US mischen sich ein während Venezuela sich auf Wahlen mit hohen Einsätzen vorbereitet

von Roger Harris – http://www.counterpunch.org

Übersetzung LZ

Die USA ernannten schließlich nach einer zehnjährigen Pause und im Vorfeld der Wahlen zur venezolanischen Nationalversammlung einen Botschafter in Venezuela. Der neue Botschafter, James Story, wurde am 18. November durch eine Abstimmung im US-Senat bestätigt, wobei die Demokraten den Kandidaten von Trump unterstützten.

Botschafter Story übernahm sein Amt in Bogotá, Kolumbien. Nein, dies ist kein weiteres Beispiel für Trumps Stümperei, seinen Mann in die falsche Hauptstadt zu schicken. Die US-Regierung erkennt die demokratisch gewählte Regierung in Caracas nicht an.

Sackgasse zweier venezolanischer Präsidenten

Die Feindseligkeit der USA gegenüber Venezuela begann, als Hugo Chávez 1999 Präsident wurde, und dauert laut Adán Chávez, dem älteren Bruder des verstorbenen Präsidenten und Vizepräsidenten der PSUV, der regierenden sozialistischen Partei in Venezuela, bis heute an. „In den letzten 21 Jahren“, so kommentierte er, „hat das Imperium seine Angriffe auf Venezuela perfektioniert“.

Der ältere Chávez sprach am 19. November bei einem internationalen Online-Treffen mit dem US-Chapter des Netzwerks der Intellektuellen, Künstler und sozialen Bewegungen zur Verteidigung der Menschheit. Venezuelas bolivarische Revolution, erklärte er, sei zunächst nicht sozialistisch gewesen, obwohl sie gegen den Neoliberalismus war. Die traditionellen Parteien in Venezuela hatten 1998 ihre Anziehungskraft auf die Wähler verloren. Hugo Chávez kandidierte und gewann und suchte nach einem „dritten Weg“, der weder kapitalistisch noch sozialistisch war. Was die Revolution entdeckte, war, dass es keinen dritten Weg gab: entweder Sozialismus oder Barbarei.

Als Venezuela im Jahr 2013 Präsident Nicolás Maduro und nicht den von den USA unterstützten Kandidaten wählte, erklärten die USA dies zum Wahlbetrug und weigerten sich, den Sieger anzuerkennen. Im Jahr 2018, als Maduro wiedergewählt wurde, proklamierten die USA – ohne ein Risiko einzugehen – den Wahlbetrug vier Monate vor der Wahl.

Dann, im Januar 2019, rief US-Vizepräsident Pence den neu ernannten Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung, Juan Guaidó, an. Am nächsten Morgen erklärte sich Guaidó an einer Straßenecke in Caracas zum Präsidenten Venezuelas. Fast sofort erkannte Donald Trump ihn als Venezuelas De-facto-Präsident an.

Guaidós Anspruch auf die nationale Präsidentschaft beruhte darauf, der dritte in der Verfassungsfolge zu sein, wobei er übersah, dass weder der venezolanische Präsident noch der Vizepräsident ihre Ämter verlassen hatten. Damals war der 35-Jährige laut einer Umfrage eines oppositionellen Unternehmens 81% des venezolanischen Volkes unbekannt. Guaidó war nicht einmal ein Führer seiner eigenen rechtsextremen Partei, Popular Will. Er hatte nie für ein nationales Amt kandidiert, und seine frühere „Darstellung“ war genau das. Ein Foto von seinem nackten Hintern veröffentlichte die Presse, als er bei einer Demonstration gegen die Regierung die Hosen fallen ließ. Die Person, deren Hintern vielleicht besser bekannt war als sein Gesicht, wurde nur durch ein Schema zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt, das das Amt unter den Parteien der Legislative zu rotieren vorsah.

Doch Juan Guaidó hatte eine herausragende Qualifikation, um der von den USA ernannte Marionettenpräsident Venezuelas zu werden – er war ein ausgebildeter US-Sicherheitsagent.

Guaidós Parallelregierung hat Botschafter ohne Macht ernannt und mit den USA konspiriert, um venezolanisches Staatsvermögen, etwa 24 Milliarden Dollar, zu plündern. Sein ehemaliger Anwalt ist jetzt im Rechtsteam, das an der Übernahme des venezolanischen Ölkonzerns CITGO in den USA arbeitet.

„Im Laufe der Zeit“, so berichtete die Mission Verdad aus Venezuela, „verblasste die Unterstützung für Guaidó, und sein kindisches Image wurde zu einer lächerlichen Anekdote der venezolanischen Politik“. Nach mehreren gescheiterten Putschversuchen, Korruption, Unterschlagung, dem Austritt aus seiner eigenen Partei und dem Verlust des Präsidentenamtes in der Nationalversammlung wird Guaidós letzter Fetzen Legitimität – sein Sitz in der Nationalversammlung – am 6. Dezember mit Wahlen zur Einkammerlegislative angefochten.

Einmischung der USA und Sanktionen gegen Venezuela

Das außergewöhnliche Ausmaß der Einmischung der USA in den venezolanischen Wahlprozess unterstreicht dessen Bedeutung. Die US-Regierung hat die bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung präventiv für betrügerisch erklärt. Die politische Partei von Guaidó und andere rechtsextreme Parteien haben sich pflichtbewusst an Trumps Anweisung zum Boykott des Wahlkampfes gehalten.

