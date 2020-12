Biden ernennt ein Vorstandsmitglied von Raytheon zum Anführer der US Kriegsmaschine

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de/

Die Massenmedien berichten, dass das Biden-Lager den ehemaligen General Lloyd J. Austin III zum nächsten Verteidigungsminister erwählt hat, was unter Antikriegs-Aktivisten die Befürchtung zerstreut, dass diese Position an die blutrünstige Psychopathin Michele Flournoy gehen könnte, wie allgemein befürchtet.

Austin ist auch Vorstandsmitglied bei dem Kriegsgewinnler-Konzern Raytheon, wo er gleich nach seiner Militärlaufbahn unterkam. Raytheon gibt jedes Jahr Millionen von Dollar aus, um aktiv Lobbyarbeit bei der US-Regierung zu betreiben, um eine Politik voranzutreiben, die für den Multi-Milliardenschweren Giganten unter den Waffenherstellern günstig sind. Was natürlich Lobbyarbeit für militärischen Expansionismus und Interventionismus bedeutet. Sein Vorgänger als Verteidigungsminister, Mark Esper, arbeitete ebenso für Raytheon und verbrachte Jahre als einer der Top-Lobbyisten in DC in der Position als „Vizepräsident für Regierungsbeziehungen“.

Dabei ignorieren sie praktisch die mörderischen Pläne, die er während seiner Karriere vorangetrieben hat. Als Chef des Central Command hat Austin aktiv dafür geworben, das spektakulär gescheiterte Programm der Bewaffnung der „Rebellen“ in Syrien im Kampf gegen ISIS neu zum Leben zu erwecken. Und 2014 unterstützte er die Immunität für US-Truppen vor Anklagen wegen Kriegsverbrechen durch die Regierung von Afghanistan. Er half an vorderster Front bei der Irak-Invasion, und er ist Mitglied beim selben privaten Vermögensverwalter (der in Rüstungsgeschäfte investiert) wie Flournoy und Bidens Wahl als Außenminister, Tony Blinken.

Es ist absoluter Irrsinn, dass unsere Welt von Kriegsprofiteuren dominiert wird, die aktiv nach mehr Gewalt und Blutvergießen trachten, weil sie mit dem Verkauf der dafür benötigten Waffen Geld machen. Es ist nicht weniger schlimm, als wenn Plutokraten durch die Welt ziehen, Menschen ermorden und deren Häute für Geld verkaufen würden; die gleiche Anzahl von Menschen würde für den gleichen Profitanreiz getötet werden. Doch Menschen, die vor Entsetzen über diese Idee zurückschrecken würden, machen sich nichts daraus, dass im Grunde dasselbe mit Konzernmächten wie Raytheon geschieht.

Der einzige Unterschied zwischen der US-Kriegsmaschinerie und einer Bande bewaffneter Gauner, die Menschen für Geld ermorden, besteht darin, dass die US-Kriegsmaschinerie dies in weit größerem Maßstab tut. Solange das so ist, gibt es keinen Grund, etwas anderes zu behaupten. Hoffentlich fangen die Menschen an, hinter die lächelnde Maske des Imperiums zu schauen und endlich die Augen für das blutbespritzte Gesicht darunter zu öffnen.

