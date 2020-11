USA: Die Wahlen und das Imperium

von RON JACOBS – https://cooptv.wordpress.com/

Bei der Untersuchung der Aktivitäten des US-Militärs ist es wichtig, die langfristige Perspektive beizubehalten. Mit anderen Worten, trotz der Praxis, die Pentagon-Aktivitäten in vierjährigen Zeiträumen zu betrachten, die in etwa den Bedingungen des US-Präsidenten entsprechen, ist die Realität, dass das Militär auf seiner eigenen Zeitachse operiert. Dies bedeutet nicht, dass das, was in den Bereichen Gesetzgebung und Exekutive geschieht, die Aktionen des Militärs nicht beeinflusst. Dies bedeutet jedoch, dass Truppenbewegungen, Kriege und Waffenbeschaffung eine eigene Flugbahn haben. Nichts in der modernen Welt beweist dies mehr als die jahrzehntelangen Konflikte in Afghanistan und im Irak. Beide Nationen sind seit geraumer Zeit Schauplatz militärischer Konflikte zwischen US-Streitkräften – seit den späten 1970er Jahren im Fall Afghanistans und seit 1991 im Irak. Zu diesen Kräften gehören CIA-Aktivisten, US Special Forces wie die Green Berets, SEALS, und Rangers, reguläre Einheiten und vom Pentagon rekrutierte Privatsöldner .

Neben diesen beiden Ländern gibt es noch andere Orte auf der Welt, an denen die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten evident ist. Dazu gehören der Persische Golf, in dem die US-Marine eine große und konstante Präsenz unterhält, Südkorea und einige Nationen in Mittel- und Südamerika sowie verschiedene Nationen auf dem afrikanischen Kontinent. Darüber hinaus sind Zehntausende US-Streitkräfte unter freundlicheren Bedingungen in Europa, Japan und anderen lateinamerikanischen Ländern stationiert. Die Anwesenheit von Truppen in den letzteren Gebieten hängt normalerweise mit der wahrgenommenen Notwendigkeit zusammen, sogenannte Feinde in Schach zu halten: Russland in Europa, Venezuela und Bolivien in Südamerika, Nicaragua und Kuba in Mittelamerika. Selbst eine oberflächliche Untersuchung der globalen Situation zeigt, dass keine dieser Nationen Feinde sind. Sie sind jedoch entweder konkurrierende Kräfte, was Resourcen anbelangt oder im Fall von Venezuela, Kuba, Bolivien, dem Iran, und möglicherweise auch Nicaragua, Beispiele von Staaten die alternative Regierungsformen präsentieren, die dem US-Imperium nicht zusagen.

Seit Donald Trump im Weißen Haus gelandet ist, haben einige darauf bestanden, dass er eine Art Antikriegspräsident ist. Sie weisen darauf hin, dass er keine neuen Kriege begonnen und sogar einige reguläre Streitkräfte aus dem Irak und Afghanistan abgezogen hat (die meisten wurden dann in ein anderes Theater in Übersee verlegt). Dieselben Leute erkennen die Zunahme der zivilen Todesfälle durch von den USA geführte Streitkräfte im Irak und in Afghanistan nicht an, genauso wie sie die Anwesenheit mindestens einer US-Militärbasis in Syrien ignorieren – einer Nation, in die die USA nicht eingeladen wurden und deren Bürgerkrieg das Ergebnis einer anhaltenden verdeckten Intervention der USA in die Innenpolitik dieses Landes, die sich deit 2011 verstärkte, als Obama Präsident war und Proteste die arabische Welt erschütterten.

Dieselben Verfechter von Trumps Militärpolitik scheinen seine aggressiven Aktionen gegen den Iran (insbesondere die Ermordung von Suleiman) und die mörderische Bombardierung des Jemen durch saudi-arabische Streitkräfte, und US-amerikanische Kampfjets die Bomben abwerfen, vergessen zu haben. Zusätzlich zu den Bombern operieren US-Streitkräfte im Jemen vor Ort, um den Bombenterror Saudi-Arabiens zu unterstützen.

