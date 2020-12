Gefährlicher neuer Covid-19-Stamm aus Großbritannien: Ein dringender Aufruf zum Handeln!

von Robert Stevens – https://www.wsws.org/

Während weltweit bereits 1,7 Millionen Menschen gestorben und die Krankenhäuser überlastet sind, schlagen Wissenschaftler Alarm wegen eines neuen, infektiöseren Stammes von Covid-19, der in Großbritannien aufgetaucht ist und dort zu einem starken Anstieg der Infektionen führt.

Es wird vermutet, dass der neue Stamm von Covid-19 für die Verdoppelung der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Großbritannien in diesem Monat verantwortlich ist. Das Land verzeichnete am Sonntag 35.000 neue Fälle, den höchsten Stand aller Zeiten, gegenüber einem Durchschnitt von nur 15.000 zwei Wochen zuvor.

Die massive Ausbreitung dieses neuen Corona-Stammes bedeutet eine weitere Anklage gegen die rücksichtslose und kriminelle Reaktion der Johnson-Regierung auf die Pandemie. Indem die Regierung alle Bemühungen zur Ausrottung des Virus aufgab, ließ sie die Bevölkerung schutzlos zurück und setzte sie einer tödlichen Bedrohung aus, deren Folgen noch unbekannt sind.

Der neue Stamm scheint 70 Prozent infektiöser zu sein als die Varianten, die sich derzeit in Europa und Amerika ausbreiten.

Während die neue Variante der Krankheit zum ersten Mal im September entdeckt wurde, wurden bis November bereits ein Viertel der neuen Fälle in London darauf zurückgeführt. Bis Mitte Dezember waren es bereits drei Viertel aller neuen Fälle.

Die neue Variante hat es nicht nur in alle Gegenden Großbritanniens geschafft, sondern hat sich laut der Weltgesundheitsorganisation bereits in den Niederlanden, Dänemark und Australien ausgebreitet. „Die neue Variante ist außer Kontrolle geraten“, sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock.

„Diese neue Variante ist sehr besorgniserregend und unterscheidet sich von allem, was wir bisher während der Pandemie gesehen haben“, sagte Jeffrey Barrett, Direktor der Covid-19 Genomics Initiative am Wellcome Sanger Institute, gegenüber der Financial Times.

Am Samstag beschrieb John Edmunds, ein Mitglied der von der Regierung eingesetzten Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), das Auftreten des neuen Stammes als den „schlimmsten Moment der ganzen Epidemie, soweit es mich betrifft.“ Er warnte vor der „außergewöhnlichen Infektiosität des neuen Stammes.“

Edmunds drängte: „Wir werden viel strengere Maßnahmen brauchen, um die Inzidenzzahlen zu senken. Schlimmer noch, wir beginnen bereits bei einer sehr hohen Inzidenz, da die Krankenhäuser überlastet sind und das Personal [des National Health Service] unter Druck steht. Es ist eine sehr gefährliche Situation.“

Am Sonntag kündigten Länder in ganz Europa und weltweit an, dass sie keine Reisenden aus Großbritannien mehr einreisen lassen würden, darunter Österreich, Belgien, Italien, Irland, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Am Samstag führte Johnson eine neue „Stufe 4“ von Beschränkungen ein, die 16,4 Millionen Menschen betrifft, darunter etwa 9 Millionen Menschen in allen 32 Londoner Stadtbezirken und einem Großteil Südostenglands.

Die neue Variante von Covid-19 beinhaltet Mutationen in der Struktur des Virus. Barrett stellte fest, dass sich 23 Buchstaben des genetischen Codes des Virus verändert hatten, darunter 17, die möglicherweise das Verhalten und die Ausbreitung des Virus beeinflussen könnten.

Die Wissenschaftlerin Laurie Garret stellte fest, dass Covid-19 in diesem Jahr bisher drei große Veränderungen erfahren hat. „Warum passiert das? Weil es jetzt so viele Viren auf der Welt gibt, die sich schnell verbreiten, das erhöht die Wahrscheinlichkeit von zufälligen Mutationen. Ist die neue Mutation in den USA? Wer weiß?“

Die Umstände, unter denen dieser tödliche neue Stamm von Covid-19 auftaucht, unterstreichen die kriminelle Verantwortungslosigkeit der Johnson-Regierung und ihrer Politik der „Herdenimmunität“ als Antwort auf die Pandemie.

Im März stellte sich Sir Patrick Vallance, der wissenschaftliche Chefberater der Regierung, an die Seite von Johnson und erklärte: „Es ist nicht möglich, zu verhindern, dass jeder es bekommt, und es ist auch nicht wünschenswert.“ Am 5. März umriss Johnson die Reaktion seiner Regierung auf die Pandemie mit den Worten: „Vielleicht könnte man es auf die leichte Schulter nehmen, alles auf einmal nehmen und der Krankheit sozusagen erlauben, sich durch die Bevölkerung zu bewegen, ohne so viele drakonische Maßnahmen zu ergreifen.“

Im August erklärte der ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn, er sei im März von der britischen Regierung informiert worden, dass es ihr Ziel sei, „eine Herdenimmunität aufzubauen, indem man Menschen sterben lässt“ – eine Politik, die durch das, was er als „eugenische Formeln“ bezeichnete, gerechtfertigt wurde. Corbyn hat sechs Monate lang über die mörderischen Absichten der Regierung geschwiegen.

