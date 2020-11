Mögliches Iran Szenario: Rund 100 Sondergesetze könnten durch einen Angriff „auf die USA, ihre Territorien oder Besitztümer oder ihre Streitkräfte“ ausgelöst werden.

von https://cooptv.wordpress.com/

Vor jetzt fast zwei Jahren veröffentlichte Elizabeth Goitein, Co-Direktorin des Programms für Freiheit und nationale Sicherheit am Brennan Center for Justice, bei The Atlantic einen Aufsatz, der die folgende Frage aufwirft:

„Was wäre, wenn ein Präsident, der in eine Ecke gedrängt ist und vor einer Wahlverzögerung oder Amtsenthebung steht, einen Notfall erklären würde, um an der Macht zu bleiben? In diesem Szenario könnten unsere Gesetze und Institutionen uns nicht vor einer Machtübernahme durch den Präsidenten retten.“

In dem Artikel verwies Elizabeth Goitein auf rund 100 Sondergesetze, die es einem US-Präsidenten ermöglichen würden, das Internet zu schließen, Radiosender zu schließen, Fernsehsendungen zu zensieren, die Bankkonten der Bürger einzufrieren und US-Truppen auf die Straße zu schicken, um „Unruhen niederzuschlagen“.

Diese Gesetze könnten durch einen Angriff „auf die USA, ihre Territorien oder Besitztümer oder ihre Streitkräfte“ ausgelöst werden.

Die Ermordung eines iranischen Spitzenwissenschaftlers im Iran könnte eine iranische Reaktion hervorrufen. Der Angriff folgte nach einem „geheimen Treffen“ zwischen Pompeo, Netanyahu und dem saudischen Kronprinzen. Wenn der Iran beispielsweise auf die US-Kriegsschiffe schießen würde, die Trump bequem im Persischen Golf stationiert hat, würde dies Trump die Entschuldigung geben, einen nationalen Notfall zu erklären, das Kriegsrecht zu proklamieren und sich zu weigern, das Oval Office zu verlassen.

Der Iran versteht die Notwendigkeit von Zurückhaltung mit Bedacht, aber wir können die Möglichkeit eines Vorfalls unter „falscher Flagge“ nicht ausschließen.

Israel wird des Mordes an einem iranischen Spitzenwissenschaftler verdächtigt

Israel Suspected in Murder of Top Iranian Scientist [contains two videos with good background info]

http://www.envirosagainstwar.org/wp-admin/post.php?post=27401&action=edit

Trump’s Continuing Threat to Democracy: An Insurgency or Martial Law?

In Case of Emergency: The Alarming Scope of the President’s Emergency Powers

Elizabeth Goitein / The Atlantic (January 2019)

http://www.envirosagainstwar.org/2020/11/28/trumps-continuing-threat-to-democracy-an-insurgency-or-martial-law/

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/28/mogliches-iran-szenario/

ES RIECHT NACH KRIEG!

Der US-Flugzeugträger Nimitz an den Persischen Golf geschickt. Es wird behauptet der Einsatz solle den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Irak und Afghanistan sicherstellen. Gleichzeitig gibt es zunehmende Warnungen über einen möglichen Militärschlag auf iranische Nuklearanlagen, noch bevor Trump das Weisse Haus verlassen sollte.

Berichten zufolge drängt Israel die USA, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen, aber Saudi-Arabien soll Vorbehalte haben. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman „drückte seine Zurückhaltung aus, als er Netanjahu und Pompeo traf und über diese Pläne gesprochen wurde.

Die regionalen Spannungen nehmen immer weiter zu, nachdem ein iranischer Spitzenwissenschaftler ermordet wurde.Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi wurde in der Nähe von Teheran nach einer Explosion getötet. Zuvor war mit Maschinengewehren auf ihn geschossen worden. Sein Tod kommt zwei Jahre, nachdem Israels Ministerpräsident Netanjahu die Welt gewarnt hat, sich an diesen Namen zu erinnern. Der Iran beschuldigte Israel, hinter dem Angriff zu stehen.

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/29/es-riecht-nach-krieg/