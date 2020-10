Das russische Fernsehen über die neuesten Enthüllungen über Biden: „Sex, Drogen und der Sohn“

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru/

Im Gegensatz zum deutschen Fernsehen hat das russische Fernsehen am Sonntag ausführlich über die aktuellen Enthüllungen über die Korruption von Joe Biden berichtet. Und die russischen Berichte enthielten einige Überraschungen, die auch ich übersehen hatte.

Leser des Anti-Spiegel kennen die Korruptionsvorwürfe gegen Joe Biden und seinen Sohn. Wenn das für Sie neu ist, lesen Sie hier die Chronologie und meinen Bericht über die letzten Enthüllungen finden Sie hier. In meinem letzten Bericht habe ich jedoch ein paar Dinge übersehen, über die in Russland jetzt berichtet wurde und bevor ich diesen Beitrag des russischen Fernsehens aus der Sendung „Nachrichten der Woche“ vom Sonntag übersetzt habe, habe ich die Behauptungen des russischen Berichts überprüft. Das, was der russische Korrespondent aus den USA berichtet, ist alles wahr und in US-Medien genau so berichtet worden, wie es die Russen wiedergeben.

Daher habe ich diesen – zugegebenermaßen langen – Bericht übersetzt und mit meiner Übersetzung sollte er auch ohne Russischkenntnisse verständlich sein, sollten Sie sich den Bericht im russischen Original anschauen wollen. Die Einleitung des Moderators habe ich nicht übersetzt, sondern direkt mit dem Korrespondentenbericht begonnen.

Beginn der Übersetzung:

Bis zum wichtigen Wahltag in Amerika sind es noch etwas über zwei Wochen.

Die New York Post hat Joe Biden einen direkten Schlag mit großem Kaliber versetzt. Es ging um Details der Korruption seines jüngsten Sohnes Hunter, worüber Fox News den Amerikanern weniger als drei Wochen vor der Wahl gemeldet hat: „Wir haben neue Informationen über E-Mails, die angeblich vom Computer von Joe Bidens Sohn Hunter gesendet wurden.“

Die Journalisten zeigten eine E-Mail vom 13. Mai 2017. Sechs Geschäftsleute, die an dem Deal mit dem Energiekonzern CEFC beteiligt waren, diskutierten über das Vergütungspaket. Hunter wird als „Vorsitzender“ oder „stellvertretender Vorsitzender“ bezeichnet. Die Geschäftsleute entscheiden, wer wie viel bekommen wird. Hier ist das wichtigste Fragment: „Im Moment gibt es eine temporäre Vereinbarung, dass die Vermögenswerte wie folgt verteilt werden: Zehn Prozent hält Hunter für den großen Kerl.“

Der große Kerl ist, wie Quellen von Fox News bestätigen, Biden Senior. Das heißt, der Sohn hat nicht nur den Einfluss seines hochrangigen Vaters verkauft. Der Vater war Teilhaber. Sowohl im Jahr 2011, als Hunter für 10 Millionen Dollar ein Treffen chinesischer Geschäftsleute mit Obama im Weißen Haus organisiert hat, als auch im Jahr 2017, als er versuchte, weitere 10 Millionen zu verdienen. Das zeigt eine andere E-Mail.

„Diese Dokumente zeigen, dass Hunter Biden und seine ganze Familie seit Jahrzehnten mit öffentlichen Ämtern handeln“, sagte Senator Tom Cotton.

Es gibt noch andere Indizien: eine SMS, die Hunter an seine Tochter Naomi, Joe Bidens Enkelin, geschickt hat. Über ihren Großvater, also seinen Vater, beschwerte sich Hunter laut Giuliani so:

„“Im Gegensatz zu Papa“ – bekannt als Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat – „werde ich Euch nicht bitten, mir die Hälfte des verdienten Geldes zu geben.“ Und, linke Presse, was werdet Ihr dagegen tun?“, fragte Rudolph Giuliani, Trumps Anwalt.

„Sperrt Sie ein!“ So haben die republikanischen Anhänger nicht auf Giuliani reagiert, sondern auf Trump, als er forderte Joe und Hunter hinter Gitter zu bringen.

„Er ist wie ein Staubsauger. Er folgt seinem Vater überall hin und sagt: Gib mir ein Paar Millionen. Und nicht ein Paar, sondern er hat viel mehr genommen. Es ist eine Schande! Diese Familie ist die organisierte Kriminalität“, sagte Trump.

Aber es ging auch anders herum. Zum Beispiel bei der Ukraine, der Biden im Gegenteil eine Milliarde Dollar verweigert hat, solange Poroschenko Generalstaatsanwalt Schokin nicht feuert. Und dann prahlte Biden damit, wie alles in Kiew gelaufen ist.

