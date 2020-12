Der endlose Krieg zur Erhaltung der amerikanischen Vormachtstellung

von Andrew J. Bacevich – http://www.antikrieg.com/

Unfähig, im Ausland einen Sieg zu erringen, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika von einer Anhäufung von Krisen im Inland heimgesucht. Beides hängt zusammen.

Seit fast zwei Jahrzehnten führen die Vereinigten Staaten einen Krieg, um die amerikanische Vormachtstellung zu bewahren. Das ist natürlich nicht der offizielle Titel, aber er beschreibt den eigentlichen, wenn auch uneingestandenen Zweck des Krieges. Vieles hängt davon ab, wie die neue Regierung Biden die Aussichten des Krieges einschätzt. Das Schicksal seiner Präsidentschaft könnte von Bidens Bereitschaft abhängen, die längst überfällige Beendigung des Krieges voranzutreiben.

In den berauschenden Tagen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hatten sich die amerikanischen politischen Eliten daran erfreut, den einzigartigen Status der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht und unverzichtbare Nation zu preisen. Dass die Vereinigten Staaten die Lokomotive der Geschichte waren, während der Rest der Menschheit pflichtbewusst im Waggon hinterherfuhr, wurde als gegeben hingenommen. In den 1990er Jahren schien der zukünftige Weg klar zu sein.

Als die Terroranschläge vom 9/11 ein Loch in die Ansprüche auf die amerikanische Vormachtstellung rissen, entschied sich Präsident George W. Bush sofort für den Krieg als Mittel, um diese wiederherzustellen. Seitdem wurden die militärischen Bemühungen an verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen Ansätzen fortgesetzt, jedoch mit wenig Erfolg.

Schon 2009, als Präsident Barack Obama den Krieg zur Wahrung der amerikanischen Vormachtstellung erbte, hatte sich gezeigt, dass den Vereinigten Staaten die Mittel fehlten, um Bushs ehrgeizige Freiheitsagenda zu erfüllen, die er als „die Ausbreitung der Freiheit als die große Alternative zur Ideologie des Hasses der Terroristen“ beschrieb. Doch den Krieg abzubrechen und damit die Einbildung, Amerika sei die einzige Supermacht, aufzugeben, erforderte mehr politischen Mut, als Obama aufzubringen vermochte. Also zog sich der Krieg in die Länge.

Im Jahr 2016 verhalf die Anprangerung des gesamten Einsatzes als fehlgeleitet Donald Trump zum Sieg bei der Präsidentschaft. Doch weit davon entfernt, den Krieg zu beenden, sobald er im Amt war, machte Trump ihn lediglich unverständlich. Trump hatte versprochen, „Amerika an die erste Stelle“ zu setzen. Stattdessen bescherte sein erratisches Verhalten der Welt ein „Amerika, das Launenhafte“. Völlig ohne Ruder ging der Krieg von selbst weiter.

In wenigen Wochen wird der designierte Präsident Joe Biden der vierte Ingenieur sein, der die Hand auf den Steuerhebel legt, in der Erwartung, die Geschichte wieder auf Kurs zu bringen. Von dem Tag an, an dem er sein Amt antritt, wird Biden mit einer Reihe von dringenden Herausforderungen konfrontiert sein. Lassen Sie mich vorschlagen, dass die Beendigung des Krieges zur Erhaltung der amerikanischen Vormachtstellung als eine der Prioritäten gelten sollte.

Auf das Wesentliche reduziert, steht man vor der Wahl: entweder man gibt den anhaltenden militärischen Bemühungen der USA in Afghanistan, im Irak und auf anderen aktiven Kriegsschauplätzen im gesamten Nahen Osten und in Afrika wieder ein gewisses übergreifendes Zielbewusstsein, oder man gibt das Scheitern zu und holt die Truppen nach Hause.

