„Es war ein dummer Krieg – jeder, der dabei war, war ein Trottel“ – Ein US-Präsident klärte die Amerikaner auf

von Jay Janson – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: Lovis Corinth Die Schrecken des Krieges

Diesen endlos langen Artikel meines Freundes Jay Janson zu übersetzen und zu korrigieren hat mich fast den ganzen Tag gekostet. Aber ich weiß, dass er ihn mit seinem Herzblut geschrieben hat, weil er selbst auch involviert war. Daher blieb er in Korea, heiratete dort, unterrichtete Musik, dirigierte dort und auch später in Vietnam, was er sicherlich als private Wiedergutmachung betrachtete. Er ist noch älter als ich und ist trotzdem unentwegt tätig, den Menschen klar zu machen, in welch gefährlicher Zeit wir leben. Auch er macht die Erfahrung, wie wir alle, dass die Leute im besten Fall unsere Sachen lesen und dann in aller Ruhe weiter schlafen. Vor der Glotze hocken und ihre verlogenen Mistblätter lesen und dafür noch einen Haufen Geld hinlegen – während wir von Pensionen leben, mit denen man keine großen Sprünge machen kann. Auch Jay nicht.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

BESCHREIBUNG:

Offenbar hat sich der höchste Beamte der US-Regierung, im Besitz der reichen Kriegsinvestoren, versehentlich dabei belauschen lassen, wie er aus dem Stegreif eine wahrheitsgemäße Bemerkung machte, die dem widerspricht, was die von der CIA beaufsichtigten kriminellen Medien der Welt erzählen, um Amerikas völkermörderische Verbrechen gegen die Menschheit in Vietnam zu entschuldigen. Wichtig ist, wie die kriminellen Medien versuchen, jemanden lächerlich zu machen, der etwas Wahres über den Krieg sagt, über den sie gelogen und den sie gefördert haben.

TEXT:

Nun, es musste früher oder später passieren, dass jemand von hohem Bekanntheitsgrad die Wahrheit über den amerikanischen Völkermord von Holocaust-Ausmaß in Vietnam, Laos und Kambodscha ausplaudert und für einen Moment den klebrigen eisernen Vorhang des Schwachsinns anhebt, der die „Warum-ich-mich-sorge“-dumme amerikanische Gesellschaft aufrecht erhält, selbstverliebt in Verkäufe und Sport, kampflustig akzeptiert, was ihre kriminellen Medien ihr erzählen, um stolz auf ihre Vietnamkriegsveteranen und stolz auf die heutigen amerikanischen Soldaten zu sein, die auf kriminellen Befehl in irgendwelche kleinen Länder einmarschiert sind oder in 150 Ländern im aktiven Dienst stationiert sind. [1]

Was einem dabei in den Sinn kommt, sind Fotos von toten Babys und ihren Müttern, die in einem Graben in Südvietnam liegen und von amerikanischen Soldaten aus nächster Nähe erschossen werden. … von amerikanischen Soldaten, die mit ihren Feuerzeugen die Strohdächer von Dorfhäusern in Brand setzen … von einem amerikanischen Panzer, der einen gefesselten vietnamesischen ‚Feind‘ hinter sich her die Straße hinunterzieht … von nackten Kindern mit verbrannter Haut, die vor dem glühenden Napalm davonlaufen, das ein amerikanisches Kampfflugzeug über Bauernhäusern abgeworfen hat … von Fotos von B- 52-Bombern, die aus großer Höhe „in freien Feuerzonen“ Bombenteppiche legen … von Flugzeugen, die Agent-Orange abwerfen, um ganze Wälder in Südvietnam zu zerstören … von Superhelden wie dem US-Senator und Präsidentenkandidaten John McCain, der monatelang Bomben auf die Stadt Hanoi abwarf, bevor er abgeschossen wurde, und den der Ankläger des Nürnberger Prozesses, Gen. Telford Taylor als Kriegsverbrecher gern angeklagt hätte. [2]

„Wir haben uns geirrt, furchtbar geirrt“, und der ehemalige Verteidigungsminister brach in Tränen aus.

Der von 1961 bis 1968 amtierende Verteidigungsminister Robert McNamara, ehemals Präsident der Ford Motor Company, hatte so sehr auf ein tieferes amerikanisches militärisches Engagement in Vietnam gedrängt, dass der US-Konflikt in Französisch-Indochina den Spitznamen „McNamaras Krieg“ erhielt. 20 Jahre nach dem peinlichen Rückzug der USA im Jahr 1975 schrieb er ein Buch, in dem er bekannte: „Wir lagen falsch, schrecklich falsch. Wir schulden es den zukünftigen Generationen, zu erklären, warum.“ Im Gespräch mit Diane Sawyer von ABC News brach er in Tränen aus.

