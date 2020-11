HAITI: Oppositionsbewegungen rufen zu landesweiten Demonstrationen auf

von teleSUR – https://einarschlereth.blogspot.com/

Haitis Oppositionsparteien und sozialen Bewegungen kühdigten anti-Regierungs-Mobilisierungen für den 17. und 18. November aus Anlass des 217. Jahrestages der Schlacht von Vertieres, in der Jean-Jacques Dessalines die französische Kolonialarmee vernichtend geschlagen hat.

Die Oppositionsbewegungen haben die Bevölkerung aufgerufen, an den Demonstrationen teilzunehmen, um die Zunahme der Unsicherheit, Verbrechen, Korruption und Straflosigkeit im ganzen Land anzuklagen. Sie verlangen auch den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise noch vor dem Februar nächsten Jahres.

In Folge der Ankündigung von Präsident Moise im Oktober über die Abhaltung von legislativen und lokalen Wahlen in den kommenden Monaten, haben die Oppositionsgruppen gedroht, an den Wahlen nicht teilzunehmen.

Unterdessen hat Präsident Moise seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, mit Oppositionellen zusammenzutreffen, um einen Konsens zur Lösung der politischen Krise des Landes zu finden.

In den vergangenen Monaten hat die soziale Unruhe die Zunahme an Entführungen, Morden und Aggression stark zugenommen, besonderss in der Hauptstadt Port-au-Prince und anderen Städten.

Die Opposition meldete besonders Kritik an verschiedenen kontroversiellen Maßnahmen an, die von Präsident Moise in den vergangenen Jahren gebilligt wurden, insbesondere das neue Strafgesetzbuch.

2015 wurde Moise als Präsidentenkandidat von der Haitian Tet Kale Partei (PHTK) aufgestellt, die von dem ehemaligen Päsidenen Michel Martelly gegründet wurde. Er war seit 2017 im Präsidenten-Palast.

