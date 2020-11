Das ist echt unglaublich: Die EU-Führer folgen den US-Medien und erklären Biden zum Sieger!

von Saker – https://www.theblogcat.de/

Das ist wirklich einmalig: ausländische Führer verkünden nach einer US-Wahl einen Sieger, noch BEVOR das Abstimmungsergebnis vor US-Gerichten bestätigt wurde!!! Da rede noch einer von „Einmischung in US-Wahlen“ – das ist echt das Allerletzte!

Ja, ich weiß, diese EU-Schafsköpfe haben auch Guaidó und Tichanowskaya zu Siegern erklärt. Aber seien wir hier realistisch: Es ist eine Sache, in kleinen und extrem schwachen Ländern irgendeinen Sieger zu verkünden, aber ganz was anderes, das mit der angeblich einzigen Hypermacht und dem Planetaren Hegemon zu tun.

Wow! Einfach wow!

Man fragt sich, was der Sinn dieser Aussagen ist, und ich denke, die Antwort ist offensichtlich: Maximalen Druck auf die Richter am Obersten US-Gericht (USSC) auszuüben, damit sie die vollendete Tatsache akzeptieren (was natürlich weder „vollendet“ noch eine „Tatsache“ ist, aber was soll’s!)

Schon allein die Tatsache, dass der Tiefe US-Staat die Macht besitzt, die EU-Führer in eine so offenkundige Einmischung zu treiben, ist der beste Beweis, dass es im Westen keine echten Demokratien gibt – wir haben es ganz einfach mit einer transnationalen Plutokratie zu tun.

Fazit: Der Kampf um die Befreiung des Westens vor dieser Bande korrupter Größenwahnsinniger geht jetzt los. Ja, derzeit schaut der Widerstand im Westen sehr schwach aus, armselig organisiert und sogar sehr korrupt (man denke nur daran, wie korrupt die Republikanische Partei ist!). Aber wer mit der dialektischen Analyse Hegels vertraut ist, wird sofort erkennen, dass dies eine instabile Lage ist, die nicht andauern kann und wird.

The Saker

*

http://thesaker.is/statement-from-president-donald-j-trump/

Stellungnahme von Präsident Trump

7. November 2020

„Wir alle wissen, warum Joe Biden sich voreilig fälschlicherweise als Sieger ausgibt und warum seine Medienverbündeten so sehr versuchen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Bundesstaates bestätigt worden, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten, die auf verpflichtende Neuauszählungen zusteuern, oder Staaten, in denen unsere Kampagne gültige und legitime rechtliche Anfechtungen hat, die den endgültigen Sieger bestimmen könnten. In Pennsylvania zum Beispiel wurde unseren Rechtsbeobachtern kein sinnvoller Zugang gewährt, um den Auszählungsprozess zu beobachten. Juristische Stimmen entscheiden darüber, wer Präsident ist, und nicht die Nachrichtenmedien.“

„Ab Montag wird unsere Kampagne damit beginnen, unseren Fall vor Gericht zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Wahlgesetze in vollem Umfang eingehalten werden und der rechtmäßige Gewinner seinen Sitz erhält. Das amerikanische Volk hat ein Recht auf eine ehrliche Wahl: Das bedeutet, dass alle legalen Stimmzettel ausgezählt und keine illegalen Stimmzettel ausgezählt werden. Dies ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit volles Vertrauen in unsere Wahl hat. Es bleibt schockierend, dass die Biden-Kampagne sich weigert, diesem Grundprinzip zuzustimmen und will, dass die Stimmzettel ausgezählt werden, auch wenn sie gefälscht, fabriziert oder von nicht wwsahlberechtigten oder verstorbenen Wählern abgegeben wurden. Nur eine Partei, die sich an Fehlverhalten beteiligt, würde unrechtmäßig Beobachter aus dem Auszählungsraum fernhalten – und dann vor Gericht darum kämpfen, ihnen den Zugang zu verwehren.“

„Was also verbirgt Biden? Ich werde nicht ruhen, bis das amerikanische Volk die ehrliche Stimmenauszählung hat, die es verdient und die die Demokratie verlangt.“

– Präsident Donald J. Trump