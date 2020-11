„Schaut euch das an!“

von Dmitry Orlov – https://www.theblogcat.de/

Beginnen wir mit einem kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Mir wurde erstmals 1995 klar, dass die USA dem allgemeinen Kurs der UdSSR folgen würden. Ich erkannte auch sofort, dass die UdSSR ziemlich gut auf den Zusammenbruch vorbereitet war, während die USA davon überrascht wurden, und so dachte ich, als Dienst an der Öffentlichkeit sollte ich die Menschen warnen. „Und das hat sehr viel Gutes gebracht“, werden einige von euch vielleicht sofort ausrufen. Aber ihr irrt euch: Viele Leute haben mir geschrieben und mir gesagt, wie viel besser sie psychologisch eingestellt sind, jetzt, da sie meine Botschaft gehört und akzeptiert haben, denn jetzt seien sie bereit, den Zusammenbruch mit Gleichmut und Gelassenheit zu akzeptieren. Das macht ihre Gesellschaft sicher weniger anstrengend.

Und so hatte ich 1995 meinen „Eureka!“-Moment, und ein Jahrzehnt später, 2005, ging ich mit meinen Beobachtungen an die Öffentlichkeit. Ich erhielt eine überraschend wohlwollende Antwort von einigen besonders aufgeklärten Menschen (auch wenn sie es selbst sagten). Und jetzt, ein Vierteljahrhundert nach meiner ersten Einsicht, während die USA in den Staatsbankrott und den institutionellen Zusammenbruch gehen, erlebt die ganze Welt ein spektakuläres Wahlspektakel am Ende des Imperiums, mit keinem Geringeren als dem perfekten Entertainer und außergewöhnlichen Impresario Donald Trump. Er leitete früher Schönheitswettbewerbe, während es sich hier eher um einen Hässlichkeitswettbewerb handelt, aber Schönheit ist selten und verblasst immer, während Hässlichkeit alltäglich ist und in der Regel nur noch hässlicher wird, so dass es eine viel sicherere Wette ist. Akzeptieren wir es also als Abschiedsgeschenk an die Welt von einer verschwindenden Nation, die uns Horrorfilme, Reality-Fernsehen und einen Affenzirkus mit Nebenschauplätzen für Freaks beschert hat.

In der überwältigenden Panoramatafel der Wahl von 2020 erscheint Trump (unser Held) in einem goldenen Sonnenuntergangslicht der Nostalgie nach verlorener amerikanischer Größe, die er für immer wieder neu zu entfachen verspricht. Seid versichert, ob Trump oder nicht Trump, Amerika wird nie wieder groß sein. Aber Trumps magischer Heiligenschein erstreckt sich von seinem leuchtend orangefarbenen Schädelgefieder aus und umhüllt all jene, die sich nach der verlorenen Pax Americana sehnen und das fürchten und verabscheuen, was Amerika schnell wird: Um es ganz offen zu sagen, ein Sammelbecken für Degenerierte aller Couleur, angeführt von einer Freakshow. Sie sehnen sich nach einer Zeit, in der Männer männlich und Frauen weiblich waren, in der Sekretärinnen sich geschmeichelt fühlten, wenn ihre Chefs sich Zeit nahmen, um sich an ihnen zu reiben, und in der jeder entweder ein WASP war, oder hart daran arbeitete, so auszusehen und sich so zu verhalten. Oder sich an den ihm zugewiesenen Posten im Leben hielt und es besser wusste, sich nicht zu hochnäsig zu verhalten. Sie wollen glauben, dass der ethnische Schmelztiegel immer noch edle Legierungen produzieren kann, vorzugsweise korinthische Bronze, und ganz sicher nicht Klinker oder Schlacke.

Gegen unseren furchtlosen orangefarbenen Führer, der mit seinen 74 Jahren selbst kein junger Hüpfer ist, wird eine schaurige Schar von geriatrischen Gerontokraten aufgestellt.

Da ist Joe Biden, 77, dessen Gehirn weggelaufen ist und der sich vor einigen Jahren einem Zirkus angeschlossen hat, der sich aber vorstellt, er sei gewählter Präsident oder Senator oder Vizepräsident oder so etwas. Nachdem er acht Jahre lang als Obamas VP im Schatten gelauert hat, ist Biden für Führungsaufgaben so gut geeignet wie ein Schwein koscher ist, nachdem es sich an einer Ecke einer Synagoge gerieben hat. Um Biden bei seiner Tatterei zu unterstützen, gibt es sein von der Partei ernanntes Kindermädchen, Kamala Harris, ein windiges Mädchen mit 56 Jahren.