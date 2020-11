Der Große Reset für Dummies

von Tessa Lena – https://www.theblogcat.de/

Wie geht’s weiter?

Die Proleten werden fett, und sie vermehren sich!

Oh, nein.

Was ist der „Große Reset“?

Der „Great Reset“ ist ein massiv finanziertes, verzweifelt ehrgeiziges, international koordiniertes Projekt, das von einigen der größten multinationalen Unternehmen und Finanzakteuren der Welt geleitet und von kooperierenden staatlichen Stellen und NGOs durchgeführt wird. Im Kern ist es eine Kombination aus Science-Fiction des frühen 20. Jahrhunderts, idyllischen sowjetischen Plakaten, der Besessenheit eines geistesgestörten Buchhalters mit einer Spielsucht – und einer aufgewerteten, digitalen Version von „Manifest Destiny“.

Der mathematische Grund für den „Great Reset“ ist, dass der Planet dank der Technologie klein geworden ist und das Wirtschaftsmodell der unendlichen Ausdehnung kaputt ist – aber offensichtlich wollen die Superreichen weiterhin superreich bleiben, und deshalb brauchen sie ein Wunder, eine weitere Blase und ein chirurgisch präzises System zur Verwaltung dessen, was sie als „ihre begrenzten Ressourcen“ wahrnehmen. Daher wünschen sie sich verzweifelt eine Blase, die buchstäblich aus der Luft gegriffen neues Wachstum ermöglicht – während sie gleichzeitig versuchen, den Gürtel der Proleten enger zu schnallen, eine Bemühung, die mit einer „Verhaltensänderung“ beginnt, d.h. mit dem Zurücksetzen des Gefühls der westlichen Proleten, Anspruch auf hohe Lebensstandards und Freiheiten zu haben (siehe schreckliches „Privileg“).

Der psychologische Grund für den Great Reset ist die Angst, die Kontrolle über das Eigentum, den Planeten, zu verlieren. Ich nehme an, wenn man Milliarden besitzt und Billionen bewegt, dann wird die Wahrnehmung der Realität merkwürdig, und alles da unten sieht aus wie ein Ameisenhaufen, der für dich existiert. Nur Ameisen und Zahlen, dein Vermögen.

Das praktische Ziel des Great Reset besteht also darin, die Weltwirtschaft und die geopolitischen Beziehungen grundlegend umzustrukturieren, und zwar auf der Grundlage von zwei Annahmen: erstens, dass jedes Element der Natur und jede Lebensform Teil des globalen Inventars ist (das vom angeblich wohlwollenden Staat verwaltet wird, der seinerseits mittels Technologie im Besitz mehrerer plötzlich wohlwollender wohlhabender Menschen ist) – und zweitens, dass das gesamte Inventar strikt buchhalterisch erfasst werden muss: Es muss in einer zentralen Datenbank registriert, von einem Scanner lesbar und leicht zu identifizieren sein und von der KI unter Verwendung der neuesten „Wissenschaft“ verwaltet werden. Das Ziel ist es, alle Ressourcen, einschließlich der Menschen, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu zählen und dann effizient zu verwalten und zu kontrollieren, mit noch nie dagewesener digitaler Ängstlichkeit und Präzision – und das alles, während sich die Herren weiterhin verwöhnen lassen, indem sie ausgedehnte Flecken erhaltener Natur genießen, frei von unnötigen souveränen Bauern und deren Unberechenbarkeit. Die Welt des Königs fühlt sich viel berechenbarer und entspannter an, wenn das Chaos der menschlichen Subjektivität für immer eingedämmt ist.

Und als potenziell lukrative Nebenerscheinung kann ein Bündel dieser straff verwalteten „Vermögenswerte“ auch in neue Finanzinstrumente umgewandelt und gehandelt werden. Das Spiel beginnt!

Mit anderen Worten, es ist ein „effizienter“ globaler Feudalismus, der viel weiter geht als sein mittelalterlicher Bruder, denn der Scanner ist allsehend: Jede Person, jedes Mineral und jede Beere wird digital markiert und verfolgt. In diesem Rahmen hat jeder Bauer eine Funktion, die sich nicht aus dem Mysterium des Lebens und nicht aus seiner inneren Berufung ableitet – sondern aus der KI, dem Meister der Effizienz und dem Diener des Königs. Im Idealfall können die Bauern davon überzeugt werden, dass es gut für sie ist (oder notwendig, um sicher zu sein, siehe „Kontaktverfolgung“) und dass dies Fortschritt und Glück bedeutet – wenn nicht, gibt es andere Wege, von klassischer Gewalt über virtuelle Gefängnisse bis hin zu „Moralpillen“.

