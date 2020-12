Massaker und Schreckensherrschaft der von den USA unterstützten Todesschwadronen in Afghanistan

von Brett Wilkins – http://www.antikrieg.com/

Die Amerikaner, so der Chef einer Provinzregierung, „treten alle Regeln des Krieges, die Menschenrechte, all die Dinge, von denen sie sagten, dass sie sie nach Afghanistan bringen würden, mit Füßen“ und „verhalten sich wie Terroristen.“

Eine außergewöhnliche Untersuchung des australischen Journalisten Andrew Quilty, die am Freitag von The Intercept veröffentlicht wurde, enthüllt, dass die von den USA unterstützten paramilitärischen Todesschwadronen der afghanischen Regierung eine Terrorkampagne gegen Zivilisten – einschließlich Kinder – in der Provinz Wardak als Teil der amerikanischen militärischen Besatzung des Landes führen, die vor fast zwei Jahrzehnten begann.

Bei einem Angriff im Dezember 2018 in Omar Khail in der Provinz Wardak nahmen Männer in Tarnkleidung – einige von ihnen sprachen Englisch – an einem nächtlichen Überfall auf eine Madrassa teil. Afghanische Soldaten weckten die schlafenden Jungen im Alter von 9 bis 18 Jahren, bevor sie sich die ältesten aussuchten und mitnahmen. Der zwölfjährige Schüler „Bilal“ – The Intercept änderte seinen Namen zu seinem Schutz – hörte Schüsse, Explosionen und Schreie. Als er am nächsten Morgen in den anderen Räumen der Schule und im Keller nachsah, fand er die von Kugeln durchlöcherten Körper von 12 seiner Mitschüler.

Es wird vermutet, dass die Täter einer von der CIA ausgebildeten paramilitärischen Eliteeinheit namens Unit 01 angehören, die – in Zusammenarbeit mit US-Spezialkräften und US-geführten Luftangriffen – „eine Terrorkampagne gegen Zivilisten entfesselt hat“, so Quilty. Die Einheit 01 steht nominell unter der Kontrolle des afghanischen Geheimdienstes, dem National Directorate of Security (NDS).

Das Massaker von Omar Khail war nur eine von mindestens zehn bisher nicht dokumentierten nächtlichen Razzien in der Provinz Wardak, bei denen seit Dezember 2018 und seit mindestens einem Jahr mindestens 51 Zivilisten getötet wurden, meist Männer und Jungen – einige von ihnen so jung wie acht Jahre alt. Laut The Intercept waren nur wenige der Opfer Mitglieder der Taliban oder standen mit ihnen in Verbindung.

Das Surren einer Drohne am Nachthimmel warnte die Bewohner des afghanischen Dorfes Omar Khail, dass es Ärger geben würde.

Soldaten, die Paschtu und Englisch sprachen, bewegten sich auf die Madrassa, die religiöse Schule, zu, in der mehr als zwei Dutzend Jungen schliefen. https://t.co/Etxl6caX7Z– The Intercept (@theintercept) December 18, 2020

Bewohner von vier Wardak-Distrikten – Nerkh, Chak, Sayedabad und Daymirdad – beschrieben ähnliche Massaker sowie summarische Hinrichtungen, Verstümmelungen, Entführungen und erzwungenes Verschwinden, Angriffe auf religiöse und medizinische Einrichtungen und Luftangriffe auf Zivilisten. Kinder waren oft die unglücklichen – aber manchmal auch vorsätzlichen – Opfer dieser Angriffe.

„Die Häufigkeit von Jungen unter den Getöteten in Wardak deutet darauf hin, dass die Einheit 01 nicht nur versucht hat, bestehende Feinde zu eliminieren, sondern auch potentielle zukünftige Feinde“, schreibt Quilty.

Solch eine Barbarei hat die lokalen Führer erzürnt. Die Amerikaner, so der Leiter des Provinzrats von Wardak, Akhtar Mohammad Tahiri, „treten alle Regeln des Krieges, die Menschenrechte, all die Dinge, von denen sie sagten, sie würden sie nach Afghanistan bringen“, mit Füßen und „verhalten sich wie Terroristen.“

„Sie zeigen Terror und Gewalt und denken, dass sie auf diese Weise die Kontrolle erlangen“, fügte er hinzu.

Quilty berichtet, dass CIA-Berater nicht nur afghanische Todesschwadronen ausbilden, sondern auch ihre Ziele auswählen, die sie als „Jackpots“ bezeichnen. Amerikanische Flugzeuge transportieren die Afghanen zu und von den Anschlägen, und US-Kampfflugzeuge stehen in Bereitschaft, um Luftangriffe zu starten, die manchmal Häuser, Gesundheitskliniken und religiöse Gebäude zum Ziel haben.

