Die Entwicklung der von den USA unterstützten Todesschwadronen in Honduras – Die Pathologie der US-Außenpolitik

von T.J. COLES – http://www.counterpunch.org – https://cooptv.wordpress.com/

Bild: Capt. Thomas Cieslak – CC BY 2.0

US-Geheimdienste und Unternehmen haben sich gegen die sogenannte Pink Tide gewehrt, die Machtübernahme sozialistischer Regierungen in Mittel- und Südamerika. Beispiele sind: der Versuch , Venezuelas Präsident Nicolás Maduro zu stürzen; ; der anfangs erfolgreiche Softputsch in Bolivien gegen Präsident Evo Morales; und die Verfassungskrisen , die die Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff in Brasilien aus dem Amt entfernt haben.

2009 unterstützte die Obama-Regierung (2009-17) einen Putsch gegen Präsident Manuel Zelaya. Seitdem hat Honduras einen Rückgang seines Lebensstandards und seiner demokratischen Institutionen erlebt. Die Rückkehr von Todesschwadronen im Stil der 1980er Jahre, die im Interesse US-amerikanischer Unternehmen gegen arbeitende Menschen operieren, hat zum Zustrom von Flüchtlingen und Migranten in die Vereinigten Staaten und zum Aufstieg rassistischer Politik beigetragen .

REICHE: VON SPANISCH ZU AMERIKANISCH

Honduras (9,5 Millionen Einwohner) ist im Norden von Guatemala und Belize, im Westen von El Salvador und im Süden von Nicaragua umgeben. Es hat eine kurze Westküste am Pazifik und eine ausgedehnte Küste an der Karibik im Atlantik. Neun von zehn Honduranern sind Indoeuropäer ( Mestizen ). Das BIP liegt bei ungefähr 25 Mrd. USD, und über 60 Prozent der Menschen leben in Armut: jeder Fünfte in extremer Armut.

Honduras erlangte 1821 die Unabhängigkeit von Spanien, bevor es dem mexikanischen Reich angegliedert wurde. Die Honduraner haben rund 300 Aufstände, Bürgerkriege und / oder Regierungswechsel erlebt. mehr als die Hälfte davon kam es im 20. Jahrhundert. 1998 hat das Weiße Haus unter Clinton anerkannt , dass Honduras „Landwirtschaft von US – Unternehmen dominiert wird , die große Bananenplantagen entlang der Nordküste etablierten.“

Die bedeutende militärische Präsenz der USA begann in den 1930er Jahren mit der Einrichtung eines Luftwaffen- und Militärhilfeprogramms. Das Weiße Haus unter Clinton bemerkte auch, dass der Gründer der Nationalen Partei, Tiburcio Carías Andino (1876-1969), „Verbindungen zu Diktatoren in Nachbarländern und zu US-Bananenfirmen hatte, die ihm halfen, die Macht bis 1948 aufrechtzuerhalten.“

Die CIA stellt fest, dass die Unterdrückung der Liberalen durch Diktator Carías diese Liberalen dazu bringen würde, „sich der Verschwörung zuzuwenden und Versuche zu provozieren, die Revolution zu schüren, was sie viel anfälliger für kommunistische Infiltration und Kontrolle machen würde“. Die Agentur sagte über die sogenannten aufstrebenden Demokratien: „Die Möglichkeiten für die kommunistische Durchdringung einer unterdrückten und verschwörerischen Organisation sind viel größer als in einer frei funktionierenden politischen Partei.“ Für bestimmte CIA-Analysten ist die „liberale Demokratie“ ein Puffer gegen Diktaturen, die wirklich linke Oppositionsgruppen legitimieren. Die CIA zitiert den Fall Guatemala, in dem „eine starke Diktatur vor 1944 die kommunistische Aktivität, die nach dem Sturz des Diktators zur Bildung einer pro-kommunistischen Regierung führte, nicht verhinderte“.

