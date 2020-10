Internationaler Faschismus und Terrorismus – Von der Operation Gladio zur Operation Condor

von Stefano Delle Chiaie – https://anti-imperialist-u.blogspot.com – https://cooptv.wordpress.com/

Mit besonderem Dank an @NovaShpakova

Die Karriere von Stefano Delle Chiaie zeigt viele der schockierendsten unterdrückten Wahrheiten des 20. und 21. Jahrhunderts. Er repräsentiert die zweite Generation des Faschismus und war an vielen der berüchtigtsten Terroranschläge von Italiens „Jahren der Führung“ beteiligt. Geschützt vom italienischen und amerikanischen Geheimdienst wurde er nie für seine vielen Verbrechen bestraft. Er war Teil der geheimen Armeen der Operation Gladio NATO, die verdeckte Kriege gegen ihre eigenen Länder führten, um eine Linkskurve zu verhindern. Die Operation Gladio führte Terroranschläge durch, die auf der linken Seite verantwortlich gemacht werden konnten. Delle Chiaie war in geheimen Armeen nicht nur in Italien, sondern auch in Griechenland, der Türkei, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien und Deutschland aktiv. Er war Mitglied der berüchtigten P2, einer von der CIA unterstützten Geheimgesellschaft von Licio Gelli, die sich von Italien bis Lateinamerika erstreckte und einen Großteil der italienischen Geheimdienst-, Geschäfts-, Geistlichen-, politischen, militärischen, Medien- und Polizeiführung rekrutiert hatte. Zu den engen Freunden und Kollegen von Delle Chiaie gehörten ein Who-is-Who des internationalen Faschismus, Prinz Junio ​​Valerio Borghese, Pino Rauti, Otto Skorzeny, Leon Degrelle, Yves Guerin Serac, Klaus Barbie Abdullah Catli und Joachim Fiebelkorn.

Seine Aktivitäten in Portugal und Spanien führten ihn dazu, seine Aktivitäten auf Afrika und Lateinamerika auszudehnen. Er war ein Schlüsselmitglied von Aginter Press, das dem faschistischen Portugal bei seinen CIA-Unterstützern bei seinem verdeckten Krieg gegen Afrika half, afrikanische Revolutionäre wie Amilcar Cabral in Guinea-Bissau zu ermorden. Wenn ein faschistischer Putsch stattfand, kam oft Delle Chiaie und bot seine Dienste an. Das faschistische Griechenland, Chile und Argentinien würden ihn alle einstellen, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Er unterschrieb beim chilenischen und argentinischen Geheimdienst, um Attentate für Exilanten der Operation Condor in Europa zu arrangieren. Als die faschistischen Regime in Spanien und Portugal fielen, ging er nach Lateinamerika, um sich Chile, Argentinien und El Salvadors mörderischen schmutzigen Kriegen anzuschließen. Schließlich würde er mit Klaus Barbie eine Schlüsselrolle bei der Organisation des berüchtigten „Kokain-Coup“ Boliviens im Auftrag der Drogenbarone Roberto Suarez und Luis Arce Gomez (der zum Innenminister ernannt wurde) spielen, der General Luis Garcia Meza als neuen Präsidenten ernennt. Er wurde zu einer Schlüsselfigur, die die lateinamerikanischen Drogenkartelle mit der italienischen Mafia verband, mit der er seit langem eng verbunden war. Sein Leben hätte ihn zu einer der berüchtigtsten Figuren des 20. Jahrhunderts machen sollen, aber stattdessen ist er außerhalb der Forscher in der Geschichte der Operation Gladio oder der Operation Condor weitgehend unbekannt. Seine Karriere enthüllt zu viele skandalöse Details der Geschichte der CIA und ihrer Verbindungen zum internationalen Faschismus, zum Drogenhandel und seiner Rolle bei der Durchführung eines brutalen weltweiten verdeckten Krieges gegen die Menschen auf der Welt, der Terrorismus, Folter und Massenmord beinhaltet. Der Schriftsteller Stuart Christie hat 1984 in seinem Buch „Stefano Delle Chiaie: Porträt des schwarzen Terroristen“, auf das ich mich bei diesem Artikel stark verlassen habe, brillant versucht, Delle Chiaies Karriere aufzuzeichnen. Es wurde jedoch 6 Jahre geschrieben, bevor der italienische Premierminister Giulio Andreotti die Existenz der Operation Gladio und die langsame Enthüllung vieler Details, die im Laufe des nächsten Jahrzehnts enthüllt wurden, öffentlich enthüllte.

Nachkriegsitalien wäre Schauplatz eines unglaublich komplexen Netzes ineinandergreifender Verschwörungen. Es gab die CIA-Mafia-Drogenverbindung, die Geld über die Vatikanbank wusch. In Italien wurden die faschistischen Kriegsverbrecher Europas nach Lateinamerika, in den Nahen Osten, nach Australien, Kanada, in die USA und an eine Reihe anderer Orte geschmuggelt. Es gab die vatikanischen Bankenskandale, als die Kirche und die Reichen Italiens versuchten, ihren Reichtum durch eine Reihe von Shell-Unternehmen aus dem Land zu schmuggeln. Die Vordenker dieses massiven Finanzbetrugs, Licio Gelli, Michele Sindona und Paul Marcinkus, sollten auch Propaganda Due (P2) gründen, eine freimaurerische Geheimgesellschaft, die Italiens Elite aus Wirtschaft, Presse, Militär, Geheimdienst und Polizei rekrutierte. Bei der Erstellung von P2 folgte Gelli den Anweisungen der CIA. Erzbischof Paul „The Gorilla“ Marcinkus stammte aus Al Capones Heimatstadt Cicero Illinois und war auch die Heimatstadt der Continental Illinois Bank. Die Bank war auch mit der Mafia und der Rockefeller-Familie verbunden, die zum Geschäftspartner des Vatikans wurden. Die Familie Rockefeller war stark an der Lobbyarbeit für Staatsstreiche in Lateinamerika beteiligt, wie sie Allende gestürzt hat. P2 war tief mit dem faschistischen Argentinien verbunden. Nachkriegsitalien war Schauplatz von Erpressung, Entführung, Ermordung, Geldwäsche, Betrug, Waffenhandel, Drogenhandel, psychologischer Kriegsführung, politischer Manipulation, Bestechung, Geheimgesellschaften, organisiertem Verbrechen, geheimen Armeen, alles Teil einer ineinandergreifenden Reihe von Verschwörungen Einbeziehung der CIA, der Mafia, des Vatikans und der NATO, die viel zu komplex sind, um hier vollständig darauf einzugehen. Ich schlage vor, Sie lesen Paul L. Williams „Operation Gladio: Die unheilige Allianz zwischen dem Vatikan, der CIA und der Mafia. “ Natürlich, um Italien gerecht zu werden, gehen in den meisten Ländern ähnliche Dinge vor sich, aber in Italien gab es Menschen, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um die Wahrheit zu enthüllen, es gab politische Bewegungen, die Antworten verlangten.

James Jesus Angleton war 1945 als Leiter von X2 in Italien, der OSS-Abteilung für Spionageabwehr, nach Italien gekommen. Eine seiner ersten Aktionen war die Rettung von Prinz Valerio Borghese, der Decima Mas oder X-Mas als eine Art Kreuzung zwischen der SS und den Navy Seals angeführt hatte. Die OVRA, mit der Mussolini versucht hatte, die Partisanen zusammen mit Decimas, die als parteiübergreifende Todesschwadron fungierten, zu infiltrieren und zu zerstören, sollte den frühen Kern von GLADIO bilden. In Italien begann es als Geheimarmee, Krieg gegen die Linke Italiens zu führen, die Schläge und Morde verübte, und wurde erfolgreich eingesetzt, um eine Niederlage für die kommunistische und sozialistische Volksfront bei den Wahlen von 1948 zu versichern. Das Schema war die Idee von Allen Dulles. OPC-Chef Frank Wisner war verantwortlich für den Aufbau eines Gladio-Stils hinter Netzwerken in ganz Europa. James Jesus Angleton wäre ein wichtiger Gladio-Planer in Italien. Der zukünftige CIA-Direktor William Colby, einer der Hauptfeinde Angletons, würde auch Gladio beaufsichtigen, bevor er sich auf den Weg macht, um das Phoenix-Programm in Vietnam zu überwachen. Der CIA-Mann William Harvey würde nach seinem gescheiterten Versuch, die kubanische Regierung zu stürzen, als Stationschef nach Rom geschickt. Jeder Aufenthalt hinter dem Netzwerk in jedem NATO-Land hatte seinen eigenen Codenamen, einige hinter dem Netzwerk hatten mehr als einen Namen (Italien wurde auch die Rose der Winde genannt) und einige Länder hatten mehr als einen Aufenthalt hinter dem Netzwerk. Ich bezeichne sie alle der Einfachheit halber als Gladio. Die Gladio-Niederlassung jedes Landes wurde vom Geheimplanungskomitee (CPC) der NATO und den Geheimkomitees der Alliierten überwacht, die beide Teil der NATO-Form SHAPE (Oberstes Hauptquartier Allied Powers Europe) sind. ) Jede Gladio-Armee hatte geheime Trainingsbasen und Vorräte an versteckten Waffen, einschließlich der hoch entwickelten Bomben, die bei Gladio-Angriffen verwendet wurden. Die geheimen Armeen wurden von der britischen SAS und den US-Spezialeinheiten ausgebildet. Sie waren mit High-Tech-Funkgeräten ausgestattet, die eine verschlüsselte Kommunikation ermöglichten. Die CIA und das MI6 zogen im Bündnis mit Geheimdiensten, die sie in jedem NATO-Land und sogar in einigen Nicht-NATO-Ländern wie Österreich eingerichtet oder umstrukturiert hatten, die Fäden hinter den Kulissen. In Italien wurde der Geheimdienst, der GLADIO überwacht, SIFAR später in SID und dann in SISMI umbenannt. Die CIA und das MI6 zogen im Bündnis mit Geheimdiensten, die sie in jedem NATO-Land und sogar in einigen Nicht-NATO-Ländern wie Österreich eingerichtet oder umstrukturiert hatten, die Fäden hinter den Kulissen. In Italien wurde der Geheimdienst, der GLADIO überwacht, SIFAR später in SID und dann in SISMI umbenannt. Die CIA und das MI6 zogen im Bündnis mit Geheimdiensten, die sie in jedem NATO-Land und sogar in einigen Nicht-NATO-Ländern wie Österreich eingerichtet oder umstrukturiert hatten, die Fäden hinter den Kulissen. In Italien wurde der Geheimdienst, der GLADIO beaufsichtigte, SIFAR später in SID und dann in SISMI umbenannt.

