‚Übergang‘ und Konstanz der Washingtoner Kriegstreiberei

von Strategic Culture Foundation – http://www.antikrieg.com/

Es wird viel über den „Übergang“ zu einer neuen US-Regierung gesprochen, jetzt, da der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden am 20. Januar in sein Amt eingeführt werden soll. Es gibt die üblichen Medienspekulationen darüber, wen der gewählte Präsident in sein Kabinett berufen wird.

Ein potenzielles Biden-Team stellt kämpferische Politiker vor, die in den früheren Obama-Administrationen leitende Positionen innehatten, als Biden Vizepräsident war. Zu diesen Namen gehören Susan Rice, die nationale Sicherheitsberaterin war, Michelle Flournoy, die eine Spitzenfunktion im Pentagon innehatte, und der ehemalige politische Entscheidungsträger des Außenministeriums Anthony Blinken. All diese Personen wurden, wie auch Biden selbst, mit der Entfesselung katastrophaler Kriege im Nahen Osten und in Nordafrika in Verbindung gebracht.

Bevor er Vizepräsident in den beiden Obama-Regierungen (2008-2016) wurde, war Biden 47 Jahre lang als Gesetzgeber im Kongress tätig, wo er Schlüsselpositionen zur Unterstützung der amerikanischen Kriege in Afghanistan und im Irak bekleidete.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er in seinem höheren Alter (Biden wurde in dieser Woche 78 Jahre alt, der älteste gewählte US-Präsident aller Zeiten) seine außenpolitische Haltung gemildert haben könnte. Er hat jeden Vorschlag, progressivere Mitglieder der Demokratischen Partei in sein künftiges Kabinett zu berufen, rasch fallen gelassen. Biden betont die „nationale Einheit“ und arbeitet mit der republikanischen Partei zusammen. Das bedeutet, dass seine Regierung in den internationalen Beziehungen eine konventionelle rechte Position einnehmen wird.

In der Tat ist die Demokratische Partei in den letzten Jahrzehnten zur Partei der Wahl für das außenpolitische Establishment der USA, den Geheimdienstapparat, das Pentagon und die Wall Street geworden. Kurz gesagt, für die herrschende Klasse oder den „tiefen Staat“. Biden mit seinem beruhigenden Gerede über die Wiederannäherung an „Verbündete“ und die NATO ist daher eine viel lieber gesehene Präsidentenpersönlichkeit als der Außenseiter Donald Trump, dessen unverfrorener, unberechenbarer Stil nur dazu diente, die hegemonialen Ambitionen Washingtons zu frustrieren. Wenn Biden sagt, dass „Amerika wieder da ist“, meint er in Wirklichkeit „zurück zu Business-as-usual“, was eine Rückkehr zum ungehemmten US-Militarismus und zum außenpolitischen Interventionismus bedeutet.

Es ist bemerkenswert, dass Bidens Kandidatur für die Präsidentschaft von Persönlichkeiten aus dem ehemaligen republikanischen Weißen Haus, den Chefs des Pentagon sowie von Neokonservativen und liberalen Imperialisten gleichermaßen voll und ganz unterstützt wurde. Diese Unterstützung ist ein Vorzeichen dafür, was von einer Biden-Administration zu erwarten ist.

Während der Präsidentschaftsdebatten versuchte Biden, in Bezug auf Russland und China kriegerischer als Trump zu erscheinen. Der Demokrat erhob lächerliche Anschuldigungen über angebliche russische Einmischung in Wahlen und sagte, er werde Präsident Vladimir zur Rechenschaft ziehen. Biden genierte sich auch nicht, Präsident Xi Jinping als „Schläger“ zu bezeichnen. Vor nicht allzu langer Zeit, als Biden noch Vizepräsident war und Geschäfte mit China machte, gibt es Bilder, auf denen er mit einem Glas in der Hand auf Xi Jinping anstößt. Bidens Ansichten sind also je nach Bedarf de jour zweckmäßig und formbar. Diese Skrupellosigkeit sollte als Warnung dienen, dass dieser neue Präsident nicht aus Prinzip oder im Interesse des Friedens handeln wird. Er wird nach dem handeln, was der tiefe amerikanische Staat und seine imperialistischen Planer von ihm erwarten.

Unter Biden werden die internationalen Beziehungen nicht weniger spannungsgeladen sein als unter der Trump-Administration oder unter früheren Regierungen. Was bedeutet es also, von „Übergang“ zu sprechen, wenn das US-Staatsschiff – wie immer – auf einem Kurs des aggressiven Verhaltens gegenüber dem Ausland bleibt?

Jede US-Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg befand sich im Krieg oder in einer anderen aggressiven Kampagne. Trump war nicht anders, und Biden wird daran auch nichts ändern.

Joe Biden hat angedeutet, dass er mit Russland in Rüstungskontrollgespräche eintreten wird. Schön und gut. Er hat auch angedeutet, dass er die USA zum internationalen Nuklearabkommen mit dem Iran zurückbringen wird. Auch das ist nur fair. All das bleibt abzuwarten.

In der Zwischenzeit verfolgt Washington weiterhin eine Politik der Blockade des russischen Energiehandels mit Europa sowie der Verschärfung der explosiven Spannungen mit China über das Südchinesische Meer, Taiwan, Hongkong und andere Streitigkeiten. Biden und seine zukünftige Vizepräsidentin Kamala Harris sind glühende Unterstützer Israels und werden zweifellos dem Geheiß Israels nachkommen, weiterhin eine rücksichtslos feindliche Politik gegenüber dem Iran zu verfolgen.

Ob Donald Trump im Weißen Haus oder Joe Biden, ob Republikaner oder Demokrat als Präsident, die zynische Realität ist, dass die amerikanische Außenpolitik ständig aggressiv und militaristisch bleibt. Das ist die Realität der US-Macht in der Welt und der Imperativ, dem Konzernkapitalismus und seinen Diktaten zu dienen. Das einzige, was sich jemals ändert, ist die Rhetorik und der persönliche Stil. Die amerikanische Präsidentschaft ist in Wirklichkeit ein Marionettentheater, um die Kriegsmaschinerie zu verbergen.

Vielleicht können wir irgendwann in der Zukunft, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika beginnen, ihre oligarchische, korporative Machtstruktur durch eine wirklich demokratische Revolte aufzubrechen, sinnvoll von „Übergang“ sprechen. Bis dahin kann sich die Welt nur darauf gefasst machen, dass es noch mehr von demselben amerikanischen Schurkenstaat-Verhalten und seiner ekelerregenden Fassade des tugendhaften „Exzeptionalismus“ geben wird.

erschienen am 20. November 2020 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_11_22_uebergang.htm