Wenn man seinen Fokus auf den Süden der Vereinigten Staaten verlagert, wird man nicht nur feststellen, dass Schiffe der US-Marine regelmäßig Öltanker belästigen, die Öl von und nach dieser Nation transportieren, sondern auch feststellen, dass Hunderte von US-Truppen und Geheimdienstmitarbeitern in Kolumbien stationiert sind. Obwohl die Rolle, die diese Kräfte bei der Untergrabung der vom Volk gewählten venezolanischen Regierung spielen, nicht genau bekannt ist, kann man davon ausgehen, dass dies Teil des anhaltenden US-amerikanischen Versuchs ist, die bolivarischen Regierungen in Caracas und La Paz zu stürzen (wo der Putsch von 2019 endgültig besiegt wurde) jüngste Wahlen, aber wo die Möglichkeit eines weiteren rechten Staatsstreichs groß ist.)

Laut dem Defence Manpower Center des Pentagons verfügt das Pentagon über reguläre Truppen in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt, wobei ungefähr 165.000 seiner aktiven Mitarbeiter permanent außerhalb der USA und ihrer Territorien eingesetzt werden. (Defence Manpower Data Center. 7. August 2020) In diesen Zahlen sind die Truppen im Irak und in Afghanistan noch nicht enthalten. Darüber hinaus befinden sich rund vierzigtausend Spezialeinheitstruppen in geheimen Missionen an Orten, die vor den Menschen in den Vereinigten Staaten geheim gehalten werden. Wie ein junger Freund von mir, der kürzlich aus der Armee ausgetreten ist, mir sagte: Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten vierzigtausend Truppen haben, die darauf trainiert sind, Menschen in den Arsch zu treten und zu töten, die genau das tun, ohne den Bürgern der Länder, in denen sie sich befinden, oder ohne Verantwortung die Bürger der Vereinigten Staaten.

Andere Bekannte des Militärs oder kürzlich entlassene Personen haben über ihre Arbeit in afrikanischen Ländern gesprochen, in denen Drohnenbasen errichtet, nächtliche Durchsuchungen von Häusern durchgeführt wurden, in denen Menschen tief und fest schliefen, und Jungen ab zehn Jahren verhaftet, weil sie zur „falschen Zeit am falschen Ort“ waren.“

Als Ronald Reagan im Weißen Haus war, wurden die geführten Kriege als Konflikte geringer Intensität bezeichnet. Es scheint offensichtlich, dass diese Konflikte in den Regionen, in denen sie stattfanden, nicht von sehr geringer Intensität waren. In der Tat kamen Zehntausende Zivilisten aus Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Honduras sowie andere aufgrund des finanziellen und militärischen Engagements der USA ums Leben. Es gab auch den anerkannten Einsatz von US-Kampftruppen während der kurzen und unentgeltlichen Invasion in Grenada. Für den Rest der Welt finanzierte, beriet und beteiligte sich Reagans Kriegskabinett am Krieg gegen die sowjetischen und afghanischen Regierungstruppen in Afghanistan. Ebenso wichtig ist, dass sich die Ausgaben für Waffen in Reagans ersten vier Amtsjahren verdoppelten und sich während seiner letzten Amtszeit nicht verlangsamten. Obwohl die Konflikte in Mittelamerika abgeklungen waren, als Ex-CIA-Chef George HW Bush 1988 Präsident wurde, hatte die Unterstützung der USA für den blutigen Krieg des Irak gegen den Iran den irakischen Führer Saddam Hussein davon überzeugt, dass er Spielraum für eine Invasion in Kuwait hatte. Vor dieser Invasion fiel Papa Bush in Panama ein und eroberte seinen Anführer. Es ist fair anzunehmen, dass diese Aktion mit Bushs Mitschuld am Kokainschmuggel und dem Ende des Vertrags über den Panamakanal zusammenhängt. Zurück in den Irak und nach Kuwait ist es offensichtlich, dass Hussein sich geirrt hat. Papa Bush befahl Zehntausende US-Truppen in die Region einzufallen und griff am 16. Januar 1991 Bagdad und andere Städte im Irak an. Damit begann die anhaltende Besetzung, Einschüchterung und der Krieg im Irak.

