Als Erstes kommt ein Bürgerkrieg

von Pepe Escobar – https://www.theblogcat.de/

Die massive PsyOp geht weiter. Jeder, der mit dem Transition Integrity Project (TIP) vertraut ist, wusste, dass es so kommen musste.

https://secureservercdn.net/192.169.223.13/lz3.b02.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/Preventing_a_Disrupted_Presidential_Election_and_Transition_8-3-20.2.pdf

In meiner Kolumne Banana-Follies habe ich mich dazu entschieden, es als eine Think Tank-Planübung darzustellen. (Anm.d.Ü.: Hier auf Deutsch: https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/banana-gaga-06-11-2020/ )

Es handelt sich um eine Live-Übung. Aber keiner weiß genau, wie sie enden wird.

Die US-Geheimdienste sind sich voll bewusst über die gut dokumentierten Fälle von Wahlbetrug. Dazu zählen:

– NSA-Software, die jedes Netzwerk infiltriert, wie es Edward Snowden detailliert beschrieben hat, und die in der Lage ist, Wählerstimmen zu verändern.

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-cia-ability-to-hack-the-vote/

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-infiltrates-links-to-yahoo-google-data-centers-worldwide-snowden-documents-say/2013/10/30/e51d661e-4166-11e3-8b74-d89d714ca4dd_story.html

– Der Supercomputer namens THE HAMMER und dessen SCORECARD App, die Computer am Übergabepunkt von Wahlcomputersystemen der Bundesstaaten zu ausgelagerten Wahldaten-Zentren dritter Parteien hacken können.

https://www.worldviewweekend.com/radio/audio/brannon-howse-november-4-2020

– Das Software-System DOMINION, dessen ernste Sicherheitslücken seit 2000 bekannt sind, aber immer noch in 30 Bundesstaaten verwendet wird, darunter jeder Swing-State.

https://www.americanthinker.com/blog/2020/11/in_30_states_a_computer_system_known_to_be_defective_is_tallying_votes.html

– Jene mittlerweile berühmten vertikalen Sprünge zu Biden um 4 Uhr morgens am 4. November, sowohl in Michigan als auch Wisconsin (AFP hat nicht sehr überzeugend versucht, Wisconsin zu leugnen, und bei Michigan haben sie es gar nicht erst versucht:

https://factcheck.afp.com/wisconsin-vote-surge-was-not-fraud )

– Mehrere Zwischenfälle mit „Dead Men Do Vote“ (Tote wählen doch“) .

Der wichtigste Spieler ist der Tiefe Staat, der darüber entscheidet, was als nächstes geschieht. Sie haben das Für und Wider abgewägt, als Kandidaten einen senilen Neokon-Kriegstreiber und möglichen Erpresser (zusammen mit seinem Sohn) mit Demenz im 2. Stadium als „Anführer der freien Welt“ zu platzieren, der aus einem Keller Wahlkampf betreibt, der nicht in der Lage ist, bei seinen Auftritten einen Parkplatz zu füllen, sekundiert von einer Person, die bei den Dem-Vorwahlen so wenig Unterstützung hatte, dass sie als Erste ausschied.

Die Optik, insbesondere von weiten Teilen des vom Imperium beeinflussten Südens aus gesehen, mag etwas schrecklich sein. Zwielichtige Wahlen sind ein Vorrecht von Bolivien und Weißrussland. Doch nur das Imperium ist in der Lage, eine fragwürdige Wahl zu legitimieren – vor allem in seinem eigenen Hinterhof.

Willkommen beim Neuen Widerstand

Die Republikanische Partei (GOP) befindet sich in einer sehr komfortablen Lage. Sie haben den Senat inne und könnten am Ende bis zu 12 Sitze im Repräsentantenhaus gewinnen. Sie wissen auch, dass jeder Versuch von Biden-Harris, mittels Executive Orders Gesetze zu erlassen… Konsequenzen haben wird.

Der Blickwinkel von Fox News/ New York Post ist besonders irritierend. Warum unterstützen sie plötzlich Biden? Weit über interne Familienstreitigkeiten hinaus, die einer Nachfolge-Saga würdig sind, machte Rupert Murdoch sehr deutlich, dass er über den Laptop aus der Hunter-Hölle jede Menge Kompromat über die Biden-Familie hat. Sie werden also tun, was immer er will. Murdoch braucht Trump nicht mehr.

Theoretisch braucht auch die GOP ihn nicht mehr. Ehemalige CIA-Insider versichern, dass es zwischen den GOP-Bonzen und der Biden-Harris-Gang in den Hinterzimmern ernsthafte Mauscheleien gebe. Kompromisse unter Umgehung von Trump – den die meisten GOP-Bonzen mit ganzem Herzen hassen. Der wichtigste Mann in Washington wird in der Tat der Mehrheitsführer der GOP im Senat sein, Mitch McConnell.

