Bald kommt ein neues Gesetz gegen „Inlandsterrorismus“

Der Patriot Act 2.0 ist unterwegs, der Autor ist der selbe wie beim sehr erfolgreichen Original

In den fünf Jahren seit Bestehen des OffGuardian kam es nicht oft vor, dass wir nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung eines Artikels zugeben müssen, dass uns etwas Wichtiges entgangen ist – aber hier ist es so.

In meinem gestrigen Artikel „Der Sturm aufs Kapitol: Amerikas Reichstagsbrand?“ sagte ich Folgendes:

„Obwohl noch nicht von einer Gesetzgebung [als Antwort auf die Randale am Kapitol] die Rede ist, gibt es sicherlich Geflüster über Säuberungen und andere Maßnahmen zum „Schutz der Verfassung“.

Dieser Satz ist nicht gut gealtert, er war schon falsch als er veröffentlicht wurde. Denn es stellt sich heraus, dass es tatsächlich schon seit Wochen „Gespräche über Gesetze“ gab – wenn nicht seit Monaten. Der baldige Präsident Joe Boden versprach im November schon ein neues Gesetz gegen „Inlandsterrorismus“, schreibt das Wall Street Journal.

Deshalb hört man in den letzten Tagen so oft das Wort „Inlandsterrorismus“. Dieses Wort ist ein Mem. Das vorderste Schlagwort dieser ganzen Übung. Es wurde in allen Memos unterstrichen, die an die Medien geschickt wurden.

Deshalb hat der Council on Foreign Relations ein Interview mit einem „Experten für Terrorismusbekämpfung und nationale Sicherheit“ veröffentlicht, keine 24 Stunden nach dem Zwischenfall. Vier Absätze widmet er dem Argument, warum die Leute, die „das Kapitol gestürmt haben“, inländische Terroristen seien.

Deshalb hat die Washington Post einen Artikel, in dem „Abgeordnete und Experten“ zu Wort kommen, die die Proteste für „Inlandsterrorismus“ halten. Und das gleiche bei Vox. Und bei Mother Jones.

Deshalb kam ABC mit einem Artikel darüber, wie „Inlandsterrorismus und Hassverbrechen“ für Amerika zu einem wachsenden Problem würden… eine Woche bevor die Proteste stattfanden.

Und deshalb trendet #TrumpisaDomesticTerrorist bei Twitter.

Die Georgetown Universität, eine bekannt gruselige Uni, veröffentlichte im September 2020 ein Papier mit dem Titel „Der Bedarf für ein spezielles Gesetz gegen Inlandsterrorismus“, und seit dem letzten Sommer und sogar schon Ende 2019 Leitartikel in der Presse, in denen das Fehlen eines solchen Gesetzes beklagt wird.

Ein weiterer kam gestern, in dem ein „hochrangiger FBI-Beamter“ sagt, „es hätte mehr getan werden können“, wenn es ein „spezifisches Gesetz“ gegen Inlandsterrorismus gegeben hätte.

„Inlandsterrorismus“ ist eindeutig das Ding Anfang 2021, wir dürfen also ein brandneues Gesetz dazu erwarten… vielleicht im März, spätestens.

Was wird „Inlandsterrorismus“ in diesem Gesetz bedeuten? Die Antwort darauf ist wohl wie so oft: „Was immer sie damit meinen“.

Bestimmt wird es „Aufstachelung“ und „Hassrede“ beinhalten. Ich möchte meinen, dass „Leugnung“ darin vorkommt, und ich wäre schockiert, wenn „die Verbreitung von Falschinformationen“ nicht darin erwähnt würde. Seid nicht überrascht, wenn „das Anzweifeln von Wahlen“ oder „das in Verruf bringen von Demokratie“ zu einem Verbrechen erklärt werden.

Womöglich wird es auf eine Art auch mit der Covid-“Pandemie“ in Verbindung gebracht werden. Denn was hält letztlich die Menschen davon ab, sich impfen zu lassen, wenn nicht genau diese Definition von „Terrorismus“, stimmt’s? Vielleicht wird sogar der Klimawandel darin erwähnt. Denn das packen sie heute gerne in jedes Thema.

Joe Biden hat mehrfach behauptet, er sei der Autor des ursprünglichen Patriot Act. Er sagte, das basiere auf einem Gesetz, das er nach dem Bombenanschlag in Oklahoma City vorgeschlagen hat.

Nun, jetzt hat er die Gelegenheit, auch an der Neuauflage zu arbeiten, und sie sind immer so viel besser, wenn sie das echte Kreativ-Team wieder zusammenbringen können.

