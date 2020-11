Während sie Stimmen zählen/türken…

von Andrei Martyanov – https://www.theblogcat.de/

Die Wahrheit ist, dass es keine Rolle spielt, wer im Zirkus der Vereinigten Staaten, alias Präsidentschaftswahlen, gewinnt, weil, wie ich seit langem zu Protokoll gebe, das Endergebnis im gleichen Bereich von Ergebnissen liegen wird, die von völligem Zusammenbruch und weit verbreiteter Gewalt bis hin zu schlichtweg langwierigem und sich beschleunigendem Niedergang und langsamer Auflösung in eine Orwellsche Realität reichen. Ein Bekannter von mir schickte mir heute einen Essay, der bereits in den russischen Medien zirkuliert, mit dem Titel: Eine Botschaft an russische Expats, die in den USA leben. Er enthält Passagen wie diese

Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich an euch wenden. Seht es ein: Das Amerika, in das ihr gekommen seid liegt im Sterben. Eine große Zivilisation bekommt ihre letzte Euthanasie-Spritze. Rechnet nicht damit, dass „die Republikaner den Senat kontrollieren, sie werden nicht zulassen, dass etwas getan wird“. Sie werden es zulassen. Und wenn jetzt die Wahl Trump gestohlen wurde, dann ist der Diebstahl von zwei Senatssitzen in Georgia mit Biden als gewähltem Präsidenten eindeutig eine machbare Aufgabe. Ihr habt jahrelange Arbeit, Zehntausende (wenn nicht Hunderttausende) von Dollars investiert und endlosen Stress erduldet, um an einem neuen Ort Fuß zu fassen. Das verdient Respekt. Zugeben, dass es für euch selbst (und vor allem für eure Kinder) das Beste ist, wieder wegzugehen, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Doch was euch jetzt im Kopf herumschwirrt, dass „es nicht so schlimm ist“ und dass „Amerika zurückkehren wird“, ist immer noch euer Trugschluss über die verschwendeten Kosten, und keine Begründung.

Und der Essay geht natürlich mit solchen Aussagen auf die Rassenbeziehungen ein:

Eure Kinder werden auf den Knien kriechen und Entschuldigungsbriefe schreiben, weil sie weiß sind, so wie amerikanische Atomwissenschaftler von Sandia Labs Entschuldigungsbriefe an Schwarze schreiben.

Wenn diese Kinder in der modernen „kulturellen“ Tradition Amerikas aufgewachsen sind, vor allem auf dem Campus moderner amerikanischer Universitäten, die nutzlosen pseudo-wissenschaftlichen Mist in den „Geisteswissenschaften“ studieren, absolut – dann werden diese Kinder knien und sich niederwerfen, was darauf hinweisen würde, dass sie nicht wirklich russische Kinder sind, die ohne jeglichen russischen kulturellen Input aufgewachsen sind und in diesem Sinne einen Schritt von den Euro-Weicheiern entfernt sind, die ihre Länder den Horden von Barbaren ausgeliefert haben, ohne sich zu wehren. Tatsächlich gibt es kaum einen Unterschied zwischen der städtischen Bevölkerung in Westeuropa und in den USA, denn je größer die amerikanische Stadt ist, desto entmannter ist ihre weiße männliche Bevölkerung. Glücklicherweise haben selbst meine überliberalen Bekannten trotz der Tatsache, dass die GOP ein Haufen prinzipienloser Feiglinge ist, erklärt, dass die Menschen, die (wieder einmal) eine flammende „sozialistische“ und komplett verrückte Kshama Sawant gewählt haben, die selbst die debile Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, vernünftig aussehen lässt, absolut verdient haben, was auf sie zukommt. Das Gleiche gilt für die Menschen in Portland oder, was das betrifft, im gesamten Bundesstaat Kalifornien – der erste amerikanische Staat, der sich als echtes Drecksloch der Dritten Welt qualifiziert.