Stefano Delle Chiaie wurde in einer kleinen Wohnung am Apio Latino am Stadtrand von Rom als Sohn einer Familie leidenschaftlicher Faschisten geboren. Er war ein gescheiterter Student der Politikwissenschaft und ein gescheiterter Versicherer. Er wurde „Il Caccola“ genannt, was „Shorty“ bedeutet. Er war ein lebenslanger Faschist und bis 1956 Sekretär in der örtlichen MSI-Abteilung. MSI war die italienische faschistische Partei, deren Ehrenoberhaupt der uneheliche Sohn Mussolinis war, der voller Faschisten aus der Mussolini-Ära war. MSI hoffte, durch Wahlen die Macht zu gewinnen. MSI spaltete sich 1956, als noch mehr fanatische Faschisten Ordine Nouvo (ON) unter der Leitung von Pino Rauti gründeten. Die Aufteilung sollte auch eine plausible Ablehnung für MSI schaffen.

1958 verließ Stefano Delle Chiaie MSI, um sich Ordine Nouvo anzuschließen. ON wurde von der Philosophie von Julius Evola inspiriert, der das populistische Element im Faschismus nicht mochte und stattdessen Gruppen wie die NS-SS oder die rumänische Eisengarde bewunderte, die er als aristokratische Kriegerelite ansah. Evola würde Delle Chiaie und seine Anhänger dazu inspirieren, zu schreiben: „Es geht nicht darum, zu bestreiten und zu polemisieren, sondern alles in die Luft zu jagen.“ Evola war der Pate des Traditionalismus, der gleichzeitig mit den reaktionärsten Elementen der katholischen Kirche verbündet war ein Heide, ein Okkultist und ein Satanist. Während des Krieges hatte die SS Ahnenerbe Evola Zugang zu ihrer riesigen Bibliothek geplünderter okkulter Texte gewährt. Er wurde beauftragt, The Order zu einer faschistischen Geheimgesellschaft zu machen. In den 1950er Jahren war Evola eine Art Guru für Ordine Nouvo (Neue Ordnung), die sich an der NS-SS orientierte und das gleiche Motto hatte: „Unsere Ehre ist unsere Loyalität.

1960 wurde Stefano Delle Chiaie über seine alten Kameraden bei MSI angeworben, um für das italienische Innenministerium einen geheimen Krieg gegen die Linke und die antifaschistische Bewegung zu führen. Er verließ ON, um seine eigene Gruppe Avanguardia Nazionale (AN) zu gründen, obwohl er in den kommenden Jahren dem ON-Gründer und CIA-Agenten Pino Rauti nahe bleiben würde. AN wurde von dem wohlhabenden Zement- und Versicherungsmagnaten Carlo Pesenti und anderen wohlhabenden P2-Mitgliedern finanziert. Interessanterweise stammten, wie Stuart Christie bemerkt, viele der AN-Geldgeber aus der „Straßenlobby“, die mit der Zement-, Gummi- oder Autoindustrie verbunden war, was dazu führte, dass AN bei ihren Angriffen häufig auf Eisenbahnen zielte. Weitere Angriffe sollen von Geschäftsskandalen ablenken, an denen die P2-Mitglieder Licio Gelli, Michele Sindona und Roberto Calvi beteiligt sind.

Obwohl es niemals mehr als 500 Mitglieder geben würde, würde AN als der „Knüppel der extremen Rechten“, der an den blutigsten Angriffen der Ära beteiligt war, berüchtigt werden. In einer AN-Broschüre prahlten sie: „Bevor wir uns auf den Weg machen, sind unsere Männer moralisch darauf vorbereitet, dass sie lernen, selbst jemandem, der niederkniet und weint, die Knochen zu brechen.“ 1961 wurde Delle Chiaie zum ersten Mal bekannt, als er verhaftet wurde, weil er die italienische Widerstandsflagge entfernt hatte aus dem Grab des unbekannten Soldaten. Später ordnete er die Bombardierung des Grabes im Rahmen seiner Gladio-Terrorkampagne im Jahr 1969 an. Schon früh war AN daran beteiligt, Protestierende zu schlagen, linke Politiker anzugreifen, Gewerkschaften und das Hauptquartier der kommunistischen Partei zu bombardieren und antisemitische Graffiti auf jüdische Friedhöfe zu sprühen.

Einer von Delle Chiaies Handlangern, Antonio Alioti, war daran beteiligt, der Tochter des kommunistischen Abgeordneten Pietro Ingrao mit einem Messer den Finger abzuhacken. Nachdem er jedoch zum Militär gegangen war und zurückgekehrt war, erkannte er, dass AN nur ein Werkzeug der italienischen Regierung war und begann, Delle Chiaie für seine Verbindungen zum Innenministerium anzuprangern. Alioti wurde von der Polizei angehalten, die Sprengstoff in sein Auto pflanzte und ihn festnahm, um ihn zu rahmen. Als er weiter gegen Delle Chiaie plante, wurde er tot aufgefunden. Sein Tod wurde trotz Anzeichen eines Kampfes als Selbstmord eingestuft. Er würde nicht der letzte von Delle Chiaies Feinden oder sogar Freunden sein, der sterben würde, um Delle Chiaie zu untersuchen oder sie vom Reden abzuhalten. Nachdem er jedoch zum Militär gegangen war und zurückgekehrt war, erkannte er, dass AN nur ein Werkzeug der italienischen Regierung war und begann, Delle Chiaie für seine Verbindungen zum Innenministerium anzuprangern. Alioti wurde von der Polizei angehalten, die Sprengstoff in sein Auto pflanzte und ihn festnahm, um ihn zu rahmen. Als er weiter gegen Delle Chiaie plante, wurde er tot aufgefunden. Sein Tod wurde trotz Anzeichen eines Kampfes als Selbstmord eingestuft. Er würde nicht der letzte von Delle Chiaies Feinden oder sogar Freunden sein, der sterben würde, um Delle Chiaie zu untersuchen oder sie vom Reden abzuhalten. Nachdem er jedoch zum Militär gegangen war und zurückgekehrt war, erkannte er, dass AN nur ein Werkzeug der italienischen Regierung war und begann, Delle Chiaie wegen seiner Verbindungen zum Innenministerium anzuprangern. Alioti wurde von der Polizei angehalten, die Sprengstoff in sein Auto pflanzte und ihn festnahm, um ihn zu rahmen. Als er weiter gegen Delle Chiaie plante, wurde er tot aufgefunden. Sein Tod wurde trotz Anzeichen eines Kampfes als Selbstmord eingestuft. Er würde nicht der letzte von Delle Chiaies Feinden oder sogar Freunden sein, der sterben würde, um Delle Chiaie zu untersuchen oder sie vom Reden abzuhalten.

