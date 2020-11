LIVE-Ticker zu den US-Präsidentschaftswahlen

von https://deutsch.rt.com/

Präsidentschaftswahlen in den USA: Bleibt Donald Trump im Amt oder wird sein Herausforderer Joe Biden der nächste US-Präsident? Umfragen sehen Biden deutlich vorne, doch Trump holte in den letzten Tagen auf. Fast 100 Millionen US-Amerikaner haben ihre Stimme bereits abgeben, es deutet sich eine Rekordbeteiligung an.