Das Ergebnis dieser Politik war eine Katastrophe. Fast 70.000 Menschen sind in Großbritannien gestorben. Das Land hat eine noch höhere Pro-Kopf-Sterblichkeitsrate als die Vereinigten Staaten und 50 Prozent mehr als Europa insgesamt. Und jetzt, fast ein Jahr nach dem ersten Auftreten der Pandemie, breitet sie sich, in den Worten der Regierung „außer Kontrolle“ in Form eines neuen Stammes der Krankheit aus.

Seit Wochen versucht die Johnson-Regierung, die Einführung des Covid-19-Impfstoffs – der innerhalb weniger Monate für die Allgemeinheit verfügbar sein wird – zu nutzen, um von ihrem völligen Versagen abzulenken, dass sie keine ernsthaften Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit ergriffen hat. Die Medien spielten das Spiel gerne mit und versuchten, die ständig steigende Todesrate mit einer Nonstop-Berichterstattung über die Einführung des Impfstoffs zu übertönen.

Johnson behauptete am Samstag, dass sich „die Situation verschlechtert hat, seit ich das letzte Mal vor drei Tagen mit Ihnen gesprochen habe“ – dem Tag, an dem er erklärt hatte, dass es keinen Rückzug von den Plänen geben würde, die Geschäfte 24 Stunden am Tag zu öffnen und dass sich „Blasen“ von drei Haushalten für fünf Tage über Weihnachten treffen dürfen. Die Regierung habe erst „Anfang dieser Woche“ von dem neuen Stamm erfahren, fügte er hinzu.

Das sind unverhohlene Lügen.

Die Regierung hat die letzte Woche damit verbracht, Forderungen von Wissenschaftlern abzublocken, ihre tödlichen Pläne aufzugeben. Sie hatte sogar mehreren Londoner Kommunen mit rechtlichen Schritten gedroht, weil diese geplant hatten, die Schulen drei Tage vor dem offiziellen Schulende zu schließen, um einen weiteren Anstieg der Infektionen zu verhindern. Darüber hinaus erklärte Maria Van Kerkhove, technische Leiterin der Mers-CoV-Abteilung bei der Weltgesundheitsorganisation, gegenüber der BBC am Sonntag, dass Großbritannien von dem neuen Virusstamm gewusst habe, der „seit September in Südost-England zirkuliert.“

Während endgültige Informationen über den Ursprung der Mutation noch nicht aufgetaucht sind, war es die vorsätzliche und kriminelle Untätigkeit der Tory-Regierung, die es der Mutation ermöglichte, sich unkontrolliert auszubreiten. Der neue Erregerstamm wurde zur gleichen Zeit entdeckt, als die Regierung darauf bestand, die Schulen wieder zu öffnen, und einen Monat später wurden die Studenten wieder auf die Colleges und an die Universitäten geschickt.

Diese Maßnahmen wurden sanktioniert, weil die Regierung die Gewinne der Konzerne im wichtigen Weihnachtsgeschäft sichern und weil sie das Narrativ nicht in Frage stellen wollte, dass der Sieg über das Virus nur eine Frage der Zeit sei.

Die Tatsache, dass Profite über die Sicherheit und das Leben von Menschen gestellt werden, hat stattdessen dazu geführt, dass sich ein noch ansteckenderer Stamm des Virus innerhalb weniger Wochen um die halbe Welt verbreitet hat.

Die mörderischen Aktionen der Johnson-Regierung finden ihr Echo in jedem Land.

In den Vereinigten Staaten sind 320.000 Menschen tot. In Frankreich sind es fast 61.000 Tote, in Deutschland etwa 26.400. Ob Trump oder Biden, Merkel oder Macron, niemand sollte auch nur ein Wort glauben, das diese Vertreter der herrschenden Klasse von sich geben. Ihr gesamtes Handeln ist von Anfang an von den Interessen der Konzerne und einer superreichen Oligarchie diktiert worden. Unabhängig von der politischen Färbung der Regierung ist die Politik die gleiche: Profite sind das, was zählt, und das Leben von Millionen von Arbeitern ist entbehrlich.

Fast 1,7 Millionen Menschen haben weltweit bereits ihr Leben verloren, und jeden Tag sterben Tausende weitere. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Es müssen Sofortmaßnahmen ergriffen werden, um das Virus unter Kontrolle zu bringen!

Die Sozialistische Gleichheitspartei fordert gemeinsam mit ihren Schwesterparteien im Internationalen Komitee der Vierten Internationale auf der ganzen Welt die sofortige Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe und Schulen. Dies muss mit einer vollständigen Entschädigung für entgangene Löhne und Einkommen von Kleinbetrieben einhergehen.

Billionen von Dollar müssen in die Infrastruktur des Gesundheitswesens investiert werden, um Covid-19 zu behandeln, einzudämmen und auszurotten und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in Zukunft vor der Bedrohung durch Infektionskrankheiten geschützt ist.

Die Behauptung, es sei kein Geld für diese notwendigen lebensrettenden Sofortmaßnahmen vorhanden, ist eine Lüge. Die sozialen Ressourcen, die für die lebenswichtigen Bedürfnisse der Bevölkerung im Bereich der öffentlichen Gesundheit benötigt werden, werden von einer Finanzelite monopolisiert, deren Interessen den Bedürfnissen der Gesellschaft diametral entgegengesetzt sind.

Es liegt an den Arbeitern, ihr eigenes Leben zu retten! Die Sozialistische Gleichheitspartei fordert Arbeiter und junge Menschen, die für dieses Programm kämpfen wollen, auf, sich noch heute mit uns in Verbindung zu setzen.

