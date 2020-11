Vorsicht vor dem Falken: Was wir von der Biden-Regierung außenpolitisch erwarten können

von Jeremy Kuzmarov – covertactionmagazine.com – https://cooptv.wordpress.com

Bild: Biden und der erste Premierminister des Kosovo, Hashim Thaci, der später wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt atmeten erleichtert auf, als Donald Trump bei den US-Wahlen 2020 besiegt und Biden und Harris als Sieger aus den Wahlen hervorgingen.

Joe Bidens Siegesrede strahlte Optimismus aus, als er eine neue Ära der Überparteilichkeit und des Anstands in der Politik forderte.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass im Bereich der US-Außenpolitik Anstand einkehren wird.

Laut einem Profil im Atlantic Magazine ist Biden stolz auf seine engen zwischenmenschlichen Beziehungen zu führenden Politikern der Welt, die die Weiterentwicklung gegenseitiger außenpolitischer Ziele ermöglichen.

Wenn der Führer jedoch unappetitlich ist, werden diese zwischenmenschlichen Beziehungen problematisch.

Empirische Neukalibrierung

Als Vizepräsident unter Barack Obama pflegte Biden eine enge Beziehung zum irakischen Führer Nouri al-Maliki, der wegen seiner sektiererischen Politik, die zum Wachstum des Islamischen Staates Irak und der Levante (ISIS) führte, als „Shia Saddam“ bekannt war. .

Biden stand auch dem ukrainischen Präsidenten Petro Porosehnko sehr nahe, der 2014 bei einem von den USA unterstützten Staatsstreich eingesetzt wurde und einen Bürgerkrieg in der Ostukraine auslöste, bei dem über 13.000 Menschen starben. [1]

In einigen Kreisen wird Biden als warnende Stimme in der Obama-Regierung in Fragen von Krieg und Frieden gelobt.

Tatsächlich setzte er sich für Drohnenangriffe und Operationen der Spezialeinheiten als Alternative zum starken Einsatz von Bodentruppen ein, der von der CIA bevorzugten Strategie.

Nach dem Bombenanschlag der US-NATO auf Libyen prahlte Biden damit, dass „wir kein einziges Leben verloren haben“ und dass der Krieg „als Rezept für den Umgang mit der Welt im weiteren Verlauf diente“. [2]

Diese Aussage ist zutiefst beunruhigend angesichts der Tatsache, dass Hunderte Libyer bei US-Luftangriffen getötet wurden und das Land in Trümmern lag, nachdem sein Führer Muammar Qaddafi gestürzt und gelyncht worden war.

Wenn dies das Rezept für den Umgang mit der Welt ist, sind wir alle in Schwierigkeiten.

Von der Taube zum Falken

Als er 1972 zum ersten Mal für den Senat kämpfte, positionierte sich der junge Biden als Taube, die sich gegen den Vietnamkrieg aussprach , und unterstützte 1974 einen Gesetzentwurf, der das Verbot aller verdeckten Operationen forderte.

Als Biden jedoch spürte, in welche Richtung die politischen Winde wehten, erklärte er 1976 gegenüber einem Senatsausschuss, er habe „keine Illusionen über die sowjetischen Absichten und Fähigkeiten in der Welt“ und stimmte dem neokonservativen Senator Daniel Patrick Moynihan (D-NY) zu, dass “ Isolationismus “ war eine gefährliche und naive Grundlage, auf der wir unsere Außenpolitik oder die Geheimdienstgemeinschaft, die dieser Politik dienen muss , ruhen lassen können . “

Nachdem Jimmy Carter versucht hatte, die Belegschaft der CIA um ein Drittel zu reduzieren, unterstützte Biden die Aufstockung der Mittel für Geheimdienste und Spionageabwehr. 1980 stimmte er William Casey als Direktor des Central Intelligence (DCI) zu , einem überzeugten Antikommunisten, der verdeckte Waffen hochfuhr Lieferungen an die afghanischen Mudschahidin, Nicaraguan Contras und Jonas Savimbis brutale UNITA-Streitkräfte in Angola.

