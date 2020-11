Erfolgreicher nicht-gewinnorientierter Oxforder COVID-Impfstoff bedroht die Profitlogik von Big Pharma

von Alan Macleod – https://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Die Welt ist heute in Aufruhr, nachdem ein medizinisches Forscherteam der Universität Oxford in Großbritannien bekannt gab, dass die fortgeschrittenen Versuche ihres experimentellen Coronavirus-Impfstoffs ein durchschlagender Erfolg waren und der Impfstoff möglicherweise noch vor Weihnachten auf den Markt gebracht wird. Der Impfstoff wurde an 24.000 Freiwilligen in Großbritannien, Brasilien und Südafrika getestet, mit einer durchschnittlichen Wirksamkeit von über 70%. Wenn der Impfstoff jedoch als halbe Dosis verabreicht wurde und den Patienten später eine volle Dosis verabreicht wurde, stieg die Wirksamkeit auf 90%. Ermutigenderweise wurden bei keinem der Freiwilligen ernste Nebenwirkungen registriert, und keiner von ihnen musste aufgrund der Impfung ins Krankenhaus gehen. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat bereits 100 Millionen Dosen bestellt.

Professor Andrew Pollard, Direktor der Oxford Vaccine Group und Leiter des Experiments, zeigte sich erfreut darüber.

„Diese Ergebnisse zeigen, dass wir über einen wirksamen Impfstoff verfügen, der viele Leben retten wird. Aufregenderweise haben wir herausgefunden, dass eines unserer Dosierungsschemata zu etwa 90 Prozent wirksam sein könnte, und wenn dieses Dosierungsschema angewendet wird, könnten mit der geplanten Impfstoffversorgung mehr Menschen geimpft werden. Die heutige Ankündigung ist nur möglich dank der vielen Freiwilligen in unserer Studie und dem hart arbeitenden und talentierten Team von Forschern aus der ganzen Welt„.

Eine noch bessere Nachricht ist, dass das Team in Oxford den bahnbrechenden Impfstoff mit der ausdrücklichen Absicht entwickelt hat, ihn weltweit auf gemeinnütziger Basis zu liefern, was bedeutet, dass die ärmsten Nationen der Welt nicht befürchten müssen, wegen fehlender Mittel von einer Heilung ausgeschlossen zu werden. Dies war sicherlich nicht der Fall bei anderen Lösungen, die von Leuten wie Moderna oder Pfizer entwickelt wurden. In der Tat hatten die reichsten Länder der Welt bereits den größten Teil ihrer COVID-19-Impfstoffe aufgekauft, deren Geheimnisse streng gehütet wurden, anstatt sie in großem Umfang weiterzugeben, um dem Rest der Menschheit zu helfen.

Die großtechnische Herstellung des Impfstoffs hat laut einer Pressemitteilung der Universität Oxford bereits in zehn Ländern begonnen. „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in unserem Kampf gegen die Pandemie. Die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffs bestätigen, dass er hochwirksam gegen COVID-19 sein wird und unmittelbare Auswirkungen auf diesen öffentlichen Gesundheitsnotstand haben wird“, sagte Pascal Soriot von AstraZeneca, einem Bioforschungsunternehmen, das mit der 924 Jahre alten Bildungseinrichtung eine Partnerschaft für Entwicklung und Tests eingegangen ist. „Darüber hinaus bedeutet die einfache Lieferkette des Impfstoffs und unser gemeinnütziges Versprechen und unser Engagement für eine breite, gerechte und zeitnahe Verfügbarkeit, dass der Impfstoff erschwinglich und weltweit verfügbar sein wird und bei seiner Zulassung Hunderte von Millionen Dosen geliefert werden können.“

Gut für die Menschen, schlecht für die Gewinne

Die heutigen guten Nachrichten werden zweifellos die Gewinnmargen von Corporate Pharma in Frage stellen (der Aktienkurs von Moderna hat sich seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht), aber sie stellen auch die Logik und die Rechtfertigung der hohen Arzneimittelpreise von Corporate Pharma in Frage.

Die Pharmaindustrie argumentiert, dass Forschung und Entwicklung extrem teuer sind, dass der Wettbewerb auf dem Markt und der Profit Innovationen hervorbringen und dass dies der einzige Weg ist, um sicherzustellen, dass neue Medikamente entwickelt werden. Doch Beispiele wie der Oxford-Impfstoff und die vier verschiedenen kubanischen Impfstoffe, die sich in der Entwicklung befinden, legen nahe, dass diese Logik bestenfalls fehlerhaft ist.

„Dies sollte wirklich zu einem Umdenken in der biomedizinischen Forschung ermutigen, ebenso wie der Impfstoff Moderna„, sagte Dean Baker, leitender Ökonom am Center for Economic and Policy Research, heute gegenüber MintPress.

„Es gab diese absurde Ansicht, dass wir irgendwie nur mit der Verlockung eines Patentmonopols eine gute Arzneimittelentwicklung erreichen könnten. Der Fall Moderna ist deshalb bemerkenswert, weil die Regierung im Grunde genommen die vollen Kosten für die Entwicklung des Medikaments im Voraus bezahlt hat. Wir gaben ihnen auch Patentmonopole, aber da die Regierung bereits für die Forschung bezahlte, war dies ein Almosen für die Firma„.

In Wirklichkeit wird eine riesige Menge an medizinischer Forschung tatsächlich vom Steuerzahler bezahlt, wie Baker bereits gezeigt hat, und wird erst dann zum geistigen Eigentum privater Unternehmen, wenn sie profitabel ist.