Andere Oppositionselemente haben jedoch mit der US-Strategie des außerparlamentarischen Regimewechsels gebrochen und nehmen an den Wahlen teil. Sie haben sich auch von Guaidós Forderungen nach immer härteren Sanktionen gegen sein Volk und sogar nach einer US-Militärintervention distanziert.

Um die Disziplin in der gemäßigten Opposition aufrechtzuerhalten, haben die USA einige Führer der Oppositionsparteien sanktioniert, weil sie sich für die Parlamentswahlen registrieren ließen. Dennoch werden 98 Oppositionsparteien und neun Chavista-Parteien (Anhänger der Bolivarianischen Revolution) um 277 Sitze in der Nationalversammlung kandidieren.

Dem Beispiel der USA folgend, lehnte die Europäische Union die bevorstehenden Wahlen und eine Einladung zur Entsendung von Wahlbeobachtern ab. Eine lange Liste internationaler Persönlichkeiten, darunter Nobelpreisträger und ehemalige Staatsoberhäupter, reichte eine Petition bei der EU ein: „Diese Wahl stellt vor allem einen demokratischen, legalen und friedlichen Ausweg aus der politischen und institutionellen Krise dar, die im Januar 2019 durch die Selbsternennung von Juan Guaidó zum ‚Interimspräsidenten‘ Venezuelas ausgelöst wurde.

Der Rat der Wahlexperten Lateinamerikas (CEELA) und andere internationale Persönlichkeiten werden die Wahl am 6. Dezember beobachten. Der Vorsitzende des CEELA, Nicanor Moscoso, bemerkte dazu: „Wir haben als ehemalige Magistrate und Wahlbehörden in Lateinamerika Wahlen organisiert und auch an über 120 Wahlen teilgenommen… Unser Ziel ist es, das venezolanische Volk zu begleiten“.

Die neun Chavista-Parteien kandidieren nicht auf einem einheitlichen Nenner. An der neuen Koalition der Revolutionären Volksalternative, die sich gebildet hat, um unabhängig Kandidaten aufzustellen, nimmt auch die Kommunistische Partei Venezuelas teil.

Kommunisten würden normalerweise keine günstige Platz in der New York Times bekommen. Aber wenn es Spaltungen auf der linken Seite gibt, nutzt die führende Zeitung des Imperiums diese aus: „Sie waren Verfechter der venezolanischen Revolution – jetzt sind sie ihre jüngsten Opfer.“ Die Zeitung berichtet: „Die Unterdrückung ist zum Teil eine Folge von Herrn Maduros Entscheidung, die Politik der Umverteilung des Reichtums seines verstorbenen Vorgängers Hugo Chávez zugunsten dessen aufzugeben, was einem Vetternkapitalismus gleichkommt, um die amerikanischen Sanktionen zu überleben“.

Der Schlüssel zur Dekonstruktion der Erfolgsstory der Times ist die Formulierung „um die amerikanischen Sanktionen zu überleben“ Wie Alfred de Zayas, der Menschenrechtsberichterstatter der Vereinten Nationen für Venezuela, schon vor der Pandemie beobachtet hatte, führen die US-Sanktionen gegen Venezuela durch zur „wirtschaftlicher Erstickung„. Kompromisse seien notwendig gewesen.

Präsident Maduro hat einen Drohnen-Attentatsversuch, Söldner-Invasionen und gescheiterte Staatsstreiche überlebt. In diesem Zusammenhang fühlt sich die Regierungspartei realistischerweise unter Belagerung.

Obwohl er unabhängige Kandidaten aufgestellt hat, erklärt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Oscar Figuera, dass „wir den Imperialismus als den Hauptfeind des venezolanischen Volkes betrachten“. Und darin sind sich die chavistischen Kräfte einig.

Wahlen zur Nationalversammlung als Referendum über das venezolanische Projekt

Venezuelas Vize-Außenminister Carlos Ron bezeichnete die Wahl als ein Referendum gegen die „brutale Blockade“ durch die USA und ihre Verbündeten und gegen deren Bestreben, die Demokratie in Venezuela zu untergraben, indem sie versuchen, die Durchführung der Wahl zu verhindern. Er sprach von Caracas aus in einem webinar, das der US Peace Council und andere am 18. November in Caracas veranstalteten.

Carlos Ron beklagte, dass sich die venezolanische Opposition nicht an die Regeln hält. In den 24 nationalen Wahlen, die seit der Wahl von Hugo Chávez abgehalten wurden, wurden nur die beiden, die von der Opposition gewonnen wurden, von dieser als wirklich legitim angesehen. Dennoch ist dies das Wahlsystem, das der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter als „das beste der Welt“ bezeichnete.

Margaret Flowers vom Popular Resistance sprach in dem Webinar vom 18. November und forderte die US-Regierung auf, die illegalen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen zu beenden, wozu auch die Freigabe der venezolanischen Vermögenswerte gehört. Flowers rief zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit der rechtmäßigen Regierung Venezuelas auf der Grundlage von Frieden und gegenseitigem Respekt auf.

Ajamu Baraka von der Black Alliance for Peace sprach auf dem Webinar von der Notwendigkeit, das venezolanische Projekt als „Tor zur Transformation der gesamten Region“ zu schützen, weshalb die USA Venezuela auch als Bedrohung ansehen. Er warnte davor, dass Joe Biden die gleiche Regimewechselpolitik verfolgt wie Trump. Unsere Verantwortung, so Baraka abschließend, besteht darin, eine klare antiimperialistische Bewegung aufzubauen.

Roger Harris ist im Vorstand der Task the Task Force on the Americas, einer 32 Jahre alten antiimperialistischen Menschenrechtsorganisation.