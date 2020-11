Gordon Duff: China und Russland wollen den Waffenhandel mit dem Iran ankurbeln

von https://www.farsnews.ir

Gordon Duff, ein US-Kriegsveteran und Journalist, sagt, Peking und Moskau nutzten die Gelegenheit, Waffen an den Iran zu verkaufen, als Beweis für die USA, dass ihre Politik in der westasiatischen Region oder anderswo nicht mehr wirksam sei.

In einem Interview mit FNA sagte Duff: „China und Russland sind jetzt so vielen Sanktionen ausgesetzt, dass die Androhung weiterer Sanktionen unwahrscheinlich ist… Ihre Schritte basieren auf dem Glauben, dass die politischen Umwälzungen in den USA sie zu einem führerlosen Zug gemacht haben… So wie die Dinge jetzt laufen, werden die USA in vier Jahren keine Weltmacht mehr sein und könnten selbst durch einen Bürgerkrieg gespalten werden. Alles, was von Russland und China unternommen wird, trägt dieser Eventualität Rechnung. „

Gordon Duff ist ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg. Er ist ein behinderter Veteran und hat sich mit Veteranen und Kriegsgefangenenfragen beschäftigt. Er ist der Chefredakteur von „Veterans Today“.

Nachfolgend finden Sie den vollständigen Text des Interviews:

F: Der Iran begrüßt das Ende des „ungerechten“ Waffenembargos der UNO. Welche Bedeutung hat die Aufhebung der Waffensanktionen für den Iran?

A: Der Iran braucht dringend eine Luftwaffe mit Flugzeugen der 5. Generation, die nur aus Russland kommen können, am wünschenswertesten die SU 35. Diese Plattform allein würde eine ernsthafte Einschüchterung derjenigen darstellen, die sich dafür entscheiden würden, den iranischen Luftraum zu verletzen. Darüber hinaus würde die Aufrüstung auf S400-Luftabwehrsysteme in ähnlicher Weise ein Gleichgewicht schaffen, das die Abhängigkeit der UAE von Israel beenden würde. Es wird seit langem vermutet, dass die UAE israelische Tarnkappenflugzeuge beherbergen würden, wie es Aserbaidschan getan hat.

Obwohl der Iran eine großartige Arbeit beim Aufbau einer Raketenabwehr und einer einzigartigen Marinefähigkeit geleistet hat, hat der Mangel an glaubwürdigen Fähigkeiten in der Luft die [persischen] Golfstaaten zu Leichtfertigkeit verleitet. Darüber hinaus ist der Iran laut Quellen in der IAEA möglicherweise die mächtigste nicht-nukleare Macht in der heutigen Welt. Die Entscheidung, nicht-nuklear zu bleiben, ist nur dann vernünftig, wenn wirtschaftliche Erwägungen, wie sie im JCPOA dargelegt sind, zum Tragen kommen. Andernfalls könnte angesichts des nuklearen Israels und eines Amerikas, das jetzt Atomwaffen im Einsatz hat, um die Streitkräfte in der Region voranzubringen, nur die robusteste konventionelle Abschreckung glaubwürdig sein.

Die gegenwärtige Situation in Berg-Karabach, an der sowohl die Türkei als auch Israel direkt beteiligt sind, zeigt ein Maß an Bedrohung, dessen sich der Iran seit langem bewusst ist. Der Wahnsinn Aserbaidschans, einen Krieg mit dem Iran zu riskieren, und genau das tun sie, einen Krieg, den sie an einem Tag verlieren würden, ist ein Hinweis darauf, wie die militarisierte Korruption normale diplomatische Funktionen untergraben hat.

F: Moskau und Peking geloben, die militärische Zusammenarbeit mit Teheran fortzusetzen. Wie sehen Sie diese Angelegenheit?

A: China und Russland sind jetzt so vielen Sanktionen unterworfen, dass die Androhung weiterer Sanktionen unwahrscheinlich ist. Waffenverkäufe bringen nicht nur Geld ein, sondern sind für Russland und China ein sehr effizientes Mittel, um zu zeigen, dass Amerika im Nahen Osten und anderswo nicht länger seinen Willen durchsetzen kann.

Ihre Schritte basieren auf dem Glauben, dass die politischen Umwälzungen in den USA sie zu einem „führerlosen Zug“ gemacht haben. Man kann verstehen, warum Russland und China Trump unterstützen würden, weil sie die Vereinigten Staaten hassen. Sie hassen die Vereinigten Staaten wegen ihrer Tyrannei und ihres Wahnsinns. Dass die Amerikaner, viele, wenn nicht die meisten, durch dieses Verhalten ihrer eigenen Nation geschmäht werden, ist nicht von Bedeutung, auch nicht international. So wie die Dinge jetzt laufen, werden die USA in vier Jahren keine Weltmacht mehr sein und könnten selbst durch einen Bürgerkrieg gespalten werden. Alles, was von Russland und China unternommen wird, trägt dieser Eventualität Rechnung.