Weitere Vorteile

Abgesehen von ihrer Bereitschaft, den Impfstoff frei mit der Welt zu teilen, hat der Oxford-AstraZeneca-Impfstoff noch andere Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten. Erstens wollen sie den Impfstoff für 3-4 Dollar pro Spritze herstellen und verkaufen, anstatt für 20 Dollar, die Pfizer verlangt, oder die 25 Dollar für das Angebot von Moderna. Oxford und AstraZeneca haben sich verpflichtet, den Impfstoff zum Selbstkostenpreis an Entwicklungsländer zu verkaufen. Und im Gegensatz zum teureren Impfstoff von Pfizer muss er nicht bei -94 Grad Fahrenheit gelagert werden, sondern kann in einem gewöhnlichen Kühlschrank aufbewahrt werden, so dass seine Lagerung und Verteilung überall problemlos möglich ist. Weitere Versuche mit dem Impfstoff an 60.000 Menschen in den Vereinigten Staaten, Kenia, Japan und Indien sind im Gange.

Der Impfstoff basiert auf einer geschwächten Version eines gewöhnlichen Erkältungsvirus, das gentechnisch so verändert wurde, dass es nicht im Menschen wachsen kann. „Wir haben immer versucht, dem Immunsystem mit einem Impfstoff weiszumachen, dass es dort eine gefährliche Infektion gibt, auf die es reagieren muss – aber auf eine sehr sichere Art und Weise“, erklärte Professor Pollard. „Wir bekommen also die Immunantwort und wir bekommen das Immungedächtnis … wartend und bereit, wenn dann der Erreger selbst angetroffen wird„.

Eine unrühmliche Geschichte

Viele werden erleichtert sein, dass ein Alternativangebot zu den Angeboten von Pfizer und Moderna grünes Licht erhalten hat, obwohl das Mißtrauen gegenüber den Impfstoffen nach wie vor groß ist: Nur 58% der Amerikaner gaben an, dass sie bereit wären, zu gegebener Zeit eine kostenlose, von der FDA genehmigte Spritze zu erhalten. Und dies, obwohl weit über 12,5 Millionen Amerikaner bereits positiv auf COVID-19 getestet wurden und über 262.000 Todesfälle zu verzeichnen sind.

Ein Teil des Problems ist zweifellos auf Unternehmen wie die unrühmliche Geschichte von Pfizer zurückzuführen. So erklärte sich das Unternehmen 2011 schließlich bereit, den Familien von 11 nigerianischen Kindern, die in einem Meningitis-Versuch getötet wurden, bei dem der Pharmariese die Zustimmung ihrer Eltern zur Verwendung experimenteller Medikamente an ihnen nicht erhalten hatte, eine Entschädigung zu zahlen. Zwei Jahre später sah sich Pfizer gezwungen, wegen einer falschen und irreführenden Marketingkampagne eine halbe Milliarde Dollar Strafe und 55 Millionen Dollar an die Opfer zu zahlen, die behaupteten, Pfizer habe sie nicht vor den Risiken gewarnt, die mit der Einnahme seines Medikamentes Protonix gegen Sodbrennen verbunden sind. Und im vergangenen Jahr kamen 44 Bundesstaaten zusammen, um vor einem Bundesgericht eine Zivilklage gegen den Riesen einzureichen und ihn „einer der ungeheuerlichsten und schädlichsten Preisabsprachen in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ zu beschuldigen.

AstraZeneca, das britisch-schwedische multinationale Unternehmen, das eine Partnerschaft mit der Universität Oxford eingeht, ist jedoch selbst alles andere als frei von Schuld. Im Laufe der Jahre wurde es wegen falscher Werbung für seine Produkte, Freistellung, überhöhter Gebühren für Medicare und private Versicherungsgesellschaften sowie wegen schockierend sexistischer Beschäftigungspraktiken verurteilt.

Obwohl die Investoren dem Unternehmen diese Verfehlungen verziehen haben, scheinen sie von der Nachricht von einem nicht gewinnorientierten COVID-Impfstoff schockierter zu sein. Heute ist der Aktienkurs des Unternehmens nach der Bekanntgabe der Wirksamkeit des Impfstoffs um zwei Prozent gefallen.

Baker schlug vor, die Geschichte des Impfstoffs aus Oxford solle als Beispiel dafür dienen, wie ein effizienteres und gesünder organisiertes Gesundheitssystem aussehen könnte, und teilte diMintPress mit:

„Der Impfstoff aus Oxford ist sogar noch außergewöhnlicher, da es darum ging, Forscher zu bezahlen, aber nicht darum, sich auf Patentmonopole zu verlassen, um große Gewinne zu erzielen. Am Ende hatten wir einen billigeren, besseren Impfstoff, in dem Sinne, dass er viel einfacher zu lagern und zu verteilen ist. Es wäre großartig, wenn wir aus den Erfahrungen mit der Impfstoffentwicklung in dieser Krise einige Lehren ziehen und von dem antiquierten Patentmonopolmechanismus zur Finanzierung der Forschung wegkommen könnten„.

Doch da beide großen Parteien Medicare-for-All selbst im Falle einer weltweiten Pandemie energisch ablehnen, ist es unwahrscheinlich, dass dies zumindest in Elitekreisen zu einem größeren Umdenken führen wird. Dennoch ist dieser neue Durchbruch in einem Jahr, das der Welt so wenig Anlass zum Schmunzeln gegeben hat, zweifellos eine gute Nachricht.

Alan MacLeod ist Mitarbeiter von MintPress News. Nach Abschluss seiner Doktorarbeit im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent. Er hat auch beigetragen zu Fairness and Accuracy in Reporting, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine, Common Dreams, American Herald Tribune und The Canary