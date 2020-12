Die AngloZionisten versuchen, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren

von Saker – https://www.theblogcat.de/

Es ist eigentlich nichts besonders kompliziert an dem, was gerade passiert ist: Die AngloZionisten haben einen iranischen Spitzenwissenschaftler ermordet, in der Hoffnung, dass dieser Mord einen Krieg auslösen wird. Die Iraner haben eine Vergeltung versprochen, aber zumindest bisher noch nichts unternommen.

Da es diejenigen gibt, die unweigerlich zu dem Schluss kommen werden, dass „der Iran nichts tun kann„, oder „der Iran Angst hat“ oder sogar „der Iran sollte Israel angreifen„, möchte ich heute nur ein paar grundlegende Dinge über Abschreckung und Vergeltung erläutern. Beginnen wir mit Ersterem: der Abschreckung.

Abschreckung: Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, einen Feind abzuschrecken: Abwehr und Bestrafung. Der erste Fall ist unendlich wünschenswerter als der zweite. Und warum? Abschreckung bedeutet einfach, dass man den Angriffsplänen seines Feindes entgegenwirken kann, indem man seinen Feind daran hindert, Erfolge zu erzielen. Das ist es, was ein Luftabwehrsystem tut: Es zerstört die ankommende Rakete, bevor sie das Ziel erreicht.

In unserem Fall wäre eine wirksame Abwehrstrategie ausgeführt worden, indem man Mohsen Fakhrizadeh und seine Familie wirksam vor jeglichen Angriffen geschützt hätte. Es ist klar, dass die Iraner bei dieser Aufgabe kläglich versagt haben. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich dafür keine mögliche Entschuldigung finde: Jeder wusste seit Jahren, dass Mohsen Fakhrizadeh auf der israelischen Abschussliste stand, so dass die iranischen Behörden Jahre Zeit hatten, sich auf seine vollständige Verteidigung vorzubereiten. In Wahrheit ist das nicht so schwer, wie es scheint. Doch alles, was sie anscheinend taten, war, ihm zwei Leibwächter und etwas, das für mich wie ein ungepanzerter Wagen aussieht, zur Verfügung zu stellen. Es ist auch offensichtlich, dass die Angreifer genau wussten, wo und wann sein Auto vorbeifahren würde. Auch dies ist schlichtweg unentschuldbar. Wenn die iranischen Antiterror- und Gegenspionagedienste so schlampig sind, dann bedeutet das, dass es noch viel mehr iranische Schlüsselbeamte gibt, die als nächstes getötet werden könnten. Fazit: Die Iraner haben bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind zur Abwehr.

Hoffentlich haben sie nun ihre Lektion gelernt und es werden nun kompetentere und entschlossenere Spezialisten für den Schutz iranischer Schlüsselfiguren zuständig sein.

Noch schlimmer ist die sehr große Wahrscheinlichkeit, dass einige iranische Beamte von den AngloZionisten rekrutiert wurden, um bei der Ausführung des Attentatsplans zu helfen. Sag niemals nie, aber ich bin der festen Überzeugung, dass solche Attentate ohne örtliche Komplizen nicht möglich sind. Auch dies ist eine Frage, die die iranischen Sicherheitsdienste nicht nur beantworten, sondern dafür auch geradestehen müssen!

Wenn die Iraner nicht in der Lage sind abzuwehren, dann bedeutet dies, dass ihre einzige Möglichkeit, solche Anschläge zu verhindern, die Bestrafung ist.

Können die Iraner die USA und/oder Israel bestrafen?

Ja, natürlich können sie das, aber nur auf die Gefahr hin, genau das zu tun, was die AngloZionisten erreichen wollen: dem Imperium einen Vorwand für einen Krieg oder zumindest einen nicht-symbolischen Schlag gegen wichtige iranische Einrichtungen (und möglicherweise Beamte) zu geben.

Der Schlüsselfaktor, den es hier zu berücksichtigen gilt, ist, dass die Gesamtmacht des Iran immer noch viel schwächer ist als die Gesamtmacht des AngloZionistischen Imperiums. Ob es euch gefällt oder nicht, aber das ist eine Tatsache. Sogar Russland und China sind weltweit schwächer als das Imperium, so dass sie alle das gleiche Problem haben: Wie kann man eine stärkere Partei abschrecken?

Tatsächlich gibt es andere Möglichkeiten als die sofortige Reaktion auf den Angriff.

Eine Möglichkeit ist das, was die CIA „plausible Bestreitbarkeit“ nennt (das russische Äquivalent wäre „stellen Sie sicher, dass Ihre Ohren nicht abstehen“): Man stellt sicher, dass es keine Möglichkeit gibt, zu beweisen, dass man etwas unternommen hat. Das kann durch den Einsatz von Proxys und/oder durch verdeckte Operationen geschehen.

[Nebenbemerkung: Ich habe gelesen, dass die Iraner zwei der Angreifer getötet und einen gefangen genommen haben. Wenn das stimmt, dann wette ich mit euch, dass diese Terroristen weder US-Amerikaner noch Israelis waren, sondern Einheimische, d.h. Terroristen, die entweder im Iran oder anderswo im Nahen Osten angeheuert wurden. So operiert die CIA immer, erinnert euch nur daran, wie die CIA im Libanon an einer Autobombenkampagne beteiligt war, bei der lokale CIA-Mittel zum Legen der Bomben verwendet wurden. In typischer CIA-Manier führten diese Angriffe zu 83 Toten und Hunderten von Verwundeten, verfehlten aber das beabsichtigte Ziel: Scheich Mohammed Hussein Fadlallah. https://de.wikipedia.org/wiki/Beiruter_Autobombenanschlag_vom_8._M%C3%A4rz_1985 ].

