Die Soberana Impfstoffe kommen gut voran

Bild: Beim Besuch des Präsidenten im Finlay Institut für Impfstoffe bestätigte sich, dass das Land die Kapazität besitzt, die kubanische Bevölkerung im ersten Halbjahr 2021 gegen das Virus SARS-COV-2 zu immunisieren Photo:Estudio Revolución

„Bei den Wissenschaftlern des Finlay Instituts für Impfstoffe (IFV) sieht man, wie sie als Land denken. Sie haben wie eine Familie funktioniert, sie haben sich zusammengetan, gekämpft, allen Widrigkeiten des zu Ende gehenden Jahres getrotzt und gesiegt“.

So lobte der Präsident der Republik Miguel Díaz-Canel Bermúdez die Arbeit der Wissenschaftler des Finlay Instituts für Impfstoffe (IFV), in der Mehrzahl Frauen, bei seinem dritten Besuch der Einrichtung und informierte sich über den Entwicklungsstand des Soberana Impfstoffs in seinen Varianten 01 und 02.

„Ich habe in diesen Tagen des zu Ende gehenden Jahres, dem für Kuba und die Welt seit Jahrzehnten schwierigsten Jahr viel nachgedacht“, sagte der Präsident „und Sie sind Teil der großen kubanischen Familie gewesen, die sich den Restriktionen mit Kreativität widersetzt hat“, fügte er hinzu.

„Sie haben Momente des Lernens erlebt, schwierige Phasen und Herausforderungen überwunden und sind bis hierher gekommen. Kein Land der Dritten Welt außer Kuba hat einen Impfstoff gegen COVID-19 in der klinischen Versuchsphase und verglichen mit der übrigen Welt haben wir auch keinerlei Rückstand bei diesen Forschungen.

Das macht die im Land geschaffenen Kapazitäten deutlich. Kapazitäten aber kann es auch an anderen Orten geben. Hier gibt es jedoch Dinge, die anders sind, die eine größere Rolle spielen und das sind die Gefühle und das Engagement, mit denen sie getan werden.

Der Finlay Familie und den anderen Zentren, die an der Entwicklung von Soberana mitgearbeitet haben, sprechen wir unsere Dankbarkeit für die geleistete Arbeit aus und Respekt und Vertrauen in das, was wir weiter erreichen werden“, betonte Díaz-Canel.

Der Generaldirektor des IFV und Projektleiter Dr. Vicente Vérez Bencomo berichtete, dass die Soberana Impftsoffe in der klinischen Versuchsphase entscheidende Fortschritte gemacht hätten. Soberana 01 sei dabei, die Phase 1 abzuschließen und Soberna 02 trete in die Phase 2 ein.

Beide haben Verlässlichkeit gezeigt, was die Sicherheit und die Immunantwort angeht. Insbesondere Soberana 02 hat aufgrund seiner Eigenschaften eine frühe Immunantwort (nach 14 Tagen) gezeigt, was einen schnelleren Übergang zur Phase 2 der klinischen Studie ermöglich hat.

Auch Soberana 01 hat sich als sicher erwiesen und eine sehr gute Immunantwort bewiesen, ist jedoch aufgrund der erforderlichen Zeitspanne zwischen den Dosen langsamer, so dass es voraussichtlich im Februar in die Phase 2 eintreten wird.

Auf die Entwicklung von Soberana 02 eingehend, erläuterte Vérez Bencomo, dass man im Januar etwa tausend Freiwillige mit dessen verschiedenen Formeln impfen werde, um später dann, nach den erforderlichen Auswertungen und Genehmigungen in die Phase 3 einzutreten, an der etwa 150.000 Personen in Havanna teilnehmen werden.

Aufgrund der geringen Prävalenz von COVID-19 in der kubanischen Bevölkerung gebe es Verhandlungen, die gut vorankommen, um die Phase 3 der klinischen Studien von Soberano 02 in anderen Länder duchzuführen.

Der Generaldirektor des Finlay Instituts bestätigte, dass das Land über die Kapazität verfüge, die kubanische Bevölkerung im ersten Halbjahr 2021 gegen COVID-19 zu impfen

Auf den Weg zurückblickend, den IFV und weitere wissenschaftliche Institutionen mit dem Soberana Impfstoff gegangen sind, mit dessen Entwicklung im Mai dieses Jahres begonnen worden war, sagte der Wissenschaftler: „Es ist unglaublich, was wir in sieben Monaten erreicht haben.“