McNamara behauptete, er habe Präsident Johnson einmal eine Notiz geschickt, in der er warnte: „Es mag Grenzen geben, über die viele Amerikaner und ein Großteil der Welt den Vereinigten Staaten nicht erlauben werden, hinauszugehen. Das Bild der größten Supermacht der Welt, die jede Woche 1.000 Nichtkombattanten tötet oder schwer verletzt, während sie versucht, eine winzige rückständige Nation in die Unterwerfung zu treiben … ist kein schönes Bild.“ Nachdem er jahrelang als der leibhaftige Teufel über den Tod von Millionen Menschen geherrscht hatte, wurde McNamara nach seinem Rücktritt zum Präsidenten der Weltbank ernannt! (In Amerika scheint der Krieg nur ein Geschäft und Geld zu sein, das Leben dagegen ist billig. Wie viele Amerikaner war McNamara emotional über die Amerikaner, die wegen seiner Entscheidungen starben, aber er schien sich nie um die fast hundertmal mehr Vietnamesen zu kümmern, die wegen seiner Befehle starben.)

Kürzlich, mehr als ein halbes Jahrhundert nachdem die USA ihre jahrelangen grausamen internationalen Sanktionen gegen das kommunistische Vietnam aufgehoben haben, nannte ein amerikanischer Präsident den amerikanischen Krieg in Vietnam angeblich „einen dummen Krieg.“ Aus Associated Press und „Laut einem ehemaligen hochrangigen Beamten der Trump-Administration: „Als der Präsident über den Vietnamkrieg sprach, sagte er: „“Es war ein dummer Krieg. Jeder, der hingegangen ist, war ein Trottel'“, bestätigte Jennifer Griffin, eine nationale Sicherheitskorrespondentin für Fox News, die Äußerungen des Präsidenten. [3] Wichtig ist, wie etwas Kritisches, das über das Vietnam-Debakel gesagt wurde, das Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, von Amerikas kriminellen Medien, die seinerzeit über diesen Krieg gelogen haben und auch heute noch darüber lügen, lächerlich gemacht und als falsch und unangemessen bezeichnet wurde.

Was hatte der heutige US-Präsident im Sinn, als er den Krieg angeblich als „dumm“ bezeichnete

#1. Wieso „dumm“?

Der Krieg sollte eine kommunistisch geführte Regierung in Vietnam verhindern.

Heute regiert die Kommunistische Partei Vietnams das Land, das derzeit Amerikas achtgrößter Handelspartner mit einem Warenumsatz von 9 Milliarden Dollar pro Jahr ist. Warum also haben die Amerikaner all diesen Millionen von Mitmenschen den Tod gebracht. Für was? Für nichts. All diese kolossalen Mengen an Leid, Kummer und Schmerz. Für was? Dumm, oder? Warum ist ein kommunistisches Vietnam jetzt in Ordnung, aber vorher war es wert, Millionen von Menschen zu ermorden, um etwas Kommunismus zu blockieren und den Kapitalismus zu schützen – den französischen Kolonialkapitalismus noch dazu?

#2. „Dumm?“ Bevor er amerikanische Streitkräfte entsandte, holte Präsident Truman die französische Kolonialarmee in US-Schiffen zurück, und Amerika finanzierte acht Jahre lang Frankreichs blutigen Krieg zur Rückeroberung Vietnams. Diese französische Kolonialarmee gehörte dem faschistisches Vichy-Frankreich, Verbündeter Nazi-Deutschlands, und hatte Vietnam für die Japaner verwaltet und dafür gesorgt, dass eine Million Vietnamesen verhungerten, weil die Japaner so viel Reis wegschleppten, um ihre Soldaten zu ernähren. Dumm? Amerikaner auf Seite des rassistischen mordenden ehemaligen faschistischen französischen Militärkolonialismus? Wie berühmt brutal die Franzosen in Haiti und Algerien waren, außer in Indochina. (Oh, wie froh die Franzosen waren, als US-Truppen Paris von den Nazi-Deutschen befreit haben.)

# 3 „Dumm“? Amerika verriet seinen vietnamesischen Verbündeten aus dem Zweiten Weltkrieg, Ho Chi Minh, dem die USA einen Orden verliehen, weil er amerikanischen abgestürzten Fliegern das Leben gerettet hatte. Ein hoher amerikanischer Offizier hatte an der Seite von Ho Chi Minh gestanden, als dieser Vietnam für unabhängig erklärte. Dann verrieten die Amerikaner mörderisch ihre vietnamesischen heldenhaften Verbündeten aus dem Zweiten Weltkrieg (wie auch ihren Verbündeten Kim Il Sung in Korea. D. Ü.)! Dumm, oder war, und ist, die amerikanische Regierung von Natur aus rassistisch, hinterhältig und kriegsliebend?

