Der Pan-Turkismus und sein Einfluss auf die moderne Geopolitik

Übersetzung LZ

Vom 27. September bis zum 10. November fand zwischen Aserbaidschan und Armenien ein Krieg um das Gebiet von Artsakh statt, der die Aufmerksamkeit der gesamten internationalen Gemeinschaft auf sich zog. Wir waren nicht nur Zeugen der großen Unterstützung des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew für die Kriegsanstrengungen durch die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdogan, sondern gleichzeitig erklärten auch andere Mitglieder des Türkischen Rates, bestehend aus Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan sowie Ungarn als Beobachterstaat, ihre Unterstützung für die aserbaidschanische Sache. Dies sind offensichtliche Manifestationen der pan-türkischen Ideologie, die in diesen Ländern stark verbreitet sind.

1) Was ist der Panturkismus?

Der Pan-Türkismus ist eine nationalistische Ideologie, die im 19. Jahrhundert insbesondere von türkischsprachigen Völkern geboren wurde, die im zaristischen Russland während der 1880er Jahre lebten, und sich dann in Kleinasien entwickelte. Ohne sich jemals als offizielle Ideologie des türkischen Staates zu etablieren, wurde sie immer von Ankara unterstützt, ob sie es nun zugaben oder nicht.

Die Grundlage der gesamttürkischen Ideologie ist die Emanzipation, die auf die Unabhängigkeitsunion aller türkischsprachigen Völker abzielt, wie sie auf der Krim, in Aserbaidschan, im Kaukasus, in Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Sibirien, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Bulgarien, Jugoslawien, Westthrakien, Zypern und anderswo zu finden sind, mit der „Mutter Türkei“, um einen großen türkischen Staat mit über 100 Millionen Einwohnern zu schaffen.

Gebräuchliche Slogans der Panturkisten sind:

– „Wo Türken sind, da ist auch eine Türkei“.

– „Die Welt der Türken ist ein einziges Ganzes.“

– „Alle Türken sind eine Armee.“

– „Der Pan-Türkismus als Ideal ist eine moralische Nahrung für die Nation.“

– „Zypern ist so türkisch wie Kleinasien und Westthrakien.“

2) Was ist der Unterschied zwischen neo-osmanistischen und panturkistischen Ideologien?

Der Ottomanismus ist eigentlich eher eine ethno-religiöse politische Bewegung als eine ethno-rassische. Sie bekennen sich zur Heiligkeit und Unvergänglichkeit des Osmanischen Reiches und seines Sultans und suchen die Idee eines „Reiches“, das den Nationalismus und die politische Ordnung der Nationalstaaten, in denen sie leben, ersetzen soll. Obwohl sie die Existenz verschiedener Ethnien unter ihnen anerkennen, sind sie der Meinung, dass kulturelle und lokale Unterschiede bei der religiös-politischen Vereinigung hinter sich gelassen werden sollten.

Der Pan-Turkismus hingegen konzentriert sich nicht so sehr auf die Religion, sondern schaut stattdessen auf die ethnische Tradition der Völker und Nationen. Er versucht, sich politisch und kulturell unter einem „größeren“ türkischen Nationalstaat zu vereinigen, da sie eine gemeinsame türkische Tradition teilen. Der Pan-Turkismus verbindet sich gewöhnlich mit Ländern, die ein „türkisches Kulturerbe“ und die türkische Sprache im offiziellen Status haben. Länder/Regionen, die in diese Liste aufgenommen werden können, wären die Krim, Aserbaidschan, der Kaukasus, Turkestan, Kasachstan, Xinjiang in Westchina, Kirgisistan, Tatarstan, Sibirien, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Bulgarien, Zypern sowie Gebiete in Nordgriechenland und die östlichen Inseln.

3) Wie lässt sich die pan-türkische Ideologie in unserer heutigen Geopolitik anwenden?

Der Pan-Türkismus war schon immer die ideologische Grundlage für die politische Arbeitsweise der Türkei. Er war das ideologische Fundament, auf dem die kemalistische politische Ideologie beruhte, um eine größere Türkei aufzubauen. Die Entwurzelung des Hellenismus in Kleinasien 1922, der Völkermord an den Armeniern 1915-18 sowie der assyrische Völkermord, die Verfolgung der Griechen von Konstantinopel 1955, die Invasion Zyperns 1974 – all dies waren Auswirkungen der pantürkischen Doktrin der türkischen Expansionspolitik.

In der heutigen multipolaren Welt, in der der Westen seine Werte verloren hat und der Osten seine erobernde historische Rolle beansprucht, während die traditionell großen Spieler auf dem internationalen Schachbrett mit ihren eigenen internen Problemen konfrontiert sind, setzt Erdogan die Dynamik des pantürkischen Nationalismus ein, um ein großes Bündnis türkischer ethnischer Gruppen zu schaffen. Und der Kampf im Kaukasus, zu einer Zeit, in der keine Großmacht auf der Seite der Aseris steht, ist eine weitere Gelegenheit, sich in der Region auszubreiten. Die Intervention der Türkei in Libyen sowie in Syrien und ihre Ansprüche auf die Wirtschaftszonen Griechenlands und Zyperns im östlichen Mittelmeerraum sind ebenfalls Teil der panturkistischen politischen Agenda, auch wenn in diesen Fällen der Osmanismus als ideologische Waffe eingesetzt wird.

4) Beispiele für pan-türkische Politik in der modernen Türkei

Obwohl die Türkei während der Herrschaft Erdogans theoretisch die pan-türkistische Rhetorik zugunsten des Neo-Ottomanismus aufgegeben hat, ist es in der Praxis immer noch die pan-türkistische Ideologie, die die türkische Geopolitik bestimmt. Von ihrer Unterstützung der Muslimbruderschaft und ihrer Invasion in Nordsyrien über ihre Beteiligung am libyschen Bürgerkrieg bis hin zur erneuten Bedrohung durch illegale Einwanderung sind Griechenland und Europa, der Krieg in Artsakh (Bergkarabach) und die Verfolgung der Kurden nichts anderes als Teile der Agenda der pantürkischen Doktrin über die Expansionspolitik der Türkei.

Anlässlich des Todestages von Kemal Atatürk am 10. November 2016 erklärte Erdogan offen, dass „die Türkei größer ist als die Türkei“, während er gleichzeitig von seiner Doktrin über die „Grenzen seines Herzens“ sprach und erklärte, dass „wir nicht auf 780.000 Quadratmetern gefangen gehalten werden können“. Unsere Brüder, die in Gebieten von Mosul, Kirkuk, Humus, Skopje leben, mögen jenseits der natürlichen Grenzen der Türkei liegen, aber sie werden immer an den Grenzen unseres Herzens liegen“.

Der Plan, die Aseris im Krieg von Artsakh zu unterstützen, war nicht spontan, sondern Teil der Doktrin des ehemaligen Außenministers, des politischen Rivalen Erdogans, Ahmet Davutoglu, der 2001 ein Buch mit dem Titel “Strategische Tiefe; die internationale Position der Türkei“ veröffentlichte. In diesem Buch sagt Davutoglu: „Solange Aserbaidschan keine stabile und starke regionale Position im Kaukasus und Albanien auf dem Balkan erlangt, wird es der Türkei nicht möglich sein, ihr Gewicht zu vergrößern oder eine Politik gegenüber der Adria und dem Kaspischen Meer zu entwickeln, die sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft und in ihrem Einflussbereich befinden.“

Jim Aristopoulos ist Sozialanthropologe und Historiker.