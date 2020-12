Die gefährliche Allianz zwischen Rothschild und dem Vatikan von Franziskus

von F. William Engdahl – https://www.theblogcat.de/

Holy Moly! Der globalistischste und interventionistischste Papst seit den Kreuzzügen des 12. Jahrhunderts hat eine Allianz mit den größten Figuren der globalen Finanz geschmiedet, angeführt von niemand anderem als der noblen Bankiersfamilie Rothschild. Die neue Allianz ist ein Joint Venture, das sie „Council for Inclusive Capitalisms with the Vatican“ („Rat für integrativen Kapitalismus mit dem Vatikan“) nennen. Das Unternehmen ist einer der zynischsten und angesichts der Akteure gefährlichsten Betrügereien, die gefördert werden, seit der WEF-Guru von Davos und Henry Kissinger-Schützling Klaus Schwab begann, den Großen Reset der kapitalistischen Weltordnung zu fördern. Was steckt hinter diesem sogenannten Council for Inclusive Capitalism with the Vatican ?

Auf ihrer Website verkünden sie in typischem UN-Doppelsprech: „Der Rat für inklusiven Kapitalismus ist eine Bewegung von Führungskräften der Weltwirtschaft und des öffentlichen Sektors, die daran arbeiten, ein inklusiveres, nachhaltigeres und vertrauenswürdigeres Wirtschaftssystem aufzubauen, das den Bedürfnissen unserer Menschen und des Planeten gerecht wird.“ Ein nachhaltigeres, vertrauenswürdigeres Wirtschaftssystem? Klingt das nicht wie die berüchtigte UN-Agenda 21 und deren Tochter Agenda 2030, der globalistische Masterplan? Sie behaupten dann: „Beim ‚Inclusive Capitalism‘ geht es im Wesentlichen darum, langfristige Werte für alle Beteiligten zu schaffen – Unternehmen, Investoren, Mitarbeiter, Kunden, Regierungen und Gemeinden.“

Sie fahren fort: „Die Mitglieder des Rates gehen umsetzbare Verpflichtungen ein, die mit den Säulen des World Economic Forum International Business Council für nachhaltige Wertschöpfung – People, Planet, Principles of Governance und Prosperity – übereinstimmen und die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen fördern.“

Bei der Ankündigung der Vereinbarung mit dem Vatikan erklärte Lynn Forester de Rothschild: „Dieser Rat wird der Mahnung von Papst Franziskus folgen, auf ‚den Schrei der Erde und den Schrei der Armen‘ zu hören und auf die Forderungen der Gesellschaft nach einem gerechteren und nachhaltigeren Wachstumsmodell zu antworten.“

Ihr Verweis auf Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum ist kein Zufall. Die Gruppe ist eine weitere Frontgruppe in dem, was sich zu einem globalistischen Rummel entwickelt, um zu versuchen, eine skeptische Welt davon zu überzeugen, dass dieselben Leute, die das Modell der Globalisierung nach 1945 unter der Führung des IWF und von Giga-Konzernen, die mächtiger sind als die Regierungen, geschaffen haben, die traditionelle Landwirtschaft zugunsten eines giftigen Agrobusiness zerstören, die Lebensstandards in den Industrieländern abbauen, um in Billiglohnländer wie Mexiko oder China zu fliehen, nun die Bemühungen anführen werden, um all ihre Missstände zu korrigieren? Wir sind naiv, wenn wir das schlucken.

Rothschild und Kumpane

Zunächst einmal ist es nützlich zu sehen, wer diese „inklusiven“ Kapitalisten sind, die sich mit dem Papst und dem Vatikan zusammentun. Die Gründerin ist eine Dame, die den Namen Lady Lynn Forester de Rothschild trägt. Sie ist die Frau des 90-jährigen pensionierten Mega-Milliardärs und Chefs der Londoner NM Rothschilds Bank, Sir Evelyn de Rothschild. Lady Lynn hingegen hat „bürgerliche“ Wurzeln, sie wurde in eine US-amerikanische Arbeiterfamilie in New Jersey hineingeboren, deren Vater, wie sie erzählt, zwei Jobs hatte, um sie und ihre Brüder durch Jura- und Medizinschulen zu bringen. Sie scheint einige einflussreiche Mentoren gehabt zu haben, denn sie ging an die Wall Street, dann zu Telekommunikationsunternehmen, darunter Motorola, und verdiente angeblich zig Millionen, bevor sie sich mit Sir Evelyn und seinem angeblichen Vermögen von 20 Milliarden Dollar einließ. Berichten zufolge spielte Henry Kissinger eine persönliche Rolle bei der Ermutigung der transatlantischen Vereinigung der beiden.

Lady Lynn ist auch über ihren berühmten Ehemann hinaus interessant. Auf der Namensliste derjenigen, die im Privatjet des verurteilten Kindersexhändlers und angeblichen Mossad-Agenten Jeffrey Epstein mitflogen, taucht unter anderem der Name „de Rothschild, Lynn Forester“ auf.

Es ist interessant festzustellen, dass dieselbe Lynn Forester 1991, bevor sie Sir Evelyn zum Mann nahm, einer britischen Freundin großzügig die volle Nutzung einer von Lynns Wohnungen in Manhattan überließ, nachdem der Vater der Frau, der britische Medientycoon und Mossad-Agent Robert Maxwell, ermordet worden war. Die britische Freundin von Lynn, Ghislaine Maxwell, steht heute als Partnerin von Jeffrey Epstein wegen Mittäterschaft im Kindersexhandel vor Gericht. Maxwell hat Berichten zufolge die Manhattan-Adresse von Lady Lynn bis vor kurzem beibehalten, um eine bizarre Non-Profit-Organisation namens TerraMar zu registrieren, die sie und Epstein im Jahr 2012 gegründet haben, angeblich mit dem Ziel, unsere Ozeane zu retten. Als Epstein verhaftet wurde, löste sie die Non-Profit-Organisation schnell auf. Einer der Spender von Ghislaine’s TerraMar war etwas namens Clinton Foundation, was zum nächsten Freund führt.

Lady Lynn hat eine weitere langjährige Freundin namens Hillary Clinton, deren Ehemann Bill ebenfalls in Epsteins Privatjet Lolita Express geloggt war, etwa zwei Dutzend Mal. Lynn und ihr neuer Ehemann, Sir Evelyn, standen den Clintons tatsächlich so nahe, dass die Rothschild-Neuvermählten im Jahr 2000 einen Teil ihrer Flitterwochen als Gäste im Weißen Haus von Herrn und Frau Clinton verbrachten. Lady Lynn wurde danach 2008 und dann wieder 2016 eine wichtige Spendensammlerin für eine mögliche Hillary-Kandidatur für das Präsidentenamt, ein sogenannter „Bundler“. Sie beriet Hillary auch bei ihrem Wirtschaftsprogramm, einem Programm für den freien Markt, das auf Adam Smith basiert, wie sie es einmal in einem Interview beschrieb.

Lady Lynns „Guardians“

Das Rothschild-Venture mit dem Vatikan umfasst zu diesem Zeitpunkt, zusätzlich zu Mitbegründerin Lady Lynn Forester de Rothschild, handverlesene Geldmogule und ihre ausgewählten Stiftungen, die sich pompös die „Wächter“ nennen. Das ist ein Begriff, der eher nach einer South-Side-Chicago-Gang oder einer Art Mafia-Overlords klingt. Sie nennen sich die moralischen Wächter für die Reform des Kapitalismus, jetzt zusammen mit ihren neuen Freunden im Vatikan,.

