Die Kommunistische Partei Chinas stellt das Volk an erste Stelle

von Kim Petersen – https://einarschlereth.blogspot.com/

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Wo immer wir eine Seele aus einem Leben in Armut befreien,

verteidigen wir die Menschenrechte. Und wann immer wir in

dieser Mission versagen, versagen wir die Menschenrechte.

– Kofi Annan, ehem. Generalsekretär der Vereinten Nationen

In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es unter anderem, dass „… die Menschen Freiheit von Mangel … genießen sollen“, was „als höchstes Bestreben des gemeinen Volkes verkündet wird.”

In der Präambel der UDHR heißt es weiter, dass „die grundlegenden Menschenrechte in der Würde und im Wert der menschlichen Person … festgelegt wurden, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensstandards in größerer Freiheit zu fördern“.

Artikel 25(1) umreißt, wovon jeder Mensch rechtmäßig Gebrauch machen sollte:

“Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Dienste, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder anderweitigem Mangel an Lebensunterhalt durch Umstände, die sich seiner Kontrolle entziehen.”

Dementsprechend würde jeder, dem die in Artikel 25(1) aufgeführten Rechte fehlen, in einem gewissen Grad von Armut ausgelegt werden.

Glücklicherweise hat sich die UNO zur Beendigung der Armut verpflichtet, und sie behauptet, dass sie seit 2000 Fortschritte in dieser Richtung gemacht hat. Philip Alston, der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, hat jedoch einen Affenschreck in entschiedenen Einspruch dagegen erhoben, dass die extreme Armut kurz vor der Ausrottung stünde, basierend auf dem von der Weltbank gemessenen Maß der extremen Armut. Sein Bericht kommt zu dem Schluss, dass genauere Messungen nur einen leichten Rückgang im Kampf gegen die Armut in den letzten dreißig Jahren anzeigen.

Der derzeitige UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, Olivier De Schutter, wies in seinem Bericht vom September 2020 auf Herausforderungen im Umgang mit Armut wie die COVID-19-Pandemie hin und „wie der Klimawandel verheerende Folgen für Menschen in Armut haben wird“.

In den kapitalistischen Vereinigten Staaten enthüllten die Statistiken von 2019, dass 19,5 % der Amerikaner in Armut leben, ein Rückgang um 1.3 % gegenüber 2018 – die niedrigste veröffentlichte Zahl seit Beginn derartiger Schätzungen 1959.

Gegenwärtig wird die Armutssituation durch COVID-19 noch verschärft, zusammen mit der Tatsache, dass es etwa 26 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung gibt (Zahlen für 2019).

Auch das kapitalistische Kanada, das über eine universelle medizinische Versorgung verfügt, kämpft weiterhin mit Armut. Dies zeigt sich in der Ausbreitung von Zeltstädten – ein Zeichen für Obdachlosigkeit. Leider wird diese Armut nicht immer mit Mitgefühl für die Unterdrückten begrüßt.

Ungeachtet einer Vielzahl westlicher Milliardäre und einiger westlicher Unternehmen, die in den Fortune 500 gelistet sind, lässt sich moralisch argumentieren, dass eine Gesellschaft, die die Armen in einem Meer des Überflusses versinken lässt, gelinde gesagt eine unglückliche Gesellschaft ist.

Stellen Sie sich stattdessen einen Ort vor, an dem jeder ein Zuhause hat, Wasser und reichlich nahrhaftes Essen, angemessene Kleidung, und niemand muss befürchten, verletzt oder krank zu werden und keine medizinische Versorgung zu erhalten. Wenn eine Nation es schaffen würde, eine mitfühlende Gesellschaft zu werden, in der die Grundbedürfnisse aller Menschen erfüllt werden, sollte sie dann nicht von den Dächern der Welt ausgerufen werden? Sollten nicht auch andere Länder prüfen, wie sie solche Menschenrechte für alle ihre Bürger erreichen könnten?

Es ist jedoch nicht nötig, ihn sich nur vorzustellen, denn es gibt einen solchen Ort, der bald frei von Armut sein wird. Aber auf den Dächern ist es weitgehend still. Warum? Weil eine solch monumentale Leistung von den kapitalistischen Ländern der Welt nicht gefeiert wird. Tatsächlich hat der selbsternannte Führer der so genannten Freien Welt (wenn auch nicht armutsfrei) den Ausrotter der Armut zum Feind des Tages erklärt.