Um es anders auszudrücken: Entweder man überzeugt die Amerikaner davon, dass der Krieg zur Erhaltung der amerikanischen Vormachtstellung die Stellung der Nation auf der Weltbühne stärkt und fortgesetzt werden sollte; oder man reduziert die Verluste und gesteht ein, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr der Motor der Geschichte sind.

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Biden das Thema feinfühlig angehen wird. Während er verspricht, „die ewigen Kriege zu beenden, die die Vereinigten Staaten unsagbar viel Blut und Geld gekostet haben“, wird er stattdessen die Mission neu definieren. Mit Luftangriffen, Sondereinsatztruppen und amerikanischen Beratern, die mit lokalen Kräften zusammenarbeiten, wird er den Kampf gegen Al-Qaida und ISIS fortsetzen, wobei die Strategie gegenüber der politischen Zweckmäßigkeit in den Hintergrund tritt.

In der Tat wird Biden wahrscheinlich eine Politik des Ausweichens verfolgen, nicht bereit, mit dem abzurechnen, was zwei Jahrzehnte militärischer Misserfolge, Frustrationen und scheinbarer Erfolge, die sich als illusorisch herausstellen, tatsächlich bedeuten. Doch auch wenn das Ausweichen eine solche Abrechnung verzögern mag, kann es sie nicht abwenden. Am Ende wird die Wahrheit ans Licht kommen. Die Frage ist nur, wie viel mehr die Amerikaner zahlen werden müssen.

Die Wahrheit ist, dass der Krieg zur Erhaltung der amerikanischen Vormachtstellung den amerikanischen Niedergang beschleunigt hat, weit davon entfernt, die amerikanische Vormachtstellung zu festigen. Unfähig, einen Sieg im Ausland zu erringen, trotz der ungeheuren Ausgaben von Ressourcen, wurden die Vereinigten Staaten durch eine Anhäufung von Krisen im Inland zerschlagen. Beide sind miteinander verbunden.

Während sich der Krieg in die Länge gezogen hat, haben sich bereits bestehende Spaltungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft vertieft. Endemischer Rassismus, wirtschaftliche Ungleichheit, politische Dysfunktion, die Entfremdung, die sich als Kennzeichen der späten Moderne herauskristallisiert hat: nichts davon ist ein neues Phänomen. Doch solange die Fantasien von den Vereinigten Staaten als dem designierten Beauftragten der Geschichte fortbestehen, halten sich auch die Illusionen, dass die energische Behauptung amerikanischer globaler Führungsstärke die Dinge letztlich zurechtrücken wird.

Es besteht heute keine Chance, dass der Krieg zur Erhaltung der amerikanischen Vormachtstellung auch nur eines der unzähligen Ziele erreicht, die seit 2001 zur Rechtfertigung seiner Aufrechterhaltung angeführt werden. Diese Tatsache anzuerkennen, ist eine Voraussetzung, um all das zu reparieren, was in unserem Land kaputt ist. Je früher die Reparaturarbeiten beginnen, desto besser.

Wenn es darum geht, Kriege zu beginnen, haben die amerikanischen Führer nach dem Kalten Krieg eine bemerkenswerte Kühnheit an den Tag gelegt und die Vorsicht aus dem Fenster geworfen. Wenn es jedoch darum geht, Kriege zu beenden, wird Vorsicht walten gelassen. Sie „verantwortungsvoll“ zu beenden, wird zu einer Begründung für Untätigkeit.

Doch wir befinden uns in einem Moment, der nach Kühnheit verlangt, um Kriege zu beenden, die sowohl unnötig als auch sinnlos sind, und nach Kühnheit, um die Schäden zu reparieren, die die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren erlitten haben. Ob Joe Biden die nötige Kühnheit und den Mut besitzt, einen neuen Kurs einzuschlagen, wird sich zeigen.

erschienen am 21. Dezember 2020 auf > Information Clearing House > Artikel, Original am 15. Dezember auf > BostonGlobe