„Ich sah sie an und sagte: In sechs Stunden gehe ich, wenn der Staatsanwalt nicht gefeuert ist, bekommt Ihr das Geld nicht. Nun, Hurensohn, er wurde gefeuert“, erinnerte sich Biden.

Das Council on Foreign Affairs lachte und klatschte nach dieser Erzählung Bidens. Sich zu fragen, wie man es wagen kann, sich in die Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen, kam ihm nicht in den Sinn. Aber es war Biden, der persönlich viel dafür getan hat, dass die Ukraine in Amerika fast als Kolonie wahrgenommen wird, auf die man nicht nur spucken, sondern von der man auch profitieren kann.

Letzeres war Sache seines Sohn. Die E-Mail, die Vadim Pozharsky, Berater des Verwaltungsrats der ukrainischen Firma Burisma, an Biden Junior geschickt hat, ist vielleicht die wichtigste der veröffentlichten E-Mails. Bei Burisma erhielt Hunter, der keine Erfahrung im Öl- und Gassektor hatte, monatlich 50.000 US-Dollar. Endlich ist klar, wofür.

„Lieber Hunter, vielen Dank, dass du mich nach Washington eingeladen hast und mir die Gelegenheit gegeben hast, deinen Vater zu treffen und einige Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist wirklich eine große Ehre und Freude“, heißt es in der Mail.

Sie wurde weniger als ein Jahr bevor Biden Senior Poroschenko zwang, Viktor Schokin zu feuern, geschrieben. Jetzt versucht die liberale amerikanische Presse, alles so darzustellen, als ob der Fall „Burisma“ – wenn es ihn denn überhaupt gegeben habe – nur in einem eingefrorenen Zustand existierte, und man müsse sich nicht damit befassen, sondern mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt, der den Fall untersucht hat.

Ich habe Schokin angerufen und ihn interviewt.

Frage: „Weshalb hat Biden Sie gefeuert?“

Antowort: „Nur weil es den Fall Burisma gab, sonst gab es keinen Grund. Wenn Biden nur ein Detail, nur einen Hinweis auf meine angebliche Korruption gehabt hätte, dann hätte er das am 8. Dezember gesagt, als er im ukrainischen Parlament geredet hat. Aber er hat nichts gesagt, auch später nicht. Und bis heute hat er nichts konkretes über meine angebliche Korruption gesagt.“

Frage: „Aber ist es wahr, dass es damals einen Fall Burisma gab? Liefen Ermittlungen?“

Antwort: „Natürlich. Das letzte Beispiel gab es am 4. Februar 2016, als ein Gericht auf unseren Antrag hin Aktiva von Burisma beschlagnahmt hat. Das hat damals große Schlagzeilen gemacht, jeder kann es nachlesen.“

Frage: „Wie tief war Biden Senior in die Korruption seines Sohnes verstrickt? Kann es wahr sein, dass der Sohn den Einfluss seines Vaters verkauft hat?“

Antwort: „Das ist die reine Wahrheit.“

In diesem Licht sieht das Jahr von Trumps durch die Demokraten angestrengten Amtsenthebungsverfahren ganz anders aus. Dem US-Präsidenten wurde vorgeworfen, Selensky dazu gedrängt zu haben, Bidens Korruption zu untersuchen. Das vorzuschlagen, klingt nun vernünftig. Sie wollten nicht nur mit Trump abrechnen, sondern sie versuchten mit aller Kraft, ihre eigenen Verbrechen zu vertuschen.

„Und wir haben uns alle gefragt, wie ein Mensch, der sein Gehalt 50 Jahre lang vom Staat erhalten hat, als reicher Mann lebt? Haben Sie seine Häuser gesehen? Wir erzählen es Ihnen. Es gibt immer noch viele E-Mails in diesem Laptop – Zehntausende“, sagte Tucker Carlson, ein Fox-News-Moderator.

Laut der Version von Trumps Anhängern wurde der Laptop, von dem die Informationen stammen, in diesem Computerservice in Bidens Heimat Wilmington in Delaware vergessen. An der Tür hängt heute dieser Brief an die Presse.

Im April 2019 kam ein Mann herein, der aussah wie Hunter Biden und der dem Ladenbesitzer drei Computer gegeben hat, über die Wasser gelaufen war. Als die gesetzliche Wartezeit von 90 Tagen abgelaufen war und der Kunde nicht wieder auftauchte, beschloss der Inhaber des Ladens, John Paul Makezek, sich die Speicher der Festplatten anzuschauen. Es gab darauf auch ein umfangreiches Fotoarchiv.