Bill Clintons Amtszeit im Weißen Haus war relativ frei von militärischen Aktionen. Jedoch, Neben dem Abwurf von Marschflugkörpern in den Irak und in den Sudan war es die US-Luftwaffe, die Überflüge des irakischen Territoriums durchführte und die Nationen mindestens ein Dutzend Mal bombardierte. Dann gab es die Bombardierung Jugoslawiens, die der Welt als humanitärer Krieg präsentiert wurde (Oxymoron, irgendjemand?). All dies war nur ein Auftakt für die Invasion Afghanistans im Jahr 2001 und die Invasion des Weißen Hauses von George W. Bush im Jahr 2003 im Irak.

Wie zu Beginn dieses Beitrags erwähnt, bestehen beide Konflikte weiter. Tatsächlich ist Bushs globaler Krieg gegen den Terror jetzt ein Sammelbegriff für jede offensive Militäroperation der US-Streitkräfte. Barack Obama nutzte seine Begründung, um Hunderte von Menschen mit Drohnen zu töten. Während seiner Amtszeit wurden US-Streitkräfte zusammen mit anderen bekannten und unbekannten Orten nach Libyen und Syrien geschickt. Donald Trump hat dieses Szenario nicht oder nur wenig verändert. Darüber hinaus wird der Aufbau eines möglichen Krieges mit Russland oder China fortgesetzt. Vor kurzem hat Außenminister Pompeo mit der griechischen Regierung ein neues Abkommen über den Bau eines Marinestützpunkts auf Kreta erörtert. Ein wahrscheinlicher Grund für diese Basis ist ein laufender US-Plan, eine Strategie zwischen den letzten beiden Weltkriegen zurückzubringen, die ein Bündnis von Ländern schaffen würde, die von der Ostsee über das Schwarze Meer bis zur Ägäis reichen, mit Polen als ein primäres Mitglied.

Bekannt als Intermarium, würde dieses Bündnis als alternativer Machtblock zwischen Deutschland und Russland dienen. Dies könnte die wachsende Präsenz des US-Militärs in Polen erklären. („Intermarium im 21. Jahrhundert. Ein neuer Weg für Europa?“; Cohen, Nick; November 2019; Staatssekretär Pompeo erörterte mit der griechischen Regierung ein neues Abkommen über den Bau eines Marinestützpunkts auf Kreta. Ein wahrscheinlicher Grund für diese Basis ist ein laufender US-Plan, eine Strategie zwischen den letzten beiden Weltkriegen zurückzubringen, die ein Bündnis von Ländern schaffen würde, die von der Ostsee über das Schwarze Meer bis zur Ägäis reichen, mit Polen als ein primäres Mitglied.

Der Zweck der obigen Zeitleiste ist es, die Tatsache hervorzuheben, dass die Vereinigten Staaten eine kriegführende Nation sind. Selbst in Zeiten, in denen es nur wenige oder gar keine militärischen Konflikte gibt, rüstet sich Washington wieder auf. Dies ist die Bedeutung des enormen Anstiegs der Militärausgaben während Reagans Präsidentschaft. Eine ähnliche Situation bestand unter Trump; Die Militärbudgets stiegen jedes Jahr seiner Amtszeit dynamisch an, wobei die meisten Erhöhungen für die Waffenherstellung verwendet wurden. Seine Rolle, wie die Rolle so vieler Präsidenten vor ihm, bestand darin, das US-Arsenal zu erhalten und zu erweitern, das wiederum zur Aufrechterhaltung und Erweiterung des US-Empire verwendet wird.

Die Wahl wird dies jedoch nicht ändern. Wir alle wissen, dass die Kapitalisten und ihre Regierungen alles tun werden, um den Kapitalismus zu schützen. Die einzig mögliche Einschränkung für die Fortsetzung der hier erwähnten Kriege und künftiger Konflikte ist eine konsequente und lautstarke Antikriegsstimmung, die außerhalb der beiden großen politischen Parteien organisiert ist – beide sind in Bezug auf das Pentagon und das Imperium einzigartig. Diese Bewegung aufzubauen, um sie auszudrücken, ist nicht nur eine gute Idee, sondern auch wichtig, um die Vielzahl anderer Probleme zu lösen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist.

Ron Jacobs ist der Autor von Daydream Sunset: Sixties Counterculture in the Seventies, veröffentlicht von CounterPunch Books. Sein jüngstes Angebot ist eine Broschüre mit dem Titel Kapitalismus: Ist das Problem. Er lebt in Vermont. Er kann erreicht werden unter: ronj1955@gmail.com .