ROTE UNTER DEM BETT

Um das Denken hinter den von den USA unterstützten Todesschwadronen zu verstehen, lohnt es sich, sich ein teilweise freigegebenes CIA-Material zur Planung des frühen Kalten Krieges anzusehen. Die Paranoia war so groß, dass jeder Plantagenarbeiter möglicherweise ein sowjetischer Sympatisant war, der sich auf dem Feld versteckte. Diese Subversiven könnten jederzeit bereit sein, gegen US-Unternehmen und das entstehende amerikanische Empire zu streiken.

In Übereinstimmung mit den bedingten Präferenzen einiger Strategen für „liberale Demokratien“ hat Honduras die Fassade der Wahl der Wähler, wobei zwei Hauptparteien vom Militär kontrolliert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die US-Politik Honduras als riesige Militärbasis, von der aus linke oder vermutete „kommunistische“ Bewegungen in Nachbarländern bekämpft werden konnten. Im Jahr 1954 wurde zum Beispiel Honduras verwendet als Basis für die Arbeit des CIA PBSuccess Guatemalas Präsident Jacobo Arbenz (1913-1971) zu stürzen.

In einem Schreiben von 1954 sagte die CIA , dass die Liberale Partei von Honduras „die Unterstützung der Mehrheit der honduranischen Wähler hat. Ein Großteil seiner Unterstützung kommt von den unteren Klassen.“ Die Agentur glaubte auch, dass die verbotene Kommunistische Partei von Honduras plante, die Liberalen zu infiltrieren, um sie weiter nach links zu treiben. In einem Dokument der Agentur heißt es jedoch, dass es in Honduras möglicherweise weniger als 100 militante Kommunisten gibt und dass es „vielleicht weitere 300 Sympathisanten“ gibt.

In dem Dokument heißt es auch: „Die Organisation einer kommunistischen Partei in Honduras wurde nie endgültig festgelegt“, obwohl die CIA der Ansicht war, dass die kleine revolutionär-demokratische Partei von Honduras „eine Front gewesen sein könnte“. Die Agentur glaubte auch , dass Kommunisten hinter dem Arbeiter-Koordinierungskomitee stecken, das Streiks von 40.000 Arbeitern gegen die US-amerikanischen United Fruit and Standard Fruit Companies führte, von denen die Agentur anerkennt, dass sie „die Wirtschaft der Region dominieren“. Im gleichen Atemzug sagt die CIA auch, dass die Kommunisten nach dem Streik „die Kontrolle über die Arbeiter verloren haben“.

EIN PROXY GEGEN NIKARAGUA

In einem US-Militärbericht heißt es : „[c] die Durchführung gemeinsamer Übungen mit dem honduranischen Militär hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1965 zurückreicht.“ Bis 1975 unterstützten US-Militärhubschrauber, die in Honduras bei Catacamas, einem Dorf im Osten, operierten, laut CIA die „logistische Unterstützung von Operationen zur Aufstandsbekämpfung“. Diese Militärhubschrauber unterstützten die honduranischen Streitkräfte bei ihren Gefechten gegen Pro-Castro-Elemente aus Nikaragua, die entlang des Patuca-Flusses im Süden Honduras operierten. Mitte der neunziger Jahre waren in Honduras mindestens 30 solcher Hubschrauber im Einsatz.

1979 kam die Nationale Sandinistische Befreiungsfront (Sandinistas) in Nicaragua an die Macht und setzte den von den USA unterstützten Diktator Anastasio Somoza Debayle (1925-80) ab und ermordete ihn später. Für die Reagan-Administration (1981-89) war Honduras ein Stellvertreter gegen das trotzige Nikaragua.