Hier zum Beispiel macht der halbnackte Hunter Biden ein Selfie vor einem Spiegel. Hier ist er im Badezimmer. Und hier raucht er Crack, die Drogenprobleme von Bidens jüngstem Sohn sind schon lange bekannt. Auch auf einem 12-minütigen Video, dass ihn beim Sex mit einer unbekannten Frau zeigt, raucht er Crack. Das Video wurde aus offensichtlichen Gründen nicht veröffentlicht. Der Ladenbesitzer verwickelte sich unterdessen in Widersprüche. Einmal sagte er, er habe die Laptops selbst dem FBI übergeben, ein anderes Man waren es die Agenten, die auf ihn zugekommen sind.

„Ich war besorgt wegen des Besitzers der Laptops, wegen der Leute, die in die Geschichte involviert sind, wegen des Inhalts der Dateien. Und ich wollte das alles nicht in meinem Laden haben“, sagte er.

Seine Version, er ist übrigens ein Trump-Anhänger, sieht, gelinde gesagt, nicht ganz makellos aus. Es gibt viele Fragen an ihn. Warum hat er sich entschlossen, das FBI anzurufen, nachdem er wie ein zynischer Hacker die Daten kopiert hat? Und wie hat er in den Zehntausenden von Mails, ganz wie ein professioneller Ermittler, den Schmutz gefunden, anstatt die Festplatten einfach zu formatieren, wie es jeder andere Service an seiner Stelle getan hätte? Und schließlich: Warum musste Hunter Biden, der dauerhaft in Los Angeles lebt, quer durch das Land nach Delaware fliegen, um drei Laptops reparieren zu lassen? Darauf könnte Joe Biden den Journalisten vielleicht antworten, aber sein erster Kommentar auf eine entsprechende Frage klang auch verdächtig: „Dies ist Eure neue schmutzige Geschichte.“

Bidens Pressestelle hat versucht, ihn reinzuwaschen. Aber es war eine ausweichende Antwort. Sie sagen, dass der offizielle Kalender des Vizepräsidenten kein Treffen mit Pozharsky enthält. Über inoffizielle Kontakte sagten sie nichts. Alles weitere ist eine Frage der Technik. Und für die Technik sind die sozialen Netzwerke zuständig. Twitter und Facebook haben eine totale Zensur verhängt.

„Die Details der Untersuchung der New York Post können in Frage gestellt werden, aber Tatsache ist, dass zwei Mediengiganten nicht wollen, dass Sie davon erfahren. Facebook erklärte, man würde die Verbreitung der Meldung einschränken, bis eine unabhängige Faktenprüfung durchgeführt wurde, und Twitter verhängte direkte Zensur, die die Weiterleitung der Meldung sogar als private Nachricht verboten hat, und der Account der New York Post wurde wegen Verbreitung konfidentieller Informationen gesperrt“, sagte Howard Kurtz, ein Journalist und Schriftsteller.

Versuche, Meldungen über den Skandal mit Bidens Sohn zu posten, wurden unabhängig von Rang und Namen gestoppt, bis alles untersucht ist und alle Fakten bekannt sind. Der erste Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung wurde klar verletzt. Die Pressefreiheit wurde wegen gelöschter Dateien in den Müll geworfen. Der Account des Pressesprechers des Weißen Hauses wurde eingefroren. Auch für Trumps Wahlkampfteam hat Twitter die Pause-Taste gedrückt. Der Gründer des Microblogging-Netzwerks Jack Dorsey wurde unter Drohungen republikanischer Senatoren vor den Justizausschuss zitiert. Sie haben Dorsey auf den Capitol Hill vorgeladen. Die Anhörung ist möglicherweise für den 23. Oktober geplant, aber die Zeit spielt für Twitter und die Demokraten.

„Das ist ein beispielloser Fall in der Geschichte der amerikanischen Demokratie, und der Justizausschuss des Senats will verstehen, was zum Teufel hier vor sich geht?! Das Komitee stimmte einer Anhörung von Twitter-Chef Jack Dorsey zu, damit er dem amerikanischen Volk erklärt, warum das Unternehmen der Presse den Mund verbietet und Korruptionsvorwürfe verheimlicht“, sagte Senator Ted Cruz.

Twitter hat bereits eine Verteidigungsstrategie. Nach dem Motto, die Informationen über Biden seien durch Hacking zu Stande gekommen. Offenbar ist die Veröffentlichung von Melania Trumps privaten Telefongesprächen oder Trumps Steuererklärungen, die immer noch mit zwei Klicks online zu finden sind, was anderes. Schließlich haben diese Veröffentlichungen dem ideologischen Gegner geschadet. Für die Demokraten gelten andere Regeln. Amerikanische soziale Netzwerke, die über Drehtüren eng mit der Demokratischen Partei verbunden sind – die Mitarbeiter auf beiden Seiten sind oft die gleichen Leute -, haben bereitwillig Fälschungen verbreitet, wenn sie die Fälschungen nützlich gefunden haben.

„Vor vier Jahren veröffentlichte BuzzFeed das „Steele-Dossier“, das voller Lügen und Falschinformationen war, und Twitter und Facebook haben diese Fake News fröhlich verbreitet. Jetzt blockieren sie die Verbreitung eines Artikels der New York Post, in dem die Demokraten kritisiert werden. Eine unvorstellbare Heuchelei“, sagte Mike Lee, ein US-Senator.

Die Zeitungen und Fernsehsender standen den sozialen Netzwerken in nichts nach. Ihren Höhepunkt erreichte die Propagandamaschine während der Untersuchung der sogenannten russischen Wahleinmischung. Auch NBC fütterte seine Zuschauer mit den Falschmeldungen, indem der Sender gerne die Geschichte aufgriff, die der Guardian veröffentlicht hatte.

„Paul Manafort hat Assange dreimal in der ecuadorianischen Botschaft getroffen“, berichtete NBC News. Sonderermittler Mueller gab später bekannt, dass ein solches Treffen nie stattgefunden hat. Im Rahmen seiner Ermittlungen wurde auch ein weiterer Vorwurf widerlegt: Dass „Trumps persönlicher Anwalt Michael Cohen während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 auf einem geheimen Besuch in Prag war, wie Steeles Dossier beweist“.

Es gibt Dutzende von Beispielen. Aber diese unwahren Informationen hat niemand von den Websites der Fernsehsender, Zeitschriften und Zeitungen oder aus sozialen Netzwerken entfernt. Die Links sind auf Twitter und Facebook noch offen. Die Saat neuer Lügen gedeiht in frisch gepflügten Gehirnen besser. (Anm. d. Übers.: Diese Formulierung fand ich so treffend, dass ich sie – ausnahmsweise in einer Übersetzung – in Fettdruck hervorgehoben habe)

„Die Bundesbehörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um eine Verbindung zwischen der Veröffentlichung der Mails über die Geschäfte von Joe Biden und seinem Sohn mit einer russischen Desinformationskampagne bei den Präsidentschaftswahlen zu finden“, schreiben die US-Medien.

Spuren gibt es keine. Sie werden auch nicht gebraucht. „Vertrauen ist gut, Kontrolle nicht nötig, es braucht nur Beschuldigungen.“ Dieses Prinzip gilt für alles, was Russland betrifft. Nicht nur für die, die Trump hassen, sondern auch für seine engsten Vertrauten, wie Außenminister Mike Pompeo.

„Wenn Sie etwas auf RT sehen, müssen Sie sich immer daran erinnern, dass das der Kanal ist, hinter dem Russland steht. Vielleicht alles wahr und die Informationen sind richtig, aber man muss alles sehr sorgfältig abwägen“, sagte Pompeo.

Aber wie sehr man auch an allem den äußeren Feinden die Schuld gibt, es hilft nicht dabei, Amerika zu einen. Der Russisch sprechende amerikanische Journalist John Varoli wartet gespannt auf die bevorstehenden Wahlen.

„Amerika befindet sich in einem Bürgerkrieg, nicht nur in einem digitalen Krieg, es ist ein Bürgerkrieg. Und hierbei ist es sehr wichtig zu betonen, dass wir in unseren Köpfen in der Regel die Vorstellung haben, dass ein Bürgerkrieg Nord gegen Süd sei muss oder die Weißen gegen die Roten, aber das ist ein altmodisches Konzept. Der moderne Bürgerkrieg funktioniert ein wenig anders, es ist ein Informationskrieg, ein digitaler Krieg. Wir sehen, wie das System, das vor langer Zeit in unserem Land geschaffen wurde, bereits zerstört wird. Und ich denke, dass im weiteren Verlauf ein heißer Bürgerkrieg unvermeidlich ist. Leider“, sagte Varoli.

Das Datum der Wahl – der 3. November – erscheint vielen in den Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang bedrohlich und als Wendepunkt. Diejenigen, die Schmutz gegen Biden haben, versprechen vor dem Wahltag neue hochkarätige Leaks. Ein erster, wenn auch nicht katastrophaler Schlag gegen die Umfragewerte des demokratischen Kandidaten wurde sichtbar. Laut einer Umfrage der Zeitung Investor’s Business Daily sind Bidens Werte während des Skandals um 2 Prozent gesunken.

Ende der Übersetzung