

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs an der Spitze des Berges aus Schnee, der das Tal unter sich begraben hat! Eine lange Spanne von Entbehrungen in Kaschmir zu jeder Jahreszeit haben die Machthaber erzeugt zu einem Preis, der ganz gewaltig ist. Sicherlich für die Kaschmiris, aber noch bedrohlicher für diejenigen, die sich endlos fragen, wie man den politischen Aufruhr in Kaschmir beheben kann. Ein Appell an das Prinzip von Occam’s Rasiermesser hätte sie darüber aufgeklärt, dass der völlige Vertrauensverlust der Kaschmiris in die Idee Indiens ebenso dem Unwillen des Zentrums geschuldet ist, das Kaschmir-Wirrwarr zu lösen, und seiner exzessiven Gewaltanwendung beim Umgang damit, wie seiner hartnäckigen Weigerung, ihnen die Rechte und Privilegien zu verweigern, die ihnen als normalen Menschen zustehen. Nicht umsonst ist die Situation, wie sie derzeit in Kaschmir herrscht, an einem Scheidepunkt angelangt, und es ist kein Anzeichen in Sicht, dass in absehbarer Zeit ein normales Leben an diesen Ort einkehren wird, egal ob es regnet oder schneit. Es sei denn, die Verantwortlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt und ihre „Politik“ entsprechend geändert!