#4. „Dumm?“ Nachdem die Vietnamesen unter großem Einsatz von Menschenleben die von den USA unterstützte französische Kolonialarmee besiegt hatten, blockierte Präsident Eisenhower die Wahl zum Präsidenten von ganz Vietnam, von der er zugab, dass Ho Chi Minh sie mit 80+% der Stimmen gewonnen hätte. Einfach nur „dumm“? Oder waren, sind, die Amerikaner von Natur aus undemokratisch und Imperialisten, wenn sie versuchen, den Süden Vietnams zu einem separaten Land und einem neokolonialen Satelliten der USA zu machen. (Eisenhower ließ auch die Demokratien im Kongo und in Guatemala mörderisch stürzen und Laos bombardieren. Ike war dem Militärisch-Industriellen-Komplex, vor dem er warnte, sehr hörig.) Nein, nicht dumm! Undemokratisch! und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

#5. „Dumm?“ Sechs US-Präsidenten beaufsichtigten 30 Jahre lang das völkermörderische Abschlachten der unschuldigen, sanftmütigen, buddhistischen, hauptsächlich bäuerlichen Bevölkerung der drei französischen Kolonien der indochinesischen Halbinsel, zuerst durch die von den USA unterstützten Franzosen und danach durch die Amerikaner, die die dreifache Menge an Bomben abwarfen, die die USA während des gesamten Zweiten Weltkriegs in Europa und Asien abwarfen [4], während sie schließlich eine halbe Million US-Truppen mit Panzern und Hubschraubern und Flusspatrouillenbooten und modernster militärischer Ausrüstung einführten. Dann gaben die Amerikaner schmachvoll auf und verhängten unmenschlich grausame internationale Sanktionen gegen das damals befreite, von der Kommunistischen Partei geführte Vietnam. Im Nachhinein betrachtet, superdumm, einfach nur dumm, aber in Wirklichkeit war es Völkermord!

#6 „Dumm“ für eine amerikanische Faszination fürs Zählen von Leichen. 58.310 amerikanische Soldaten wurden als „im Kampf gefallen“ gemeldet.

Diese 58.310, plus zweieinhalb Millionen weiterer amerikanischer Truppen, die nicht starben, betrieben einen 15 Jahre dauernden Invasions- und Besatzungskrieg, der das Zehnfache dieser Zahl, 587.000, an sanft sprechenden, armen buddhistischen vietnamesischen Zivilisten (!) den Tod brachte und den Tod von 1,1 Millionen der erstaunlich tapferen und patriotischen Vietnamesen, die gegen die amerikanische Invasion kämpften. [5] Waren die Amerikaner einfach nur dauerhaft hochgradig dumm oder einfach nur begeistert vom Töten? Waren die Amerikaner damals, während ihres Vietnam-Debakel-Krieges, grausame Menschen, oder sind sie auch heute noch, verdorbene, gefühllose Menschen, die Kinder im Jemen verhungern lassen oder amerikanische Lenkraketen, während amerikanische Soldaten in Afghanistan und Somalia töten.

#7 „Dumm“ oder böse?

Nicht explodierte illegale Anti-Personen-Streubomben, abgeworfen von Amerikanern

von Flugzeugen vor so vielen Jahren, detonieren auch heute noch und töten Menschen. Die vietnamesische Regierung behauptet, dass nicht explodierte Kampfmittel seit dem offiziellen Ende des Krieges in Vietnam, Laos und Kambodscha laut vietnamesischen Regierungsdatenbanken etwa 42.000 Menschen getötet haben. Schreckliche Missbildungen bei der Geburt und Krebserkrankungen zu Tausenden treten weiterhin durch Agent Orange auf. Waren die Amerikaner, sind die Amerikaner, unmenschlich verantwortungslos in ihrem Verhalten?

Auch der jetzige US-Präsident soll in Bezug auf Vietnam gesagt haben: „Jeder, der ging, war ein Trottel.“

Da die TV-Kanäle von Amerikas sechs riesigen CIA-überwachten Unterhaltungs-/Nachrichten-kontrollierenden Konglomeraten immer noch Vietnam-Veteranen als Helden bejubeln, lassen Sie uns versuchen, sich vorzustellen, was der heutige US-Präsident im Sinn hatte, als er angeblich andeutete, dass Kriegsveteranen alle „Lutscher“ seien. Betrachten wir die Bezeichnung der Vietnam-Veteranen durch den Präsidenten als „Gimpel“ im Kontext der Tatsache, dass die Amerikaner es anscheinend lieben oder zumindest akzeptieren, zuzusehen, wie ihr Militär ständig kleinere Länder bombardiert und in sie einmarschiert.

Meinte der gegenwärtige amerikanische Präsident tatsächlich: „Jeder, der ging“, um sein Leben zu riskieren, um an dem teilzunehmen, was sich als Abschlachten von mehr als 3 Millionen vietnamesischen, laotischen und kambodschanischen Männern, Frauen und Kindern herausstellte, „war ein Trottel“, weil er glaubte, seine Regierung sei anständig und würde ihn nicht schicken, um arme und unschuldige Menschen zu töten, „ein Trottel“, weil er nicht wusste, was seine Regierung in Französch-Indochina machte oder ein Gimpel, weil ihm mit Gefängnis gedroht wurde, wenn er sich weigerte, von der Armee eingezogen zu werden?

Nun, anscheinend weigerte sich eine halbe Million Jungs, sich zum Töten verleiten zu lassen, denn während des Vietnamkriegs wurden etwa 570.000 junge Männer, mehr als eine halbe Million, als Wehrdienstverweigerer eingestuft,[6] und etwa 210.000 wurden rechtlich wegen Verstößen gegen die Wehrpflicht angeklagt; allerdings wurden nur 8.750 verurteilt und nur 3.250 kamen ins Gefängnis.