Das US Army War College schrieb damals: „Präsident Reagan hat unser nationales Engagement für die Bekämpfung von Konflikten geringer Intensität in Entwicklungsländern klar zum Ausdruck gebracht.“ Darin heißt es: „Die Verantwortung liegt nun beim Außenministerium und beim Verteidigungsministerium, Pläne und Doktrinen zur Erfüllung dieser Anforderung zu entwickeln.“ Das gleiche Dokument bestätigt, dass die US Army Special Operations Forces (SOF), die 18. Airborne Corps wurde nach Honduras geschickt hatte.“ Mobile Training Teams (MTT) wurden entsandt, um honduranische Soldaten in Taktik kleiner Einheiten, Hubschrauberwartung und Flugbetrieb auszubilden und das regionale militärische Trainingszentrum in der Nähe von Trujillo und Puerto Castilla zu errichten“, beide an der Ostküste.

Ein SOUTHCOM-Dokument datiert die bedeutende US-Militärhilfe für Honduras bis in die 1980er Jahre. Er stellt fest , um die Wirkung von öffentlichen Druck auf die US-Politik, Hervorhebung: „einen allgemeinen Mangel an Appetit in der amerikanischen Öffentlichkeit die US-Truppen im Zuge des Vietnam – Krieg [die] ergab strenge Parameter begangen , um zu sehen, die den Umfang der militärischen Beteiligung in Zentralamerika begrenzt.“

Laut SOUTHCOM sollte das regionale militärische Ausbildungszentrum „freundliche Länder in grundlegenden Taktiken zur Aufstandsbekämpfung schulen“. Präsident Reagan wollte die Sandinisten zerschlagen, aber „die Hände der Exekutive wurden durch die Verabschiedung des Boland-Änderungsantrags [zum Defence Appropriations Act] von 1984 gebunden, der die Verwendung von US-Militärhilfe für die Contras verbot“, so die Anti-Sandinistische Streitkräfte in Nicaragua. Infolgedessen „wies die starke und plötzliche Konzentration auf die Ausbildung und wohl durch Stellvertreter die Einrichtung der [Joint Task Force-Bravo]“ einer Elite-Militäreinheit eine „konterkommunistische Mission“ zu.

Die Green Berets bildeten die Contras auf Stützpunkten in Honduras aus und „begleiteten sie auf Missionen nach Nikaragua“. Der nordamerikanische Kongress über Lateinamerika stellte damals fest, dass „Militärflugzeuge, die aus Honduras fliegen, von einem Lasernavigationssystem und Kontras koordiniert werden. Unternehmen, die in Nicaragua operieren, erhalten Nachtversorgung von C-130 mit dem Fallschirmextraktionssystem aus geringer Höhe“, etwas das erstmals in Vietnam eingesetzt wurde und nur wenigen Mitarbeitern zur Verfügung steht. „Die CIA, die von Luftwaffenstützpunkten in den USA aus operiert, stellt Piloten für die gefährlichen Einsätze für 30.000 US-Dollar pro Mission ein.“ Der Bericht stellt fest, dass Truppen aus El Salvador „jeden Tag im Jahr in Honduras, den USA und im neuen Grundausbildungszentrum in La Union“ in den USA ausgebildet wurden „.

SPEZIELLE EINHEITEN UND ANTIKOMMUNISTEN

Die USA haben auch psychologische Operationen gegen den inländischen Linken in Honduras gestartet. Dies beinhaltete die Umwandlung einer speziellen Polizeieinheit in eine militärische Geheimdienstgruppe, die der Entführung, Folter und des Mordes schuldig ist: das Bataillon 316. Das Auslösen eines Klimas der Angst unter Arbeitern, Gewerkschaftsführern, Intellektuellen und Menschenrechtsanwälten ist ein Weg, um sicherzustellen, dass fortschrittliche Ideen schwierig zu kommunizieren sind und Gesundheitsversorgung, freie Bildung und angemessener Lebensstandard keine Wurzeln haben.

Im Jahr 1963, der Fuerza de Seguridad Pública wurde (FUSEP, öffentliche Sicherheit) eingerichtet als ein Zweig des Militärs. In den frühen 80er Jahren befehligte FUSEP die Nationale Untersuchungsdirektion, reguläre nationale Polizeieinheiten und nationale Spezialeinheiten, „die das Waffenverbotsprogramm technisch unterstützten“, so die CIA, in der „Material aus Nikaragua durchlief“ aus Honduras zu Guerillas in El Salvador. “ Die Nationale Untersuchungsdirektion leitete die geheime honduranische antikommunistische Befreiungsarmee (ELACH, 1980-84), die von der CIA als „rechtsparamilitärische Organisation, die Operationen gegen honduranische Linke durchführte“ wie beschrieben wurde.

