USA : Jetzt rollt der Bürgerkrieg heran

von Pepe Escobar – http://www.tlaxcala-int.org/

Biden befindet sich am doppelten Abgrund der schlimmsten wirtschaftlichen Depression aller Zeiten, gepaart mit drohenden Explosionen an sozialer Wut…

Die massive Psyop ist im Gange. Jeder, der mit dem Transition Integrity Project (TIP) vertraut war, wusste, wie sich dies abspielen würde. Ich entschied mich dafür, es in meinem Artikel Banana Follies: Die Mutter aller Farbrevolutionen als Spielübung einer Denkfabrik zu bezeichnen. Doch dies ist eine Live-Übung. Aber niemand weiß genau, wie sie enden wird.

Die US-Geheimdienste sind sich der gut dokumentierten Fälle von Wahlbetrug sehr wohl bewusst. Unter ihnen: NSA-Software, die in jedes Netzwerk eindringt, wie zuvor von Edward Snowden beschrieben, und die in der Lage ist, die Stimmenauszählung zu verändern; der Hammer-Supercomputer und seine Scorecard-Anwendung, die Computer an den Übergabepunkten von staatlichen Wahlcomputersystemen und außerhalb der Datentresore von Drittparteien hackt; das Softwaresystem des Dominion, das bekanntermaßen seit 2000 schwerwiegende Sicherheitsprobleme hat, aber immer noch in 30 Bundesstaaten, einschließlich aller Schaukelstaaten, eingesetzt wird; die inzwischen berühmten vertikalen Sprünge nach Biden in Michigan und Wisconsin um 4 Uhr morgens am 4. November (die AFP versuchte nicht überzeugend, Wisconsin zu entlarven, und versuchte es nicht einmal bei Michigan); Es gab mehrere Fälle von Abstimmenden Toten usw.

Der Schlüsselakteur ist der Deep State, der entscheidet, was als nächstes passiert. Sie haben das Für und Wider abgewogen, einen senilen, an Demenz der Stufe 2 erkrankten, neokonservativen Kriegstreiber und möglichen Erpresser (zusammen mit seinem Sohn) als Kandidaten für den Posten des „Führers der freien Wel“ aufzustellen, der von einem Keller aus Wahlkampf führt, unfähig ist, bei seinen Kundgebungen einen Parkplatz zu füllen, und der von jemandem mit so wenig Unterstützung in den Vorwahlen der Demokraten unterstützt wird, dass sie als erste aus dem Wahlkampf ausgeschieden ist.

Die perspektive, insbesondere von weiten Teilen des vom Imperialismus unterwanderten Globalen Südens aus gesehen, mag etwas schrecklich sein. Zwielichtige Wahlen sind ein Vorrecht von Bolivien und Belarus. Doch nur das Imperium ist in der Lage, eine fragwürdige Wahl zu legitimieren – vor allem in seinem eigenen Hinterhof.

Willkommen im neuen Widerstand

Die Große Alte Partei (GOP: Republikaner) befindet sich in einer sehr komfortablen Lage. Sie haben den Senat inne und könnten am Ende bis zu 12 Sitze im Repräsentantenhaus erhalten. Sie wissen auch, dass jeder Versuch von Biden-Harris, über Erlasse Gesetze zu verabschieden,… Konsequenzen haben wird.

Der Blickwinkel von Fox News/ New York Post ist besonders verlockend. Warum unterstützen sie plötzlich Biden? Weit über die internen Familienstreitigkeiten hinaus, die der Succession-Saga würdig sind, machte Rupert Murdoch über den Laptop aus dem Höllenkapriolen sehr deutlich, dass er alle möglichen Kompromate [kompromittierende Dokumente] über die Biden-Familie hat. Sie werden also tun, was immer er will. Murdoch braucht Trump nicht mehr.