Einige Wehrpflichtige waren so wütend über den Versuch der Regierung, sie in den Krieg zu ziehen, dass sie öffentlich ihre Wehrpflichtkarten verbrannten, aber das Justizministerium erhob nur gegen 50 von ihnen Anklage, von denen 40 verurteilt wurden.

Diejenigen, die eingezogen wurden, machten mehr als ein Drittel des 3.403.100 (inklusive 514.300 auf See) Personals aus, das im Südostasien-Kriegsschauplatz (Vietnam, Laos, Kambodscha, einschließlich der in Thailand stationierten Flugbesatzungen und der Matrosen in den angrenzenden Gewässern des Südchinesischen Meeres) diente.

Die Aussage des Schwergewicht-Weltmeisters, Mohammad Ali, bei der Einberufung hätte für alle angehenden Wehrpflichtigen eine Richtschnur sein müssen: „Ich gehe nicht 10.000 Meilen von zu Hause weg, um dabei zu helfen, eine andere arme Nation zu ermorden und niederzubrennen, nur um die Herrschaft der weißen Sklavenhalter über die dunkleren Völker der Welt fortzusetzen.“

Wenn wir dem einzigen Amerikaner, dessen Geburtstag mit einem Nationalfeiertag begangen wird, aufs Wort glauben, dann haben die Jungs, die an dem gnadenlosen Abschlachten der Männer, Frauen und Kinder von Vietnam, Laos und Kambodscha teilgenommen haben, nicht ihrem Land „gedient“. Nein, was sie den armen Menschen in Frankreichs Indochina-Kolonie angetan haben, war schlimmer, ein weitaus schlimmeres Verhalten als das von jenen Amerikanern, die, wie Martin Luther King sagte, ihr Land zuhause mit ihrem Schweigen betrogen. King erinnerte sie daran, dass der berühmte italienische Dichter Dante in seinem „L’inferno“ warnte, dass „die heißesten Feuer in der Hölle für diejenigen reserviert sind, die in Zeiten einer moralischen Krise Neutralität bewahren.“

In seiner weltbewegenden Predigt in New York ein Jahr bevor er erschossen wurde, sagte King: „Bis jetzt haben wir vielleicht eine Million von ihnen getötet, hauptsächlich Kinder. Sie schmachten unter unseren Bomben … vor allem Frauen und Kinder und die Alten, während wir sie in Konzentrationslager treiben. Sie wissen, dass sie gehen müssen oder von unseren Bomben zerstört werden. Sie sehen, wie ihre Kinder von unseren­ Soldaten erniedrigt werden, wenn sie um Essen betteln, sie sehen, wie die Kinder ihre Schwestern an unsere Soldaten verkaufen, und für ihre Mütter betteln.”

Jeder, der sich dazu hinreißen ließ, an dem Völkermord teilzunehmen, der der amerikanische Krieg in Vietnam war, ist zu bedauern. Sicher, Männer wurden eingezogen und mit Gefängnis bedroht, wenn sie die Einberufung in die US-Armee verweigerten, aber 20 oder 30 Tausend zogen einfach nach Kanada. Weitere Tausende beantragten und bekamen einen Aufschub als Kriegsdienstverweigerer. Nur wenige gingen ins Gefängnis.

Ein großer Prozentsatz der GIs, die im Kampf waren und merkten, dass sie „reingelegt“ worden waren, griffen zu Drogen und einige ihre Offiziere “mit Splittergranaten fragmentierten”.

Ein großer Prozentsatz der GIs, die in ständiger Gefahr waren, im Kampf getötet oder verstümmelt zu werden, erkannte, dass sie in eine tödliche und schändliche Falle gelockt worden waren, indem sie Menschen töteten, die in und für ihr eigenes Land kämpften, und griffen zu illegalen Drogen zu, und nicht wenige ermordeten heimlich ihre unmittelbaren Offiziere oder Unteroffiziere, was „fragging“ genannt wurde, da Splitterhandgranaten die übliche Waffe ihrer Wahl waren. Eine gut berechnete Schätzung besagt, dass es in Vietnam 1.017 Fragmentierungsvorfälle gegeben haben könnte, bei denen 86 US-Militärangehörige, in der Mehrzahl Offiziere und Unteroffiziere, ums Leben kamen und 714 verletzt wurden.[7]

Einem Bericht des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 1971 zufolge hatten 51 % der Streitkräfte Marihuana geraucht, 31 % hatten Psychedelika wie LSD, Meskalin und Psilocybin-Pilze konsumiert, und weitere 28 % hatten harte Drogen wie Kokain und Heroin genommen. Aber der Drogenkonsum beschränkte sich nicht nur auf das, was die Rekruten illegal auf dem Schwarzmarkt kaufen konnten. Das Militärkommando verschrieb auch in großem Umfang Amphetamine, um die Ausdauer bei langen Einsätzen zu steigern, und Beruhigungsmittel, um Angstzustände zu lindern und mentale Zusammenbrüche zu verhindern. In seinem Buch „Shooting Up: A Short History of Drugs and War“ argumentiert der Autor Lukasz Kamienski, dass der Entzug von Amphetaminen für einige der Gräueltaten an der vietnamesischen Zivilbevölkerung mitverantwortlich sein könnte, da gestresste junge Soldaten auf die ohnehin schon stressigen Bedingungen des Krieges überreagierten.

