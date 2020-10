Kuba hat dem teuersten Jahr in der Geschichte der Blockade standgehalten

von – http://de.granma.cu/

Illustration: Falco

„Zum ersten Mal in der Geschichte der völkermörderischen Politik der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der USA gegenüber Kuba überstiegen die berechneten Schäden 5 Milliarden Dollar in einem Jahr“, erklärte der Außenminister Kubas, Bruno Rodríguez Parrilla, am gestrigen Donnerstag

Im Jahresbericht, der das Ausmaß der Schäden dieser extraterritorialen Politik in der täglichen und voraussichtlichen Entwicklung der Insel aktualisiert, prangerte der Außenminister in einer virtuellen Konferenz die wachsende Feindseligkeit seitens der Vereinigten Staaten an, deren Regierung, ohne sich um die Geißel der COVID-19-Pandemie zu kümmern, in offener Verletzung aller Arten von Regeln des Außenhandels und der Investitionen weitere Sanktionen gegen das karibische Land verhängte.

In Übereinstimmung mit der Resolution, die der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt werden soll und die den Titel „Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade“ trägt, erörterte Rodríguez Parrilla die wichtigsten Auswirkungen, die die Belagerung zwischen April 2019 und März 2020 auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft hatte.

Er wies darauf hin, dass seit der Machtübernahme von Präsident Donald Trump in nur einem Jahr mehr als 90 restriktive Maßnahmen ergriffen wurden, praktisch eine pro Woche, was die blinde Wut deutlich macht, um dem kubanischen Volk größeres Leid zuzufügen und die Bemühungen des Landes um eine sozioökonomische Strategie negativ zu beeinflussen.

„Die Blockade wird in extraterritorialer Weise gegen die Souveränität von Drittstaaten, Unternehmen und Bürgern anderer Länder angewandt“, sagte der Chef der kubanischen Diplomatie und forderte die internationale Gemeinschaft auf, die grausame Einmischungspolitik erneut mit überwältigender Mehrheit abzulehnen und zum 29. Mal die vorgeschlagene Resolution auf der UN-Generalversammlung im Mai 2021 zu verabschieden.

Er stellte fest, dass die Verfolgung der Treibstofflieferungen, Sanktionen und Verleumdungen immer perverser werden: „Wer auch immer die Wahlen in den Vereinigten Staaten gewinnt, wird sich der Tatsache stellen müssen, dass die Blockade Kubanern und Familien schadet, die Menschenrechte verletzt und Reisen, Visa und die Familienzusammenführung behindert.“

Er wies darauf hin, dass die Maßnahmen auch das amerikanische Volk beeinträchtigen und seine Regierung aufgrund der Verletzung der nationalen Souveränitäten in „eine tiefe Isolierung und Diskreditierung stürzen“ und außerdem anderen Ländern Schaden zufügen.

Als zynisch bezeichnete er die Absicht, die Kubaner davon zu überzeugen, dass die Blockade keine wirklichen Auswirkungen habe, und sie als eine Frage bilateraler Streitigkeiten zu minimieren, während die Familien innerhalb des Landes „jeden Tag und jede Stunde“ darunter leiden.

„Die Blockade ist in ihrer Art und ihrer außerordentlichen Verstärkung in diesen zwei Jahren Ausdruck der historischen Unfähigkeit der Regierung der Vereinigten Staaten, anzuerkennen, dass Kuba eine unabhängige Nation ist, die nach dem Völkerrecht ihre Souveränität und Selbstbestimmung genießen und uneingeschränkt ausüben muss“, sagte Rodríguez Parrilla.

http://de.granma.cu/mundo/2020-10-23/kuba-hat-dem-teuersten-jahr-in-der-geschichte-der-blockade-standgehalten