Im Verlauf der 1980er Jahre wurde Biden ein überzeugter Befürworter des Krieges gegen Drogen – obwohl er DEA-Berichte über den illegalen Drogenhandel überprüfte, die auf die Korruption von CIA-Verbündeten hingewiesen hätten.

1999 spielte Biden eine Schlüsselrolle bei der Lobbyarbeit im Senat für Plan Colombia, einem 1,3-Milliarden-Dollar-Programm, das zum Krieg der kolumbianischen Armee gegen die als Farko gebrandete linke Fuerzas Armada Revolucionario de Colombia (FARC) beitrug.

Senator Paul Wellstone (D-MN) hatte eine Alternative zu Plan Colombia beworben, die 225 Millionen Dollar von Militärhilfe auf Drogenbehandlungsprogramme zu Hause umgestellt hätte. Er argumentierte, dass „wir für immer, für immer auf diesem Weg waren“ und dass „mehr Soldaten und mehr Waffen die Quelle illegaler Betäubungsmittel nicht besiegen werden und werden“.

Biden erhob sich sofort zu Plan Colombias Verteidigung im Senat und erklärte, dass der Kongress „einen Wirbelwind auslösen“ würde, wenn er „die Drogenhändler nicht zurückschlagen würde“. [3] Ein Jahrzehnt später blieb Kolumbien der „Weltmarktführer in der Kokaproduktion“ und wurde von Gewalt heimgesucht, die sowohl aus dem Krieg gegen Drogen und dem Krieg gegen die FARC als auch aus den Menschenhändlern selbst resultierte. [4]

In den neunziger Jahren nahm Biden neben dem Anti-Drogen-Kreuzzug die Sache der NATO-Erweiterung in Osteuropa auf, die Russland unnötig antagonisierte und zur Wiederbelebung des Kalten Krieges beitrug.

Biden setzte sich auch für die Bombardierung des Kosovo ein, dessen Ziel es war, die sozialistische Regierung des serbischen Slobodan Milosovic zu untergraben und eine US-Militärbasis, Camp Bondsteel, zu errichten.

Im Jahr 2011 charakterisierte Biden Hashim Thaci als den „George Washington“ des Kosovo , obwohl Thaci 2020 eine Reise nach Washington absagen musste, weil er wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden war, zu denen die strafrechtliche Verantwortlichkeit für über hundert Morde gehörte.

Bidens Entwicklung von einer Taube zu einem Falken erreichte ihre tragische Auflösung mit seinem Sponsoring von Anhörungen im Senat, bei denen Dissidenten gegen Saddam zusammenkamen, die einen Regimewechsel wollten. Durch diese Anhörungen konnte die Unterstützung für die Invasion des Irak gesichert werden, die zu über einer Million Todesfällen führte. Der junge Idealist, der die Welle der Protestbewegungen der 1960er Jahre ins Amt geritten hatte, hatte sich zu diesem Zeitpunkt zu einem erfahrenen und skrupellosen politischen Akteur entwickelt, der seine Seele für die Macht verkauft hatte.

Obamas Vize

Bidens Mangel an Prinzipien wird deutlich, wenn wir sein Verhalten in der Ukraine hinterfragen. Er war dort der Hauptdarsteller der Obama-Regierung bei ihren Bemühungen, das Regime von Petro Poroshenko zu stützen, einem korrupten Oligarchen, der beim Staatsstreich im Februar 2014 (bekannt als „Maidan-Staatsstreich“) eingesetzt wurde, der den Protest verdrängte Der russische Präsident Viktor Janukowitsch.

Nach dem Putsch machte Biden mehrere Besuche in Kiew und half bei der Bildung einer Koalition zwischen Poroschenko und Arseniy Yatsenyuk, einem vom Außenministerium favorisierten Neoliberalen .

Bidens eigensinniger Sohn Hunter wurde die ganze Zeit in den Vorstand eines Energieunternehmens, Burisma, berufen, dessen Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung untersucht wurden. Biden half seinem Sohn, indem er den Generalstaatsanwalt, der gegen Burisma ermittelt hatte, Viktor Shokin, entfernen ließ, indem er drohte, einen IWF-Kredit in Höhe von 1 Milliarde Dollar zurückzuhalten.