Wie viele Veteranen begingen Selbstmord aus Scham für das, was sie in Vietnam getan haben? Mehr US-Veteranen haben zwischen 2008 und 2017 Selbstmord begangen als die Anzahl der US-Soldaten, die während des gesamten Vietnamkriegs starben. Laut der Verteidigungsnachrichtenseite Military.com teilte das U.S. Department of Veterans Affairs (VA) diese alarmierenden Raten in einem Bericht vom September 2019. Im Laufe des Vietnamkriegs, der von 1955 bis 1975 dauerte, erlitten die USA rund 58.000 Todesopfer. Diese Zahl wurde nun von den mehr als 60.000 Selbstmorden von US-Veteranen in einer Zeitspanne von nur 10 Jahren in den Schatten gestellt. Mehr als 6.000 Veteranen begingen in dieser Zeitspanne jedes Jahr Selbstmord. Viele von ihnen waren Veteranen des Grauens im Irak und in Afghanistan, der Dominikanischen Republik, Panama oder Somalia, aber eine Menge von Selbstmorden wurden von den Vietnam-Veteranen begangen. [8]

In „Shame, Guilt, Self-Hatred and Remorse in the Psychotherapy of Vietnam Combat Veterans Who Committed Atrocities“ (Scham, Schuld, Selbsthass und Reue in der Psychotherapie von Vietnam-Kampfveteranen, die Gräueltaten begangen haben) beschreibt der Autor Mel Singer, L.C.S.W. die Notlage einer Untergruppe von Vietnam-Veteranen, die an einer kampfbedingten posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) leiden, weil sie während ihres Dienstes in Vietnam Gräueltaten begangen haben. Jahre nach dem Ende ihres Dienstes in Vietnam zeigen einige Veteranen weiterhin Scham, Schuldgefühle, Selbsthass und das Gefühl, niemals Verzeihung erlangen zu können – alles Gefühle, die mit Gräueltaten, die sie begangen haben, zusammenhängen. ... Einige haben Selbstmord begangen und andere sind weiterhin gefährdet. Die Schuldgefühle eines leidenden Veteranen zeigten sich in den aufkommenden Themen der Vergeltung. Er glaubte, dass es nur natürlich wäre, dass sein Feind ihn töten würde. Wenn sie ihm schließlich das antaten, was er ihnen angetan hatte, würde er sich dann nicht rächen wollen? Der amerikanische Kampfsoldat in Vietnam war im Durchschnitt zwischen 19 und 20 Jahre alt und hatte kaum mehr als einen Gymnasial-Abschluss.

Dieser Artikel hat versucht, die Aufmerksamkeit auf das unmöglich zu beschreibende Ausmaß an Leid zu lenken, das Amerikaner bereitwillig, wenn auch teilweise gegen ihren Willen, Vietnamesen, Laoten und Kambodschanern in Französisch-Indochina zugefügt haben.

Den ungerechtfertigten völkermörderischen amerikanischen Krieg in Französisch-Indochina als „dumm“ zu bezeichnen, ist eine mega-große Untertreibung, die in Bezug auf die von den Amerikanern begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unangemessen herablassend klingt.

Die unglücklichen Amerikaner, die dorthin gingen, einige um zu sterben, einige um verkrüppelt zu werden und alle um zu töten, als „Trottel“ zu bezeichnen, trivialisiert das unfassbare Leid und scheint die tödlichen Verbrechen derer, die dorthin gingen und derer, die sie schickten, um Krieg gegen arme und unschuldige Menschen zu führen, herabzusetzen.

Der Autor dieser Zeilen war selbst „ein Trottel“ während des amerikanischen Krieges in Korea.

Er kann eine persönliche Parallelerfahrung schildern, denn 1952 ließ er sich mit seinem 19-jährigen Kopf, der mit Gedanken an Frauen, Musik und das Lachen seiner Kumpels gefüllt war, während des Koreakrieges in die US-Armee einberufen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, herauszufinden, worum es in diesem Krieg ging, und er las nicht einmal die Zeitung und erkannte auch nicht, dass seine Regierung Koreaner zu Hunderttausenden in ihrem eigenen Land tötete.

Ich war ein Trottel und glaubte an meine Regierung. Ich weiß jetzt, dass die nordkoreanische Armee den von der amerikanischen Armee geschaffenen massenmörderischen Polizeistaat in Südkorea in nur wenigen Wochen gestürzt hatte, bevor die Amerikaner in den Süden einmarschierten und alle 38 Städte des Nordens platt machten. [siehe Endnote #9 für den Bericht der südkoreanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission]

Ich war so abgelenkt von der gesunden Routine und Kameradschaft der Grundausbildung, dass ich nicht ein einziges Mal den Gedanken hatte, dass die Waffen, mit denen ich übte, jemanden umbringen könnten, und ich dachte nie an Korea, während ich Spaß am Training in den Bergen von Pennsylvania hatte.