Die fragliche Reform soll alle Lebensbereiche auf planetarischer Ebene durcheinander bringen: Regierung, internationale Beziehungen, Finanzen, Energie, Nahrungsmittel, Medizin, Arbeitsplätze, Stadtplanung, Immobilien, Strafverfolgung und menschliche Interaktionen – und sie beginnt damit, dass sie die Art und Weise, wie wir über uns selbst und unsere Beziehung zur Welt denken, verändert. Vor allem die Privatsphäre ist unseren „Großen Resettern“ ein großer Dorn im Auge – und während ich dies hier tippe, drängen sie mit ihren süßen Worten darauf, dass die Privatsphäre in Wirklichkeit ein veraltetes Konzept ist – insbesondere wenn es um die medizinischen Daten der Menschen geht, und dass wir einfach nicht mit der strahlenden Zukunft vorankommen, wenn sich dumme Menschen weiterhin an ihre Privatsphäre klammern.

Ich werde gleich kurz auf verschiedene Elemente dieser schlüpfrigen Reform eingehen – aber um es zusammenzufassen: Das gewünschte Endergebnis ist ein riesiger, freudloser, hochgradig kontrollierter globaler Förderer von allem und jedem, bei dem die Privatsphäre ungeheuer teuer ist, Dissens undenkbar und geistige Unterwerfung obligatorisch ist. Es ist wie eine medikamentöse Realität rund um die Uhr, mit der Ausnahme, dass die Medikamente sowohl chemisch als auch digital sind und dass sie dich an das Mutterschiff zurückmelden, das dich dann für schlechtes Verhalten bestrafen kann, indem es z.B. deinen Zugang zu bestimmten Orten blockiert oder dein digitales Bankkonto sperrt – vielleicht sogar ganz ohne menschliches Zutun.

Auf der sensorischen Ebene – in Bezug auf Geld und Macht – ist dieses Förderband also ein Versuch der Superreichen, ihr „Vermögen“, einschließlich der Menschen, zu organisieren und zu monetarisieren – effizienter als je zuvor. Auf theologischer Ebene ist die Initiative vom Transhumanismus geprägt, einem formalen Glaubenssystem, das in einem pathologischen Gefühl verwurzelt ist, von allem Natürlichen abgestoßen zu werden – und einer daraus resultierenden Sichtweise biologischer Formen als defekte Roboter, die perfektioniert werden, als perfekte Serienmörder, indem sie mit Maschinen in einer Weise verschmelzen, die den Sinn des Lebendigseins neu definiert und dem Tod selbst trotzt.

Ich möchte betonen, dass wir die Bedeutung subjektiver Gefühle und der Theologie bei der Gestaltung historischer Ereignisse niemals unterschätzen sollten. Unsere gesamte Geschichte ist eine Summe subjektiver Entscheidungen – wobei die Entscheidungen der Mächtigeren und Getriebenen mehr Gewicht haben. Und religiöse Reformen, die typischerweise aus der subjektiven Vorliebe verschiedener mächtiger Individuen für das große Ganze hervorgehen, sind seit Jahrhunderten eine treibende Kraft für große soziale, wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen auf diesem Planeten. Was wir hier vor uns haben, ist eine neue Religion – und so sehr ich auch an die allgemeine Sauberkeit und Rationalität des Systems glauben möchte – auf der höheren Ebene haben wir es nicht mit einem rationalen, wissenschaftlichen, ehrlichen, wohlwollenden – oder gar fehlgeleiteten – Versuch zu tun, die Dinge besser zu machen.

Wenn es um die Drahtzieher des Great Reset geht, dann haben wir es mit einer Kombination aus der guten alten Gier – und der emotionalen Pathologie ruheloser, verrottender Verrückter zu tun, die ausflippen, wenn es um die Erhaltung ihres Eigentums in dieser neuen Ära geht, und die sich über ihre biologische Natur als solche ärgern und Götter sein wollen. Traurigerweise sind diese Verrückten reich und gut vernetzt, und sie können eine Million Untergebene anheuern, um eine überzeugende, rationale, nach außen gerichtete Wohlfühl-Präsentation ihrer neuen Religion zu liefern. Und um die Medien zu bestechen. Und die Politiker. Und Akademiker. Und Wahlkampf-Organisatoren. Und Non-Profit-Organisatoren. Und vergessen wir nicht meine Brüder, die Künstler, die aus Hunger und Demütigung dann für alles, was sich auszahlt, schöne, kunstvolle, bewegende Werbung machen werden. Und wenn sich der Kreis geschlossen hat, dann haben wir eine ganz neue öffentliche Meinung und technisch gesehen immer noch eine „Demokratie“! Wenn nur diese Verschwörungstheoretiker verschwinden würden…

Wer sind also die Personen, die dies leiten, und wie koordiniert sind diese Bemühungen?