1962 wurden Delle Chiaie und Avanguardia Nazionale angeheuert, um MSI bei den Wahlen von 1962 und 1963 Sicherheit zu bieten und dabei Zugang zu riesigen Geldern zu erhalten. Ebenfalls 1962 stellte das Rome Special Squad AN ein, um Proteste gegen Moise Tshombes Besuch zu infiltrieren und zu stören. Unterstützt von belgischen Bergbauinteressen und der CIA hatte Tshombe versucht, die reiche Kongo-Provinz Katanga mit Hilfe faschistischer Söldner aus Südafrika und Europa abzubrechen. Er wurde für seine Rolle bei der Ermordung von Patrice Lumumba gehasst. Die CIA und der belgische Geheimdienst lieferten Lumumba mit dem Flugzeug nach Tshombe, obwohl es heimlich die Belgier waren, die Lumumba zu Tode schlugen und seinen Körper in Säure auflösten. In Erwartung großer Proteste gegen diesen mörderischen Verräter beauftragte Rome Special Squad AN, die Proteste zu infiltrieren und zu stören, die sie mit Polizeiknüppeln versorgten. Ein kleiner Skandal brach aus und der Chef des Inspektors des Sonderkommandos von Rom, Santillo, musste zurücktreten. Delle Chiaie setzte jedoch seinen Aufstieg fort und wurde 1964 von SIFAR (italienischer Geheimdienst, der Gladio leitete) als Experte für psychologische Kriegsführung bekannt. Er war jetzt an den Plänen für einen Putschversuch beteiligt, der von General Giovanni De Lorenzo als Plan Solo bekannt war. Er hätte die Ermordung von Aldo Moro und die Zusammenfassung aller linken Politiker zur Folge gehabt. Am Ende genügte die bloße Androhung eines Staatsstreichs und die Christdemokraten überzeugten die Sozialisten in der Regierung zum Rücktritt. JFK, der die Öffnung nach links in Italien gefördert hatte, war im Jahr zuvor ermordet worden. Interessanterweise war der Hauptfallbeauftragte von Delle Chiaie, Guido Giannettini, von einem der erbitterten Feinde von JFK, Pedro Del Valle, 1961 zum Naval War College in den USA eingeladen worden, um über die Aussichten auf einen europäischen Militärputsch im Jahr 1961 zu sprechen Seine Rolle bei der Ermordung von JFK war durch seine Rolle an den CIA-Fronten Centro Mondiale Commerciale und Permindex eng mit Italien verbunden. Eine von vielen GLADIO-Verbindungen zum JFK-Attentat.

Im Jahr 1964, dem Jahr des Plan Solo-Putschversuchs, erhielten Delle Chiaie und seine Männer in Avanguardia Nazionale von der italienischen Regierung eine umfassende Ausbildung in psychologischer Kriegsführung, Sprengstoff und Terrorismus. Am 3. und 5. Mai 1965 standen die CIA und der italienische Geheimdienst hinter der Konferenz Parco Dei Principei, auf der der Präsident des Mailänder Berufungsgerichts und der General der italienischen Fallschirmtruppen (Fallschirmjäger sind eng mit der Spezialkriegsführung verbunden) ein Dutzend neofaschistischer Journalisten einluden einschließlich Guido Giannettini Delle Chiaies Patron, um über das „Revolutionäre Kriegsinstrument der Weltexpansion“ zu diskutieren. Die Konferenz wäre ein wichtiges Ereignis in der Geschichte von Gladio und würde die Schaffung einer bereits existierenden unkonventionellen Kriegstruppe fordern, die jedem Versuch einer Revolution, dh einer Geheimarmee wie Gladio, rücksichtslos widerstehen kann. Die Faschisten wurden sofort als Experten für Aufstandsbekämpfung bekannt und von Admiral Hencke in den italienischen Geheimdienst rekrutiert. 1965 starteten AN und Delle Chiaie eine große Offensive gegen die PCI. Die Kommunistische Partei Italiens druckte Tausende gefälschter PCI-Plakate aus. Mehrere AN-Mitglieder wurden beim Versenden der gefälschten Plakate erwischt. Sie wurden von der rechten katholischen Gruppe Comitati Civici finanziert, die ihnen 3 Millionen gab. Lira Delle Chiaie steckte einen Großteil des Geldes ein und kaufte sich ausgefallene neue Kleidung und einen Sportwagen. Ungefähr zu dieser Zeit stellten die Carabinieri AN ein, um zu versuchen, die RAI-Studios des PCI-Hauptquartiers und das Hauptquartier der Christdemokraten zu bombardieren. PCI gelang es, die Bomber zu entdecken und zu vertreiben, aber die anderen Angriffe waren erfolgreich. Die Bomber wurden gefasst und eingesperrt, aber Delle Chiaie blieb frei. Seine Geheimdienstbindungen machten ihn unantastbar, obwohl er von den Bombern denunziert wurde.

1966 löste Stefano Delle Chiaie AN scheinbar auf und ging in den Untergrund, um das Terrornetzwerk heimlich weiterzuführen. Er reiste durch Europa und vernetzte sich mit Faschisten in Spanien, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Einige AN-Mitglieder würden sich wieder MSI und anderen faschistischen Gruppen anschließen, während andere später versuchen würden, linke Gruppen zu infiltrieren.

In dieser Zeit von 1966 bis 1968 traf sich Delle Chiaie wahrscheinlich zum ersten Mal mit dem Franzosen Yves Guerin-Serac, dem Gründer von Aginter Press, der den Begriff „Strategie der Spannung“ prägte. Guerin-Serac verkörperte die verwischten Grenzen zwischen Faschismus, Siedlerkolonialismus und Aufstandsbekämpfungsexperte. Als Veteran des Koreakrieges, des Französischen Krieges in Indochina und des Algerienkrieges war er Mitglied der OAS, einer Geheimarmee, die Algerien terrorisierte und versuchte, den französischen Präsidenten De Gaulle zu stürzen und zu ermorden. 1962 verließ Guerin-Serac nach dem gescheiterten algerischen Putsch das berüchtigte 11. du Choc Paratrooper-Regiment, das sich unter der Leitung des französischen 5. Generalstabsbüros, das die psychologische Kriegskampagne in Algerien mit Terror leitete, auf Spezialkrieg, Folter und Terrorismus spezialisiert hatte und Gräueltaten. Das 5. Büro wurde von Oberst Lacheroy geleitet. Nach dem gescheiterten Plan, DeGaul Guerin-Serac zu stürzen, machte er sich auf den Weg ins Exil im faschistischen Portugal, das sich verpflichtet hatte, seine afrikanischen Kolonien wie Angola, Guinea-Bissau und Mosambik mit allen erforderlichen Mitteln zu halten (Portugal hatte zehn Jahre vor Spanien mit der Eroberung Afrikas begonnen) begann die Eroberung der „neuen Welt“). Zu diesem Zweck richtete der portugiesische Geheimdienst PIDE in Zusammenarbeit mit der CIA und dem BND Aginter Press einen „Pressedienst“ ein, der Deckung für ihren verdeckten Krieg in Europa und Afrika bieten sollte. Der bewaffnete Zweig OACI wurde von Yves Guerin-Serac, Guido Giannettini (Delle Chiaies Patron und ehemaliger italienischer Verbindungsmann zur OAS) und Otto Skorzeny gegründet und rekrutierte faschistische Söldner aus ganz Europa, um im dritten Weltkrieg der CIA gegen die Dritte Welt zu kämpfen. Meistens rekrutierte es SS-Veteranen, Neonazis und ehemalige OAS-Mitglieder. Ursprünglich wurde Aginter Press gegründet, um Kubas Plänen entgegenzuwirken, den 1. Tri-Continental-Kongress in Havanna abzuhalten, auf dem die Völker Asiens, Lateinamerikas und Afrikas aufgefordert wurden, sich solidarisch gegen den Imperialismus zu vereinen. Fidel Castro ließ seinen Freund Ben Barka organisieren, dass Barka in Paris entführt und ermordet werden würde. Aginter Press würde afrikanische Revolutionäre wie Amilcar Cabral ermorden, der darum kämpfte, Guinea-Bissau und Eduardo Mondlane, den Chef von Frelimo, und portugiesische Oppositionelle wie Humberto Delgado zu befreien. Skorzeny leitete eine ähnliche Gruppe von Söldnern, Waffenhändlern und Spionen der Paladin-Gruppe. Delle Chiaie würde ein Schlüsselmitglied von Aginter Press werden, das unter falschen Namen als falsche Journalisten reist, um verschiedene geheime Missionen durchzuführen. Dazu gehörten Bombenanschläge auf Algerien und Bombenanschläge auf die südvietnamesische Botschaft, die links beschuldigt wurden. Yves Guerin Seracs „Strategie der Spannung“ wäre die Blaupause für Delle Chiaies Terrorkampagne.

1967 gab es in Griechenland einen Staatsstreich, der von der griechischen Gladio-Niederlassung, der Hellenic Raiding Force, der CIA und der griechischen Version der KYP durchgeführt wurde. Es wurde von Präsident Lyndon Johnson genehmigt. Die griechische Junta begann eine Schreckens- und Folterherrschaft. Es lud Delle Chiaies Freund und Mentor Pino Rauti ein und besuchte ihn als Journalist, der sich heimlich mit dem Chef der griechischen Militärpolizei Dimitrios Ionnidis und dem Generalsekretär des Ministeriums für öffentliche Ordnung, Oberst Ioannis Ladas, und Ladas Privatsekretär KYP-Agent Kostas Plevris traf leitete auch seine eigene faschistische Gruppe in der Bewegung vom 4. August und beriet das Militär in psychologischen Kriegen. Was genau sie diskutierten, ist unbekannt, aber bald holten Rauti und Delle Chiaie ON- und Ex-AN-Mitglieder für ein geheimes Training in Griechenland unter dem Deckmantel eines „Kulturaustauschprogramms“. Griechenland hatte eine eigene faschistische CIA / KYP-Presseagentur, die als Deckmantel für den Terrorismus namens World Service diente. Delle Chiaies Männer wurden darauf trainiert, linke Gruppen zu infiltrieren, und nach ihrer Rückkehr nach Italien begannen sie sich als Kommunisten oder Anarchisten auszugeben, die linke Gruppen infiltrierten und sogar gründeten. Sie würden dann Terroranschläge durchführen und dann Informanten werden, die die polizeilichen Namen von Personen angeben, um die Angriffe zusammenzufassen und für sie verantwortlich zu machen. Das vielleicht berüchtigtste Beispiel war Mario Merlino, der am 22. März die anarchistische Gruppe gründete, die echte Anarchisten wie Pietro Valpreda dazu brachte, sich anzuschließen. Franco Freda und Giovanni Ventura, die zukünftigen Bomber der Piazza Fontana, wechselten nach ihrer Rückkehr aus Griechenland vom Druck der Werke Hitlers zum Druck von Che Guevara und Kropotkin. Serafino di Luia würde Lotta di Popolo als gefälschte antiimperialistische Gruppe ansehen. Delle Chiaie und seine Männer waren nun Werkzeuge der griechischen Junta sowie ihrer italienischen und CIA-Meister. Delle Chiaies Karriere würde die horizontalen Loyalitäten demonstrieren, die die Geheimdienste auf einer Ebene und den internationalen Faschismus auf einer anderen Ebene verbanden. Diese internationale Allianz von Geheimdiensten und Militärs versuchte oft, die Zivilregierungen der Länder zu stürzen, denen sie angeblich loyal dienten, und faschistische paramilitärische Gruppen zu benutzen, um eine plausible Ablehnung zu erreichen

1968 wurden Delle Chiaie und 50 seiner Anhänger zur geheimen Gladio-Trainingsbasis auf der Insel Sardinien geflogen, um sich in den Techniken der psychologischen Kriegsführung und des Terrorismus weiterzubilden. Ebenfalls 1968 kam Aginter Press nach Italien, um die Männer von Delle Chiaie in den Einsatz von terroristischer psychologischer Kriegsführung und Sprengstoff einzuweisen. 1969 stellte Stefano Delle Chiaie AN nach und wurde nun von Michele Sindona und der Continental Illinois Bank unter der Leitung von David Kennedy finanziert, zwei Schlüsselfiguren der vatikanischen Bankenskandale. Durch Sindona, David Kennedy und CREEP-Mitglied Luigi Turchi war Delle Chiaie nun durch einen Grad der Trennung an den neuen Präsidenten Richard Nixon gebunden. Nixon hatte Verbindungen zu Faschisten auf der ganzen Welt, da er einst die Republikanischen Kulturerbegruppen geleitet hatte, die die Deckung für von der CIA unterstützte faschistische Emigrantengruppen darstellten, und Nixon stand auch taiwanesischen und japanischen Faschisten nahe. Nixon würde 1973 grünes Licht für den faschistischen Putsch in Chile geben. Nixon war auch eng mit dem organisierten Verbrechen und dem komplexen vatikanischen Bankenskandal verbunden, der illegale Spenden in seine Kampagne einfloss. Nixon unterstützte Pläne für einen für Ende 1970 geplanten italienischen Staatsstreich, der von Prinz Valerio Borghese durchgeführt werden sollte, den James Angleton 1945 aus einem Partisanen-Exekutionskommando gerettet hatte. Prinz Borghese würde ein weiterer wichtiger Mentor von Delle Chiaie werden.

Um die Voraussetzungen für den Putschversuch von Borghese von 1970 zu schaffen, wurde 1969 eine massive Terrorkampagne von Delle Chiaie organisiert und von Avanguardia Nazionale durchgeführt. In den vier Jahren vor 1969 gab es 50 Bombenanschläge. Allein im Jahr 1969 würde es fast dreimal so viele 149 Bombenanschläge geben. AN würde hinter den blutigsten Angriffen stecken. Es wäre auch ein wichtiges Jahr für die radikalen Studentenbewegungen und die Arbeiterbewegungen, ein Jahr der Streiks und politischen Unruhen. AN würde die Proteste infiltrieren und Provokationen inszenieren, um ein mörderisches Vorgehen der Polizei zu rechtfertigen.

Im April 1969 infiltrierte AN die Menge der Demonstranten beim Generalstreik in Battipaglia, der ausbrach, nachdem sich Gerüchte verbreiteten, dass der Hauptarbeitgeber der Stadt eine Tabakfirma schließen würde. AN verwickelte sich in empörende Provokationen, die dann in der neofaschistischen Presse niedergeschrieben wurden, die die Arbeiter beschuldigte, Viet Cong-Taktiken zu übernehmen, und in der Mainstream-Presse, die darauf hinwies, dass diese Provokationen von externen Kräften geplant worden waren, so dass der Leser davon ausgehen konnte, dass es sich um Revolutionäre handelte keine faschistischen Provokateure. Die Polizei reagierte, indem sie am 17. und 18. April eine Reihe von Demonstranten niederschoss. Die Polizei war so außer Kontrolle geraten, dass das Parlament über ein Gesetz zur Entwaffnung der Polizei debattierte, als AN am 28. April 1969 bei einem Angriff auf den Fiat-Stand auf der Mailänder Messe erneut zuschlug und der Mailänder Hauptbahnhof Dutzende verletzt wurden. Es wurde von Delle Chiaie geplant und von Franco Freda und Giovanni Ventura durchgeführt. Ventura gab später bekannt, dass er für die CIA arbeitete. Die Polizei nutzte den Mailänder Messeangriff als Vorwand, um 15 Anarchisten festzunehmen.

Am 24. Juli 1969 bombardierten Freda und Ventura erneut auf Befehl von Della Chiaie den Justizpalast von Turin. Am 8. und 9. August 1969 bombardierte AN, darunter Freda und Ventura, erneut 10 verschiedene Züge, wobei Dutzende Menschen verletzt wurden. Der anarchistische Führer Giuseppe Pinelli, ein wichtiger Gewerkschaftsorganisator, wurde gerahmt und später in Polizeigewahrsam getötet und aus dem Fenster im 4. Stock des Polizeipräsidiums geworfen, um die Todesursache zu vertuschen. Der Mann, der ihn gerahmt hatte, Inspektor Calabresi, der an US-Polizeiakademien durch das Büro für öffentliche Sicherheit von USAID ausgebildet worden war, würde später selbst tot enden, weil er zu viel über Gladio wusste. Am 4. Oktober 1969 hinterließ AN-Mitglied Antonio Severi eine Zeitbombe in einer Grundschule, die losgehen sollte, als die Kinder gingen, aber zum Glück wurde sie rechtzeitig entdeckt, um die Verschwörung zu vereiteln. Am 7. und 8. Dezember wird das Hauptquartier der Polizei von Reggio Emilio bombardiert und ein Polizist schwer verletzt. Zwei AN-Mitglieder wurden zwei Wochen später in Rom festgenommen, aber Anarchisten wurden trotzdem beschuldigt. Am 11. Dezember 1969 stürzte der Mailänder Aktienmarkt infolge der Pläne der vatikanischen Bankenclique der P2-Mitglieder Sindona und Calvi ab. In Mailand befand sich die Banco Ambrosiano, die eine wichtige Rolle in den Bankenskandalen des Vatikans spielte. Am nächsten Tag, dem 12. Dezember 1969, um von dieser Tatsache abzulenken, inszenierte AN den blutigsten Angriff des Jahres. Eine Bombe, die in der Banca de Agricultura auf der Piazza Fontana in Mailand explodierte, wurde getötet und 48 verletzt. AN zündete dann drei weitere Bomben in Rom an, die auf Banken und das Grab des unbekannten Soldaten abzielten. Eine fünfte Bombe wurde nicht explodiert entdeckt, aber zerstört, um die Tatsache zu verschleiern, dass sie aus einem Gladio-Waffenlager stammte und einen ausgeklügelten deutschen Timer hatte. Am 15. Dezember 1969 traf Pinelli sein Schicksal. Am 17. Dezember 1969 nannte der Serpieri-Bericht des italienischen Geheimdienstes Delle Chiaie und Mario Merlino korrekt hinter den Bombenanschlägen auf der Piazza Fontana und anderen Angriffen von 1969. SID-Chefadmiral Hencke unterdrückte den Bericht, der nicht überraschend war, da er der Fallbeauftragte von Pino Rauti war ( Delle Chiaies Mentor) Giovanni Ventura (Delle Chiaies Bomber) und möglicherweise Delle Chiaie selbst. Delle Chiaie durfte in den Untergrund gehen, um sich auf den Putschversuch von 1970 vorzubereiten. Viel später wurde bekannt, dass der CIA-Mann Hung Fendwich der Planer hinter den Angriffen war, die als Ingenieur für Selenia, ein Unternehmen von Finmeccanica, das seit langem eng mit der CIA verbunden war, unter Deckung arbeiteten. Der CIA-Agent und Marinekapitän David Carrett war Kommandeur des Bombenanschlags auf die Piazza Fontana mit dem Gladio-Kommandanten Sergio Minetto.

James Jesus Angleton kam nach Italien, um die Verschwörung des Borghese-Putsches zu überwachen. Richard Nixon verfolgte die Ereignisse genau. Borghese hatte Delle Chiaie persönlich für Gladio rekrutiert und war sein Mentor. Der Putschplan hatte den Codenamen Tora Tora und war für den Jahrestag von Pearl Harbor in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 1970 geplant. Der Plan war, die Macht zu übernehmen, Prinz Borghese als faschistischen Diktator zu installieren und linke Politiker und andere Feinde zusammenzufassen und hinzurichten des Staates. Die US-Marine war in Malta stationiert und sollte eintreffen, um die Unterstützung der USA für den Putsch zu signalisieren, wie sie es später in Chile tun würden. Im letzten Moment rief Präsident Nixon selbst an, um den Putsch um 1 Uhr morgens abzusagen. Die Sowjetunion hatte ihre Marine stationiert, um dem Putsch zu widerstehen. Die italienische Regierung hatte im Voraus von der Verschwörung erfahren und plante, die Verschwörer zu verhaften. Bevor der Putsch jedoch abgesagt wurde, hatten sich Delle Chiaie und 50 Neonazis als Arbeiter verkleidet in das Innenministerium geschlichen und um 23.15 Uhr die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Er war enttäuscht zu erfahren, dass der Putsch abgesagt worden war, aber seine Männer stahlen 180 Maschinengewehre, bevor sie gingen.

Die italienische Öffentlichkeit würde noch drei Monate lang nichts über den Putschplan erfahren, der vertuscht wurde. Prinz Valerio Borghese und Stefano Delle Chiaie mit 100 Faschisten gingen nach Spanien ins Exil, wo dank der Amerikaner und Briten der faschistische Diktator Franco trotz der Niederlage von Nazideutschland und faschistischem Italien immer noch das Kommando hatte. Borghese und Delle Chiaie wurden von Otto Skorzeny, einem der wichtigsten Anführer eines Netzwerks ehemaliger SS-Männer und anderer Nazi-Kriegsverbrecher, die weltweit bei der CIA und anderen Geheimdiensten tätig sind, in Spanien begrüßt. Skorzeny verkaufte Waffen, stellte Berater und Söldner zur Verfügung und sammelte Informationen für die CIA, den deutschen BND und das deutsche Großunternehmen. Skorzeny war mit der Tochter des langjährigen Verbündeten der Brüder Dulles, Hjalmar Schacht, verheiratet. Skorzeny sollte ein weiterer Mentor von Delle Chiaie werden, und seine Paladin-Gruppe war eng mit Aginter Press verbunden, und die Geheimarmee Delle Chiaie würde sich in Spanien aufstellen. Sie wurden auch von Jose Antonio Giron, einem ehemaligen Franco-Minister, getroffen, der Borghese und Delle Chiaie in seiner Villa unterbrachte. Schließlich traf sie Mario Sanchez Covisa, ein wohlhabender Geschäftsmann, der die Todesschwadronen der Guerillas Christi des Königs leitete, mit denen Delle Chiaie bald eng zusammenarbeiten würde. Delle Chiaie arbeitete bald für den spanischen Geheimdienst SECED. Seine Armee italienischer Faschisten wurde zu einer Todesschwadron zusammengeschlossen, um einen geheimen Krieg gegen die baskische Separatisten-ETA und die spanische Linke zu führen. Sie waren für über 1000 gewalttätige Angriffe und mindestens 50 Morde verantwortlich.

Zusätzlich zu seinen Aktivitäten als Anführer der Todesschwadron in Spanien eröffnete Delle Chiaie mit seiner Frau Leda Minetti ein Restaurant, in dem sich alle faschistischen Terroristen aufhielten, die gerade auf der Durchreise waren. Noch wichtiger ist, dass Delle Chiaie in Spanien begann, enge Beziehungen zu Lateinamerika aufzubauen, indem er im spanischen Exil lebte, wie die P2-Kollegen Juan Peron und Jose Lopez Rega „el Brujo“, der Gründer der AAA-Todesschwadron in Argentinien. Einige sagen, Delle Chiaie habe Lopez Rega geholfen, das Massaker an 300 linken Peronisten am Tag von Perons Rückkehr aus dem Exil am 20. Juni 1973 zu organisieren, und er habe ihm einige Gladio-Terroristen geliehen. Ende 1973 wurden Borghese und Stefano Delle Chiaie vom chilenischen Geheimdienst DINA nach Chile eingeladen. Sie reisten als Journalisten unter Deckung und trafen sich mit DINA-Chef Manuel Contreras, der Delle Chiaie mochte. Delle Chiaie freundete sich auch mit dem CIA-Terroristen Michael Townley an, der für DINA arbeitete, nachdem er bei der Überwachung der faschistischen Todesschwadron Patria y Libertad mitgewirkt hatte. Im Sommer 1975 schlich sich Delle Chiaie nach Italien, um sich mit Michael Townley in Rom zu treffen, und erklärte sich bereit, der Operation Condor bei der Durchführung von Exilmorden in Europa zu helfen und sie über sein Netzwerk auszuspionieren. Delle Chiaies Lieblingshitman, der sizilianische Pierluigi Concutelli, erschoss den chilenischen Exilanten Bernardo Leighton und seine Frau Ana Fresno in Rom, obwohl sie überleben konnten. Dieses Attentat war beim Treffen von Delle Chiaie mit Townley und dem CIA-Kubaner Virgilio Paz geplant, der an DINA ausgeliehen war. Delle Chiaies Männer waren erfolgreicher, als sie General Joaquin Zenteno Anaya ermordeten, der im Mai 1976 als bolivianischer Botschafter in Paris diente. Ironischerweise war Zenteno Anaya der in den USA ausgebildete Ranger-Kommandant, der 1967 Che Guevara gefangen genommen hatte. Der faschistische Diktator Hugo Banzer aus Bolivien befahl dies jedoch sein eigener Botschafter wurde für seine Loyalität gegenüber Ex-Präsident Torres getötet, der bald auch von der Operation Condor in Argentinien getötet werden würde.

Die Operation Condor war im engeren Sinne ein Programm zum Austausch und zur Ermordung von Informationen, das sich gegen politische Exilanten richtete. Im weiteren Sinne war es ein Bündnis faschistischer lateinamerikanischer Regierungen, das von der CIA eingesetzt wurde und einen schmutzigen Krieg der Folter und Ermordung gegen jeden führte, der die wirtschaftlichen Interessen der lokalen Eilte und der multinationalen Konzerne bedrohte. Der faschistische Diktator Boliviens, Hugo Banzer, befahl jedoch, seinen eigenen Botschafter für seine Loyalität gegenüber Ex-Präsident Torres zu töten, der ebenfalls bald von der Operation Condor in Argentinien getötet werden würde. Die Operation Condor war im engeren Sinne ein Programm zum Austausch und zur Ermordung von Informationen, das sich gegen politische Exilanten richtete. Im weiteren Sinne war es ein Bündnis faschistischer lateinamerikanischer Regierungen, das von der CIA eingesetzt wurde und einen schmutzigen Krieg der Folter und Ermordung gegen jeden führte, der die wirtschaftlichen Interessen der lokalen Eilte und der multinationalen Konzerne bedrohte. Der faschistische Diktator Boliviens, Hugo Banzer, befahl jedoch, seinen eigenen Botschafter wegen seiner Loyalität gegenüber Ex-Präsident Torres zu töten, der bald auch von der Operation Condor in Argentinien getötet werden würde. Die Operation Condor war im engeren Sinne ein Programm zum Austausch und zur Ermordung von Informationen, das sich gegen politische Exilanten richtete. Im weiteren Sinne war es ein Bündnis faschistischer lateinamerikanischer Regierungen, das von der CIA eingesetzt wurde und einen schmutzigen Krieg der Folter und Ermordung gegen jeden führte, der die wirtschaftlichen Interessen der lokalen Eilte und der multinationalen Konzerne bedrohte.

Delle Chiaies frühere Arbeit für die Operation Condor würde sich als sehr nützlich erweisen, da 1975 sowohl Franco als auch Skorzeny sterben sollten und auch die faschistischen Regierungen Portugals und Griechenlands im Jahr zuvor zusammengebrochen waren. Yves Guerin-Serac war in enger Zusammenarbeit mit Delle Chiaie nach Spanien gezogen. Delle Chiaie würde bald nach Lateinamerika reisen, da der Faschismus in Westeuropa zusammenbrach. Bevor ich jedoch nach Südamerika fahre, muss ich zunächst die fortdauernde Reihe von Anschlägen von Terroristen in Italien mit Verbindungen zu Delle Chiaie katalogisieren. Obwohl Delle Chiaie angeblich ein gesuchter Mann war, durfte er scheinbar heimlich nach Italien einreisen, wann immer er wollte. Er kontrollierte immer noch die Gladio-Terroristengruppen wie ON und AN und schien auf mysteriöse Weise neue wie NAR (Armed Revolutionary Nuclei) und die Third Position zu kontrollieren. So kann Delle Chiaie mit dem Autobombenanschlag von Peteano vom 31. Mai 1972 in Verbindung gebracht werden, der auf die Carabinieri abzielte und von seinen Anhängern durchgeführt wurde, darunter Vincenzo Vinciguerra, dessen Zeugnis später Gladio entlarvte. Nach dem Angriff wurden 200 Kommunisten zusammengetrieben. 1974 schlossen Stefano Delle Chiaie und seine Männer enge Beziehungen zur World Anti-Communist League (WACL), die auch ein wichtiger Geldgeber von Aginter Press gewesen war. Am 28. Mai 1974 explodierte bei einer antifaschistischen Kundgebung in Brescia eine in einen Mülleimer gepflanzte Bombe, bei der 8 Menschen getötet und 102 verletzt wurden. Es wurde von Delle Chiaies altem Mentor Pino Rauti bestellt. Am 4. August 1974 explodierte eine Bombe im Schnellzug „Italicus“ von Rom nach München. 12 wurden getötet. 48 Verletzte Delle Chiaies Anhänger Mario Tutti und sein alter faschistischer Freund aus Griechenland, Kostas Plevris, waren beide in den Angriff verwickelt.

Im Februar 1977 überfiel die spanische Polizei eine verdeckte Waffenfabrik in Madrid, die Mario Sanchez Covisa gehörte und die Guerillas für Christus den König leitete, der eng mit der spanischen Geheimarmee von Delle Chiaie verbunden war. Sie verhafteten 9 AN-Mitglieder, entdeckten eine Bombenfabrik und die M10-Maschinenpistole, mit der Richter Occorsio ermordet wurde. Die Ingram M10-Maschinenpistole (die für Terroranschläge konzipiert zu sein schien) wurde von einer Firma des CIA-Schalldämpfer-Experten Mitch WehrBell III (seines eigenen Artikels würdig) hergestellt und an spanische Geheimdienste geliefert, die sie an Delle Chiaie lieferten, die sie Concutelli gab Occorsio zu töten. Die Polizei fand auch Hinweise auf einen Safe mit 3 Goldbarren bei einem 25-Millionen-Dollar-Banküberfall, der 1976 von der Albert Spaggiari und der Paladin-Söldnergruppe in Nizza durchgeführt wurde.

Delle Chiaie würde bald in Chile wieder auftauchen und als Berater bei der Einrichtung von Todesschwadronen fungieren. Er war bei seinen DINA-Arbeitgebern so beliebt, dass sie anfingen, ON-Pins mit dem SS-Motto zu tragen (ON und AN hatten sich zusammengeschlossen). Er hatte DINA beim Aufbau einer chilenischen Presseagentur AIP im Stil von Aginter Press geholfen. Delle Chiaie gründete auch die Frontfirma Ibercom, um Kondoroperationen zu finanzieren. Ibercom beschäftigte den Chemiker Eugenio Berrios, der im Keller von Michael Townley Experimente mit dem Nervengas Sarin durchführte. Sarin kann als chemische Waffe verwendet werden, aber Berrios entdeckte, dass eine winzige Dosis auch verwendet werden kann, um jemanden zu töten und es als Herzinfarkt erscheinen zu lassen. Die 1978 beschlagnahmten DINA-Akten zeigen auch, dass DINA AN-Mitglieder wie Pierluigi Pagliai (einen der Brsecia-Bomber und eines der sadistischsten Mitglieder der Verlobten des Todes in Bolivien) und Vincenzo Vinciguerra, den Peteano-Bomber, beschäftigte. Unglücklicherweise für Delle Chiaie im Jahr 1976 (als George HW Bush CIA-Direktor war) hatte sein krimineller Partner Michael Townley den Bombenanschlag auf Letelier in Washington DC geplant. Jetzt, da die Carter-Administration im Amt war, setzte sie Chile unter Druck, Townley zu übergeben und gleichzeitig die CIA-Beziehungen von Townley zu vertuschen. Der Einfluss von Delle Chiaies Sponsor Manuel Contreras ließ in Chile nach, als der Druck zunahm, und so ging Delle Chiaie 1978 nach Argentinien. Bush war CIA-Direktor), sein Partner für Kriminalität Michael Townley hatte den Bombenanschlag auf Letelier in Washington DC geplant. Jetzt, da die Carter-Administration im Amt war, setzte sie Chile unter Druck, Townley zu übergeben und gleichzeitig die CIA-Beziehungen von Townley zu vertuschen. Der Einfluss von Delle Chiaies Sponsor Manuel Contreras ließ in Chile nach, als der Druck zunahm, und so ging Delle Chiaie 1978 nach Argentinien. Bush war CIA-Direktor), sein Partner für Kriminalität Michael Townley hatte den Bombenanschlag auf Letelier in Washington DC geplant. Jetzt, da die Carter-Administration im Amt war, setzte sie Chile unter Druck, Townley zu übergeben und gleichzeitig die CIA-Beziehungen von Townley zu vertuschen. Der Einfluss von Delle Chiaies Sponsor Manuel Contreras ließ in Chile nach, als der Druck zunahm, und so ging Delle Chiaie 1978 nach Argentinien.

Am 24. März 1976, als George HW Bush CIA-Direktor war, hatte ein faschistischer Militärputsch stattgefunden, bei dem Isabel Peron gestürzt und General Jorge Videla als Diktator eingesetzt worden war, und der brutale schmutzige Krieg wurde verschärft. Delle Chiaie liebte die neue faschistische Junta, aber da er enge Beziehungen zu den Peronisten hatte, brauchte er eine Weile, um die neue Junta zu gewinnen. Zumindest ist das eine Version. Er reiste nach Kolumbien und Venezuela. Delle Chiaie reiste nach Paraguay und Mittelamerika und wurde Berater von Roberto D’Aubuisson. Er lobte die rücksichtslose Wirksamkeit ihrer mörderischen Strategie zur Aufstandsbekämpfung. Delle Chiaie erklärte sich bereit, europäische faschistische Söldner für El Salvadors Todesschwadronen zu rekrutieren. In El Salvador freundete er sich mit dem argentinischen Berater Major Hugo Raul Miori Pereira an und so wurde er nach seiner Rückkehr nach Argentinien in den argentinischen Geheimdienst rekrutiert. In Argentinien traf er den im Exil lebenden bolivianischen Diktator Hugo Banzer und er würde sich bald 70 argentinischen Geheimdienstagenten anschließen, die zur Vorbereitung des berüchtigten Kokainputsches nach Bolivien geschickt wurden. Argentinien und die CIA befürchteten, dass der gemäßigte Hernan Siles Zuazo die bevorstehenden Wahlen gewinnen würde. Zuerst reiste Delle Chiaie nach Guatemala und El Salvador, um mehr Rat und Ermutigung zu Massenmord und psychologischer Kriegsführung zu geben.

Stefano Delle Chiaie kam im November 1979 zusammen mit Pierluigi Pagliai nach Bolivien und wurde von Abteilung 2 eingestellt, um mit Klaus Barbie zusammenzuarbeiten. Delle Chiaie und Pagliai hatten Klaus Barbie bereits 1978 auf einer früheren Reise nach Bolivien getroffen. Klaus Barbie hatte während des Krieges in der SS hauptsächlich in Frankreich, aber möglicherweise auch an der Ostfront gedient, wo er enge Beziehungen zu den ukrainischen Faschisten der USA knüpfte OUN. In Frankreich hatte er den Anführer des Widerstands Jean Moulin zu Tode gefoltert und unter anderem die Deportation von 50 jüdischen Waisenkindern in die Vernichtungslager überwacht. Nach dem Krieg war er vom amerikanischen Geheimdienst in Form eines CIC rekrutiert worden, der ein Netzwerk von SS-Männern, der ukrainischen OUN und der kroatischen Ustasi leitete, bevor er in den 1950er Jahren über Argentinien entlang der Ratline nach Bolivien geschickt wurde. In Bolivien war Barbie eine persönliche Freundin des Diktators Hugo Banzer und anderer Präsidenten sowie ein Berater des bolivianischen Geheimdienstes zur Aufstandsbekämpfung. Er war auch ein Schlüsselmitglied eines Netzwerks ehemaliger SS, das eine eigene parallele Version der Operation Condor bildete, in der Informationen ausgetauscht und Spenden aus Waffenhandel und Finanzbetrug gesammelt wurden. Barbie war eine enge Freundin und Geschäftspartnerin von SS-Conman Fritz Schwend bei ihrem Währungsschmuggel-Betrug und war auch Teil von Skorzenys Netzwerk von Waffenhändlern.

1978 rekrutierte Barbie Joachim Fiebelkorn, einen deutschen Faschisten der zweiten Generation, dessen größtes Bedauern nach dem Krieg 1947 geboren wurde. Er schloss sich Skorzenys Paladin-Söldnergruppe an und die KDS-Neonazis dienten ebenfalls in der spanischen Fremdenlegion. Fiebelkorn war aus Paraguay geflohen, nachdem er Ex-SS Adolf Meinike betrunken zu einem russischen Roulette herausgefordert hatte, das mit Meinikes Tod endete. Barbie rekrutierte ihn, um dem bolivianischen Drogenkönig Roberto Suarez, dem „König von Coca“, Muskeln zu verschaffen, und Fiebelkorn schuf die Verlobten des Todes, um als Todesschwadron zu dienen und seine kolumbianischen Kunden in Schach zu halten. Barbie war beeindruckt und bald wurden die Verlobten dank Barbies Chef in Abteilung 2, Luis Arce Gomez, der auch Suarez ‚Cousin und selbst ein bedeutender Drogendealer war, zu Agenten der Drogenbekämpfung. Die Verlobten rekrutierten SS-Veteranen, Neonazis, OAS-Mitglieder und südafrikanische Söldner. Laut Christie CIA-Offizier William Adgar Moffet III half die Ausbildung der Verlobten des Todes. Barbie rekrutierte ihn, um dem bolivianischen Drogenkönig Roberto Suarez, dem „König von Coca“, Muskeln zu verschaffen, und Fiebelkorn schuf die Verlobten des Todes, um als Todesschwadron zu dienen und seine kolumbianischen Kunden in Schach zu halten. Barbie war beeindruckt und bald wurden die Verlobten dank Barbies Chef in Abteilung 2, Luis Arce Gomez, der auch Suarez ‚Cousin und selbst ein bedeutender Drogendealer war, zu Agenten der Drogenbekämpfung. Die Verlobten rekrutierten SS-Veteranen, Neonazis, OAS-Mitglieder und südafrikanische Söldner. Laut Christie CIA-Offizier William Adgar Moffet III half die Ausbildung der Verlobten des Todes. Barbie rekrutierte ihn, um dem bolivianischen Drogenkönig Roberto Suarez, dem „König von Coca“, Muskeln zu verschaffen, und Fiebelkorn schuf die Verlobten des Todes, um als Todesschwadron zu dienen und seine kolumbianischen Kunden in Schach zu halten. Barbie war beeindruckt und bald wurden die Verlobten dank Barbies Chef in Abteilung 2, Luis Arce Gomez, der auch Suarez ‚Cousin und selbst ein bedeutender Drogendealer war, zu Agenten der Drogenbekämpfung. Die Verlobten rekrutierten SS-Veteranen, Neonazis, OAS-Mitglieder und südafrikanische Söldner. Laut Christie CIA-Offizier William Adgar Moffet III half die Ausbildung der Verlobten des Todes. Barbie war beeindruckt und bald wurden die Verlobten dank Barbies Chef in Abteilung 2, Luis Arce Gomez, der auch Suarez ‚Cousin und selbst ein bedeutender Drogendealer war, zu Agenten der Drogenbekämpfung. Die Verlobten rekrutierten SS-Veteranen, Neonazis, OAS-Mitglieder und südafrikanische Söldner. Laut Christie CIA-Offizier William Adgar Moffet III half die Ausbildung der Verlobten des Todes. Barbie war beeindruckt und bald wurden die Verlobten dank Barbies Chef in Abteilung 2, Luis Arce Gomez, der auch Suarez ‚Cousin und selbst ein bedeutender Drogendealer war, zu Agenten der Drogenbekämpfung. Die Verlobten rekrutierten SS-Veteranen, Neonazis, OAS-Mitglieder und südafrikanische Söldner. Laut Christie CIA-Offizier William Adgar Moffet III half er, die Verlobten des Todes auszubilden.

Dies war die Szene in Bolivien, in der Delle Chiaie ankam. Natürlich fühlte er sich wie zu Hause, als er mit einer weiteren Gruppe faschistischer Söldner und Todesschwadronen zusammenarbeitete. Delle Chiaie beeindruckte Barbie mit seinem Fanatismus und schuf seine eigene Todesschwadron, das Phoenix-Kommando, das hauptsächlich aus Italienern und Argentiniern bestand. Delle Chiaie riet einer Welle von Attentaten, um dem geplanten Staatsstreich Platz zu machen. Er riet zur Verwendung maskierter paramilitärischer Todesschwadronen, um die Morde durchzuführen. Im Februar 1980 wurde die Zeitung Aquis bombardiert, weil sie Exponate über Bolivianer der herrschenden Klasse gedruckt hatte, die am Drogenhandel beteiligt waren. Im März 1980 wurde der Zeitungsredakteur Jesuit Priester Luis Espinal entführt und zu Tode gefoltert. Barbies alter Freund, der ehemalige Diktator Hugo Banzer, war berüchtigt dafür, der Befreiungsphilosophie den Krieg erklärt und Priester, Nonnen, ermordet zu haben. und Laienarbeiter als Teil seines Banzer-Plans. Am 2. Juni 1980 wäre Siles Zuazos Vizepräsidentkandidat beinahe in einem sabotierten Flugzeug gestorben, bei dem vier weitere Menschen ums Leben kamen. Es war von einer Firma gemietet worden, die Delle Chiaies Chef Arce Gomez gehörte. Ebenfalls im Juni flog Delle Chiaie nach Europa, um den Bombenanschlag auf Bologna in Frankreich zu planen, und flog nach Belgien zu einer Konferenz der faschistischen VMO, die später mit einer Reihe von Massenmorden in Belgien in Verbindung gebracht werden sollte. Am 29. Juni 1980 gewann Hernan Siles Zuazo die allgemeinen Wahlen, die er am 6. August 1980 antreten sollte. Ebenfalls im Juni flog Delle Chiaie nach Europa, um den Bombenanschlag auf Bologna in Frankreich zu planen, und flog nach Belgien zu einer Konferenz der faschistischen VMO, die später mit einer Reihe von Massenmorden in Belgien in Verbindung gebracht werden sollte. Am 29. Juni 1980 gewann Hernan Siles Zuazo die allgemeinen Wahlen, die er am 6. August 1980 antreten sollte. Ebenfalls im Juni flog Delle Chiaie nach Europa, um den Bombenanschlag auf Bologna in Frankreich zu planen, und flog nach Belgien zu einer Konferenz der faschistischen VMO, die später mit einer Reihe von Massenmorden in Belgien in Verbindung gebracht werden sollte. Am 29. Juni 1980 gewann Hernan Siles Zuazo die allgemeinen Wahlen, die er am 6. August 1980 antreten sollte.

Am 17. Juli 1980 veranstalteten Arce Gomez und Armeechef Garcia Meza einen Putsch, der als bolivianischer Kokainputsch berüchtigt werden sollte. Am selben Tag hielt die mächtige linke Gewerkschaft COB eine Sitzung des Komitees für die Verteidigung der Demokratie ab, um eine Strategie gegen den Putsch zu planen. Plötzlich zerschmetterte Maschinengewehrfeuer die Fenster und als sie sich in Deckung duckten, drangen Delle Chiaie und die Verlobten des Todes in das Gebäude ein und befahlen allen, Gewerkschaftsführer Marcelo Quiroga Santa Cruz zu sagen, er solle zurückbleiben, er lehnte ab und sie erschossen ihn und einen seiner Kameraden. Alle anderen wurden verhaftet, die Frauen wurden vergewaltigt und alle wurden eine Woche lang geschlagen und gefoltert, eingesperrt in Zementzellen ohne Essen oder Toiletten. Sie wurden von Männern mit Kapuze und argentinischen oder italienischen Akzenten verhört, was Delle Chiaies Freunde und Verbündete bedeutete. Am Tag des Putsches wurden mindestens 20 Gewerkschaftsführer getötet. Den Bergleuten gelang es, sich zwei Wochen lang dem Putsch zu widersetzen, bis ihre Anführer getötet oder verhaftet wurden. Innerhalb eines Monats waren mindestens 500 Menschen getötet und 2000 verletzt worden. Delle Chiaies Männer streiften in Krankenwagen durch die Straßen, entführten oder verschwanden Menschen, und jeder, der einen Krankenwagen sah, rannte um sein Leben

Die Fiances of Death wurden in Special Commando Group umbenannt und erhielten auch Jobs bei der bolivianischen Drogenkontrollbehörde. Roberto Suarez, Arce Gomez und die anderen drei Top-Drogenköniginnen hatten beschlossen, ein Monopol für den Drogenhandel durchzusetzen. Arce Gomez war zum Leiter des Innenministeriums befördert worden und forderte eine persönliche Steuer von 10% auf alle Gewinne aus dem Drogenhandel. Die Verlobten des Todes erhielten eine Liste von 140 kleinen Arzneimittelherstellern, die getötet und gefoltert werden sollten. Sie wurden angewiesen, die Drogen beim Innenministerium abzugeben, durften aber andere Wertsachen für sich selbst stehlen. Es war in Wirklichkeit nur ein etwas korrupteres und dramatischeres Beispiel dafür, wie der Krieg gegen Drogen immer funktioniert, wenn einige der großen Händler Immunität erlangen und CIA, DEA, Gehaltsabrechnung des FBI oder der Polizei als Informanten, die Namen ihrer Konkurrenten angeben, die dann verhaftet werden. Die Gefängnisse füllen sich mit Drogendealern auf niedrigem Niveau, während die Drogen endlos weiter fließen. In Amerika darf die Polizei das Eigentum beschlagnahmen und verkaufen, genau wie die Fiances of Death. Die betrunkenen verrückten Verlobten haben in Bolivien eine Terrorherrschaft ausgelöst, die sich gegenseitig tötete und lokale Geschäftsleute terrorisierte. In der Zwischenzeit wurde Delle Chiaies Handlanger Pierluigi Pagliai berüchtigt dafür, seine Opfer sadistisch gefoltert zu haben, während er Ballettstrumpfhosen trug, die er gern mit Elektrizität folterte. Die betrunkenen verrückten Verlobten haben in Bolivien eine Terrorherrschaft ausgelöst, die sich gegenseitig tötete und lokale Geschäftsleute terrorisierte. In der Zwischenzeit wurde Delle Chiaies Handlanger Pierluigi Pagliai berüchtigt dafür, seine Opfer sadistisch gefoltert zu haben, während er Ballettstrumpfhosen trug, die er gern mit Elektrizität folterte. Die betrunkenen verrückten Verlobten haben in Bolivien eine Terrorherrschaft ausgelöst, die sich gegenseitig tötete und lokale Geschäftsleute terrorisierte. In der Zwischenzeit wurde Delle Chiaies Handlanger Pierluigi Pagliai berüchtigt dafür, seine Opfer sadistisch gefoltert zu haben, während er Ballettstrumpfhosen trug, die er gern mit Elektrizität folterte. #

Nur zwei Wochen nach dem Putsch führte Delle Chiaies frühere Reise nach Europa zu dem blutigsten Angriff, den Italien während seiner jahrelangen Führung erleiden würde. Am 2. August 1980 explodierte eine Bombe am Bahnhof von Bologna. 85 wurden getötet, 200 wurden verwundet. Im April 82 würden 4 von Delle Chiaies Komplizen verhaftet und ihn als Planer fingern. Wie der Bombenanschlag auf die Piazza Fontana wurde er inszeniert, um vom zusammenbrechenden P2-Vatikan-Bankenskandal von Lecio Gelli abzulenken. Am 12. August 1982 erwürgte Luigi Concutelli Delle Chiaies Hauptreise nach Europa Carmine Palladino, um ihn ruhig zu halten.

Zurück in Bolivien im Jahr 1980 wurde Delle Chiaie beauftragt, internationale Unterstützung für die neue Regierung zu erhalten, die nur in Südafrika und Argentinien anerkannt worden war, dass die Carter-Administration ihren Botschafter zurückgezogen und die OAS sie verurteilt hatte. Delle Chiaie wurde zur WACL-Konferenz am 2. September 1980 nach Argentinien geschickt, wo er seine bolivianischen Gastgeber dem faschistischen Todesschwadronführer von El Salvador, Roberto D’Aubuisson, vorstellte, der sich bereit erklärte, Waffen und Berater gegen Drogen zu liefern. Im April 81 befürchtete Arce Gomez, dass die Verlobten wegen ihres betrunkenen Amoklaufs, der Drohungen gegen die Polizei und der Verhaftung seiner Geliebten außer Kontrolle geraten waren, und bezahlte Joachim Fiebelkorn, das Land zu verlassen. Er wurde in Brasilien mit 8 seiner Männer, 3 Kilo Kokain und einer großen Menge Nazi-Utensilien, festgenommen. Er wurde schnell freigelassen. Am 3. August 1981 endete die Herrschaft von Präsident Garcia Meza, nachdem er einen früheren militärischen Aufstand, bei dem versucht wurde, das Militär zu sammeln, nicht niedergeschlagen hatte. Er machte den Fehler, einen Kommandanten zu schlagen, während er ihn anschrie. Der Kommandant reagierte, indem er den Präsidenten in die Eier trat und eine Waffe auf ihn zog. Er wurde durch eine Militärjunta und dann durch General Celso Torrelio ersetzt. Delle Chiaie setzte seine Arbeit für die neuen Regime fort, aber das Land war bankrott und wackelte. Die Reagan-Administration hatte die diplomatischen Beziehungen zu Bolivien wieder aufgenommen, aber der neue Botschafter Edwin Corr hatte eine persönliche Rache gegen Barbie, Delle Chiaie und Pagliai gestartet. Im Juli 1982 unternahm Botschafter Corr eine geheime Reise nach Italien, um die Verhaftung von Pagliai und Delle Chiaie zu arrangieren. Bis September 1982 waren die Bombenanschläge in Bologna so weit fortgeschritten, dass Haftbefehle gegen Delle Chiaie und Pagliai erlassen werden konnten. Am 10. Oktober 1982, dem Tag, an dem Hernan Siles Zuazo schließlich als italienische Spione eingesetzt wurde und die bolivianische Polizei eintraf, um Delle Chiaie und Pagliai zu verhaften. Beide waren im Voraus gewarnt worden und Delle Chiaie versteckte sich in Cochabamba, aber Pagliai verspätete sich, sich zu verstecken und verbrachte den Tag mit Sonnenbaden. Es war ein fataler Fehler, nachdem er sich ergeben hatte, dass er vom italienischen Geheimdienst in die Kehle geschossen wurde, um ihn vom Reden abzuhalten, und er starb 23 Tage später. Delle Chiaie floh nach Argentinien und deutete an, dass er von der CIA zur Flucht gewarnt worden war. Selbst als Edwin Corr versuchte, ihn verhaften zu lassen, hatte Delle Chiaie immer noch mysteriöse Freunde im US-Geheimdienst, da er 1982 mit einem ebenso berüchtigten Gladio-Terroristen, dem türkischen Grey Wolf und dem Heroin-Kingpin Abdullah Catli, in die USA reiste verbunden mit dem Massaker am Taksim-Platz und der Erschießung des Papstes. Catli zog später nach Chicago, wo er zu einem Schlüsselelement der Terrorkampagne Gladio B der CIA in Zentralasien wurde, bevor er 1996 bei dem berüchtigten Susurluk-Vorfall in der Türkei starb. Miami war damals ein Zentrum für den verdeckten Krieg gegen Nicaragua, und Delle Chiaie wird ebenfalls angenommen Drogengeschäfte zur Finanzierung der Kontras für seine argentinischen, bolivianischen und salvadorianischen Freunde arrangiert zu haben.

Es gibt kaum Informationen über den Rest von Delle Chiaies Karriere nach dem Zusammenbruch der argentinischen Junta, die er von 1984 bis 1987 drei Jahre in Venezuela verbracht hat. Im März 1987 wurde er schließlich verhaftet, als er versuchte zu fliehen, von einem Karatekotelett einer Polizistin niedergeschlagen. Die CIA und der italienische Geheimdienst erschienen innerhalb weniger Stunden. Delle Chiaie wurde deportiert, um wegen seiner Verbrechen in Italien vor Gericht zu stehen. Am 20. Februar 1989 wurde er von allen Anklagen beim Bombenanschlag auf die Piazza Fontana befreit. Er wurde nie für eines seiner vielen Verbrechen bestraft. Viele Details seiner Karriere sind bis heute ein Rätsel, beispielsweise wann genau die CIA ihn rekrutierte. Angesichts der Tatsache, dass sowohl Personen über ihm wie Pino Rauti als auch Personen unter ihm wie Ventura auf der Gehaltsliste der CIA standen und insbesondere aufgrund seiner vollständigen Immunität vor Strafverfolgung, wurde er mit ziemlicher Sicherheit irgendwann in den 1960er Jahren auf die Gehaltsliste der CIA gesetzt. Seine Verbindungen zur Mafia sind ebenfalls etwas mysteriös, obwohl Fiebelkorn behaupten würde, Delle Chiaie sei die Hauptverbindung zwischen den lateinamerikanischen Drogenkartellen und der sizilianischen Mafia. Einer der Leutnants von Delle Chiaie, Pierluigi Concutelli, war ein Schlüsselmitglied des Entführungsrings „Kidnap Anonymous“ der Mafia. Darüber hinaus bleibt seine wahre Rolle als Terrorplaner unklar. In einigen Fällen hat er möglicherweise als bequemer Sündenbock gedient, was er selbst immer behauptet hat. Am 11. Mai 1994 wurde die von ihm gegründete Partei Avanguardia Nazionale Teil der italienischen Regierung, da sie in die Koalitionsregierung des P2-Mitglieds Silvio Berlusconi eingegliedert wurde. Am 17. Mai 1996 durfte die PDS, der neue Name für die PCI der italienischen Kommunistischen Partei, endlich Teil der Koalitionsregierung werden, genau das, was 40 Jahre Gladio-Terrorismus verhindern sollte. Delle Chiaie würde bis zum Ende ein reueloser Faschist bleiben und seine Memoiren „L’aquila e il Condor Memor di Un Militante Politico“ veröffentlichen. Am 9. September 2019 starb er aus natürlichen Gründen. Der Mann selbst bleibt ein Rätsel, aber seine berüchtigte Karriere zeigt die Schrecken, die entstehen, wenn Geheimdienste über dem Gesetz stehen, wenn der Faschismus weltweit angeheizt wird, um der Revolution zuvorzukommen. Terroristen, Todesschwadronen, Drogenkartelle, alle Marionetten der CIA. Folter,

