Bild: Was hat sich geändert an der Pyramide? Die Kleidung.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Ich stimme Satya vollkommen zu, obwohl es im Grunde völlig gleich ist. Es wird weder ein Glückliches Neues Jahr im allgemeinen geben, noch eine Neue Französische Revolution. Auch wenn die Makrone nur noch 8 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung hat. Aber er hat viel Polizisten, bewaffnet wie die Armee.

Wenn das Jahr 2021 anbricht, habe ich nicht vor, irgendjemandem ein „Frohes Neues Jahr“ zu wünschen, während alles, was in der Welt falsch läuft, tief verankert bleibt und sich mit dem bloßen Umblättern eines Kalenderblattes nichts wirklich ändert.

Stattdessen wünsche ich mir eine „Frohe Neue Französische Revolution“, diesmal auf planetarischer Ebene, gegen die korporativen Monarchen, die politische Aristokratie und die bezahlten, bekehrenden Medien, die die Welt mutwillig in eine ökologische, wirtschaftliche und soziale Katastrophe führen.

Es besteht kein Zweifel, dass 2020 das fieseste Jahr war, an das man sich seit Jahrzehnten erinnern kann, und ich weiß, dass viele sehnsüchtig auf seinen Abschied warten. Das vergangene Jahr war geprägt von der katastrophalen Covid-19-Pandemie, einem weit verbreiteten wirtschaftlichen Zusammenbruch, steigendem rassischen, ethnischen und religiösen Hass und praktisch keinen Maßnahmen gegen den drohenden Klimawandel.

Wenn überhaupt, könnte das einzige positive Vermächtnis von 2020 sein, dass es wie ein Spiegel war, der der Menschheit ins Gesicht gehalten wurde und sie zwang, sich mit ihrem eigenen traurigen Selbst zu konfrontieren und wenn möglich ein paar harte Lektionen zu lernen.

Das offensichtlichste Problem, über das die Welt nachdenken sollte, ist die miserable Reaktion auf die Pandemie und der schreckliche Zustand der Gesundheitssysteme und der Gesundheitsversorgung in den meisten Teilen der Welt, einschließlich der „entwickelten“ Nationen. Während ich dies schreibe, sterben in den USA jeden Tag durchschnittlich 2000 Menschen an Covid-19, die höchste Zahl weltweit, und Europa ist die erste Region, die die Marke von 500.000 COVID-19-Toten überschritten hat, was ein Drittel der weltweiten Todesfälle ausmacht.

Ironischerweise sind dies die typischen Zahlen, die man lange Zeit mit vielen Entwicklungsländern assoziierte, die mit Krankheiten wie Unterernährung, Tuberkulose, Malaria und AIDS zu kämpfen hatten. Womit wir bei einer der Hauptursachen für die globalen Gesundheitsprobleme wären, nämlich dem zweischneidigen Umgang der Welt mit den Gesundheitsbedürfnissen der ärmeren Gesellschaften.

Wäre zum Beispiel Covid-19 ein Problem, das sich auf einige wenige Gebiete in Asien oder Afrika beschränkt, ist es sehr zweifelhaft, dass irgendjemand an der Macht oder in den globalen Medien es überhaupt bemerkt hätte, ganz zu schweigen von den erzwungenen nationalen Abriegelungen. Eine solche Diskriminierung hängt mit der historisch schiefen Verteilung der globalen Ressourcen zusammen, die ihrerseits ein Ergebnis jahrhundertelanger Kolonialisierung und anderer Ausbeutungsprozesse ist, sowohl innerhalb als auch zwischen den Nationen.

Heute durchläuft die Welt eine Ära dessen, was man nur als „Unternehmensmonarchie“ bezeichnen kann – ein System, in dem diejenigen mit ererbtem Reichtum oder mit Monopolkontrolle über verschiedene Einkommensströme unkontrolliert herrschen – nachdem sie mit ihrem angehäuften Reichtum ganze politische Systeme, alle demokratischen Institutionen und sogar Vernunft und Logik unterworfen haben. Gegenwärtig besitzen die reichsten 1 Prozent der Welt, diejenigen mit mehr als 1 Million Dollar, 44 Prozent des weltweiten Reichtums[i] und die obersten acht Milliardäre besitzen zusammen so viel Vermögen wie die ärmste Hälfte der Menschheit[ii].

Allein im vergangenen Jahr, als Millionen von Menschen ihren Job verloren und viele weitere am Rande des Verhungerns standen, haben die Milliardäre der Welt ihr ohnehin schon überwältigendes Vermögen um mehr als 10 Billionen US-Dollar vergrößert[iii]. Es ist ein Muster, das sich nicht nur global, sondern auch innerhalb aller Länder wiederholt, und eine solch einfache Anhäufung von Reichtum sollte erklärt werde.