Auf der Mitgliederliste der „Guardians“ steht auch Rajiv Shah, der CEO der Rockefeller Foundation und ehemaliger Partner des AGRA-Betrugs der Gates Foundation zur Einführung von GVO-Saatgut in Afrika. Die Rockefeller Foundation ist seit 2010 an der Förderung eines pandemischen „Lockdowns“ beteiligt und ist ein Kernbestandteil der WEF Great Reset Agenda. Er hat gerade einen Rockefeller-Bericht veröffentlicht, „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the US Food System“.

Zu Rothschilds Wächtern gehört auch Darren Walker, der CEO der Ford Foundation. Diese beiden Stiftungen, Ford und Rockefeller, haben mehr zur Gestaltung einer imperialen amerikanischen Außenpolitik beigetragen als selbst das US-Außenministerium oder die CIA, einschließlich der Finanzierung der gescheiterten Grünen Revolution in Indien und Mexiko und der Schaffung von GVO-Pflanzen durch Rockefeller-Fonds.

Der Chef des GVO-Riesen und Chemiekonzerns DuPont ist ein weiterer Guardian, ebenso wie die skandalumwitterten Impfstoff- und Medikamentenfirmen Merck und Johnson & Johnson. Merck hat über die Risiken seines Arthritis-Medikaments Vioxx gelogen, bis mehr als 55.000 Anwender an Herzinfarkten starben.

https://www.ucsusa.org/resources/merck-manipulated-science-about-drug-vioxx

Johnson & Johnson war in den letzten Jahren in zahlreiche Betrügereien verwickelt, u.a. über die negativen Auswirkungen seines antipsychotischen Medikaments Risperdal, das illegale Vorhandensein von krebserregendem Asbest in seinem Babypuder und möglicherweise Tausende von Gerichtsverfahren wegen seiner Rolle als führender Lieferant des Opioids in Purdue Pharmas tödlichem verschreibungspflichtigen Schmerzmittel OxyContin.

Andere Wächter sind die CEOs von Visa, Mastercard, Bank of America, Allianz Versicherung, BP. Im Jahr 2016 stand Visa zusammen mit USAID hinter dem katastrophalen Modi-Experiment zur Einführung einer bargeldlosen Wirtschaft in Indien.

Bemerkenswert ist auch der Guardian Mark Carney, ehemaliger Chef der Bank of England und ebenfalls Befürworter bargeldloser digitaler Zentralbankwährungen, die den Dollar ersetzen sollen. Carney ist jetzt Sondergesandter der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Finanzen.

Carney ist auch ein Vorstandsmitglied des Davoser Weltwirtschaftsforums, dem öffentlichen Förderer des Global Reset des Kapitalismus, um die dystopische Agenda 2030 einer „nachhaltigen“ Wirtschaft durchzusetzen. Tatsächlich sind mehrere von Rothschilds Wächtern im WEF-Vorstand, darunter der Milliardär Marc Benioff, Gründer des Cloud-Computing-Unternehmens Salesforce, und OECD-Chef Angel Gurria. Und Ex-Credit Suisse CEO, Tidjane Thiam ist im International Business Council des Weltwirtschaftsforums.

Andere Wächter der inklusiven Kapitalismus-Transformation sind der Chef der Bank of America, der von der US-Regierung wegen Betrugs im Zusammenhang mit der US-Subprime-Hypothekenkrise 2008 verklagt wurde, sowie wegen Geldwäsche für die tödlichen mexikanischen Drogenkartelle und das russische organisierte Verbrechen. Auf der ausgewählten Guardian-Liste steht auch Marcie Frost, die umstrittene Chefin von CalPERS, dem riesigen, von Betrug geplagten staatlichen Pensionsfonds in Kalifornien, der über 360 Milliarden Dollar verwaltet.