Die damalige Obama-Regierung lieferte nicht tödliche militärische Ausrüstung an die Ukraine, um sie in ihrem Krieg gegen die östlichen Provinzen einzusetzen. Die menschlichen Kosten betrafen weder den künftigen gewählten Präsidenten noch die Tatsache, dass die ukrainische Regierung von neonazistischen Elementen unterstützt wurde, die Stephen Bandera, einen Nazi-Kollaborateur im Zweiten Weltkrieg, verehrten. [5]

Protokolle des Weißen Hauses zeigten, dass Biden während seiner Vizepräsidentschaft im Irak die meisten Anrufe tätigte. Auf der Empfangsseite war Nouri al-Maliki, der dem Bedürfnis des Außenministeriums nach einem „schiitischen starken Mann“ entsprach, der die amerikanischen Interessen fördern konnte. Als Proteste im Stil des Arabischen Frühlings gegen al-Maliki ausbrachen, arbeiteten Biden und Außenminister John Kerry leise daran, Haidar al-Abadi zu installieren, der sich für die Privatisierung der irakischen Wirtschaft im Einklang mit den ursprünglichen Zielen der Militärinvasion von 2003 einsetzte. [6]

Während der Vorwahlen der Demokratischen Partei wies Biden auf seine Rolle bei der Entwicklung des Bündnisses für Wohlstand in Mittelamerika hin, das große Infrastrukturprojekte und Privatisierungsprogramme förderte, bei denen nationale Ressourcen an multinationale Unternehmen mit Sitz in den USA verkauft wurden.

Das Prunkstück der Allianz oder des „Biden-Plans“ war Honduras, wo die Obama-Regierung einen weiteren Staatsstreich unterstützt hatte, der die Migrationskrise in die USA befeuerte [7].

Diese Fälle beleuchten alle die beschämende außenpolitische Aufzeichnung, die Biden als Vizepräsident zusammengestellt hat – eine Aufzeichnung, die ein gutes Barometer für das liefert, was wir während seiner Präsidentschaft erwarten können.

Rechte Angriffe auf Trump und Russophobie

Während der Präsidentschaftskampagne 2020 griff Biden Donald Trump in der Außenpolitik von rechts an.

Während der zweiten Debatte kritisierte Biden Trump für das Treffen mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un. Als Trump sagte: „Wir haben eine andere Art von Beziehung. Wir haben eine sehr gute Beziehung [zu Kim] und es gibt keinen Krieg “, gab Biden zurück:„ Wir hatten eine gute Beziehung zu Hitler, bevor er tatsächlich in den Rest Europas einfiel. “

Während derselben Debatte fragte Biden Trump, warum er Russland nicht konfrontiert habe, als Trump Panzerabwehrwaffen mit Speer aus der Ukraine verkauft habe, und unterstützte einen militärischen Aufbau vor seiner Haustür, während er sich aus Rüstungskontrollverträgen zurückzog.

Bidens Russophobie wurde in einem Aufsatz in Foreign Affairs von Januar bis Februar 2018 deutlich , in dem er behauptete, Russland habe die Zusammenarbeit mit dem Westen am Ende des Kalten Krieges abgelehnt und greife nun „dreist die Grundlagen der westlichen Demokratie auf der ganzen Welt an“, auch von Invasion von Nachbarländern wie Georgien und der Ukraine.

Es waren jedoch die Vereinigten Staaten, die sich nicht an das Versprechen der Regierung George HW Bush hielten, die NATO nicht nach Osteuropa auszudehnen, und eine EU-Untersuchung beschuldigte den damaligen georgischen Staatschef Michail Saakaschwili, den Russland-Georgien-Krieg 2008 angestiftet zu haben nach dem Versuch, Südossetien zu erobern. Die Vereinigten Staaten hatten außerdem den Putsch in der Ukraine unterstützt, der den Bürgerkrieg in Russland auslöste.

Was können wir erwarten?

Obwohl die Unterstützung für das Pariser Klimaabkommen, das iranische Atomabkommen und Obamas Öffnung gegenüber Kuba wahrscheinlich wiederhergestellt wird, sind Rüstungsunternehmen zuversichtlich, dass es unter Biden keine größeren Kürzungen bei den Militärausgaben geben wird .