Während also dieser vom Pathos getriebene Essay (oder das Manifest) für russische Amerikaner niedlich ist, ist dies die Wahrheit: der Niedergang Amerikas auf institutioneller Ebene wurde schon vor langer Zeit vorhergesagt, und ich möchte Sie nur noch einmal an meine sechs Jahre alte Schlussfolgerung erinnern, die mich dazu veranlasst hat, meine Bücher zu schreiben:

Ich beobachte seit Jahrzehnten ein konsistentes Muster von Fehleinschätzungen, verrückten Strategien und absichtlicher Falschdarstellung (Lügen?) von Fakten von der Spitze des US-Establishments, das seit 1991 in der von den Triumphalisten errichteten Scheinwelt lebt. Es ist schwierig, dem Durchschnittsbürger zu erklären, dass die Baseball World Series oder Superbowl-„Weltmeister“ keinen Bezug zur Welt haben und rein innere Angelegenheiten der USA sind. Dass es draußen eine riesige weite Welt gibt und dass sie lebt und sich bewegt, nicht in Übereinstimmung mit dem amerikanischen Narrativ. Der amerikanischen „Elite“ die Tatsache zu erklären, dass die USA den Zweiten Weltkrieg nicht „gewonnen“ haben, dass der „Sieg“ des Kalten Krieges dadurch zustande kam, dass das sowjetische Volk einfach beschloss, ihn zu beenden, dass die „Wirtschaft“ der Wall Street keinen Bezug zur realen Wirtschaft hat und dass reale Kriege Elend und Zerstörung in einem Ausmaß produzieren, das für die „Bevölkerung“ der „Strategen“ in Washington D.C. unverständlich ist, ist nicht nur schwierig – es ist nahezu unmöglich. Also müssen die Ereignisse den Lauf der Dinge bestimmen. Aber es ist bereits jetzt klar, dass die Vereinigten Staaten eine Niederlage erlitten haben, indem sie keine vernünftigen politischen Ziele in der Ukraine und in Russland erreichten und dadurch eine massive globale Neuausrichtung einleiteten. Was werden die Folgen dieser Niederlage sein? Ich hasse es zu spekulieren, ich weiß nur, dass sie bereits groß sind und dass der Moment kommt, sich der Realität zu stellen.

Tatsächlich beschäftigte ich mich mit diesem Thema etwa seit 2007/08, als nach Putins berühmter Münchner Rede und der Beseitigung der georgischen Armee durch Russland in weniger als fünf Tagen im August 2008 offensichtlich klar wurde, dass das Ganze im Grunde genommen ein Kartenhaus war, das von der Wirtschaft über das Militär bis hin zu sozialen Fragen reichte. Jetzt sahen wir alle, wie die Institutionen zusammenbrachen. Ich habe für Trump im Bundesstaat (Washington) gestimmt, in dem seine Gewinnchancen so gering sind wie meine Chancen, Chinese zu werden, aber der Hauptgrund für unsere Abstimmung war, dies hier abzulehnen:

Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass jede öffentliche Schule bis zum Schuljahr 2021-22 allen Schülern in den Klassen 6-12 und bis zum Schuljahr 2022-23 allen Schülern im Kindergartenalter eine breit gefächerte Sexualerziehung anbieten muss. Sexualkunde muss mindestens sechsmal angeboten werden: einmal für Schülerinnen und Schüler zwischen dem Kindergarten und der dritten Klasse, einmal für Schülerinnen und Schüler zwischen der vierten und fünften Klasse, zweimal für Schülerinnen und Schüler zwischen der sechsten und achten Klasse und zweimal für Schülerinnen und Schüler zwischen der neunten und zwölften Klasse. Der den Schülern angebotene Lehrplan muss altersgerecht sein. Junge Schüler werden sich auf das konzentrieren, was der Gesetzentwurf „sozial-emotionales Lernen“ nennt. Wenn die Schülerinnen und Schüler jedoch älter werden, wird der Sexualkundeunterricht Informationen über sexuell übertragbare Krankheiten, Gesundheitsressourcen, Kommunikationsfähigkeiten und die „Entwicklung sinnvoller Beziehungen und die Vermeidung ausbeuterischer Beziehungen“ enthalten, wie es in der Gesetzesvorlage heißt.

Der Gesetzentwurf wurde verabschiedet. Hier ist, wie es verabschiedet wurde: