Ukrainischer Insider droht, die Wahrheit über MH17 zu veröffentlichen

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru/

Ich habe immer wieder über die Videos berichtet, die die ehemalige rechte Hand von Poroschenko bei YouTube veröffentlicht und in denen er die Verbrechen von Poroschenko anprangert und sich den Behörden stellen will, um auch selbst für seine Beteiligung daran ins Gefängnis zu gehen, wenn nur auch Poroschenko seine gerechte Strafe bekommt.

Nun hat Dawyd Żwanija, der zur Zeit des Maidan als Poroschenkos rechte Hand für die Drecksarbeit zuständig war und sich später mit Poroschenko zerstritten hat, ein weiteres Video veröffentlicht. Nachdem er bisher im Ausland war, aus seinen Videos ging hervor, dass er zumindest eine Zeit lang in Minsk gelebt hat, ist er nach eigenen Angaben inzwischen nach Kiew zurückgekehrt.

Der Grund ist, dass all seine Videos, in denen die ukrainische und auch europäische Staatsanwaltschaften aufgefordert hat, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, ignoriert wurden. Und das obwohl er immer wieder auf konkrete Straftaten – vor allem Korruption und Details des Maidan-Putsches, an dem er maßgeblich beteiligt war – hingewiesen und Beweise angeboten hat. Dabei hat er für sich selbst und für seine Beteiligung an den Verbrechen nie Straffreiheit gefordert, sondern sich bereit erklärt, selbst auf der Anklagebank Platz zu nehmen und für seine Taten ins Gefängnis zu gehen.

Der Wahrheitsgehalt seiner Aussagen ist nur schwer zu überprüfen, aber für mich passen sie als Puzzleteile zu dem, was ohnehin bekannt ist, weshalb ich ihn für grundsätzlich glaubwürdig halte.

Nun hat er sich aus Kiew gemeldet und angekündigt, seinen Kampf von dort fortzusetzen und er hat unter anderem auch Enthüllungen über den Abschuss von MH17 in Aussicht gestellt. Ich habe sein Video übersetzt.

Я приехал для того, чтобы все преступники были наказаны

Beginn der Übersetzung:

Mein heutiges Video ist etwas Besonderes, denn ich habe einige Neuigkeiten. Es sind Schlechte Nachrichten für Petro Poroschenko und die Mitglieder seiner kriminellen Vereinigung, aber gute Nachrichten für diejenigen, die an Gerechtigkeit und daran glauben, dass das Böse bestraft wird.

Ich bin zurück in der Ukraine, ich bin in Kiew. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Untersuchung der Verbrechen der ehemaligen Regierung nicht aufhört und dass die Ermittler alle Fakten überprüfen, die ich in meinen offiziellen Anzeigen dargelegt habe.

Ich bin bereit, auszusagen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn die Untersuchungsbehörden es für notwendig erachten, mich vor dem Prozess ins Gefängnis zu stecken – ich bin bereit dafür. Aber ich rechne damit, dass alle anderen Teilnehmer an dem Putsch von 2014 zusammen mit mir sitzen werden. Zuallererst, der Führer unserer kriminellen Vereinigung Petro Poroschenko und seine Komplizen Turtschinow, Jazenjuk, Parubiy, Klitschko und viele andere. Ich habe Informationen über die Beteiligung eines jeden von ihnen am Sturz der schlechten, aber rechtmäßig gewählten Regierung, an der Machterübernahme, an der Begehung anderer Verbrechen, die nur den eigenen Profit mehren, das Land ausrauben und Millionen von Dollar ins Ausland bringen sollten.

Darüber hinaus habe ich noch andere Informationen, zu denen ich bisher geschwiegen habe, die ich aber bereit bin, mit den Untersuchungsbehörden zu teilen. Es geht um das, was 2014 und 2015 im Land passiert ist, nachdem wir die Macht ergriffen hatten.

Wenn mir angemessene Sicherheitsgarantien gegeben werden, bin ich bereit zu erzählen, warum wir die Krim verloren haben, wer worüber geheime Verhandlungen mit Putin geführt hat, wer und für welche Summe die Bande von Strelkow aus Slvajansk hat entkommen lassen. Ich bin bereit, auszusagen, was wirklich mit der Boeing passiert ist, die über dem Donbass abgeschossen wurde.

Ich verstehe, dass ich ein ernstes Risiko eingegangen bin, als ich nach Kiew gekommen bin. Aber ich musste es tun, weil ich keinen Weg sah, Gerechtigkeit zu erreichen, solange ich im Ausland war. Ich weiß, dass Poroschenko immer noch viele Leute in den Sicherheitsorganen hat und dass dieser Mann bereit ist, alles für seine eigene Sicherheit zu tun. Aber ich habe dieses Risiko auf mich genommen.

Deshalb möchte ich betonen, dass es mir gut geht. Mein Herz macht keine Probleme, ich nehme keine nennenswerten Medikamente. Ich bin guter Stimmung – ich bin voller Energie und in dem Glauben, dass ich Gerechtigkeit erkämpfen kann. Wenn mir also etwas zustoßen sollte, kann das nur gegen meinen Willen und auf Anweisung Poroschenkos geschehen.

Ich habe keine Angst vor irgendjemandem, aber ich habe schriftliche Erklärungen über einige wichtige Dinge vorbereitet. Diese Anzeigen wurden von einem Anwalt in einem westlichen Land nach westlichem Recht erstellt. Wenn mir etwas passiert, werden sie dort ihren juristischen Gang nehmen. Darunter sind Informationen und Dokumente, die ausreichen, um sicherzustellen, dass Poroschenko und viele andere Menschen nie wieder in die EU einreisen können und gezwungen werden, sich weltweit vor der europäischen Justiz zu verstecken.

Deshalb, Petr Poroschenko, rate ich Ihnen, keine Spielchen mit mir zu treiben.

Und ich fordere Euch, liebe Freunde, auf, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich bin gekommen, damit alle Verbrecher bestraft werden. Und ich bin mir sicher, dass ich es erreichen werde. Wir werden es gemeinsam erreichen.

Ende der Übersetzung