So wie es aussieht, scheinen es die üblichen Verdächtigen zu sein: die Top-Kapitalisten der Welt, die historisch reichen Dynastien aus verschiedenen Teilen der Erde, Mitglieder weltlicher und religiöser Königshäuser, Milliardäre usw. Mit anderen Worten, es sind die Menschen, die genug Geld haben, um das Gefühl zu haben, diese Welt gehöre ihnen, den 0,0001% – und vielleicht auch die Menschen unmittelbar unter ihnen, die nach Aufwärtsmobilität streben. Einige bekannte Gesichter, aber einige Gesichter haben wir noch nie gesehen.

Offensichtlich sind sie keine monolithische Masse, und ich bin sicher, dass sie sich nicht in allem einig sind und wahrscheinlich darüber konkurrieren, wer mehr Bauern verschlingen darf. Es gibt sicherlich eine Rivalität zum Beispiel zwischen der amerikanischen und der chinesischen Elite oder zwischen der amerikanischen und der russischen Elite – aber auch zwischen verschiedenen einzelnen Superhaien. Aber alles in allem haben sie, selbst wenn sie miteinander konkurrieren, gemeinsame Interessen und gemeinsame Botschaften, und es gibt mehr strategische Kameradschaft und Gemeinsamkeiten zwischen ihnen als zwischen jedem von ihnen und jedem der Bauern. Zum Beispiel wird wahrscheinlich keiner von ihnen die Idee ablehnen, eine neue Klasse von Finanzanlagen zu schaffen, um damit Geld zu verdienen! Darüber hinaus haben sie auch Berater, die ihrerseits miteinander um die höchste Bezahlung konkurrieren und versuchen, ihre Ideen durchzusetzen. Alles subjektiv, aber auch aufwendig – und teuer – in Bereichen ihrer gemeinsamen Interessen koordiniert.

Und derzeit scheint das „Gewinner“-Konzept des Tages eine Welt voller Abkürzungen zu sein: KI, 5G, IoT, und so weiter. Eine Welt, in der das Geld digital ist, die Lebensmittel im Labor gezüchtet werden, in der alles von riesigen Monopolen gezählt und kontrolliert wird, und in der die Menschen weitgehend ihres freien Willens beraubt sind. Eine Welt, in der jedes Element der Natur und jedes Lebewesen entweder ein Datenhost oder eine Energiequelle ist – oder beides. Eine Welt, in der der Fluss des bäuerlichen Alltags durch eine ständig überwachende, ständig beeinflussende KI im kleinsten Detail gemanagt wird, die Gedanken und Gefühle registriert, bevor die Menschen überhaupt eine Chance bekommen, diese Gedanken und Gefühle zu ihren eigenen zu machen. Eine Welt, in der das Leben selbst an die Maschine ausgelagert ist und der Mensch im Wesentlichen ein Anzug aus Fleisch ist.

Nun, ich glaube nicht, dass genau diese Vision jemals vollständig wahr werden wird. Sie wird wahrscheinlich implodieren, bevor sie die Hälfte erreicht hat – und einiges von dem, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht mehr als ein Tagtraum eines sehr kaputten Geistes. Aber diese mächtigen Verrückten geben ihr Bestes, um diesen Alptraum Wirklichkeit werden zu lassen. Die Gefahr besteht also nicht darin, von einer plötzlich selbstbewussten KI überholt zu werden, sondern in der Störung des normalen Lebens und in dem völligen Elend, das die Verrückten unserem Geist und Körper zufügen können, wenn sie sich beeilen, die Welt mit verschiedenen bequemen Schlagworten wie „globale Gesundheitskrise“ oder „Klimawandel“ in Scheiben und Würfel zu schneiden.