Das einzige Problem mit dem hier verwendeten Begriff „Menschheit“ ist jedoch, dass wir immer noch in einer Welt leben, in der ein großer Teil der Weltbevölkerung von den Machthabern überhaupt nicht als menschlich angesehen wird. Der Planet ist immer noch zu sehr in „überlegene“ und „minderwertige“ Rassen, Kasten, Sprach- und Lebensstilgruppen aufgeteilt und nicht jeder intelligente Zweibeiner, der vom Homo habilis oder Homo erectus abstammt, wird auch als Mitglied der Spezies Homo sapiens akzeptiert.

Und all diese tief sitzenden Vorurteile werden heute von niemand anderem als den eigentlichen Nutznießern der ungleichen Weltordnung am energischsten gefördert – um von der offenen Plünderung der planetarischen Ressourcen abzulenken, der sie frönen. Allerdings muss man zugeben, dass die Währung des Hasses aus vielen Gründen auch unter den Opfern der ungerechten Weltordnung gut zirkuliert, was wiederum den Machthabern ermöglicht, ihre Kontrolle über die einfachen Bürger aufrechtzuerhalten.

Einer der Gründe für dieses seltsame Phänomen, dass die Unterdrückten ihre eigenen Unterdrücker unterstützen, ist die Macht der modernen Propaganda, aber ein tieferer Faktor könnte in der Art und Weise liegen, wie wir uns über lange Zeiträume hinweg entwickelt haben. Im Kampf ums Überleben sind die Menschen dazu verdrahtet worden, ihre technologischen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten einzusetzen, um andere Arten und die Natur selbst zu domestizieren und unterzuordnen. Das hat selbst bei den relativ Schwachen oder Unterdrückten die Vorstellung tief verankert, dass es in Ordnung ist, noch Schwächere auszubeuten, solange man auf sie als eine Art „Aliens“ oder „Tiere“ oder „Mikroben“ herabschauen kann.

Was dies wirklich bedeutet, ist, dass die Lösungen für die Ausbeutung von Menschen durch andere Menschen nicht gefunden werden können, indem man sich nur auf die interne Dynamik oder die Politik menschlicher Gesellschaften allein konzentriert. Der Umgang mit Ungleichheit und Hierarchie wird auch ein ernsthaftes Überdenken der „Herr-Sklave“-Relation erfordern, die der dominante Homo sapiens mit dem Rest des Planeten Erde etabliert hat.

Wenn der SARS-COV2-Virus eine unverblümte Botschaft an die gesamte menschliche Spezies zu übermitteln hatte, dann war es im Wesentlichen die, dass wir nicht wirklich so unbesiegbar sind, wie wir dummerweise zu lange geglaubt haben. Und dass unser Überleben nicht nur vom Wohlergehen des menschlichen Kollektivs abhängt, sondern auch von dem jedes anderen Lebewesens auf der Erde. (Sie können nicht ein Schuppentier essen und gleichzeitig Ihre Rente).

Dies gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir beginnen können, mit der „Mutter aller Gefahren“ umzugehen, mit der die Menschheit konfrontiert ist – eine, die größer ist als jede virale Pandemie – der Klimawandel, der den Planeten unbewohnbar zu machen und einen Großteil der menschlichen Bevölkerung auszulöschen droht. Auch wenn wir uns mit dem Problem der ungerechten Aufteilung der Ressourcen auseinandersetzen, erfordert die Antwort auf diese Bedrohung einen völlig neuen Vertrag mit allem, was uns umgibt und erhält.

Eine neue Magna Carta oder auch ein zutiefst spiritueller Ansatz, der auf dem Respekt vor Mutter Natur basiert, wobei niemand mehr nimmt, als er zurückgeben kann, und schon gar nicht Reichtum in irgendeiner Form horten darf. Etwas, das sich nicht sehr von dem unterscheidet, was viele indigene Völker auf der ganzen Welt bereits praktizieren, dafür aber vom Rest unserer Spezies schwer bestraft werden.

In diesem Sinne wird die neue Französische Revolution, die die Welt dringend braucht, über die menschliche Zentriertheit der alten hinausgehen und den Slogan „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ um „Ökologie“ erweitern müssen. Das Jahr 2021 selbst mag ein bisschen zu früh sein, aber hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, bis auch auf den Straßen der großen Hauptstädte der Welt Guillotinen auftauchen, um die Macht von den Monopolisten jeglicher Couleur zurückzuerobern, die derzeit die Herrschaft über unseren Planeten ausüben. (Vielleicht sogar eine solarbetriebene „grüne Guillotine“, die auch dafür sorgt, dass die Köpfe der Könige rollen, ohne dass dabei klimaschädliche Abgase entstehen).

Ich weiß, das klingt alles ein bisschen makaber, aber da das verrückteste Jahr seit Menschengedenken zu Ende geht und angesichts des aktuellen Zustands der Welt, können Sie mir nicht wirklich vorwerfen, dass ich Ihnen allen eine frohe neue französische Revolution wünsche!

Satya Sagar ist Journalist und Autor und kann unter sagarnama@gmail.com kontaktiert werden.

