von @AlgeMartin – – Narkosepfleger auf der COVID-19-Intensivstation – https://twitter.com/AlgeMartin/status/1335715639353282562

Vor dem Lockdown fuhr ich an einem Wochenende mit dem Zug in den Nachtdienst. Der Zug war voll junger Menschen, alkoholisiert, in Partystimmung. Masken schlampig, kein Abstand. Fröhliche Heiterkeit.

15 Minuten später: ICU. Schutzkleidung. Wir betreten das 4er-Zimmer. Der Anblick ist surreal: alle intubiert und maschinell beatmet. 1 x Seitenlage. 3 x Bauchlage. Über Schiebetüren kommt man in die Nachbarzimmer – das selbe in grün. Alle mit der selben verfluchten Krankheit.

Dieses Erlebnis steht für mich sinnbildlich für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Während WIR versuchen, die Kernschmelze zu verhindern, nehmt IHR uns das Kühlwasser.

Verschwörungstheorien. Verharmlosungen. Grippevergleiche. Relativierungen. „AN oder MIT“ Diskussionen. Forderungen, man soll den Lockdown vorzeitig beenden bis hin zu Anschuldigungen, wir würden dramatisieren und lügen. Diese Diskussionen machen mich so müde.

Während bei uns im KH jede Woche ca. 10 Menschen an (ja, wirklich AN und nicht MIT) Covid-19 sterben, redet IHR über Schigebietsöffnungen, Nikolaus, Weihnachtsmärkte, Weihnachten und Silvester. Und zur Krönung feiert KIKA eine Einkaufsorgie.

Während WIR mit voller Schutzausrüstung arbeiten, ist es für EUCH nicht zumutbar, eine simple Maske zu tragen. Während WIR uns impfen lassen werden, seid IHR skeptisch und wollt erstmal abwarten.

Während IHR mit dem Virus leben wollt, sehen WIR die Menschen mit dem Virus sterben. Immer mehr wird mir klar: EURE Welt ist nicht mehr MEINE Welt. Während IHR uns täglich mit EUREM Egoismus ins Gesicht spuckt, sind WIR immer NOCH für EUCH da.

von @Caethan13 – Anästhesist, Notarzt & Intensivmediziner

Manchmal fragt man sich echt für wie blöd uns manche Menschen halten.

1. JA, ich weiß SICHER, dass die kranken Patienten, die hier rumliegen tatsächlich COVID19 haben und nicht Influenza oder irgendetwas anderes. Das sieht man nicht nur an der PCR, sondern auch am typischen CT.

2. NEIN, das ist NICHT genauso wie die Grippewelle 2017/18. Damals lagen max 10 Patienten hier, nun sind es über 30. Und wenn wir nicht täglich in andere Kliniken verlegen würden, dann wären es eine ganze Menge mehr. Zudem ist die Beatmungdauer länger und die Sterblichkeit höher.

3. Selbstverständlich testen wir schon seit Jahren Patienten bei viraler Pneumonie mittels PCR und hatten auch 2017 nicht zehntausende unerkannter Influenzafälle in den Kliniken liegen. Fun Fact: Auch COVID19 Patienten werden auf Influenza getestet und sind (surprise!) negativ.

4. Unabhängig von PCR und Bildgebung sind das klinisch einfach ganz andere Erkrankungen mit anderen Organschäden, anderer Symptomatik und anderer Therapie. COVID19 ist eine Multisystemerkrankung und keine einfache „Lungenentzündung“ auch wenn manche Symptome ähnlich sind.

TL:DR: COVID19 ist KEINE Influenza und ja das wissen wir auch hundertprozentig. Was sich derzeit in den Krankenhäusern abspielt hat ist selbst mit schweren Grippewellen sowohl bei Anzahl der Patienten wie auch Erkrankungsschwere nicht mal ANSATZWEISE vergleichbar.

