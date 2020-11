Trumps letzter Auftritt?!

von Saker (geschrieben für Unz Review) – https://www.theblogcat.de/

Es scheint quasi einen Konsens darüber zu geben, dass Trump sich nicht durchsetzen wird und dass Biden und Harris auf jeden Fall ins Weiße Haus einziehen werden. Zu meiner Überraschung scheinen sogar die russischen Medien zu erwägen, dass die Trump-Präsidentschaft vorbei ist.

Dennoch bin ich mir da überhaupt nicht so sicher.

Warum?

Weil ich zum jetzigen Zeitpunkt denke, dass man zu dem Schluss kommen kann, dass jeder, der tatsächlich bereit ist, sich anzusehen, was diese Wahl enthüllt hat, zustimmen muss, dass diese Wahl gestohlen, manipuliert, gefälscht wurde – sucht euch einen Begriff aus – und dass der Gang vor Gericht, um dieses obszöne Scheitern im demokratischen Prozess anzufechten, ein grundlegendes Bürgerrecht ist und etwas, das jeder demokratische Mensch unterstützen sollte.

Und dennoch, weil wir in einer von den Medien geschaffenen Pseudo-Realität leben, in der absolut entscheidende Dinge wie die Rechtsstaatlichkeit den ideologischen Imperativen untergeordnet zu sein scheinen, egal wie extrem, gibt es diejenigen, die sich einfach weigern, das Offensichtliche zu sehen. Ja, die False Flag von 9/11 hat die westlichen Gesellschaften gut abgerichtet, und vielen fehlt es jetzt einfach an der Klarheit und dem Mut, sich der Realität zu stellen.

Die Gerichte sind jedoch an die Rechtsstaatlichkeit gebunden, zumindest in der Theorie, und haben nicht den Luxus, einfach so zu tun, als gäbe es entscheidende Beweise, die ihnen vorgelegt werden, einfach nicht.

Es stimmt, die unteren, bundesstaatlichen Gerichte werden dem Druck, der auf sie ausgeübt wird, um die „richtigen“ Schlussfolgerungen zu ziehen, wahrscheinlich nicht widerstehen können, aber sag niemals nie – es braucht nur einen einzigen prinzipientreuen Richter, und Trump, oder genauer gesagt, das Giuliani-Team, könnte die Chance bekommen, die sie brauchen. Dennoch ist es ziemlich offensichtlich, dass Giulianis wahre Hoffnungen beim Obersten Gerichtshof liegen. Das macht Sinn, denn lokale Richter sind viel leichter zu beeinflussen und umzubiegen als Richter des Obersten Gerichtshofs, die unangreifbar sind und sich bewusst sind, dass sie Geschichte schreiben werden. Die Frage ist nur: Wie werden sie in die Geschichtsbücher eingehen, als „Beispiel an Mut“ oder als impotente Feiglinge, die ihren Eid gebrochen haben?

Ich möchte sagen, dass ich, um es milde auszudrücken, von Trumps Verhalten in diesen entscheidenden Tagen nicht beeindruckt bin: Er hat das Narrativ vollständig seinen Gegnern überlassen (ein paar inkohärente und schlecht formulierte „Tweets“ qualifizieren nicht). Es ist wahr, dass Trump nie die Qualitäten eines wirklichen Führers zeigte, daher ist dies kaum überraschend.

Giuliani ist jedoch ein zäher Hundesohn, und er scheint entschlossen zu sein, diesen Kampf bis vor den Obersten Gerichtshof (SC) zu bringen. Deshalb glaube ich, dass es sehr gefährlich ist, irgendwelche Vermutungen darüber anzustellen, was die Richter tun oder nicht tun könnten. Ist es möglich, dass sogar die Richter des Obersten Gerichtshofs ihren Eid brechen und dem Druck des Dems nachgeben würden? Ja, das nehme ich an. Begriffe wie Wahrheit, Ehre, Integrität, Mut und Heldentum sind in der modernen Welt, insbesondere in den USA, sehr aus der Mode gekommen. Deshalb wird der traditionell geheiligte Begriff „Held“ links und rechts auf jeden Bürokraten oder Beamten angewandt, der einfach nur seine Arbeit tut: wirkliche Helden gibt es schon lange nicht mehr.

Dann bedenkt Folgendes: Wenn sich der SC auf die Seite von Trump stellt und die Hunderttausende illegaler Stimmen kippt, werden die USA sofort in eine Orgie von Chaos und Gewalt gestürzt, und das alles gefördert und koordiniert durch die altehrwürdigen Ziomedien à la CNN. Die Schlägertruppen der Antifa/BLM werden sich sofort in kristallnachtsähnliche Amokläufe begeben, um gegen das „rassistische System“ zu „protestieren“. Ihr Hauptziel? Weiße, Christen, Männer, natürlich!

Einige Richter könnten sich sogar hin- und hergerissen fühlen zwischen dem Eintreten für das, was sowohl rechtlich als auch moralisch ist, und den praktischen Überlegungen zu den Folgen eines Urteils zu Trumps Gunsten. Ihr Eid sollte ihre Richtschnur sein, aber wenn man bedenkt, wie oft der Supreme Court in der Vergangenheit nach partei-/ideologischen Gesichtspunkten abgestimmt hat, bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass die Richter strikt das einzig rechtlich und moralisch Richtige tun werden: das Gesetz aufrechtzuerhalten und nach ihrem Gewissen abzustimmen.

Was auch immer wir schließlich von der Wahl selbst halten mögen: Es ist offensichtlich, dass die US-Eliten den Anschein vollendeter Tatsachen erweckt haben, daher die Art von Blödsinn wie beispielsweise Biden und sein „Office of the President Elect“.