Der armenisch-aserbaidschanische Krieg, der am 27. September begann, dauert in der umkämpften Region Berg-Karabach trotz internationaler diplomatischer Bemühungen um eine Deeskalation des Konflikts an. Die offensiven Operationen der aserbaidschanischen Streitkräfte gehen weiter, während die aserbaidschanische Regierung behauptet, dass sie sich dem Waffenstillstandsregime verpflichtet fühlt. Der erste humanitäre Waffenstillstand trat am 10. Oktober in Karabach in Kraft und brach am nächsten Tag zusammen, während der zweite am 18. Oktober mit dem gleichen Ergebnis begann. Auch die armenische Seite besteht darauf, dass sie sich zum Waffenstillstand bekennt, während sie gleichzeitig Gegenangriffe gegen die vorrückenden aserbaidschanischen Streitkräfte führt.

Für die armenische Seite wird die Situation zusätzlich dadurch kompliziert, dass die gegenwärtige armenische Führung nicht bereit ist (oder es nicht will), alle ihre Mittel und Kräfte einzusetzen, um den aserbaidschanischen Vormarsch zurückzuschlagen. Statt dessen beschränken sich die in den Konflikt verwickelten armenischen Kräfte auf die der Republik Berg-Karakbai.

Die Regierung des armenischen Premierministers Nikol Pashinyan hat ihre Unterstützung für Karabach bisher auf die Lieferung von Waffen, die Entsendung von Freiwilligen (statt regulärer Streitkräfte), Beschwerden in den Medien und die Aufforderung an andere Länder beschränkt, die Republik Berg-Karabach als unabhängigen Staat anzuerkennen, während Armenien selbst keine Schritte in diese Richtung unternommen hat.

Seit dem 19. Oktober zeigt die Situation an der Frontlinie, dass die aserbaidschanisch-türkische Seite langsam aber stetig die Oberhand im Krieg gewinnt. Aserbaidschanische Streitkräfte haben eine Reihe taktischer Erfolge im nördlichen und südlichen Teil der Region erzielt und zwei Dutzend kleine Städte und Dörfer eingenommen. Die wichtigsten von ihnen sind Fuzuli, Jabrayl, Hadrut, Madaghis und Talish. Aserbaidschanische Truppen rückten auch in Richtung des Chudaferin-Reservoirs vor.

In den letzten Tagen kam es zu besonders heftigen Zusammenstößen in der Nähe der Stadt Hadrut, aus der sich die armenischen Streitkräfte zurückzogen, nachdem Aserbaidschan die Kontrolle über die umliegenden Höhen übernommen hatte. Fuzuli erlebte ein ähnliches Schicksal, da die Hadrut-Höhen tatsächlich auch seine Landschaft überragen. Das aserbaidschanische Militär nutzt ausgiebig seinen Vorteil in Bezug auf Luft, Artillerie und Infanterie. Der Vormarsch wird auch von militanten Gruppen unterstützt, die von der Türkei aus dem Nordwesten Syriens entsandt werden, sowie von türkischen Spezialeinheiten und Spezialisten (vor allem im Bereich der EW-Operationen, des Nachrichtendienstes und der Luftkriegsführung).

Diese Faktoren, insbesondere die Luftüberlegenheit, ermöglichten es Aserbaidschan, den armenischen Streitkräften erheblichen Schaden zuzufügen, indem es große Teile ihrer Ausrüstung zerstörte und befestigte Stellungen und Infanterie vernichtete. Die veralteten Luftverteidigungskräfte der Republik Berg-Karabach schienen nicht in der Lage zu sein, mit der Bedrohung durch aserbaidschanische Militärflugzeuge fertig zu werden, während Armenien auch nicht in der Lage oder politisch nicht willens zu sein scheint, seine Luftverteidigung einzusetzen. Erst kürzlich, am 17. Oktober, veröffentlichte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium ein Video von Luftschlägen auf ein S-300-System in Armenien.

Gleichzeitig führt das aserbaidschanische Militär intensive Luftschläge gegen die zivile Infrastruktur in der Region Berg-Karabach durch.

Trotz der öffentlichen Behauptungen der aserbaidschanischen Führung, der Konflikt habe keine ethnischen Gründe und es gebe keine Bedrohung für die armenische Bevölkerung, versucht Baku in Wirklichkeit nicht nur, den selbsternannten armenischen Staat zu zerschlagen, sondern auch die Armenier aus diesem Gebiet zu vertreiben. Die armenische Seite reagiert auf ähnliche Weise, indem sie regelmäßig Siedlungen und Städte in Aserbaidschan beschießt. Während einige dieser Angriffe als zufällig betrachtet werden können, wie armenische Quellen behaupten, sind die jüngsten Angriffe auf die aserbaidschanische Stadt Ganja mit ballistischen Raketen mit Sicherheit kein Unfall. Nach Angaben der aserbaidschanischen Behörden wurden bei dem Angriff auf die Stadt 13 Zivilisten getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Der Angriff wurde wahrscheinlich mit dem sowjetischen R-17 Elbrus-Komplex für taktische ballistische Raketen durchgeführt, der bei den Streitkräften in Karabach im Einsatz ist.

Es ist wahrscheinlich, dass der türkisch-aserbaidschanische Block seinen Vormarsch entlang der iranischen Grenze mit dem Ziel auf die Städte Qobadli und Zengilan weiter ausbauen wird. Für Aserbaidschan wird es gewinnbringend sein, die Frontlinie zu verlängern, weil es dadurch seinen Vorteil an Luftwaffe und Infanterie nutzen kann. Unterdessen ist das Gelände in diesem Teil der Region weniger komplex als in der Mitte oder im Norden. Im Erfolgsfall wird ein solcher Vorstoß es Aserbaidschan ermöglichen, die gesamte Südflanke der in Stepankert und Schuscha stationierten armenischen Streitkräfte zu unterminieren. Damit droht auch die Gefahr, den so genannten Lachin-Korridor abzuschneiden, einen Bergpass innerhalb der de jure-Grenzen Aserbaidschans, der den kürzesten Weg zwischen Armenien und der Republik Artsakh bildet. Eine andere Richtung des möglichen Vorstoßes ist Martakert und Agdam. Doch selbst wenn die aserbaidschanischen Streitkräfte dort einen Erfolg erzielen, wird in diesem Fall ein weiterer Vorstoß aufgrund des komplexeren Geländes komplizierter sein.

Der am 17. Oktober verkündete humanitäre Waffenstillstand scheint ein weiterer Versuch der Minsker Gruppe unter Führung Frankreichs, Russlands und der Vereinigten Staaten zu sein, den Konflikt zu deeskalieren. Nichtsdestotrotz werden die Position der gegenwärtigen armenischen Regierung, die jahrelang ihre Beziehungen zu Russland unterminiert hat, und die harte Haltung Aserbaidschans und der Türkei, die bereits den Beigeschmack eines möglichen militärischen Sieges verspürt haben, es den beteiligten Parteien wahrscheinlich nicht erlauben, eine „konstruktive“ Lösung der Situation zu finden. So werden Ankara und Baku weiterhin eine vollständige Kapitulation Armeniens in der Karabach-Frage fordern, was die armenische Regierung (selbst wenn sie dies wünscht) nicht akzeptieren kann, da dies zum sofortigen Zusammenbruch des Paschinyan-Regimes und zur Instabilität innerhalb Armeniens selbst führen wird.