Der neue gewählte Präsident sagte, er könne keinen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan, dem Irak und Syrien versprechen, und sprach über die Notwendigkeit, die Cyberkriegsführung und das US-Drohnenarsenal zu stärken. Biden wird mit Sicherheit auch (1) den neuen Kalten Krieg mit Russland eskalieren, (2) das afrikanische Militärkommando AFRICOM aufrechterhalten, das Trump zu kürzen drohte, und (3) einen sogenannten „Light Footprint“ -Ansatz verfolgen in den Krieg, den er als Vizepräsident favorisierte.

In einem Interview mit dem Council on Foreign Relations (CFR) forderte Biden mehr Sanktionen und betonte, dass er als einer der Ersten den rechten abtrünnigen Führer Juan Guaido als legitimen Führer Venezuelas anerkannte, während er auf die Abschaffung des Sozialisten Präsident Nicholas Maduro drängte, den er einen Tyrannen nannte.

Der CFR hat auch Bidens Feindseligkeit gegenüber China und den Wunsch hervorgehoben, „ die Vereinigten Staaten als pazifische Macht wiederzubeleben, indem die Präsenz der US-Marine im asiatisch-pazifischen Raum erhöht und die Beziehungen zu Ländern wie Australien, Indonesien, Japan und Südkorea vertieft werden, um dies zu erreichen Peking ist klar, dass Washington nicht zurückweichen wird. “

Die Hauptnutznießer dieser Politik werden die Waffenhersteller sein, die laut The Nation Magazine Biden im Wahlkampf 2020 2,4 Millionen US-Dollar gegenüber 1,6 Millionen US-Dollar an Trump gegeben haben.

Palmora Partners , ein milliardenschwerer Hedgefonds, ist einer der wichtigsten Spender von Biden und hält mehr als 260.000 Aktien an Raytheon, einem herausragenden Waffenhersteller und Waffenlieferanten für Saudi-Arabien. Ein weiterer Top-Spender von Biden, Jim Simons, der über 7 Millionen US-Dollar spendete, gründete Renaissance Capital, das 1,2 Millionen Aktien von Raytheon im Wert von über 75 Millionen US-Dollar und 130.000 Aktien von Lockheed Martin im Wert von 50 Millionen US-Dollar besitzt .

Joe Biden vermittelt ein Bild von Anstand im Vergleich zu Donald Trump und bringt zumindest eine gewisse Rationalität in das Weiße Haus. In außenpolitischen Fragen sind Bidens Prioritäten jedoch sehr klar und sollten uns beunruhigen.

Jeremy Kuzmarov ist Managing Editor des CovertAction Magazine und Autor von vier Büchern über die US-Außenpolitik, darunter: Obamas unendliche Kriege: Fronting the Foreign Policy des Permanent Warfare State (Atlanta: Clarity Press, 2019).

[1] Jeremy Kuzmarov, Obamas unendliche Kriege: Fronting der Außenpolitik des permanenten Kriegsstaates (Atlanta: Clarity Press, 2019),

[2] Zitiert in Kuzmarov, Obamas Unendliche Kriege , 128.

[3] David Rogers, „Antidrug Plan besteht einen Test im Senat“, The Wall Street Journal , 22. Juni 2000, A6.

[4] Winifred Tate, „Kein Frieden für Kolumbien“, Nordamerikanischer Kongress über Lateinamerika , 24. Februar 2016, https://nacla.org/news/2016/02/24/no-peace-colombia .

[5] Siehe Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Krise in den Grenzgebieten (London: IB Tauris, 2015); Oliver Boyd-Barrett, westliche Mainstream-Medien und die Ukraine-Krise: Eine Studie zur Konfliktpropaganda (New York: Routeledge, 2017).

[6] Kusmarow, Obamas unendliche Kriege , 179.

[7] Kusmarow, Obamas unendliche Kriege , Kap. 10.

https://cooptv.wordpress.com/2020/11/08/vorsicht-vor-dem-falken-was-wir-von-der-biden-regierung-als-us-ausenpolitik-erwarten-konnen/