Der Chef der State Street Corporation, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt mit 3,1 Billionen US-Dollar unter Verwaltung, ist ein weiterer Guardian. Im Januar 2020 kündigte State Street an, gegen die Direktoren von Unternehmen in den großen Aktienindizes zu stimmen, die die Ziele für ökologische, soziale und Governance-Veränderungen nicht erfüllen. Dies ist das, was man als Green Investing bezeichnet, als Teil des sogenannten Socially Responsible Investing. Die WEF-Strategie, die auch von WEF-Vorstandsmitgliedern wie Larry Fink von BlackRock vorangetrieben wird, belohnt Unternehmen, die sie für „sozial verantwortlich“ halten. Dies ist der Schlüssel zur inklusiven Kapitalismus-Agenda nicht nur von Rothschilds inklusiven Kapitalismus-Wächtern, sondern auch des WEF.

Ihre Website behauptet, dass die Wächter mehr als $10,5 Billionen Dollar verwalten und Unternehmen kontrollieren, die 200 Millionen Arbeiter beschäftigen. Nun ein kurzer Blick auf ihren neuen Partner im Vatikan.

Die Moral des Vatikan?

Ironischerweise, oder vielleicht auch nicht, Papst Franziskus, der Partner, der gewählt wurde, um Rothschilds Gruppe von Mega-Kapitalisten „moralische“ Glaubwürdigkeit zu geben, ist selbst in das verwickelt, was die größten Finanzskandale, den Betrug und Missbrauch von Kirchengeldern in der modernen Geschichte des Vatikans sein könnte. Und das, obwohl Papst Franziskus 2013 als neuer Papst erklärte, eine seiner Hauptaufgaben sei es, die skandalumwitterten Vatikanfinanzen zu bereinigen. Das hat auch nach mehr als sechs Jahren kaum stattgefunden. Einige Vatikan-Beobachter behaupten sogar, die finanzielle Korruption habe sich verschlimmert.

Der ausufernde Skandal dreht sich um den inzwischen in Ungnade gefallenen Kardinal Angelo Becciu, der bis 2018 de facto Stabschef des Papstes und regelmäßiger Vertrauter war. Becciu war Stellvertreter für allgemeine Angelegenheiten im Staatssekretariat, einer Schlüsselposition in der römischen Kurie, bis zum Juni 2018, als der Papst ihn zum Kardinal erhob, ironischerweise verantwortlich für die Kongregation für die Heiligsprechungsprozesse. Becciu, eindeutig kein Heiliger, war in der Lage, über Jahre hinweg Hunderte von Millionen, ja sogar Milliarden von Kirchengeldern, darunter auch Spenden für die Armen im Petersdom in Projekte zu investieren, die er mit einem ehemaligen Banker der Credit Suisse auswählte. Zu den Projekten gehörten 150 Millionen Euro Anteil an einem luxuriösen Londoner Immobilienkomplex und 1,1 Millionen Dollar in einen Film, Rocketman, über das Leben von Elton John. Das kam ans Licht, als die andauernden vatikanischen Kindersex-Skandale Papst Franziskus dazu veranlassten, Kardinal Theodore McCarrick aus Washington zu des Amtes zu entheben, den ersten Kardinal, der in den tiefen sexuellen Missbrauchsvorwürfen der Kirche fiel.

Die italienische Presse berichtet, dass der Papst von den dubiosen Investitionen von Becciu wusste und diese sogar lobte, bevor die Tiefe der Skandale bekannt wurde. Im November 2020 führte die italienische Polizei eine Razzia in der Residenz von Beccius ehemaligem Buchhalter im Vatikan durch und fand 600.000 € in bar und Beweise dafür, dass der Vatikan-Angestellte über Jahre hinweg 15 Millionen Dollar an gefälschten Rechnungen erhalten hatte.

Mit einem Hintergrund wie diesem, verdient der neue Rat für inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan von Lynn de Rothschild eine genaue Untersuchung, da sie eindeutig große Dinge zusammen mit Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum planen, um die Weltwirtschaft zu „reformieren“, und das wird nicht nett oder moralisch sein, da können wir sicher sein.

*

F. William Engdahl ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.