US fängt „Search and Destroy“-Kampagne gegen Chinas neue Seidenstraßen an

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Sieben Jahre, nachdem sie von Präsident Xi Jinping zuerst in Astana und dann in Jakarta ins Leben gerufen wurde, treiben die Neuen Seidenstraßen, oder Belt and Road Initiative (BRI), die amerikanische plutokratische Oligarchie zunehmend in den Wahnsinn.

Die unerbittliche Paranoia über die chinesische „Bedrohung“ hat viel mit der Alternative zu tun, die Peking dem Globalen Süden anbietet, der permanent durch die Ausbeutung der IWF/Weltbank verschuldet ist.

In der alten Ordnung wurden die politisch-militärischen Eliten routinemäßig im Austausch für den ungehinderten Zugang der Konzerne zu den Ressourcen ihrer Nationen bestochen, gekoppelt mit „Go-Go“-Privatisierungsplänen und absoluter Sparsamkeit („Strukturanpassung“).

Das ging jahrzehntelang so, bis die BRI die neue Alternative zum Aufbau der Infrastruktur wurde – eine Alternative zum imperialen Fußabdruck bot.

Das chinesische Modell erlaubt alle Arten von parallelen Steuern, Verkäufen, Mieten, Pachten – und Gewinnen. Das bedeutet zusätzliche Einkommensquellen für die Regierungen der Gastländer – mit einer wichtigen Begleiterscheinung: Freiheit von den harten neoliberalen Diktaten von IWF/Weltbank. Das ist es, was den Kern des berüchtigten chinesischen „Win-Win“ ausmacht.

Darüber hinaus stellt die strategische Ausrichtung der BRI auf die Entwicklung der Infrastruktur nicht nur in Eurasien, sondern auch in Afrika einen wichtigen geopolitischen Wendepunkt dar. Die BRI versetzt weite Teile des globalen Südens in die Lage, völlig unabhängig von der vom Westen auferlegten Schuldenfalle zu werden. Für zahlreiche Länder ist dies eine Frage des nationalen Interesses. In diesem Sinne sollte die BRI als der ultimative postkolonialistische Mechanismus betrachtet werden.

Die BRI strotzt in der Tat vor Sun-Tzu-Einfachheit, angewandt auf die Geo-Ökonomie. Unterbreche niemals den Feind, wenn er einen Fehler macht – in diesem Fall die Versklavung des globalen Südens durch ewige Schulden. Dann benutze seine eigenen Waffen – in diesem Fall finanzielle „Hilfe“ – um seine Vorherrschaft zu destabilisieren.

Mit den Mongolen auf die Straße gehen

Nichts von alledem wird natürlich den paranoiden Vulkan besänftigen, der rund um die Uhr eine Flut roter Warnmeldungen ausspucken wird, in denen die BRI als „schlecht definiert, schlecht verwaltet und sichtbar scheiternd“ verspottet wird. „Sichtbar“, natürlich nur für die Exzeptionalisten.

Vorhersehbar nährt sich der paranoide Vulkan von einer giftigen Mischung aus Arroganz und krasser Ignoranz gegenüber der chinesischen Geschichte und Kultur.

Xue Li, Direktor der Abteilung für internationale Strategie am Institut für Weltwirtschaft und Politik der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, hat aufgezeigt, wie sich „nach dem Vorschlag der Belt and Road Initiative im Jahr 2013 Chinas Diplomatie von der Beibehaltung eines zurückhaltenden Profils zu einem proaktiveren Auftreten in globalen Angelegenheiten gewandelt hat. Aber die Politik der ‚Partnerschaft statt Allianz‘ hat sich nicht geändert, und es ist unwahrscheinlich, dass sie sich in Zukunft ändern wird. Die unbestreitbare Tatsache ist, dass das von den westlichen Ländern bevorzugte System der Bündnisdiplomatie die Wahl einiger weniger Länder in der Welt ist und die meisten Länder sich für die bündnisfreie Diplomatie entscheiden. Außerdem handelt es sich bei der großen Mehrheit von ihnen um Entwicklungsländer in Asien, Afrika und Lateinamerika.“

Die Atlantiker sind verzweifelt, weil das „System der Bündnisdiplomatie“ auf dem absteigenden Ast ist. Die überwältigende Mehrheit des Globalen Südens wird nun als neu belebte Bewegung der Blockfreien (NAM) rekonfiguriert – als ob Peking einen Weg gefunden hätte, den Geist von Bandung 1955 wiederzubeleben.

