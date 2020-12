COVID-19 Studie aus den USA vergleicht Viruserkrankung mit der Grippe.

von https://cooptv.wordpress.com/

Es gibt Theorien, die weit verbreitet sind, die versuchen zu argumentieren, dass Covid-19 weniger tödlich als eine Grippe oder aber einer Grippe gleichzusetzen ist.

Es gibt jetzt aber Hinweise darauf, dass COVID-19 viel tödlicher als die Grippe ist.

Die neue Studie, erstellt von Forschern der Washington University School of Medicine in St. Louis und des Veterans Affairs St. Louis Health Care Systems zeigt klare Unterschiede der beiden Erkrankungen auf: Menschen, die an COVID-19 müssen häufiger mit Beatmungsgeräten, und auf Intensivstationen versorgt werden. Ausserdem ist fast das fünffache an Todesfällen im Vergleich zu Grippepatienten zu verzeichnen.

Zwar greifen beide Krankheiten die Lunge an, aber Covid-19 kann auch andere Organe schädigen. Es kommt zu einem höheren Risiko von Komplikationen, zu Nieren- und Leberschäden sowie Herzerkrankungen, Schlaganfall, septischen Schock. Ausserdem kommt es häufig zu Diabetes in Verbindung mit Covid-19.

Für die Studie analysierten die Forscher nicht identifizierte medizinische Aufzeichnungen in einer großen Datenbank zu 3.641 Patienten, die vom 1. Februar bis 17. Juni in den USA an COVID-19 erkrankt waren und hospitalisiert wurden. Die Vergleichsgruppe bestand aus 12.676 Patienten, die vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 mit Grippe hospitalisiert wurden. Das Durchschnittsalter der Patienten mit COVID-19 oder Grippe betrug 69 Jahre.

Von den 12.676 Patienten mit Grippe starben 674 (5,3%) und von 3.641 Patienten mit COVID-19 starben 676 (18,5%).

COVID-19-Patienten benötigten viermal häufiger eine Versorgung an Atemgeräten und wurden 2,5-mal häufiger auf der Intensivstation versorgt.

COVID-19-Patienten hatten ausserdem ein sehr viel höhere Risiko an Diabetes zu erkranken als Grippepatienten.

„Diese Patienten hatten keinen Diabetes, bis sie COVID-19 bekamen. Dann stieg ihr Blutzucker an und sie brauchten riesige Dosen Insulin.“

Die Datenanalyse zeigte auch, dass die am stärksten vom Tod bedrohten COVID-19-Patienten 75 Jahre und älter waren, die ebenfalls an einer chronischen Nierenerkrankung oder Demenz litten. und Afroamerikaner, die als medizinisch fettleibig galten oder an Diabetes oder Nierenerkrankungen litten.

Es wurde auch festgestellt, dass COVID-19 im Vergleich zur Grippe mit einem höheren Risiko für akute Nierenschäden und schweren Sepsis-Schock verbunden war.

Im Vergleich zu Grippepatienten benötigten Menschen mit COVID-19 auch mehr Medikamente zur Behandlung von stark niedrigem Blutdruck, eine Erkrankung, die zu Organschäden und zum Tod führen kann – 11,5 mehr Menschen pro 100 Menschen.

COVID-19 kann zu erhebliche Schäden an Gehirn, Leber, Herz, Nieren und Blutgerinnungssystemen führen.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