Eine andere Möglichkeit ist das, was man als „Vergeltung durch tausend Schnitte“ bezeichnen könnte – das ist es, was die Iraner den USA im Irak antun: pro-iranische Streitkräfte greifen regelmäßig US-Streitkräfte und Stellungen an, aber immer unterhalb der Schwelle, ab der die USA größere, öffentliche Maßnahmen ergreifen müssen. Dieser Ansatz lässt sich so zusammenfassen: „Sicherlich werden Sie nicht wegen eines relativ unbedeutenden Vorfalls einen Krieg im großen Stil beginnen? Wenn man die „Zwischenfälle“ „klein“ genug hält, wird dein Feind frustriert und unfähig sein, eine angemessene Reaktion zu formulieren, insbesondere im Laufe der Zeit.

Lasst uns jetzt über die Zeit sprechen. Es heißt, dass „Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird“. Das ist wahr! Wenn die AngloZionisten eine risikoreiche verdeckte Operation durchführen, werden sie normalerweise versuchen, ihre Streitkräfte im Falle eines offenen Vergeltungsschlags in einen höheren Bereitschaftszustand zu versetzen. Aber hier liegt das Problem: Keine Truppe oder Einrichtung kann für immer in maximaler Bereitschaft bleiben. Sie ist zu teuer, zu kompliziert, zu störend für den normalen Betrieb und schließlich setzt die eine oder andere Form von Langeweile ein. Noch besser, der primitive Angreifer wird früher oder später zu dem Schluss kommen, dass „wir dieser Kugel ausgewichen sind“ oder „sie es nicht gewagt haben, uns anzugreifen“, aufatmen und seine normalen Aktivitäten wieder aufnehmen.

Als nächstes kommt der Ort: Wenn man die schwächere Partei ist, aber dennoch Vergeltung üben wollen, ist man nicht nur viel besser dran, wenn genügend Zeit vergeht, damit dein Gegner seine Deckung aufgibt, sondern man kann sich auch für einen Vergeltungsschlag sehr weit weg von dem Ort entscheiden, an dem man selbst angegriffen wurde. In unserem Fall bedeutet das, dass man, da die AngloZionisten ihren Terrorakt vor aller Augen der Welt begangen haben, nicht dasselbe tun muss. Triff sie irgendwo so weit wie möglich von ihrem eigenen nationalen Territorium entfernt. Die gute Nachricht ist, dass das AngloZionistische Imperium einen planetenweiten Fußabdruck hat. Und, was noch besser ist, das Imperium ist wirklich schon tot und nicht in der Lage, weltweit einen hohen Bereitschaftsstand zu halten. Einfach ausgedrückt, es gibt *eine Menge* sehr einfacher Ziele da draußen, es ist ziemlich einfach, eines auszuwählen.

Denkt daran, dass man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten muss. Wenn sie einen Ihrer Wissenschaftler ermorden, bedeutet das keineswegs, dass man einen der ihren ermorden muss: Es gibt viele Orte, die für Vergeltungsmaßnahmen offen stehen, die keineswegs die Ermordung von irgendjemandem erfordern: Man kann wirtschaftlich und politisch zurückschlagen, und man kann sich auch für Vergeltungsmaßnahmen gegen jede US-amerikanische/israelische Kolonie da draußen entscheiden (von denen es immer noch viele gibt). Und wie soll das gehen?

Zum Beispiel könnten die Iraner Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden sogenannten „Verbündeten“ der USA oder Israels im Nahen Osten und sogar anderswo ergreifen. Denkt daran, dass das Imperium aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße nicht zu verteidigen ist, und das gegenwärtige politische Chaos in den USA könnte genau das sein, was einige dieser so genannten „Verbündeten“ brauchen, um zu versuchen, der US-amerikanischen/israelischen Kontrolle zu entkommen.

In Wahrheit hat der Iran eine Fülle von Optionen!

Ja, der Iran wird wahrscheinlich keine sofortige und öffentliche Vergeltungsaktion durchführen, ähnlich wie es nach der Ermordung von General Soleimani geschehen ist. Warum nicht? Weil sie es nicht müssen! Der Hauptpunkt des iranischen Gegenschlags bestand darin, der Welt und insbesondere den US-Entscheidungsträgern zu zeigen, dass die Haltung der USA im Nahen Osten sie extrem anfällig für iranische Raketenangriffe macht. Das müssen sie nicht noch einmal tun. Wenn die Logik oder der iranische Gegenschlag zeigen sollte, dass die USA und Israel im Falle eines Großangriffs die Hölle zu bezahlen hätten, dann wäre es in der Tat völlig unlogisch und kontraproduktiv, jetzt genau das zu tun, was einen solchen Angriff auslösen könnte.

Ich denke, wir können absolut sicher sein, dass der Iran Vergeltung für die Morde an Soleimani und Fakhrizadeh üben wird, aber ich vermute, dass diese Vergeltung „kalt“ und wahrscheinlich auf asymmetrische Weise „serviert“ werden wird. Das hat nichts mit irgendwelchen iranischen „Ängsten“ oder „Schwächen“ zu tun, sondern nur mit der Tatsache, dass die Iraner hervorragende Strategen sind.

Der Saker

PS: Wer sich für die iranischen Geheimoperationen interessiert, könnte sich mit PanAm 103 befassen und untersuchen, wie die Iraner irakische Exilanten dazu benutzten, den geplanten AngloZionistischen Angriff auf den Iran auf ihren Todfeind nebenan abzulenken: den Irak von Saddam Hussein. Ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, darüber zu schreiben, aber wenn ihr den Hinweisen folgt, könnt ihr selbst herausfinden, was tatsächlich passiert ist.

