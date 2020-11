Putin: Pashinyan lehnte den Einsatz russischer Friedenstruppen Wochen vor dem Fall von Schuschi ab

von Drago Bosnic – https://fort-russ.com/2020/11/putin-pashinyan-refused-deployment-of-russian-peacekeepers-weeks-before-the-fall-of-shushi/

Übersetzung LZ

Am 17. November hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Pressekonferenz ab und beantwortete Fragen zur Lage in Artsakh (Berg-Karabach) und zu den aserbaidschanisch-armenischen Verhandlungen. Putin gab einen guten Einblick in den diplomatischen Hintergrund des Krieges und die Haltung der pro-westlichen Regierung Armeniens unter Führung des von Soros unterstützten Premierministers Nikol Pashinyan.

Der russische Präsident erklärte, die wichtigste Errungenschaft sei die Beendigung des Blutvergießens.

„Ich habe bereits gesagt, dass allein nach offiziellen Angaben über 4.000 Menschen gestorben sind. Ich denke, dass die Zahlen in Wirklichkeit höher liegen. Zehntausende sind verwundet und verstümmelt. Sehen Sie, dies ist kein Film. Dies ist eine Tragödie, die wirkliche Menschen, wirkliche Familien heimgesucht hat. Deshalb ist die Beendigung des Blutvergießens das Hauptergebnis.

Um zu verstehen, was geschieht, müssen wir jedoch noch einmal in die Geschichte zurückgehen, buchstäblich in wenigen Worten. Ich muss daran erinnern, dass alles in dem bereits weit zurückliegenden Jahr 1988 begann, als es in der aserbaidschanischen Stadt Sumgayit zu ethnischen Auseinandersetzungen kam. Die armenische Zivilbevölkerung fiel diesen Ereignissen zum Opfer, und später breitete es sich bis nach Berg-Karabach aus.

Und da die Führer der Sowjetunion nicht angemessen auf diese Ereignisse reagiert haben… lassen Sie es mich noch einmal sagen: Dies sind heikle Fragen, und ich möchte mich auf keine Seite stellen oder entscheiden, wer Recht oder Unrecht hatte. Es ist nicht mehr möglich, dies jetzt zu bestimmen, aber es war notwendig, die Dinge in Ordnung zu bringen und die Zivilbevölkerung zu schützen, und das ist nicht geschehen. An diesem Punkt griffen die Armenier selbst zu den Waffen, und dieser langwierige Konflikt, der sich über viele Jahre hinzog, brach aus. Schließlich führte er 1991 zu einer Erklärung der Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstständigkeit Karabachs. Die Abkommen von Bischkek wurden 1994 unterzeichnet, und dieses Memorandum von Bischkek stoppte damals die Feindseligkeiten.

Was geschah in der Folge? Karabach erklärte, wie ich bereits sagte, seine Unabhängigkeit, und weitere sieben angrenzende Regionen kamen unter die Kontrolle der Armenier, also Armeniens.

Das ist im Grunde das, was wir von der Vergangenheit geerbt haben, und das ist das Problem, das wir lösen mussten.

Ich glaube, dass die Tatsache, dass die Feindseligkeiten eingestellt wurden und, was wichtig ist, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, die Straßen freizugeben und die Wirtschaftsbeziehungen wiederherzustellen, von entscheidender Bedeutung ist und eine gute Grundlage für eine langfristige Normalisierung der Beziehungen schafft“, sagte Putin.

Putin enthüllte auch, dass der Krieg schon vor Wochen hätte beendet werden können (im Oktober, vor dem vollständigen Zusammenbruch der armenischen Verteidigung im Süden von Artsakh und dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Sushi), aber Pashinyan weigerte sich, russische Friedenstruppen in der Region zu akzeptieren und der vertriebenen aserbaidschanischen Bevölkerung die Rückkehr in die Region, einschließlich Sushi, zu gestatten.

„Am 19. und 20. Oktober hatte ich eine Reihe von Telefongesprächen sowohl mit Präsident Alijew als auch mit Premierminister Paschinjan. Und dann erlangten die aserbaidschanischen Streitkräfte die Kontrolle über einen unbedeutenden südlichen Teil von Karabach zurück. Im Allgemeinen gelang es mir, Präsident Alijew davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, die Feindseligkeiten einzustellen, aber eine zwingende Bedingung seinerseits war die Rückkehr der Flüchtlinge, auch in die Stadt Schuscha“, sagte Putin.

