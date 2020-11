Russland könnte bald eingreifen, wenn Aseris und Türken mit der Ansiedlung von 4000 Terroristen in Artsakh (Karabach) beginnen

von Drago Bosnic – https://fort-russ.com/2020/11/major-russia-could-soon-intervene-as-azeris-and-turks-start-settling-4000-terrorists-in-artsakh-karabakh/

Übersetzung LZ

Der Regierung der Arabischen Republik Syrien nahe stehenden Quellen ist es gelungen, Informationen darüber zu erhalten, dass die Türkei in Zusammenarbeit mit Aserbaidschan Dokumente für die legale Ansiedlung der ersten Gruppe von nicht weniger als 4.000 Turkmenen (die als Terroristen und Söldner nach Aserbaidschan kamen) vorgelegt hat, die sich bald in Städten und Dörfern im Süden von Artsakh (Berg-Karabach) niederlassen werden.

Diese Städte und Dörfer wurden früher von Armeniern bewohnt, die nach dem aserbaidschanischen Angriff am 27. September gezwungen waren, das Gebiet zu verlassen. Da es sich bei diesen „Siedlern“ zumeist um Terroristen und Extremisten handelt, die in dschihadistischen Organisationen wie Dschabhat al-Nusra und sogar im Islamischen Staat kämpften, ist die Bildung wahhabitischer Hochburgen im Grenzgebiet zu Armenien, insbesondere an dessen südöstlicher Grenze, nicht auszuschließen.

Abgesehen davon, dass sie eine potentielle Gefahr für die armenischen Truppen aus Artsakh (Berg-Karabach) sowie für die russischen Friedenstruppen entlang der LOC (Kontaktlinie) darstellen, werden diese Terroristen wahrscheinlich auch mit regulären armenischen Truppen in Armenien selbst sowie mit den russischen Grenzsoldaten in Kontakt kommen, die Armenien helfen, seine Grenzen vor zwei äußerst aggressiven und expansionistischen türkischen Nachbarn zu schützen.

Dies wiederum wird höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Krieg führen, und Russland könnte in eine Situation gebracht werden, in der es sich entscheiden müsste, entweder die Türkei und Aserbaidschan zu besänftigen oder in eine umfassende Konfrontation zu gehen, um nicht nur das zu retten, was von Artsakh (Berg-Karabach) übrig geblieben ist, sondern auch Armenien selbst. Und es ist alles andere als unmöglich, denn selbst Aserbaidschan ist berüchtigt für abscheuliche Kriegsverbrechen an den Armeniern und ihrem Erbe.

Und selbst wenn es den Türken unter dem neo-osmanischen Minisultan Recep Tayyip Erdogan und ihren aserbaidschanischen Halbverbündeten unter Ilham Alijew gelingt, einen offenen Krieg zu verhindern (vorausgesetzt, sie wollen sogar den gegenwärtigen Status quo beibehalten), so ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie (wiederum, vorausgesetzt, sie wollen es überhaupt erst) tatsächliche Terroristen daran hindern, das zu tun, wozu sie ausgebildet wurden – Terrorismus.

Andererseits ist es vielleicht genau das, was die expansionistische Türkei will, denn Erdogan war unangenehm überrascht, als Russland eingriff und einen vollständigen neoosmanischen Sieg und ein weiteres Gemetzel an Armeniern in ihrem angestammten Land verhinderte. Die Unterzeichnung des trilateralen Friedensvertrages zwischen Russland, Armenien und Aserbaidschan ließ die Türkei außen vor, obwohl die Beteiligung der Türkei für Aserbaidschan entscheidend war.

Die Strategie, Terroristen so nahe an Russlands kritischer Südflanke, in unmittelbarer Nähe des immer unbeständigen Nordkaukasus anzusiedeln, könnte dazu führen, dass Russland in eine Ecke gedrängt wird und keine andere Möglichkeit hat, als direkt einzugreifen, was unweigerlich zu einer Niederlage des Neo-Ottomanismus führen würde, da Aserbaidschan (und sogar die Türkei selbst) im Vergleich zu Russlands massiver Militärmacht militärisch gesehen ein Zwerg ist.

Und bevor jemand davon ausgeht, dass Aserbaidschan und die Türkei in der Lage wären, den Erfolg der israelischen und westlich gebauten türkischen Drohnen zu wiederholen, die sie gegen das veraltete Militär von Artsakh einsetzten, wird die jüngste russische Stationierung moderner elektronischer Kriegsführungssysteme in der Region diesen Vorteil mit Sicherheit zunichte machen. Abgesehen davon war Russland selbst enorm erfolgreich bei der Entwicklung eigener bewaffneter Drohnen.