Die CIA wiederholt die Behauptungen, dass „ELACHs Operationen Überwachung, Entführungen, Verhöre unter Zwang und Hinrichtung von Gefangenen, die honduranische Revolutionäre waren, umfassten“. ELACH arbeitete in Zusammenarbeit mit der Special Unit von FUSEP. „Die Mission der Einheit bestand im Wesentlichen darin, sowohl inländische als auch regionale subversive Bewegungen in und durch Honduras zu bekämpfen.“ Die CIA stellt außerdem fest, dass „dies das Eindringen in verschiedene Organisationen wie die Kommunistische Partei Honduras, die regionale Trotzkistische Partei Zentralamerikas und die marxistische Terrororganisation Lorenzo Zelaya (FPR-LZ)“ beinhaltete.

Gustavo Adolfo Álvarez (1937-89), künftiger Chef der honduranischen Streitkräfte, sagte dem honduranischen Botschafter unter US-Präsident Jimmy Carter, Jack Binns, dass ihre Streitkräfte „außergesetzliche Mittel“ einsetzen würden, um Kommunisten zu zerstören. Binns schrieb in einem vertraulichen Kabel: „Ich bin zutiefst besorgt über die zunehmenden Beweise für offiziell geförderte / sanktionierte Attentate auf politische und kriminelle Ziele, die eindeutig darauf hinweisen, dass die Repression [der Regierung von Honduras] viel schneller Dampf gemacht hat, als wir erwartet hatten.” Aber die US-Doktrin hat sich unter Präsident Reagan geändert. Assistant Secretary of State für Interamerikanische Angelegenheiten, Thomas O. Enders, sagte Binns kein Materials an das State Department zu senden, aus Angst vor Leckage. Enders selbst sagte der Menschenrechte in Honduras: „Die Reagan-Regierung hatte breitere Interessen.“

Unter Reagan ersetzte John Negroponte Binns in der US-Botschaft in der Hauptstadt Tegucigalpa, von wo aus viele CIA-Agenten operierten. Im Jahr 1981 informierten geheime Briefings Negroponte darüber, dass „die Sicherheitskräfte der [Regierung von Honduras] begonnen haben, auf extralegale Taktiken zurückzugreifen – Verschwindenlassen und anscheinend physische Eliminierungen, um eine wahrgenommene subversive Bedrohung zu kontrollieren“. Rick Chidster, ein Junior-Politoffizier der US – Botschaft wurde bestellt von Vorgesetzten in 1982 Verweise auf honduranische Militär Verletzungen von seinen jährlichen Menschenrechten zu entfernen Bericht erstellt für Kongress.

DIE AUFSTELLUNG VON BATTALION-316

Im März 1981 genehmigte Reagan die Ausweitung verdeckter Operationen, um „kooperierenden Regierungen in ganz Mittelamerika alle Formen von Ausbildung, Ausrüstung und damit verbundener Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um von Ausländern gesponserter Subversion und Terrorismus entgegenzuwirken“. Dokumente erhalten The Baltimore Sun die zeigen , dass von 1981, die US-Fonds für argentinische Experten zu Aufstandsbekämpfung zur Verfügung gestellt wurden um in Honduras Antikommunisten zu trainieren; Viele von ihnen waren in früheren Jahren selbst von den USA ausgebildet worden. In einem Lager in Lepaterique im Westen Honduras bildeten argentinische Mörder unter US-Aufsicht ihre honduranischen Kollegen aus.

