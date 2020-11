Neuer Spitzenberater des Pentagon will US-Truppen ’sofort‘ aus Syrien abziehen

von Drago Bosnic – erstveröffentlicht bei ZeroHedge – https://fort-russ.com/2020/11/major-new-pentagon-top-adviser-wants-us-troops-out-of-syria-immediately/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+fort-russ%2FvDTx+%28Fort+Russ+News+Service%29

Übersetzung LZ

Während Esper raus ist, schlägt Trumps neu im Amt befindlicher amtierender Verteidigungsminister bereits Wellen, wenn man bedenkt, wen er gerade erst an Bord geholt hat.

Der neue amtierende Chef des Pentagon, Christopher Miller, hat gerade den Posten des leitenden Berates des Verteidigungsministers an den Oberst der Armee, Douglas Macgregor, vergeben. Von entscheidender Bedeutung ist, dass Macgregor die amerikanischen Truppen sofort aus Syrien abziehen will (man stelle sich vor, welch Horror!), und dass er außerdem einen raschen Abzug in Afghanistan sowie an Orten wie der koreanischen Halbinsel wünscht.

„Der neu eingesetzte amtierende Pentagon-Chef von Präsident Trump holt einen hochrangigen Berater hinzu, um zu signalisieren, dass die Regierung den Abzug der US-Truppen aus dem Nahen Osten vor dem Ende seiner Präsidentschaft im Januar beschleunigen will, sagten drei Personen, die mit diesem Schritt vertraut sind, zu Axios“, schreibt Jonathan Swan.

Es scheint, dass Trump endlich und mit großer Verspätung jemanden an die Spitze gestellt hat, dessen eigene Ansichten die der Trump-Kampagne 2016 widerspiegeln. Er war der erste republikanische Kandidat in der Geschichte gewesen, der Bushs Irak-Krieg als eine riesige „Katastrophe“ brandmarkte, während er Wahlkampf machte auf der Grundlage einer nicht-interventionistischen Botschaft „Bringt die Truppen nach Hause“.

Natürlich haben Kritiker damals und heute den Präsidenten als „Isolationist“ fehlinterpretiert – was in den Kreisen der etablierten Außenpolitik längst zu einer negativen Beleidigung geworden ist.

Gegenwärtig geht man davon aus, dass sich zwischen 800 und möglicherweise bis zu 2.000 US-Mitarbeiter im Nordosten Syriens aufhalten, wo sie nach Aussagen von Trump in der Vergangenheit dazu da sind, „das Öl zu sichern“ und die dauerhafte Niederlage von ISIS sicherzustellen. Zunehmend stoßen sie sowohl auf russische als auch auf syrische Armeepatrouillen in einer Mission, die weder ein definiertes Endziel noch eine Ausstiegsstrategie zu haben scheint.

Wie Axios die angeblich „beunruhigenden“ und „entzweienden“ Ansichten von Macgregor darlegte:

In einem interview mit Tucker Carlson von Fox im Jahr 2019 sagte Macgregor, dass er dem Präsidenten raten werde, Afghanistan „so bald wie möglich“ zu verlassen, einschließlich der Entfernung der US-Botschaft aus Kabul, und dass Gespräche mit den Taliban unnötig seien.

Macgregor sagte auch, die USA müssten ihre Truppen sofort aus Syrien abziehen, und Amerika habe dort keine nationalen Interessen.

Er sagte: „Wir müssen den Iranern sehr genau zuhören … herausfinden, welche Interessen sie haben, und nach Gebieten suchen, in denen wir zusammenarbeiten können“, und dass die USA „die operative Kontrolle über die [koreanische] Halbinsel militärisch an Präsident Moon und die Koreaner übergeben müssen“.

Schon jetzt signalisiert Bidens Übergangsteam mit Nachdruck, dass es bei einigen Entscheidungen Trumps, vor allem bei der Reduzierung von etwa 12.000 US-Soldaten aus Deutschland, den Kurs umkehren würde.

Unterdessen veröffentlichte The Intercept am Mittwoch einen Bericht, in dem ein nicht namentlich genannter Regierungsbeamter zitiert wurde, der sagte, die jüngste Umstrukturierung des Pentagon sei die Vorbereitung auf einen erheblichen Truppenabzug an verschiedenen Brennpunkten.

„Der Präsident übernimmt wieder die Kontrolle über das Verteidigungsministerium. Es ist eine Wiedergeburt der Außenpolitik. Das ist Trumps Außenpolitik“, sagte der Beamte.

Lee Fang von The Intercept unterstrich, dass „die personellen Veränderungen, so der Beamte, dazu beitragen würden, den Weg für einen loyaleren Pentagon-Apparat zu ebnen, um Trumps Ziele zu verwirklichen, einschließlich des Truppenabzugs aus ausländischen Konflikten in letzter Minute“.