Chinesische Gelehrte zitieren gerne ein kaiserliches Handbuch aus dem 13. Jahrhundert, demzufolge politische Veränderungen „dem Volk zum Vorteil gereichen“ sollten. Wenn sie nur korrupten Beamten nützen, ist das Ergebnis luan („Chaos“).

Daher legt die chinesische Betonung des 21. Jahrhunderts das Gewicht auf pragmatische Politik statt auf Ideologie.

Im Gegensatz zu den informierten Parallelen mit den Tang- und Ming-Dynastien ist es tatsächlich die Yuan-Dynastie, die eine faszinierende Einführung in das Innenleben der BRI bietet.

Machen wir also einen kurzen Ausflug zurück ins 13. Jahrhundert, als das riesige Reich von Dschingis Khan durch vier Khanate ersetzt wurde.

Wir hatten das Khanat des Großkhans – aus dem die Yuan-Dynastie hervorging – das über China, die Mongolei, Tibet, Korea und die Mandschurei herrschte.

Das Ilkhanat, gegründet von Hulagu (dem Eroberer von Bagdad), herrschte über den Iran, den Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Teile Anatoliens und den Kaukasus.

Wir hatten die Goldene Horde, die die nordwestliche eurasische Steppe, von Ostungarn bis Sibirien, und vor allem die russischen Fürstentümer beherrschte.

Und wir hatten das Tschaghadaid-Khanat (benannt nach Dschingis Khans zweitem Sohn), das Zentralasien vom östlichen Xinjiang bis nach Usbekistan beherrschte, bis Tamerlanes Aufstieg zur Macht im Jahr 1370.

In dieser Ära kam es zu einer enormen Beschleunigung des Handels entlang der mongolischen Seidenstraßen.

Alle diese von den Mongolen kontrollierten Regierungen privilegierten den lokalen und internationalen Handel. Das führte zu einem Boom an Märkten, Steuern, Gewinnen – und Prestige. Die Khanate konkurrierten darum, die besten Handelsköpfe zu bekommen. Sie legten die notwendige Infrastruktur für transkontinentale Reisen an (BRI aus dem 13. Jahrhundert, jemand?) und sie öffneten den Weg für einen vielfältigen Ost-West- und transzivilisatorischen Austausch.

Als die Mongolen die Song in Südchina eroberten, bauten sie den Seidenstraßenhandel über Land sogar zur maritimen Seidenstraße aus. Die Yuan-Dynastie kontrollierte nun Chinas mächtige südliche Häfen. Wenn es also zu Unruhen auf dem Landweg kam, wich der Handel auf die Meere aus.

Die wichtigsten Achsen verliefen durch den Indischen Ozean, zwischen Südchina und Indien sowie zwischen Indien und dem Persischen Golf oder dem Roten Meer.

Auf dem Landweg gelangten die Waren in den Iran, den Irak, nach Anatolien und Europa, auf dem Seeweg über Ägypten und das Mittelmeer nach Europa und von Aden nach Ostafrika.

Zwischen den Häfen der Goldenen Horde am Schwarzen Meer und Ägypten gab es eine Seeroute für den Sklavenhandel, die von muslimischen, italienischen und byzantinischen Händlern betrieben wurde. In den Häfen am Schwarzen Meer wurden Luxusgüter umgeschlagen, die auf dem Landweg aus dem Osten ankamen. Und Karawanen reisten ins Landesinnere

Diese hektische Handelstätigkeit war die Proto-BRI, die in den 1320er und 1330er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, bis zum Zusammenbruch der Yuan-Dynastie 1368, parallel zum Schwarzen Tod in Europa und im Nahen Osten. Der springende Punkt: Alle Überland- und Seewege waren miteinander verbunden. Die BRI-Planer des 21. Jahrhunderts profitieren von einem langen historischen Gedächtnis.