„Ich weiß nicht, ob es sich um Spezialeinheiten, eine Task Force oder die CIA handelt“, sagte ein NDS-Offizier für Terrorismusbekämpfung aus Wardak, der bis Ende 2018 an den Razzien der Einheit 01 teilnahm, aber „die Amerikaner sind immer dabei.“

Quilty erschien Freitagmorgen bei Democracy Now!, um seine Berichterstattung zu diskutieren:

Quilty schreibt, dass „das Ausmaß der CIA-Beteiligung in Afghanistan seit Beginn des Krieges gegen den Terror als einige Präzedenzfälle begann.“ Er fährt fort:

Im Jahr 2013 wurden mehr als 2,5 Milliarden Dollar – fast 5 % des gesamten US-Geheimdienstbudgets – für verdeckte Aktionen bereitgestellt, die Kategorie, unter die das Programm der afghanischen Strike-Force-Einheiten der Agentur fällt, laut Dokumenten, die durch den Whistleblower der National Security Agency, Edward Snowden, durchsickerten.

Von der Gründung der Strike-Force-Einheiten, um ihre Ziele auszuwählen, ihre Missionen zu überwachen, und unter Verwendung von Sondereinsatzkräften, die vom Pentagon ausgeliehen wurden, um die Luftunterstützung zu koordinieren, ist das Netzwerk von CIA-geführten Milizen in Afghanistan vielleicht die dramatischste Manifestation, abgesehen von Amerikas gut dokumentiertem Drohnenprogramm, des geheimen Krieges, den der US-Geheimdienst rund um den Globus führt.

Quilty sagt auch, dass, während sich die US-Truppen aus Afghanistan zurückziehen, „die nicht rechenschaftspflichtigen Milizen, die sie aufgebaut haben, beginnen, wie ein wertvoller Ersatz für reguläre militärische Kräfte unter der Führung von [dem gewählten Präsidenten] Joe Biden auszusehen, der als Vizepräsident für einen leichteren militärischen Fußabdruck und eine größere Konzentration auf die Terrorismusbekämpfung in Afghanistan eintreten war“. Er schreibt:

Biden wurde im Jahr 2010 zugeschrieben, Präsident Barack Obama davon überzeugt zu haben, einen aggressiveren Ansatz in Afghanistan zu verfolgen, indem er den Einsatz von Drohnen, Geheimdienstmitarbeitern und kleinen Teams von Türen eintretenden Spezialkräften verdoppelte, anstelle des Ansatzes der „Aufstandsbekämpfung mit Herz und Verstand“, der von General Stanley McChrystal eingeführt und unter seinem Nachfolger General David Petraeus fortgesetzt wurde.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben oft versucht – und nicht geschafft -, in ihren Kriegen und Stellvertreterkonflikten mit Hilfe lokaler Todesschwadronen den Sieg zu erringen. Quilty bemerkt:

Die CIA hat eine lange Geschichte der Ausbildung, Bewaffnung und Finanzierung einheimischer Miliznetzwerke. Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 hat die Agentur antikommunistische Gruppen in Griechenland, Kuba, Vietnam, Laos und Mittelamerika sowie die afghanischen Mudschaheddin in den 1980er Jahren unterstützt.

Die Trump-Administration hat sich nun wieder einmal diesem blutigen Drehbuch zugewandt. Quilty:

Im Oktober 2017 deutete [Mike] Pompeo, der damalige Direktor der CIA, an, dass die Agentur … eine aggressivere Haltung einnehmen würde. Die CIA, sagte er, „muss aggressiv sein, bösartig, unversöhnlich, unerbittlich“. Pompeo spezifizierte nicht, wo die neue Haltung wirksam werden würde oder mit wem, stattdessen verwies er allgemein auf „Partnerdienste in der ganzen Welt.“ Bald darauf soll die CIA ihre Aktivitäten in Afghanistan ausgeweitet haben und eng mit NDS und amerikanischen Spezialeinheiten zusammenarbeiten, um Ziele zu jagen, die zuvor unter ihrer Soldklasse lagen.

Während viele Gräueltaten afghanische Zivilisten während der Regierungen der früheren Präsidenten George W. Bush und Barack Obama heimsuchten, ist es kein Zufall, dass die Schrecken der Einheit 101 unter der Regierung von Präsident Donald Trump geschahen, der sein kriminelles Wahlversprechen erfüllt hat, islamistische Militante „in Grund und Boden zu bomben“ und „ihre Familien auszuschalten“, und der die militärischen Einsatzregeln gelockert hat, die zum Schutz der Zivilbevölkerung gedacht sind.

Und während Trump dafür gelobt wurde, dass er der Beendigung des Krieges in Afghanistan – der sich nun im 20. Jahr befindet – näher gekommen ist als Bush oder Obama, hat sein Abzug seinen Preis; in diesem Fall die Abhängigkeit von der CIA und lokalen Vertretern, von denen oft Menschenrechtsverletzungen begangen werden.

Quilty stellt jedoch fest, dass die Menschenrechtsverletzungen der von den USA unterstützten Streitkräfte den Aufstand der Taliban nicht eindämmen, sondern die Rekrutierung von Kämpfern begünstigen.

„Je mehr sie terrorisieren, desto mehr wächst unsere Zahl“, sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid gegenüber The Intercept. „Solche Angriffe haben keinen negativen Einfluss auf die Moral unserer Mudschaheddin. Im Gegenteil, sie haben einen positiven Effekt.“

erschienen am 19. Dezember 2020 auf > Antiwar.com > Artikel, ursprünglich auf CommonDreams

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_12_19_investigative.htm