Oscar Álvarez, ein ehemaliger Offizier und Diplomat der honduranischen Spezialkräfte, der von den USA ausgebildet wurde, sagte: „Die Argentinier kamen zuerst und lehrten, wie man Menschen verschwinden lässt.“ Mit Schulungen und Geräten wie versteckten Kameras und Telefon-Bugging-Technologie haben US-Agenten sie „effizienter gemacht“. Der in den USA ausgebildete Stabschef, General José Bueso Rosa, sagt: „Wir waren keine Spezialisten für Geheimdienste, sondern für das Sammeln von Informationen. Deshalb haben die Vereinigten Staaten angeboten, uns bei der Organisation einer Spezialeinheit zu helfen.“ Zwischen 1982 und 1984 leitete General Álvarez die Streitkräfte. 1983 verlieh ihm Reagan die Legion of Merit für „die Förderung des Erfolgs demokratischer Prozesse in Honduras“. Als der CIA-Stationschef Donald Winters ein Kind adoptierte, bat er Álvarez, der Pate zu sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete die US-Armee in der Zone des Panamakanals eine Abteilung für ein lateinamerikanisches Ausbildungszentrum in Fort Amador ein, benannte sie später in US Army School of the Americas um und zog nach Fort Benning, Georgia. Das jetzt als Western Hemisphere Institute for Security Cooperation bezeichnete Phoenix-Programm der CIA in Vietnam und die MK-ULTRA -Programme zur Bekämpfung von Folter beeinflussten den Lehrplan aus Honduras an der Schule.

1983 nahm das US-Militär an einem strategischen Militärseminar zusammen mit den honduranischen Streitkräften teil, bei dem beschlossen wurde, FUSEP von einer Polizei in eine militärische Geheimdiensteinheit umzuwandeln. „Der Zweck dieser Änderung“, sagt die CIA, „war die Verbesserung der Koordination und der Kontrolle.“ Ziel war es auch, „mehr Personal und Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die Intel-Produktion zu integrieren.“ Im Jahr 1984 wurde die Spezialeinheit unter dem Kommando der Militärgeheimdienst der Division platziert und zum 316 Bataillon 316 umbenannt.

Es ist bekannt , dass ein CIA-Offizier in der US-Botschaft das Gefängnis von Military Industries besucht hat: eine der Folterkammern des Bataillons 316, in der Opfer gefesselt, geschlagen, durch Stromschlag getötet, vergewaltigt und vergiftet wurden. Der Folterer des Bataillons, José Barrera, sagt: „Sie haben immer darum gebeten, getötet zu werden … Folter ist schlimmer als der Tod.“ Der Offizier des Bataillons 316, José Valle, erklärte die Überwachungsmethoden: „Wir würden einer Person vier bis sechs Tage lang folgen. Sehen Sie ihre täglichen Routen ab dem Moment, in dem sie das Haus verlassen. Welche Art von Transport benutzen sie. Die Straßen, auf denen sie gehen. “ Männer in schwarzen Skimasken bündelten das Opfer in einem Fahrzeug mit dunkel getönten Scheiben und ohne Nummernschilder.

Unter Oberstleutnant Alonso Villeda wurde das Bataillon aufgelöst und 1987 durch eine Abteilung für Spionageabwehr der honduranischen Streitkräfte ersetzt. Unter der Leitung des Stabschefs für Geheimdienste (C-2) übernahm es das Personal, die Einheiten, die Analysezentren und die Funktionen des Bataillons.

1988 teilte Richard Stolz, der damalige stellvertretende Operationsdirektor der USA, dem Geheimdienstausschuss des Senats in geheimen Anhörungen mit, dass CIA-Beamte Kurse durchführten und psychologische Folter lehrten. „Der Kurs bestand aus drei Wochen Unterricht, gefolgt von zwei Wochen praktischen Übungen, einschließlich der Befragung der tatsächlichen Gefangenen durch die Schüler.“ Der frühere Botschafter Binns sagt: „Ich denke, es ist ein Beispiel für die Pathologie der Außenpolitik.“ Als Antwort auf die Vorwürfe, die er bestritt, antwortete der ehemalige stellvertretende Staatssekretär für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten, Elliott Abrams: „Eine Menschenrechtspolitik soll nicht dazu führen, dass Sie sich gut fühlen.“

Zwischen 1982 und 1993 gab der US-Steuerzahler Honduras eine halbe Milliarde Dollar an militärischer „Hilfe“. Bis 1990 waren laut Präsident Manuel Zelaya 184 Menschen „verschwunden“. Zelaya hatte 2008 angedeutet, dass er die Untersuchung von Fälle von Verschwundenen wieder eröffnen würde.