Es hätte für mich so enden können, dass ich Verwandte der koreanischen Studenten getötet hätte, die ich in den folgenden Jahren unterrichten sollte. Es hätte auch damit enden können, dass man meine Leiche in Nordkorea in eine Grube geworfen hätte, so wie es vier Kameraden und Mitglieder meiner Gruppe aus der Grundausbildung erging. Meine armen Kameraden hatten noch nie etwas von Korea gehört, bevor sie dorthin geschickt wurden, um zu kämpfen und zu sterben.

Ich war ein Trottel, dass ich glaubte, meine Regierung sei keine von kriminellen Kriegsinvestoren geführte Regierung, und dass ich mir erlaubte, eingezogen zu werden und Teil ihrer mörderischen Kriegsmaschinerie zu sein, aber Unwissenheit ist niemals eine legale oder moralische Entschuldigung. Ich hatte das Glück, zu den Besatzungstruppen im ehemaligen Nazi-Deutschland geschickt worden zu sein, während meine Kumpel zum Töten und getötet werden nach Korea geschickt wurden.

Ich war so blind und unwissend, dass ich mich in meiner US-Armee-Uniform wohl fühlte, aber ich war in dem verbrecherisch wahnsinnigen Adolph Hitlers Nazi-Deutschland stationiert, mit dem die meisten Länder der Welt, einschließlich Amerika, einen Krieg führen mussten. Damals wusste ich noch nicht, was ich heute weiß, dass es amerikanische Industrielle waren, die Nazi-Deutschland mit aufgerüstet hatten, indem sie massiv in ein finanziell angeschlagenes und völlig entwaffnetes Deutschland investierten und gemeinsam mit ihm Hitlers Armee in fünf kurzen Jahren zur militärischen Weltmacht Nummer eins aufbauten. Aber ich erfuhr erst viele Jahre später, dass amerikanische Tycoons Hitler unterstützten, um das kommunistische Russland anzugreifen. Im Jahr 1952 war ich ein patriotischer Trottel, der seinem jugendlichen Leben frönte und sich nicht sehr für den antikommunistischen Krieg meiner Regierung in Korea interessierte.

Ein anderer berühmter Afroamerikaner gab eine prägnante Anleitung für diejenigen, die, wie Ihr Autor, törichterweise die Realität eines mörderischen Krieges gähnend verschliefen. „Man darf nicht so blind vor Patriotismus sein, dass man der Realität nicht ins Auge sehen kann. Falsch ist falsch, egal, wer es tut oder sagt.“ – Malcolm X

Die Notwendigkeit für diesen Artikel

Dieser Autor hat versucht, einen unbeabsichtigten peinlichen Ausrutscher eines hochoffiziellen Lakaien der tiefen Staatsinvestoren im Krieg, die unsere Existenz kontrollieren, auszunutzen. Offensichtlich ließ sich ein krimineller amerikanischer Präsident, nur einer in einer langen Reihe krimineller US-Präsidenten, belauschen, wie er aus dem Stegreif eine wahrheitsgemäße Bemerkung machte, die dem widerspricht, was die von der CIA beaufsichtigten kriminellen Medien der Welt erzählen, um Amerikas völkermörderische Verbrechen gegen die Menschheit zu entschuldigen.

Wenn sich ein Riss in der tiefen Staatsmauer aus TV-vermittelter Selbstbeweihräucherung, Des- und Fehlinformation und grenzenlosem militantem Unterwürfigkeitspatriotismus auftut, aus dem eine unangenehme Wahrheit herausragt, muss man es festhalten! Lassen Sie nicht zu, dass lächelnde Kommentatoren einen Witz aus einer Wahrheit über Amerikas Völkermorde machen, die in einer entspannten Unterhaltung versehentlich herausgerutscht ist. Nein, lassen Sie nicht zu, dass eine Wahrheit, die herausgerutscht ist und den im Fernsehen erzählten Lügen über Vietnam und Vietnamveteranen widerspricht, vergessen wird.

Erinnern Sie sich, wie man sich über den verzweifelten Ausruf von Senator Barak Obamas Familienpastor Rev. Jeremiah Wright lustig gemacht hat? „Gott segne Amerika? Nein, nein, Gott verdamme Amerika, weil es unschuldige Menschen tötet!“

Erinnern Sie sich, wie amerikanische Friedensaktivisten es versäumten, den Ball des Präsidentschaftskandidaten Ron Paul aufzunehmen, um ihn weiterzutragen, es versäumten, immer wieder zu wiederholen, was er zur besten Sendezeit in der Debatte der Präsidentenkandidaten sagte: „Alle Invasionen und Bombardierungen, beginnend mit Korea, waren illegal, verfassungswidrig und ein entsetzlicher Verlust an Leben!“ Das Schweigen der übrigen Kandidaten und der Kommentatoren war auffällig, schien aber zur öffentlichen Apathie zu passen. Unsere vom Krieg zerrissene Welt, die ständig vom nuklearen Winter bedroht ist, ist die Bezahlung für die öffentliche Apathie.

