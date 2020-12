Korruption, der gemeinsame Nenner des Neoliberalismus

von – http://de.granma.cu

Mehrere Tage lang erlebte Peru Wellen von Protesten aufgrund der politischen Instabilität und der Forderung nach einer neuen Verfassung. Auslöser war die Vakanz von Martin Vizcarra, aber der Hintergrund ist breiter. Ein Land mit einem neoliberalen Wirtschaftssystem, das die Ungleichheiten und eine Vielzahl sozialer Probleme verschärft, angeführt vom größten Übel: der Korruption.

In weniger als zwei Wochen hatte dieses Land drei Präsidenten. Zunächst wurde Vizcarra wegen „moralischer Unfähigkeit“ und des Vorwurfs der Bestechung seines Amtes enthoben. Ihm folgte Manuel Merino, der fünf Tage lang regierte und die Regierung mit zwei Toten, als Folge der gewaltsamen Polizeirepression während der Proteste, hinter sich ließ. Der Ersatz erweist sich als Francisco Sagasti, ein 76-jähriger Ingenieur, der die enorme Aufgabe hat, ein Land zu führen, das sich in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Krise befindet.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Vizcarra seit seinem Amtsantritt an Popularität gewonnen hatte, weil er einen „Kreuzzug“ gegen die Korruption förderte; das Paradoxe an der Sache ist jedoch, dass gegen den ehemaligen Präsidenten wegen eben dieses Verbrechens ermittelt wird.

Ebenso wurden die fünf früheren Präsidenten wegen Korruption angeklagt, und 68 der 130 derzeitigen Kongressabgeordneten stehen wegen Bestechung und Geldwäsche vor Gericht. Fazit: Die Peruaner verlangen nicht nach dem einen oder anderen Präsidenten, sondern nach einem, der ihre Wirtschaft und Gesellschaft auf transparente Weise voranbringt. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass sich im vergangenen Jahr 20,2% der Bevölkerung des Landes in einem Zustand der Armut befanden; dies bedeutet, dass nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Information (inei) im Jahr 2019 etwa 214.336 Menschen in diesen Zustand fielen. Die wirtschaftliche Situation ist kompliziert, weil Peru letzte Woche eine Verschuldungsoperation mit der Platzierung von Anleihen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar durchführte, eine davon mit Fälligkeit im Jahr 2121, und damit dem Club der wenigen Länder beitrat, die über diese hundertjährigen Anleihen verfügen, wie RT informierte.

Eine separate Analyse mit zu der durch Covid-19 verursachten Situation erfolgen. Nach den hochfrequenten Erhebungen der Weltbank führte eine strenge allgemeine Quarantäne zu einem Rückgang des BIP um 17,4% in der ersten Hälfte des Jahres 2020. Darüber hinaus erlebten die Haushalte einen der größten Beschäftigungs- und Einkommensverluste in ganz Lateinamerika. Die Studie des internationalen Gremiums besagt weiter, dass sich die Arbeitsplatzverluste auf den Konsum für den Rest des Jahres auswirken werden.

Noch beunruhigender ist eine Studie der John-Hopkins-Universität, die Peru als das Land mit den meisten Todesfällen pro 100.000 Einwohner aufgrund von SARS-CoV-2 anerkennt, nur von Belgien übertroffen. Und in absoluten Zahlen ist es die elfte Nation mit 35.923 Toten bis zum 1. Dezember, berichtete die Regierungsseite.

Dr. Eduardo Gotuzzo, emeritierter Professor der Cayetano-Heredia-Universität in Lima, erklärte in einem Interview mit BBC, eines der Hauptprobleme bestehe darin, dass die Pandemie Peru mit geringen Investitionen in das Gesundheitswesen überraschte, mit einem Mangel an Krankenhaus- und Intensivbetten, mit schlecht bezahltem Personal und nur einem Labor, das in der Lage ist, molekulare Tests durchzuführen. Er fügte hinzu, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht mit den sozialen Merkmalen des Landes in Einklang stünden, da nach Angaben des INEI etwa 71% der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung von der informellen Wirtschaft leben, so dass sie nicht zu Hause bleiben konnten.

Mit einer sich verlangsamenden Wirtschaft, einer komplexen Krise im Gesundheitssektor, sozialer Unzufriedenheit und der tief verwurzelten Geschichte und Tradition der Korruption wartet viel Arbeit auf Sagasti und den Mann, der im kommenden Juli die Präsidentschaft übernimmt.

