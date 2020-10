Besuch einer Stadt mit lebendig begrabenen Menschen: „Nur Moskau kann uns Christen retten“.

von Tom Winter – https://fort-russ.com/2020/10/a-visit-to-a-town-of-people-buried-alive-only-moscow-can-save-us-christians/

Übersetzung LZ

Martuni, Artsakh (Berg-Karabach) – In Martuni, das von Bomben verwüstet wurde, leben die Einwohner versteckt in Katakomben. „Europa wird nicht helfen, aber Russland ist langsam.“

Martuni. Es wurde als erstes angegriffen. Der erste Ort, der über die Opfer wegen der aserbaidschanischen Raketen weinte. Die erste Stadt in Berg-Karabach, die verlassen wurde, weil ihre Einwohner massenhaft nach Armenien flohen. Es ist die Stadt der Verlorenen. Kaum 400, vielleicht weniger, sind von ihren 6.000 übrig geblieben, und es ist schwer, auch nur den Schatten dieser wenigen zu finden.

Martuni ist eine Geisterstadt, schlafend und still. Das Rathaus, ein trauriges, kreisförmiges Gebäude aus grauem Marmor, ist umgeben von einem Meer von Glasscherben und Trümmern. Seine Fenster und Portale sind verschwunden. In 20 Tagen haben Raketen und Bomben alles in einen Trümmerteppich verwandelt. Überall in der Umgebung findet man keinen Stein, kein Stück Asphalt und keinen Baum, der nicht die Spuren von Schrapnellen und Explosionen trägt. Hier und da ragen aus Höfen und Straßen die bedrohlichen Silhouetten von nicht explodierten Granaten heraus. Und von den Überlebenden, kaum ein Schatten. . . Martunis Gespenster spähen langsam und vorsichtig aus einer Falltür. Sie klettern eine Leiter hinauf, strecken ihre Köpfe heraus und geben ein Zeichen zum Warten. Sie sind misstrauisch, ängstlich, verwirrt. Die Gefangenen dieser Miniaturausgabe von Stalingrad starren jeden an, der ihr Versteck preisgeben, ihre Unterkünfte gefährden und ihre Sicherheit noch prekärer machen könnte. Sie lassen einen mehr als eine halbe Stunde zwischen der Wüste und dem Abgrund hängen, dann springt jemand heraus. Sein Name ist Armen. Er hat die Blässe eines Menschen, der tagelang nicht das Licht der Sonne gesehen hat, und die hohlen Augen der Nächte der Schlaflosigkeit.

Ich komme mit Ihnen. Ich werde dir zeigen, was sie mit dieser Stadt gemacht haben!“ Er treibt uns zur Eile an, rennt praktisch auf die Piazza. 20 Schritte später verstehe ich, warum die Eile: Die erste Mörsergranate schlägt ein, pfeift 200 Meter entfernt vorbei. Eine weitere, und eine dritte kommt ein Stück weiter weg herein. „Das war das Haus meines Vaters, sagt Armen und deutet auf ein Trümmerfeld. „Die Rakete traf es nicht ganz 11 Stunden nach dem ‚Waffenstillstand‘. Mein Vater, ein 79-jähriger Mann, der nie jemanden verletzt hat, wurde in seinem Bett in Stücke gerissen. Arman läuft immer noch und bringt uns zurück in den Keller des Rathauses. In den Ruinen der Stadt begegnen wir keiner Menschenseele. „Die Frauen – sagt er – sind mit den Kindern nach Armenien gegangen. Wir Männer haben Waffen erhalten, und wir wechseln uns zwischen der Front und den Unterkünften in der Stadt ab. Diejenigen, die, wie meine Frau, nicht weggegangen sind – um in der Nähe derer an der Front zu sein – leben im Untergrund.“

Jetzt sind wir wieder im Rathaus. Zwei Stockwerke unter dem flimmernden und gelben Licht der nackten Glühbirnen erkennen wir die Gesichter von Frauen und alten Menschen. Sie sitzen schweigend auf Feldbetten, die an einer Wand stehen, inmitten von Wasserflaschen, Brotsäcken, Körben mit Kartoffeln, Granatäpfeln und Tomaten. Eine Frau weint weiter, eine andere mit dem Gesicht in den Händen. Nur Veniera, Armens Frau, gelingt ein Lächeln.

„Ich habe keine Kinder – ich konnte in der Nähe meines Mannes und in der Nähe derjenigen bleiben, die für ihr Heimatland kämpfen. Aber ich bin froh, dass Sie aus Europa und Italien gekommen sind, um von unserer Verzweiflung zu erzählen“. Ich frage sie, ob das genug ist. Veniera hebt die Augen und lächelt. „Wir sind Christen wie Sie, aber wir wissen, dass wir von Europa nicht viel erwarten können. Wenn uns jemand retten wird, dann nur Russland. Das war in der Vergangenheit immer der Fall. Ich frage mich nur, warum es diesmal so lange dauert.“