Friedrich Engels‘ 200. Geburtstag, Besuch im Wuppertal

von John Graversgaard – https://einarschlereth.blogspot.com/

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Ein Gespenst geht durch Europa: Das Gespenst des Kommunismus

In diesem Jahr ist es 200 Jahre her, dass Friedrich Engels in der deutschen Stadt Wuppertal im Rhein-Kreis geboren wurde. Ich habe Wuppertal bei dieser Gelegenheit besucht, und hier sind einige politische Überlegungen.

Engels ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die die Geschichte bis in die Gegenwart beeinflusst hat. Engels‘ 200. Geburtstag wird in der Stadt Wuppertal gefeiert, siehe http://www.engels2020.de.

„Ein Gespenst geht durch Europa – das Gespenst des Kommunismus“. So beginnt das Kommunistische Manifest von 1848, geschrieben von Friedrich Engels und Karl Marx, und es endet mit dem Schlachtruf: „Die Proletarier aller Länder vereinigen sich.“

In mehreren anderen Schriften beschäftigte sich Engels mit den wirtschaftlichen Folgen und Disparitäten der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Zusammen mit Karl Marx formulierte er eine Kritik und Theorie des Kapitalismus, die bis heute lebendig ist.

Engels war ein scharfer Kritiker von Armut und Ausbeutung, und die Lektüre seiner Schriften, die gleichzeitig politische Pamphlete waren, kann eine gute Inspiration für die Humanisten und Sozialisten von heute sein.

Hören wir nur, was Engels über Wohnungsnot und den Wucher der Vermieter schrieb. Der Kapitalismus schafft Wohnungsnot und drängt die Arbeiter in den Städten, wo selbst der „berüchtigtste Schweinestall Mieter bekommt“, wie Engels in seinen Artikeln über die Wohnungsfrage schreibt:

„In einer solchen Gesellschaft ist der Wohnungsmangel kein Zufall; er ist eine notwendige Institution und kann mit all seinen Auswirkungen auf die Gesundheit usw. nur dann beseitigt werden, wenn die gesamte Gesellschaftsordnung, der er entspringt, grundlegend umgestaltet wird. Das aber traut sich der Bourgeois-Sozialismus nicht zu wissen. Er wagt es nicht, den Wohnungsnotstand aus den bestehenden Verhältnissen zu erklären. Und deshalb bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Wohnungsnot mit moralischen Phrasen als Folge der Niedrigkeit der Menschen, sozusagen als Folge der Erbsünde zu erklären“.

Engels beschreibt hier soziale Probleme, die wir noch immer vor Augen haben. Das Sozialsystem seiner Zeit hat sich nicht grundlegend verändert, außer dass es heute global geworden ist. Die grotesken Ungleichheiten und die bodenlose Armut im Europa des 19. Jahrhunderts finden wir bis heute in den Slums von Afrika, Indien und Brasilien. In den heutigen Metropolen gibt es eine systematische Wohnungs- und Grundstücksspekulation mit grotesk hohen Wohnungspreisen. Aufrufe an Politiker und die besitzenden Klassen, etwas zu unternehmen, sind allgegenwärtig, aber ein grundlegender Wandel erfordert eine organisierte Arbeiterklasse mit politischer Macht, um die Macht des Profits im Wohnungssektor zu brechen.

In seinem epochemachenden Buch von 1845 über die Situation der Arbeiterklasse in England schrieb Engels über die Lebensbedingungen, die heute noch im globalen Süden zu finden sind [Lieber John, Sie sind wohl lange nicht in NY oder Detroit oder in den slums von Paris oder Rom gewesen. D. Ü.]:

„Jede große Stadt hat einen oder mehrere Slums, in denen die Arbeiterklasse zusammengedrängt ist. Es stimmt, dass die Armut oft in versteckten Gassen in der Nähe der Paläste der Reichen wohnt; aber im Allgemeinen wurde ihr ein eigenes Territorium zugewiesen, wo sie, entfernt von den glücklicheren Klassen, sich so gut es geht durchschlagen kann.

Ich ging einmal mit einem solchen Bourgeois nach Manchester und sprach mit ihm über die schlechte, ungesunde Bauweise, den schrecklichen Zustand der Arbeiterviertel und behauptete, ich habe noch nie eine so schlecht gebaute Stadt gesehen. Der Mann hörte bis zum Ende ruhig zu und sagte an der Ecke, wo wir uns trennten: ‘Und doch wird hier eine Menge Geld verdient. Guten Morgen, Sir.’ Es ist dem englischen Bourgeois völlig gleichgültig, ob seine Arbeiter verhungern oder nicht, wenn er nur Geld verdient“.

Fangen Sie also an, Engels hier im 200. Jahr seiner Geburt zu lesen. Und besuchen Sie die Stadt Wuppertal, wo Sie auch eine Fahrt mit ihrer berühmten Schwebebahn unternehmen können.

Quellen:

Friedrich Engels

Zustand der Arbeiterklasse in England, 1845,

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/

condition-working-class-england.pdf

Frederick Engels: The Housing Question, 1872-73,

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_Housing_Question.pdf

John Graversgaard ist ein politischer Aktivist in Dänemark.

Der Artikel wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/11/friedrich-engels-200-geburtstag-besuch.html