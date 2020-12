Mikhail Murashko besprach mit seinem deutschen Kollegen die Möglichkeiten einer gemeinsamen Herstellung von Impfstoffen in Europa

von https://minzdrav.gov.ru

Übersetzung LZ

Im Namen des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, führte der Gesundheitsminister der Russischen Föderation, Michail Muraschko, ein Telefongespräch mit dem Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland, Jens Spahn, über die Organisation der gemeinsamen Herstellung von Impfstoffen gegen die neue Coronavirus-Infektion COVID-19 in Europa.

Mikhail Murashko sprach ausführlich über die Wirksamkeit russischer Impfstoffe und kündigte die Existenz einer speziellen Online-Plattform an, die alle Informationen über geimpfte Personen enthält.

Im Gegenzug kündigte Jens Spahn seine Bereitschaft an, mit dem russischen Gesundheitsministerium zusammenzuarbeiten, um deutsche Unternehmen für die gemeinsame Herstellung russischer Impfstoffe zu gewinnen.

Nach der getroffenen Einigung werden russische und deutsche Experten in naher Zukunft Verhandlungen über die Suche nach Produktionsanlagen für die gemeinsame Herstellung russischer Impfstoffe führen.