„Nichts wird sich grundlegend ändern“

Vergleichen Sie nun diesen Reichtum an Handel und kulturellem Austausch mit der umständlichen, provinziellen, Anti-BRI- und allgemeinen Anti-China-Paranoia in den USA. Was wir bekommen, ist das State Dept. unter dem scheidenden Mike „We Lie, We Cheat, We Steal“ Pompeo, der eine armselige Diatribe über die „Herausforderung China“ herausgibt. Oder die US-Marine, die die Erste Flotte wieder in Dienst stellt, die wahrscheinlich in Perth stationiert sein wird, um „einen Fußabdruck im Indopazifik zu haben“ und so die „maritime Dominanz in einer Ära des Wettbewerbs der Großmächte“ zu erhalten.

Mehr ominös, hier ist eine Zusammenfassung der humongous, 4,517-Seiten, $ 740.5 Milliarden National Defense Authorization Act (NDAA) 2021, gerade von der Kammer von 335 bis 78 genehmigt (Trump drohte, sein Veto einzulegen).

Hier geht es um die Finanzierung des Pentagons im nächsten Jahr – theoretisch unter der Aufsicht des neuen Raytheon-Generals Lloyd Austin, dem letzten „kommandierenden General“ der USA im Irak, der das CENTCOM von 2013 bis 2016 leitete und sich dann für einige saftige Drehtür-Auftritte zurückzog, wie z. B. den Vorstand von Raytheon und – ganz wichtig – den Vorstand des ultragiftigen Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzers Nucor.

Austin ist eine Drehtür Charakter, der den Krieg gegen den Irak unterstützt, die Zerstörung von Libyen, und überwachte die Ausbildung der syrischen „gemäßigten Rebellen“ – a.k.a. recycelt al-Qaida – die unzählige syrische Zivilisten getötet.

Die NDAA, vorhersehbar, ist schwer auf „Werkzeuge zur Abschreckung China“.

Das wird beinhalten:

1. Eine sogenannte „Pazifische Abschreckungsinitiative (PDI), ein Code für die Eindämmung Chinas im Indo-Pazifik durch die Stärkung der Quad.

2. Massive Gegenspionage-Operationen.

3. Eine Offensive gegen die „Schuldiplomatie“. Das ist Unsinn: BRI-Deals sind freiwillig, auf einer Win-Win-Basis und offen für Nachverhandlungen. Die Staaten des Globalen Südens privilegieren sie, weil die Kredite zinsgünstig und langfristig sind.

4. Die Umstrukturierung der globalen Lieferketten, die in die USA führen. Viel Glück dabei. Die Sanktionen gegen China werden bestehen bleiben.

5. Flächendeckender Druck, der Nationen dazu zwingt, Huawei 5G nicht zu nutzen.

6. Verstärkung von Hongkong und Taiwan als trojanische Pferde zur Destabilisierung Chinas.

Der Direktor des Nationalen Geheimdienstes John Ratcliffe hat bereits den Ton angegeben: „Peking beabsichtigt, die USA und den Rest des Planeten wirtschaftlich, militärisch und technologisch zu dominieren“. Habt Angst, sehr viel Angst vor der bösen Kommunistischen Partei Chinas, „der größten Bedrohung für Demokratie und Freiheit weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Da haben Sie es: Xi ist der neue Hitler.

Nach dem Januar 2021 wird sich also nichts grundlegend ändern – wie offiziell von Biden-Harris versprochen: Es wird wieder ein hybrider Krieg gegen China sein, der auf dem gesamten Spektrum eingesetzt wird, wie Peking perfekt verstanden hat.

So what? Chinas Industrieproduktion wird weiter wachsen, während sie in den USA weiter sinken wird. Es wird weitere Durchbrüche chinesischer Wissenschaftler geben, wie z. B. das photonische Quantencomputing – das 2,6 Milliarden Jahre an Berechnungen in 4 Minuten durchführte. Und der Geist der Yuan-Dynastie aus dem 13. Jahrhundert wird die BRI weiterhin inspirieren.

Pepe Escobar ist leitender Korrespondent der Asia Times. Sein neuestes Buch heißt ‘2030’. Folgen Sie ihm auf Facebook.-