Dennoch wäre in allen sechs umstrittenen Staaten – WI, MI, PA, GA, NV und AZ – eine Neuauszählung der Stimmen absolut notwendig, um alle verbliebenen Zweifel auszuräumen. Durch Auszählung von Hand. Einem nach dem anderen. Das Justizministerium müsste sofort handeln. Das wird nicht geschehen. Nachzählungen kosten eine Menge Geld. Es gibt keine Beweise dafür, dass Team Trump – obendrein fehlt es ihm an Geld und Arbeitskräften – in der Lage sein wird, Daddy Bushs Aktivposten William Barr davon zu überzeugen, sich darauf einzulassen.

Während Trump schonungslos verteufelt wird, weil es „eine Flut von Fehlinformationen“ verbreitet und „versucht, die Legitimität der US-Wahl zu untergraben“, haben die Mainstream-Medien und Big Tech einen Gewinner erklärt – ein klassischer Fall von Vorprogrammierung der Schafsherde.

(Anm.d.Ü.: Zerohedge 11.11.2020: MSNBC: „Dies könnte die sauberste Wahl sein, die wir je hatten.“)

Doch was wirklich zählt, ist der Buchstabe des Gesetzes. Die Gesetzgeber der Bundesstaaten entscheiden, wessen Wahlmänner in das Wahlkollegium gehen, um den Präsidenten zu ernennen.

Hier ist es – Artikel II, Abschnitt 1, Paragraph 2: Jeder Staat ernennt die Wahlmänner „auf eine Weise, wie sie die Legislative des Staates bestimmt“.

Dies hat also nichts mit Gouverneuren zu tun, ganz zu schweigen von den Medien. Es obliegt den Gesetzgebern der GOP-Staaten, entsprechend zu handeln. Das Drama kann sich über Wochen hinziehen. Der erste Schritt des Wahlkollegiumsverfahrens findet am 14. Dezember statt. Die endgültige Entscheidung wird erst Anfang Januar fallen.

Währenddessen verbreitet sich das Gerede von einer Neuen Widerstandsbewegung wie ein Lauffeuer.

Der Trumpismus ist mit mehr als 71 Millionen Stimmen als Massenbewegung fest etabliert. Niemand in der GOP verfügt über diese Art von Beliebtheit beim Volk. Wenn die Republikanische Partei den Trumpismus beiseite schiebt, kann sie auch gleich Harakiri begehen.

Was also werden die Bedauernswerten tun?

Der stets unentbehrliche Alastair Crooke trifft in einem kraftvollen Essay den Nagel auf den Kopf: Trump ist der Präsident von Rot-Amerika. Und je nachdem, wie sich die inszenierte (Aus)Wahl-Tragikomödie als Nächstes entwickelt, werden die Bedauernswerten („deplorables“) zwangsläufig zu den Unregierbaren.

https://www.zerohedge.com/political/gridlock-biden-may-or-may-not-win-trump-remains-president-red-america

Crooke verweist auf eine entscheidende Parallele, die vom Historiker Mike Vlahos heraufbeschworen wurde, der zeigt, wie die aktuelle amerikanische Saga das antike Rom im letzten Jahrhundert der Republik widerspiegelt und die römische Elite gegen die Populares – die heute vom roten (Trumpschen) Amerika repräsentiert werden – antreten lässt:

„Dies war eine neue Welt, in der die Großgrundbesitzer mit ihren Latifundien [die Sklavenlandquelle des Reichtums], die die ‚Großen Männer‘ waren, die die verschiedenen Fraktionen in den Bürgerkriegen angeführt hatten, zu den senatorischen Archonen wurden, die das römische Leben in den nächsten fünf Jahrhunderten beherrschten – während das Volk, die Populares, zu einem passiven – nicht hilflosen – aber allgemein abhängigen und nicht teilnehmenden Element der römischen Regierung zermalmt wurde: Dies schwächte das kreative Leben Roms und führte schließlich dazu, dass es auseinanderbrach.“

So sehr die Dem-Maschine es auch gewollt hatte, Trump ist noch nicht Kaiser Cäsar Augustus, den die Griechen Autokrator nannten, sondern ein De-facto-Monarch. Der amerikanische Augustus, Tiberius und vor allem Caligula sind noch weiter entfernt. Er wird mit Sicherheit ein gütiger, humanitärer Imperialist sein.

Was wird das imperiale Großkapital in der Zwischenzeit tun?

Der Westen, und insbesondere das amerikanische Rom, befindet sich am Rande eines doppelten Abgrunds: der schlimmsten wirtschaftlichen Depression aller Zeiten, gepaart mit drohenden, unzähligen, unkontrollierbaren Explosionen sozialer Wut.

Deshalb argumentiert der Tiefe Staat, dass mit Biden – oder eher früher als später mit der Obersten Shakti und Oberbefehlshaberin Maa Durga Kamala – der Weg zum Davoser Great Reset glatter wird. Denn um die Schachfiguren zurückzusetzen, muss zunächst das Schachbrett umgestoßen werden. Dies wird ein Schritt über den DARK WINTER hinaus sein – was nicht zufällig durch Bidens eigenes Teleprompter-Ablesen bei der abschließenden Präsidentschaftsdebatte hervorgerufen wurde.

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/Dark%20Winter%20Script.pdf