„Aber unerwartet für mich war die Position unserer armenischen Partner so formuliert, dass sie für sie inakzeptabel war, und Premierminister Paschinjan sagte mir direkt, dass er dies als eine Bedrohung für die Interessen Armeniens und Karabachs ansieht.

„Eingedenk der Tatsache, dass die Rückkehr der Zivilbevölkerung vorgesehen war, wobei die armenische Seite die Kontrolle über diesen Teil des Territoriums von Karabach, einschließlich Schuscha, behalten sollte, und eingedenk der Anwesenheit unserer Friedenstruppen, über die wir uns sowohl mit Armenien als auch mit Aserbaidschan bereits geeinigt haben. Der Premierminister (Armeniens) sagte dann: „Nein, wir können dem nicht zustimmen, wir werden kämpfen, wir werden kämpfen“, sagte Putin.

„Eine andere Sache ist, ob es richtig oder falsch war, das ist eine andere Frage. Aber hier kann von Verrat keine Rede sein“, fügte er hinzu und bemerkte, es sei unklar, welche Art von armenischen Interessen durch den von Russland unterstützten Frieden vom 19. bis 20. Oktober geschädigt würden.

Was den künftigen Status von Artsakh betrifft, so merkte Putin an, dass dieser noch von beiden Seiten festgelegt werden müsse.

„Ja, es gibt dieses Problem, da der endgültige Status von Karabach noch nicht geklärt ist. Wir haben vereinbart, den Status quo beizubehalten. Was als Nächstes geschieht, wird letztendlich von den zukünftigen Führern und den zukünftigen Teilnehmern an diesem Prozess entschieden werden. Ich denke, wenn angemessene Bedingungen für ein normales Leben geschaffen werden und die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan, zwischen den Menschen im Alltag, vor allem in der Konfliktzone, wiederhergestellt werden, wird dies ein Umfeld für die Festlegung des Status von Karabach schaffen.

Hinsichtlich der Anerkennung oder Nichtanerkennung Karabachs als unabhängiger Staat mag es unterschiedliche Ansätze geben, aber dies war zweifellos ein wichtiger Faktor, auch im Verlauf des blutigen Konflikts, der hoffentlich beendet ist. Denn allein die Tatsache der Nicht-Anerkennung von Karabach, auch durch Armenien, hat den Verlauf der Ereignisse und die Art und Weise, wie sie wahrgenommen wird, tief geprägt.

Um es ganz offen zu sagen: Nach den zweifellos kriminellen Schritten der ehemaligen georgischen Führer, ich meine die Angriffe gegen unsere Friedenstruppen in Südossetien, hat Russland die Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens anerkannt. Wir erkannten den Ausdruck des Willens der auf der Krim lebenden Menschen, sich mit Russland wieder zu vereinigen, als gerecht an, und wir sind dem Volk auf halbem Weg entgegengekommen, wir haben es offen getan. Den einen mag es gefallen, den anderen nicht, aber wir haben es im Interesse der Menschen, die dort leben, und im Interesse Russlands getan, und wir schämen uns nicht, offen darüber zu sprechen.

Das ist bei Karabach nicht geschehen, und das hat natürlich die Entwicklungen dort erheblich beeinflusst.“

Tatsächlich haben Pashinyan und seine Regierung, wie bereits von Experten festgestellt wurde, gerade die Interessen der armenischen Nation verraten, indem sie den von Russland vorgeschlagenen Pachtvertrag im Oktober sabotierten, weil er unweigerlich zu einer weiteren Zunahme des russischen Einflusses in der Region führen würde, was den Interessen der westlichen Marionettenspieler Pashinyans zuwiderläuft.

So verzögerte sich das von Russland vermittelte Friedensabkommen wochenlang, und die Armenier verloren nicht nur den Süden von Artsakh, sondern auch einen großen Teil der Gebiete des ursprünglichen Autonomen Gebiets Berg-Karabach, einschließlich der Schlüsselstadt Schuschi, die nur 6 km von Stepanakert, der Hauptstadt von Artsakh, entfernt ist.