Und ja, es gibt definitiv eine Koordination und Kontinuität, so wie es Kontinuität in Dynastien und philosophischen Strömungen gibt. Manches davon ist flüchtiger, manches konkreter. Auf der ephemeren Seite hängt die Vision der „Resetter“ mit den futuristischen Ideen zusammen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär waren, mit dem Traum von einem globalen Unternehmensmonopol, der die bolschewistische Revolution von 1917 unterstützte, und mit dem allgemeinen Verlangen, die Welt mit Hilfe von Technologie zu kontrollieren – etwas, das in der Sowjetunion in den 60er Jahren versucht wurde und gescheitert ist – und dabei eine Sprache verwendete, die der heutigen sehr ähnlich ist. Auf der konkreten Seite wächst der Große Reset (der übrigens sehr gut koordiniert ist, insofern als sowohl Biden als auch Johnson die gleichen kodierten Wörter verwenden, die vom WEF vorgeschlagen wurden) aus den Bemühungen um die Aufrechterhaltung eines „korrekten“ Machtgleichgewichts in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei „korrekte“ finanzielle Interessen die Früchte ernten.

Das Gerede von der „Nachhaltigkeit“, die eine wichtige Säule des Marketing-Kits „Great Reset“ ist, wurde ursprünglich als Teil verschiedener Programme der Vereinten Nationen geschaffen – wie z.B. „Agenda 21“ und „Agenda 2030“. Und ich bin mir sicher, dass während der Produktion dieser Programme sowohl Elemente der Verschwörung als auch des Wohlwollens vorhanden waren. Beides sind extrem trockene und langweilige Dokumente über Ressourcenmanagement und Gerechtigkeit, die sich wie etwas lesen, das von einem müden, rechtschaffenen sowjetischen Lehrer mit einem guten Verständnis für bürokratische Begriffe geschrieben wurde, geschrieben hauptsächlich, um den Gehaltsscheck der Bürokraten und die Existenz der Vereinten Nationen zu rechtfertigen. Interessant an letzteren ist, dass die UNO typischerweise ziemlich nutzlos ist, was bedeutet, dass die Leute zusammenkommen, reden, sich lange bürokratische Dokumente und unverbindliche Resolutionen ausdenken – und dann passiert nichts Wesentliches. Aber diesmal nicht. Nicht jetzt. Das Programm läuft! Es muss also für jemanden wichtig sein, der dafür bezahlt. Und ja, ich bin zynisch. Bei allem, was geschieht, gibt es immer eine Kombination aus guten Absichten, Gier, Ehrgeiz, persönlichen Beziehungen, finanziellen Interessen, Wahnvorstellungen und so weiter. Politiker sprechen mit Finanziers, Generäle sprechen mit Politikern, jemand ist der Onkel von jemand anderem, und so werden die Dinge erledigt. Leider ist so: Je unkonkreter die Botschaften von oben nach unten sind und je reichhaltiger die Propaganda ist, umso weniger Wert haben gute Absichten und es ist für Schurken umso leichter, völlige Absurditäten durchzusetzen

Und natürlich können Initiativen von so großer Tragweite sehr lange und ruhige „Planungsphasen“ durchlaufen, in denen die gewünschten Ideen durch private Gespräche, kleine Treffen, finanzierte Forschung, Industriekongresse und dergleichen in die Köpfe der gewünschten Personen eingepflanzt werden. Wenn der „Aktions“-Knopf gedrückt wird, hat man also das Gefühl, dass ein Trend bereits vorhanden ist. Und lasst mich noch einmal wiederholen: Absolut alles in der Geschichte ist das Ergebnis subjektiver Entscheidungen, die von subjektiven Menschen getroffen wurden. Die Art und Weise, wie alles in der Geschichte geschieht, ist, dass die Menschen zusammenkommen, entscheiden, was sie tun wollen, und es tun. Wenn wichtige Menschen handeln, sind die Auswirkungen sichtbarer. In gewisser Weise ist also alles eine „Verschwörung“, weil alles durch menschliches Handeln geschieht. Und oft vertuschen die wichtigen Leute ihre Taten, das sollte kein radikaler Gedanke sein.