DER ZELAYA COUP

Nach Jahrhunderten des Kampfes wählten die Honduraner einen Präsidenten, der den Lebensstandard durch Umverteilung des Reichtums erhöhte. Der Gewinner der Präsidentschaftswahlen 2005, Manuel Zelaya von der liberalen Fraktion Movimiento Esperanza der Liberalen Partei, erhöhte den Mindestlohn, bot Kindern kostenlose Bildung, subventionierte Kleinbauern und versorgte die Ärmsten des Landes mit kostenlosem Strom. Zelaya konterte die Propaganda des Medienmonopols, indem er für Regierungssendungen eine minimale Sendezeit auferlegte und sich über den vorgeschlagenen ALBA-Handelsblock mit den regionalen Feinden Amerikas verbündete.

Der Congressional Research Service (CRS) berichtete zu der Zeit, dass „Analysten“ Zelayas Schritt als „Gefahr einschätzen den traditionell engen Zustand der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu gefährden“. Das CRS beklagte auch, dass Zelaya die Akkreditierung des US-Botschafters Hugo Llorens verzögert habe, „um Solidarität mit Bolivien in seiner diplomatischen Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten zu zeigen, in der Bolivien den US-Botschafter ausgewiesen hat“.

Da Zeyala nicht genügend Vertreter des Kongresses hatte, um seinem Plan zuzustimmen, versuchte er, die Demokratie durch ein Referendum über Verfassungsänderungen auszubauen. Sowohl das Untere Gericht als auch das Oberste Gericht stimmten den Oppositionsparteien zu, die das Referendum blockierten. Trotz der Gerichtsentscheidungen befahl Zelaya dem Militär, bei der Wahllogistik zu helfen. Dieser Befehl wurde vom Chef der Streitkräfte, General Romeo Vásquez, abgelehnt, der später behauptete, Zelaya habe ihn entlassen, was Zelaya bestreitet. Unter Verwendung von Pro-Zelaya-Demonstrationen als Vorwand, um das Militär auf die Straße zu bringen, mobilisierte das Militär und im Juni 2009 genehmigte der Oberste Gerichtshof Zelayas Gefangennahme, wonach er nach Costa Rica verbannt wurde.

In dem Buch Hard Choices bezeichnen die Ghostwriter der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton mit ihrer Zustimmung Lateinamerika als „Hinterhof“ der USA und Zelaya als „Rückfall in die Karikatur eines zentralamerikanischen Starken mit seinem weißen Cowboy“ Hut, dunkelschwarzer Schnurrbart und Vorliebe für Hugo Chavez und Fidel Castro “(S. 222). Die Herausgeber ließen Clintons Rolle im Putsch in der Taschenbuchausgabe weg : „Wir haben uns auf einen Plan zur Wiederherstellung der Ordnung in Honduras konzentriert“.