* Ob irgendjemand tatsächlich den Vietnamkrieg als dumm und seine Veteranen als Trottel bezeichnet hat, ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie kriminelle Medien versuchten, jemanden lächerlich zu machen, der etwas Wahres über den Völkermord an armen und unschuldigen Männern, Frauen und Kindern sagte, den die Amerikaner in Vietnam, Laos und Kambodscha begangen haben, und die Amerikaner, die am furchtbaren genozidalen Verbrechen von Holocaust-Ausmaßen weiterhin als Helden bezeichnen.

Machen Sie auf den Riss in der Wand in Ihrer Familie, unter Freunden und Bekannten aufmerksam! Die Menschheit befindet sich in einer gräulichen Leidenszeit in den blutigen Händen schwachsinniger Kriegsinvestoren, denen unsere Regierungen und Medien gehören und die sich nicht davon abhalten lassen, einen Krieg zu planen, sogar einen Atomkrieg im Endstadium, da sie aus jahrhundertelanger Erfahrung wissen, dass Kriege Geld bringen.

Wenn wir die Ressourcen und das Geld, das die herrschenden Kriegsinvestoren für den Krieg und die Vorbereitung auf weitere Kriege aufwenden, für die Erhaltung des Planeten und die gute Ernährung der Hungernden verwenden können, was für eine glückliche Welt wäre das!

Lasst uns einen Neujahrsvorsatz fassen und anfangen, über die immens gefährliche Unterwürfigkeit unserer demokratischen und republikanischen Parteien gegenüber den Kriegs-Investoren zu sprechen! Wäre doch die Unabhängigkeit von der Parteizugehörigkeit für alle Kandidaten für ein öffentliches Amt Pflicht!

Fußnoten

1. [“’Endless Wars,‘ Here’s Where About 200,000 Troops Remain,“ New York Times Oct. 21, 2019. ]

2. [Gen.Telford Taylor, a chief U.S. prosecutor at the Nuremberg trials is reported as having said that he would be proud to lead the prosecution of U.S. pilots captured in Vietnam. Robert Richter, an Emmy-winning documentary filmmaker, and political director for CBS News from 1965 to 1968 wrote in Bomber Pilot McCain: War Heroism or War Crimes? published by Institute for Public Accuracy, October 15, 2008, writes, „I will never forget how stunned I was when Gen. Telford Taylor, a chief U.S. prosecutor at the Nuremberg trials after World War Two, told me that he strongly supported the idea of trying the U.S. pilots captured in North Vietnam as war criminals — and that he would be proud to lead in their prosecution.” https://historynewsnetwork.org/article/55841SOURCE: OpEdNews.com

10-19-08 Jay Janson: U.S. Nuremberg Trials Prosecutor Would Have Proudly Prosecuted McCain As a War Criminal

3. https://www.syracuse.com/us-news/2020/09/fox-news-confirms-trump-mocked-us-troops-as-suckers-biden-calls-him-a-disgrace.html

4. Clodfelter, Micheal Vietnam in Military Statistics: A History of the Indochina Wars, 1792—1991′. Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc. Publishers, 1995, p. 225.

5. [Lewy, Guenter (1978). America in Vietnam. New York: Oxford University Press. Appendix 1, pp. 450–53]

6. [Cortright, David (2008). Peace: A History of Movements and Ideas. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 164–165. ISBN 978-0-521-67000-5.]

7. [Gabriel, Richard A. and Savage, Paul L. (1978), Crisis in Command, New York: Hill & Wang, p. 183] [Lepre, George (2011). Fragging: Why U.S. Soldiers Assaulted their Officers in Vietnam. Lubbock: Texas Tech University Press.]

8. [‘More U.S. Veterans Have Committed Suicide In The Last Decade Than Died In The Vietnam War,’ by Marco Margaritoff, Published November 11, 2019, Updated April 13, 2020

9. South Korean President Kim Dae-Jung (once condemned to death under military governments), established a first Truth Commission in 2000. When this Commission completed its work in 2004, the Parliament felt that a further, much broader Truth and Reconciliation Commission was needed to examine Japanese colonialism, the partition of the Peninsula, and decades-long anticommunist dictatorships.

In 2005, the South Korean Assembly therefore enacted a law establishing the Truth and Reconciliation Commission.

Here are excerpts of Commission member of five years Prof. Kim Dong-choon’s article for Asia-Pacific Journal, March 1, 2010, titled: The Truth and Reconciliation Commission of Korea: Uncovering the Hidden Korean War -The Other War: Korean War Massacres:

“Few are aware that the South Korean authorities as well as US and allied forces massacred hundreds of thousands of South Korean civilians at the dawn of the Korean War on June 25, 1950. The official records of government, military and police, as well as survivor testimonies, reveal that mass killings committed by South Korean and U.N forces occurred before and during the Korean War (June 1950 to July 1953). These incidents may be categorized into four types.

