Die vereinigten Staaten haben die Schwelle zum dunklen Zeitalter des neoliberalen Totalitarismus überschritten

von https://southfront.org/

Übersetzung LZ

Trotz der Freude von Mainstream-Medien und Big Tech über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ist der „Erdrutschsieg“ von Joe Biden und die Machtübernahme durch die Demokratische Partei nicht reibungslos verlaufen.

Am 6. Januar fand in Washington, in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, etwas statt, was es im 21. Jahrhundert noch nie gegeben hat.

Demonstranten stürmten das Kapitolgebäude, was zur Evakuierung aller Senatsmitglieder sowie des US-Vizepräsidenten Mike Pence und der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris führte.

Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump, die sich weigerten, das Ergebnis des Präsidentschaftswahlsiegs von Joe Biden anzuerkennen, versuchten, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Man könnte es als den Versuch einer „farbigen Revolution“ bezeichnen, mit der die USA aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Schüren von Revolutionen im Ausland nur allzu vertraut sind. Auf heimischem Boden ist es eine ganz andere Sache.

Während der Belagerung des Kapitols und der anschließenden Pattsituation plünderten Demonstranten, oder wie die MSM sie nennen „Heimische Trump Terroristen“, Büros und stahlen sogar das Rednerpult.

Ein bewaffnetes Patt fand statt, eine Frau wurde erschossen und starb anschließend, ein Polizeibeamter verlor ebenfalls sein Leben nach Verletzungen in den Auseinandersetzungen. Drei weitere Personen starben aufgrund von „Notfällen“ vor Ort.

Das Chaos war in weiten Teilen Washingtons präsent, da eine Rohrbombe im Hauptquartier des Republican National Committee gefunden wurde und zwei weitere im Gebäude, in dem die Büros des RNC untergebracht sind, sowie eine im US-Kapitolkomplex gefunden und entschärft wurden.

Mindestens 52 Menschen wurden verhaftet, viele wurden verletzt. Trump-Anhänger machten Fotos für ihre Sammelalben und nahmen Videos von Sicherheitskräften und Polizisten auf, die mit ihren Waffen auf sie zielten.

Erwartungsgemäß wurde Trump beschuldigt, zur Gewalt angestiftet zu haben, nachdem er seinen Anhängern gesagt hatte, dass er sie liebe, sie aber auch aufforderte, friedlich zu sein und nach Hause zu gehen.

Fast unmittelbar nach dem Patt wurde das Capitol-Gebäude geräumt, der Senat wieder eingelassen und die totale Kapitulation von US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident Mike Pence und der republikanischen Partei begann.

Der gewählte Präsident Joe Biden wurde als Sieger der Präsidentschaftswahl 2020 bestätigt.

Trump gab eine Erklärung ab, in der er Biden als Sieger bestätigte, einen reibungslosen Übergang der Macht versprach und die Gewalt im Kapitol scharf verurteilte.

Er sieht sich immer noch mit Forderungen konfrontiert, aus dem Amt entfernt zu werden, und sogar mit Forderungen, ihn vor Gericht zu bringen und strafrechtlich anzuklagen, und er hält die Wahlen immer noch für „manipuliert“.

Für diese Übertretung und für die angebliche Schuld, Gewalt geschürt zu haben und hinter den Unruhen im Kapitol zu stecken, wird Trump einer Art Zensur unterworfen – er wird auf „unbestimmte Zeit“ von Facebook verbannt, was mindestens bis zum 20. Januar dauern wird und er zurücktritt. Zunächst wurde Trump aus seinem Twitter-Konto für 12 Stunden gesperrt, mit einer Warnung, dass, wenn er nicht seinen Mund hielte

, dauerhaft gesperrt werden würde. Seine Videos auf YouTube wurden entfernt, und Google gab eine Warnung heraus, dass jeder Account, der auch nur erwähnt, dass Joe Biden die Wahlen nicht fairerweise dreimal gewonnen hat, dauerhaft von der Plattform verbannt werden würde.

Doch nur wenige Stunden später verbannte Twitter den persönlichen Account von Trump und begann mit der Zensur des offiziellen Accounts des US-Präsidenten und löschte dort Trump-Tweets. Mehrere Konten von Trump-Verbündeten und -Unterstützern wurden ebenfalls zensiert. Auch Google und Apple schränkten koordiniert den Zugriff auf die Social-Media-Plattform Parler ein, weil sie Trump-Unterstützer nicht zensierte.

Man sollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man bedenkt, dass, als Trump 2016 Präsident wurde, Spekulationen, dass Russland eine Rolle bei seinem Sieg gespielt hat, und verschiedene Anschuldigungen nicht nur willkommen waren, sondern sogar gefördert wurden. Trotz des ehemaligen FBI-Direktors, Special Counsel Robert Mueller, der Millionen von Steuergeldern ausgab, um nichts zu entdecken.

Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Wendepunkt in der amerikanischen Politik und dem Machtgefüge der Vereinigten Staaten ist. Es gibt nur noch eine funktionierende Partei im Senat, im Kongress und im Weißen Haus, und das ist die der Demokraten. Der neoliberale, pro-globalistische Teil der Elite hat sich auf allen Ebenen des Regierungssystems verschanzt.

Die „Kamala Harris Verwaltung“, mit Präsident Joe Biden, und Kräfte dahinter hat bereits seine Hexenjagd begonnen, und nur die Zeit wird zeigen, wie weit Zensur, und die neoliberale Agenda gehen wird.

Die Vereinigten Staaten sind offiziell in das dunkle Zeitalter des neoliberalen Totalitarismus eingetreten.