Und ja, inzwischen haben die obersten Machthaber im Westen herausgefunden, dass es für sie kostengünstiger und weniger arbeitsaufwendig ist, einfach nur die „etablierten Medien“, die Wissenschaftler, die Akademiker, die Politiker und sogar die „kontrollierte Opposition“ zu bestechen – sie sollen die Bauern überzeugen – anstatt alles und jeden mit Gewalt zu kontrollieren. Übrigens, während die Spitze dieses Turms eine ernsthafte Verschwörung ist, in dem Sinne, dass es sich um eine koordinierte Anstrengung handelt, bei der die Vordenker in allgemeiner Übereinstimmung miteinander handeln, ohne den Bauern ihre wahren langfristigen Ziele zu enthüllen – der Rest des Turms ist wahrscheinlich der übliche menschliche Kram, multipliziert mit dem Fehlen des altmodischen, moralischen Verantwortungsbewusstseins. Der übliche menschliche Kram ist eine Mischung aus Ehrgeiz, Geschäftigkeit, Gier, Nachlässigkeit, Arroganz und sogar guten Absichten. Je näher am Boden, desto mehr Unwissenheit und desto besser die Absichten – denn die meisten Menschen glauben, dass sie Gutes tun – aber das ändert nichts an der tragischen Richtung der Kavallerie des Great Reset.

Okay, aber Moment mal, vielleicht gibt es eine echte Krise, und die Reichen sind aufgewacht, weil sie leben wollen? Was, wenn es keine Verschwörung an sich gibt und sie einfach erkannt haben, dass der Planet ein Chaos ist, und jetzt wollen sie die Probleme der Überbevölkerung und der Umweltverschmutzung angehen, weil es wirklich zu viele Menschen auf dem Planeten gibt, die alle übermäßig konsumieren und die Umwelt verschmutzen? Was sagt ihr dazu?

Ich bin froh, dass ihr fragt, also lasst uns darüber reden.

Es ist absolut richtig, dass der seelenlose, utilitaristische Umgang mit der Natur, mit dem Leben und mit anderen Lebewesen extrem zerstörerisch war – wobei die unmittelbarste, sichtbarste Zerstörung in „Dritte-Welt-Länder“ und zu den finanziell weniger wohlhabenden Menschen im Westen ausgelagert wurde. (Siehe Mülldeponien, Krebs-Allee und ungesunde, mit Gift gefüllte nicht-biologische Lebensmittel). Es stimmt, dass massives Konsumverhalten und die Verwendung von Einwegartikeln (die uns von mehr oder weniger denselben Parteien verschafft wurden, die jetzt die Menschen für das Konsumverhalten schelten) eine Menge Chaos verursacht haben. Es ist wahr, dass unsere Ozeane und Lungen voller Plastik sind, dass die Zahl der chronischen Krankheiten in die Höhe schießt und dass viele Arten aussterben. Es ist wahr, dass unser Boden, unsere Nahrung und unsere Körper mit hochgiftigem Glyphosat verunreinigt sind. Es stimmt, dass in der Regel Jahrzehnte vergehen zwischen der Zeit, in der die Hersteller die Toxizität ihres Produkts erkennen, und der Zeit, in der es keine Verschwörungstheorie mehr ist, dies in einem Gespräch zu sagen. Alles wahr. Es ist jedoch auch wahr, dass die Menschen, die mit dem Finger auf soziale Missstände zeigen und uns sagen, dass wir einen Great Reset brauchen, aus denselben Lagern und Abstammungslinien stammen, die dies überhaupt erst verursacht haben. Es stimmt, dass sich unter der Sprache ihrer Marketingbroschüren Giftstoffe und Verwüstungen verbergen, die weit über das hinausgehen, was wir heute haben. Daher sind sie entweder Idioten oder Lügner – und ich fürchte, es ist das Letztere. Wie reich sie auch sein mögen, sie sind nicht im Entferntesten moralisch qualifiziert, irgendetwas in dieser Welt in Ordnung zu bringen. Und was auch immer wir tun, um unsere Beziehung zur Natur und zueinander zu heilen – es ist definitiv nicht der technofaschistische, neofeudale Great Reset.

Eine Metapher: Wenn der Führer der Partei der Vergewaltiger mit einer Plattform gegen Vergewaltigung daherkommt, die die Vergewaltigung nicht stoppt, sondern dieser Tat selbst einen neuen Namen gibt, indem er sagt, dass es keine Vergewaltigung ist, wenn man einen rosa Dildo aus recyceltem Plastik benutzt, um einzudringen… würdet ihr denken, es sei im Ernst eine Plattform gegen Vergewaltigung?

Also nein, sie sind nicht die Leute, die den Weg vorgeben (seht euch nur diese Müll-im-Weltraum-Idee an: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-19/space-garbage-solutions-could-help-fix-earth-s-plastic-problem-kggdc0e9 ).

Wenn wir mitmachen, werden wir in einer Welt enden, die so aussieht: