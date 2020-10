Erdogan erklärt Frankreich … Religionskrieg

von https://www.griechenland-blog.gr/

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan attackierte Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron im Namen des Islams!

Die Fehde zwischen Erdogan und Macron scheint in einen „Religionskrieg“ für die Rechte … des Islams verwandelt zu werden, wobei der türkische Präsident eine neue Attacke gegen den „französischen Islam“ losließ.

„Das wirkliche Ziel dieser Initiativen mit dem französischen Präsidenten Macron als Leiter ist, den Islam und die Moslems zu manipulieren„, führte Erdogan an und vertrat, „sie lenken von den Problemen im Inland ab, indem sie den Disput auf den Islam wenden„.

Macron will Jungfräulichkeits-Atteste und Zwangsehen abschaffen

Parallel beschuldigte der türkische „Sultan“ Erdogan den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, er wolle die Rechnungen mit dem Islam bereinigen und Moslems „schaffen“, die Angst haben, nicht reagieren und passiv sind. Zusätzlich führte er an, Macron nutze die Krisen, für die sein Land verantwortlich ist, als Vorwand für einen Angriff auf die Religion.

Anlass für alles von Erdogan Angeführte ist die Absicht des französischen Präsidenten, „den Einfluss der Konsulate“ abzuschaffen und Zuständigkeiten wie (für) den Arabisch-Unterricht an den Schulen und die Ausbildung von Imamen dem französischen Staat zu übertragen. Der französische Staat wird versuchen, Verbände nicht wegen Verübung rechtswidriger Handlungen, sondern wegen der Verbreitung dem Geist der französischen Republik widersprechender Gedanken aufzulösen.

Unter den Maßnahmen umfasst sind die Abschaffung der – 50.000 von den 12 Mio. Kinder des Landes betreffenden – Möglichkeit zum Hausunterricht, bei obligatorischer Präsenz in einer Schulstätte ab dem Alter von 3 Jahren, die Abschaffung der separaten Zeiten für Frauen in öffentlichen Schwimmbädern und die Abschaffung der sich an die Ordnung der muslimischen Religion haltenden Halal-Mahlzeiten an den Schulen, sowie zusätzlich auch das Verbot der Ausstellung von Jungfräulichkeits-Attesten, die Maßnahmen gegen Zwangsehen und die Verpflichtung zu religiöser Neutralität auf dem Öffentlichen Sektor und bei den Subunternehmern des Staats.

(Quelle: dikaiologitika.gr)