The first category involves summary executions of civilians and political prisoners suspected of opposing or posing a threat to the ROK (Republic of Korea) regime.The second category involves the arrest and execution of suspected North Korean collaborators by the ROK police and rightist youth groups. …

The third category includes killings conducted during ROK counterinsurgency operations against Jay Janson is an archival research peoples historian activist, musician and writer; has lived and worked on all continents; articles on media published in China, Italy, UK, India and in the US by Dissident Voice, Global Research; Information Clearing House; Counter Currents, Minority Perspective, UK and others; now resides in NYC; First effort was a series of articles on deadly cultural pollution endangering seven areas of life emanating from Western corporate owned commercial media published in Hong Kong’s Window Magazine 1993; Howard Zinn lent his name to various projects of his; Weekly column, South China Morning Post, 1986-87; reviews for Ta Kung Bao; article China Daily, 1989. Is coordinator of the Howard Zinn co-founded King Condemned US Wars International Awareness Campaign, and website historian of the Ramsey Clark co-founded Prosecute US Crimes Against Humanity Now Campaign, which Dissident Voice supports with link at the end of each issue of its newsletter.communist guerillas.The ROK employed a three-all policy (kill‐all, burn‐all, loot‐all), which was a scorched earth policy used by Japanese Imperial forces while suppressing anti‐Japanese forces in China.

[Officers of the Southern armed forces were made up of Koreans who fought in the Japanese Army, whereas the cadre of the Northern armed forces were Korean guerrillas who had distinguished themselves fighting the Japanese in Manchuria.]

Counterinsurgency atrocities also occurred in North Korean occupied territory. As the ROK police and rightist youth groups followed the U.S. military across the 38th parallel, they encountered people they suspected to be communists and collaborators. A typical massacre occurred in Sinchon (a county located in southern North Korea). North Korea accused American troops of killing 35,380 civilians, but newly released documents disclose that right‐wing civilian security police, assisted by a youth group, perpetrated the massacre.

The fourth category involves civilian and refugee deaths from bombings and shootings in U.S. combat operations.

A History of Silencing Bereaved Families and Oppressing Memories of Atrocities

The Jeju Island April 3 incident of 1948 occurred shortly before the first general election, and was unique in the number of victims, and the lasting effect on the Jeju Island. Since the incident occurred during the period of US military government, the operation, which resulted in numerous civilian deaths, was conducted under the sponsorship of U.S forces. Embedded in a strong collective regional identity, the Jeju people’s tragedy became a popular theme for novels and poems. The world’s most famous artist Pablo Picasso painted his masterpiece Massacre in Korea.

There is a wall in Jeju Island Peace Memorial Park with the names of the estimated 30,000 Jeju uprising victims. While the final report of committees of investigation failed to confirm or spell out a US or UN role, it concluded that 86% of the 14,373 deaths reported were committed by security forces including the National Guard, National Police, and rightist groups. …

Frantic anti-communism paralleled the rise of McCarthyism in the U.S., heavily influencing South Korea’s political atmosphere from 1953 onward and resulting in society’s collective amnesia over the mass killings committed by ROK and U.S. troops. …

In 2008, President Ro Moo-Hyun made an official apology on behalf of the state for the massacres of the Korean War.

In 1996, Chun Doo-hwan, former South Korean army general who ruled as the President of South Korea from 1979 to 1988, ruling as an unelected coup leader was sentenced to death for his role in the Gwangju Massacre of 1980. His successor as president, Roh Tae Woo, was sentenced to 22 1/2 years in prison. The Gwangju Uprising, alternatively called May 18 Democratic Uprising by UNESCO, and also known as May 18 Gwangju Democratization Movement. This past February 2018, it was revealed for the first time that the army had used McDonnell Douglas MD500 Defender and Bell UH-1 Iroquois attack helicopters to fire on civilians. Defense Minister Song Young-moo made an apology.

Jay Janson ist Archivar, Historiker, Aktivist, Musiker und Schriftsteller; hat auf allen Kontinenten gelebt und gearbeitet; Artikel über Medien wurden in China, Italien, Großbritannien, Indien und in den USA von Dissident Voice, Global Research, Information Clearing House, Counter Currents, Minority Perspective, Großbritannien und anderen veröffentlicht; lebt jetzt in New York City; Erster Versuch war eine Artikelserie über die tödliche kulturelle Verschmutzung, die sieben Lebensbereiche gefährdet, die von den kommerziellen Medien im Besitz westlicher Konzerne ausgeht, veröffentlicht im Window Magazine in Hongkong 1993; Howard Zinn lieh seinen Namen für verschiedene seiner Projekte; Wöchentliche Kolumne, South China Morning Post, 1986-87; Rezensionen für Ta Kung Bao; Artikel China Daily, 1989. Ist Koordinator der von Howard Zinn mitbegründeten International Awareness Campaign King Condemned US Wars und Website-Historiker der von Ramsey Clark mitbegründeten Prosecute US Crimes Against Humanity Now Campaign, die Dissident Voice mit einem Link am Ende jeder Ausgabe ihres Newsletters unterstützt.

Jay Jason hat mir den Artikel persönlich zugeschickt und an seine Newsletter.

Wer das Original lesen will, braucht nur auf Countercurrents, GlobalResearch etc nachschauen.

Der Artikel wurde mit Hilfe von DerpLtranslator übersetzt.

https://einarschlereth.blogspot.com/2021/01/es-war-ein-dummer-krieg-jeder-der-dabei.html#more