Das Dekret PCM-M-030-2009 ordnete die Durchführung der Wahlen im Ausnahmezustand an. Die friedlichen Pro-Zelaya-Gruppen La Resistencia und Frente Hondureña de Resistencia Popular waren Gegenstand der Anti-Terror-Gesetze. Der rechte Porfirio Lobo wurde mit über 50 Prozent der Stimmen in einer falschen Wahlbeteiligung von 60 Prozent gewählt (später auf 49 Prozent revidiert). US-Präsident Obama beschrieb dies als „Wiederherstellung demokratischer Praktiken und Verpflichtung zur Versöhnung, die uns große Hoffnung gibt“. Hoffnung und Veränderung für Honduras kamen in Form von wirtschaftlichen Veränderungen, von denen US-Unternehmen profitierten:

Das US-Außenministerium stellte fest: „Viele der rund 200 US-Unternehmen, die in Honduras tätig sind, nutzen den Schutz des Freihandelsabkommens zwischen Zentralamerika und der Dominikanischen Republik.“ Beachten Sie die unbeabsichtigte Anerkennung, dass „Freihandel“ tatsächlich Schutz für US-Unternehmen bedeutet. Das Außenministerium stellte außerdem fest: „Die honduranische Regierung ist im Allgemeinen offen für ausländische Investitionen. Niedrige Arbeitskosten, die Nähe zum US-Markt und der große karibische Hafen von Puerto Cortes machen Honduras für Investoren attraktiv. “

Vier Jahre nach dem Sturz von Zelaya stieg die Arbeitslosigkeit von 35,5 Prozent auf 56,4 Prozent. 2014 unterzeichnete Honduras mit dem Internationalen Währungsfonds eine Vereinbarung über ein Darlehen in Höhe von 189 Mio. USD. Das Zentrum für wirtschaftliche und politische Forschung erklärt: „Die honduranischen Behörden haben zugestimmt, die Haushaltskonsolidierung durchzuführen… einschließlich Privatisierungen, Rentenreformen und Entlassungen im öffentlichen Sektor.“ Der Kongressforschungsdienst erklärt: „Präsident Juan Orlando Hernández von der konservativen Nationalpartei wurde im Januar 2018 für eine zweite Amtszeit von vier Jahren eingeschworen. Bei vielen Honduranern fehlt ihm jedoch die Legitimität, da behauptet wird, seine Wiederwahl 2017 sei verfassungswidrig und durch Betrug erreicht worden.“

Rückkehr der Todesschwadronen

Seit dem Putsch haben die USA ihre Militärbasen in Honduras von 10 auf 13 US-Basen erweitert und durch „Hilfs“ Mittel für die honduranische Nationalpolizei, deren langjährigen Direktor, Juan Carlos Bonilla an der School of the Americas trainiert wurde. Die Gräueltaten gegen Honduraner nahmen unter dem US-Favoriten Präsident Hernández zu, der schwor , „an jeder Ecke einen Soldaten aufzustellen“. SOUTHCOM arbeitete im Rahmen der regionalen Sicherheitsinitiative für Mittelamerika unter US-Präsident Obama, der die Operation Morazán unterstützte: ein Programm zur Integration der Streitkräfte Honduras in die inländischen Polizeieinheiten. Mit SOUTHCOM-Mitteln wurde in der Nähe von Lepaterique die 250-köpfige Special Response Security Unit (TIGRES) eingerichtet . Die TIGRES werden von den US Green Berets trainiert und werden vom US Army War College als „paramilitärische Polizei beschrieben“

Die Mittel für den Aufbau einer Militärpolizei ist offiziell gegen Drogen- und Menschenhändler ausgerichtet, aber die Aufzeichnungen zeigt, dass die Mittel für den Tod und Einschüchterung von linken Zivilisten ausgerichtet sind. Um die Pro-Zelaya-Bewegung zu zerschlagen, schloss die Pro-Demokratie-Bewegung Operation Morazán laut dem US Army War College die Schaffung der Militärpolizei der öffentlichen Ordnung (PMOP) ein, deren Mitglieder mindestens ein Jahr bei den Streitkräften gedient haben müssen. Bis Januar 2018 bestand die PMOP aus 4.500 Mitarbeitern in 10 Bataillonen in allen Regionen Honduras und hat mindestens 21 Straßenprotestierende ermordet.

Berta Cáceres war Mitbegründerin des Rates der Volks- und indigenen Organisationen von Honduras. Eine der Missionen der Organisation war der Widerstand gegen den Agua Zarca-Staudamm des Desarrollos Energéticos (DESA) -Konzerns am Fluss Gualcarque, der dem Volk der Lenca heilig ist. DESA stellte eine Bande ein, die später wegen Mordes an Cáceres verurteilt wurde. Dazu gehörten der in den USA ausgebildete Maj. Mariano Díaz Chávez und Lt. Douglas Geovanny Bustillo, selbst Sicherheitschef bei DESA. Der Direktor des Unternehmens, David Castillo, ebenfalls ein in den USA ausgebildeter ehemaliger militärischer Geheimdienstoffizier, soll mit den Mördern zusammengearbeitet haben. Die TIGRE-Kräfte überwachten die Baustelle des Damms.

Zwischen 2010 und 2016, als die US-amerikanische „Hilfe“ und Ausbildung weiter flossen, wurden über 120 Umweltaktivisten von Kämpfern, Banden, Polizisten und dem Militär ermordet, weil sie sich gegen den illegalen Holzeinschlag und Bergbau aussprachen. Andere wurden eingeschüchtert. So wurden 2014, ein Jahr nach der Ermordung von drei Matute-Leuten durch Banden, die mit einem Bergbau verbunden waren, die Kinder des indigenen Tolupan-Führers Santos Córdoba vom in den USA ausgebildeten Ex-Armeegeneral Filánder mit vorgehaltener Waffe bedroht durch Uclés und seine Leibwächter.

Bajo Aguán ist die Heimat des regionalen militärischen Ausbildungszentrums und eine tiefgelegende Region im Osten, deren Landwirte seit Anfang der neunziger Jahre gegen die Privatisierung ihres Lands kämpfen. Nach der Absetzung von Zelaya nahmen die Verbrechen gegen die Völker der Region zu. Rechtsgruppen unterzeichneten einen Brief an dann Staatssekretär Hillary Clinton, die US-Hilfe nach Honduras erleichtert, die besagt: „45 Menschen, die mit Bauernorganisationen in Verbindung stehen, wurden zwischen September 2009 und Februar 2012 getötet“. Ein gemeinsames Militär-Polizei-Projekt, Operation Xatruch II im Jahr 2012, führte zum Tod von „neun Mitgliedern der Bauernorganisation, darunter zwei Hauptführer“. Ein 17-jähriger Sohn eines Bauernorganisators wurde entführt, gefoltert und bedroht, lebendig verbrannt zu werden. Gerichtsverfahren wurden ebenfalls angewendet, wobei über 160 Kleinbauern in der Region leichtfertigen Gerichtsverfahren unterliegen.

„ZURÜCK IN DIE VERGANGENHEIT“

In den 1980er Jahren wurde Tomás Nativí, Mitbegründer der Revolutionären Volksunion, von von den USA unterstützten Todesschwadronen „verschwunden“. Die Frau von Nativí, Bertha Oliva, wurde vom Komitee der Angehörigen der Verschwundenen in Honduras gegründet, um für die Gerechtigkeit der zwischen 1979 und 1989 Ermordeten zu kämpfen. Sie sagte gegenüber The Intercept, dass die jüngsten Morde und Umstrukturierungen des sogenannten Sicherheitsstaates „wie im Gange“ seien zurück in die Vergangenheit verweisen.“

Die eiserne Faust des Imperiums im Dienste des Kapitalismus lockert niemals ihren Griff. Die Namen und Kommandostrukturen von US-unterstützten Militäreinheiten in Honduras haben sich in den letzten vier Jahrzehnten geändert, aber ihr Ziel bleibt dasselbe.

TJ Coles ist Direktor des Plymouth Institute for Peace Research und Autor mehrerer Bücher, darunter Voices for Peace (mit Noam Chomsky und anderen) und Fire and Fury: Wie die USA Nordkorea isolieren, China umkreisen und den Atomkrieg in Asien riskieren ( beide erschienen im Verlag Clairview Books).

https://cooptv.wordpress.com/2020/12/23/von-den-usa-unterstutzte-todesschwadronen-in-honduras/