In den USA wird die Bezeichnung „Kommunist“ von Präsident Donald Trump und seinen Beamten als Abwertung verwendet.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte: „Wir gewährten der Kommunistischen Partei Chinas und dem Regime selbst eine wirtschaftliche Sonderbehandlung, mussten aber erleben, dass die KPCh als Eintrittspreis Schweigen über ihre Menschenrechtsverletzungen für westliche Unternehmen verlangt, die sich in China niederlassen.“

Der selbst ernannte Lügner, Betrüger und Dieb Pompeo unterstellt der KPCh den Widerspruch, gleichzeitig Menschen aus der Armut herausziehen und Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Warum sollte ihm jemand glauben?

Seit den 1980er Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas über 700 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Nun nähert sich China seinem Ziel, die absolute Armut bis 2020 zu beseitigen. Der Vorsitzende Xi Jinping, ebenfalls Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, hat trotz der Verhängung des COVID-19 nicht nachgelassen, das Land aus der Armut zu befreien.

Xi Jinping wurde von den chinesischen Medien für seine Besuche und seine Sorge um die armen Dorfbewohner gefeiert.

Die Linderung der Armut war eine Priorität bei seinen rund 80 Inlandsinspektionen in den vergangenen acht Jahren. Diese Reisen führten ihn in einige der entlegensten und ärmsten Gebiete des Landes.

Er zitierte einmal ein altes chinesisches Sprichwort: „Große Führer von Nationen behandeln ihr Volk so, wie ein Vater seinen Sohn liebt und ein älterer Bruder sein jüngeres Geschwisterkind liebt. Sie werden traurig sein, wenn sie von der Not oder Mühsal ihres Volkes hören“.

Xis persönliche Geschichte ist die von Jahren der Armut, in denen er einen Großteil seiner Jugend bei Bauern auf dem Land verbracht hat. Diese Erfahrung trug dazu bei, dass Xi sich auf die Beseitigung der Armut konzentrierte.

Xi weiß sehr wohl, dass Armut mit dem Sozialismus unvereinbar ist. Dementsprechend hat die KPCh die Faktoren, die Armut in verschiedenen Bereichen verursachen, identifiziert und für jeden einzelnen Fall einen maßgeschneiderten Plan zur Armutsbekämpfung ausgearbeitet. Die Pläne werden dann weiterverfolgt, um wirksame Ergebnisse zu gewährleisten.

In der chinesischen Geschichte rechtfertigt das Mandat des Himmels den Herrscher. Das Volk steht über dem König, dessen Herrschaft auf der Unterstützung durch das Volk beruht. Um weiterhin regieren zu können, muss der König dafür sorgen, dass das Volk geschützt und versorgt wird. Dies spiegelte sich in Xis Erklärung wider: „Die Linderung der Armut muss echte Auswirkungen haben, die die Zustimmung des Volkes gewinnen und sich in Praxis und Geschichte bewähren können.

Armut wird nicht nur an der chinesischen Heimatfront bekämpft, China beteiligt sich auch am weltweiten Kampf gegen die Armut, indem es den Entwicklungsländern hilft, ihre Wirtschaft wachsen zu lassen und die Lebensgrundlagen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Chinas „Belt and Road Initiative“ hat dazu beigetragen, die Wirtschaft der Länder zu entwickeln, Arbeitsplätze zu schaffen und das Leben der Menschen zu verbessern.

Das chinesische Handelsministerium berichtet, dass „die nichtfinanziellen Direktinvestitionen chinesischer Unternehmen in 54 Ländern entlang des Belt & Road in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 um über 33 Prozent auf 72,18 Milliarden Yuan anstiegen“.

Die Weltbank schätzt, dass die „Belt and Road“-Initiative weltweit dazu beitragen könnte, etwa 7,6 Millionen Menschen aus extremer Armut und 32 Millionen aus moderater Armut zu befreien.

Die führende Nation

Obwohl China bereits die größte Volkswirtschaft der Welt ist, ist es die Beseitigung der Armut, die China an die Spitze der globalen Nationen stellt. Führungspersönlichkeiten in anderen Ländern täten gut daran, aus den Erfahrungen Chinas zu lernen, was anwendbar ist, und sich um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu kümmern. Da ihre Nationen Unterzeichner der UDHR sind, haben sie sich zu dieser Verpflichtung verschrieben.

China und die KPCh stehen noch vor vielen Herausforderungen. Wie der alte chinesische Weise Lao Tzu sagte, beginnt eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt.

China sieht die Beseitigung der Armut als einen notwendigen Schritt, um eine in allen Facetten mäßig wohlhabende Gesellschaft zu werden.

Kim Petersen ist eine ehemalige Mitherausgeberin des Newsletters Dissident Voice. Er ist zu erreichen unter: kimohp@gmail.com. Twitter: @kimpetersen.

Der Artikel wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/10/die-kommunistische-partei-chinas-stellt.html